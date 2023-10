Israel will not supply water and fuel to Gaza until hostages are freed Statement by Israeli minister comes as Gaza health ministry warns generators could stop working at any moment

Kinder sammeln Wasser an einer öffentlichen Wasserentnahmestelle, während die israelischen Luftangriffe in Gaza-Stadt am 12. Oktober 2023 den sechsten Tag in Folge andauern (AFP)

Die Erklärung des israelischen Ministers kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Gesundheitsministerium in Gaza davor warnt, dass die Generatoren jeden Moment ausfallen könnten

Israel wird kein Wasser und keinen Treibstoff nach Gaza liefern, bis die Geiseln befreit sind

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 12. Oktober 2023

Der israelische Energieminister Israel Katz versprach am Donnerstag, dass keine lebensnotwendigen Güter oder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geliefert werden dürfen, solange nicht alle israelischen Geiseln freigelassen sind.

„Humanitäre Hilfe für Gaza? Kein elektrischer Schalter wird aufgedreht, kein Wasserhahn wird geöffnet und kein Tankwagen wird einfahren, bevor die entführten Israelis nicht nach Hause zurückgekehrt sind“, sagte Katz in einer Erklärung.

Bewohner des Gazastreifens berichteten am Donnerstag gegenüber Middle East Eye, dass die Überlebenden Schwierigkeiten haben, sauberes Wasser zu finden.

„Wir haben keinen Strom und kein Wasser mehr. Die Menschen brauchen es nicht nur zum Trinken, sondern auch, um sich zu reinigen“, sagte ein Bewohner.

„Die Menschen stehen Schlange, um Wasser zu bekommen. Es gibt nur drei Lastwagen, die sauberes Wasser für ganz Gaza haben. Die Menschen stehen auch früh auf, um sich vor den Bäckereien anzustellen, nur um etwas Brot zu bekommen“, fügte er hinzu.

Im Zentrum von Gaza-Stadt suchen die Menschen händeringend nach Nahrungsmitteln, da sie zu Hause weder kochen noch etwas zubereiten können, nachdem Israel die Stromversorgung der belagerten Enklave unterbrochen hat.

Israel hat geschworen, die Hamas als Vergeltung für den massiven koordinierten Angriff der Bewegung am Samstag zu eliminieren, als Hunderte von Kämpfern den Grenzzaun des Gazastreifens überquerten und israelische Städte angriffen, während Tausende von Raketen auf Israel niedergingen.

Mehr als 1 300 Israelis wurden getötet und 150 Israelis und Ausländer wurden von palästinensischen Kämpfern in den Gazastreifen verschleppt – die schlimmsten Verluste, die der Staat seit einem halben Jahrhundert erlitten hat.

Seitdem hat Israel den Gazastreifen, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben, heftig bombardiert, was zu weitreichenden Zerstörungen führte und ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichmachte.

Wir haben keinen Strom und kein Wasser mehr, die Menschen brauchen es nicht nur zum Trinken, sondern auch, um sich zu reinigen.

– Einwohner von Gaza

Israel hat in den letzten Tagen eine totale Blockade über den Gazastreifen verhängt und die Versorgung mit Treibstoff, Wasser, Energie und Lebensmitteln unterbrochen. Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen wurde am Mittwoch abgeschaltet, nachdem der Treibstoff ausgegangen war.

Gebiete im gesamten Gazastreifen sind seit Tagen von Stromausfällen betroffen, wobei einige Gebiete nur alle 24 Stunden für vier Stunden mit Strom versorgt werden.

Krankenhausmitarbeiter und medizinisches Personal erklärten gegenüber Middle East Eye, dass sie auf Notstromaggregate angewiesen seien, um die Versorgung aufrechtzuerhalten, da die medizinischen Einrichtungen aufgrund der großen Zahl von Verletzten kurz vor dem Zusammenbruch stünden.

Bei den anhaltenden israelischen Bombardierungen wurden mindestens 1.200 Palästinenser getötet und mehr als 5.000 verwundet.

Ashraf al-Qedra, ein Sprecher des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, sagte, mehrere Krankenhäuser seien auf alte und „baufällige“ Generatoren angewiesen, die zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch führten.

„Wir sind wirklich besorgt, dass die Generatoren jederzeit ausfallen könnten“, sagte er gegenüber MEE.

Die Bewohner berichteten auch von einem teilweisen Verlust der Internetverbindung als Folge der massiven Schäden, die die israelischen Bombardierungen an der Infrastruktur angerichtet haben.

Unabhängig davon teilte die palästinensische Gefangenenbehörde am Donnerstag mit, dass Israel den palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen den Zugang zu Wasser und Strom abgeschnitten hat. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Addameer befinden sich 5.200 palästinensische Gefangene in israelischer Haft.

„Dies ist ein beunruhigender Schritt der Rache, da es undenkbar ist, fast tausend Gefangene für all diese Stunden ohne Wasser zu lassen“, heißt es in der Erklärung weiter. Übersetzt mit Deepl.com

