Israelis bedrohen Regisseur wegen Aufrufs zur Waffenruhe in Gaza mit dem Tod

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

28. Februar 2024

Yuval Abraham kritisiert deutsche Politiker und erklärt, dass ihre Äußerungen Leben gefährden.

Der israelische Filmemacher Yuval Abraham, der bei den Berliner Filmfestspielen einen bedeutenden Preis erhalten hat, gab bekannt, dass die Charakterisierung der Preisverleihung als „antisemitisch“ durch deutsche Beamte zu Todesdrohungen und zur physischen Einschüchterung seiner Familienmitglieder geführt hat, wie The Guardian berichtet. Diese Situation hat ihn gezwungen, seine Pläne, nach Israel zurückzukehren, zu verschieben.

Der 29-jährige Yuval Abraham erhielt am Samstag bei den Berliner Filmfestspielen den Preis für den besten Dokumentarfilm für „No Other Land“, einen Film, der die Zerstörung palästinensischer Dörfer in Masafer Yatta im Westjordanland dokumentiert. In seiner Dankesrede prangerte Abraham die Situation der Apartheid an und forderte einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Dies und andere Solidaritätsbekundungen mit Palästina während der Abschlusszeremonie führten zu einem Aufschrei in den deutschen Medien, wobei einige Politiker die Reden als „antisemitisch“ bezeichneten.

„Als Sohn von Holocaust-Überlebenden auf deutschem Boden zu stehen und zu einem Waffenstillstand aufzurufen – und dann als antisemitisch abgestempelt zu werden, ist nicht nur empörend, sondern bringt buchstäblich jüdisches Leben in Gefahr“, sagte Abraham, wie The Guardian zitiert.

„Ich weiß nicht, was Deutschland mit uns vorhat“, betonte er. „Wenn dies Deutschlands Art ist, mit seiner Schuld am Holocaust umzugehen, dann entleeren sie ihn völlig.“

Yuval Abraham wollte ursprünglich am Tag nach der Abschlussveranstaltung der Berliner Filmfestspiele nach „Israel“ zurückkehren, änderte seine Pläne jedoch während eines Zwischenstopps in Griechenland. Er beschloss, seine Pläne zu ändern, nachdem er erfahren hatte, dass israelische Medien unter Berufung auf deutsche Beamte seine Rede als „antisemitisch“ bezeichneten.

Nach dem Vorfall erhielt Abraham in den sozialen Medien Morddrohungen, und seine Familienmitglieder in Israel“ wurden körperlich bedroht, so dass sie ihre Häuser aus Sorge um ihre Sicherheit verlassen mussten.

Er betonte, dass Deutschland den Begriff „antisemitisch“ als Waffe einsetzt, um nicht nur Palästinenser, sondern auch Juden und Israelis zum Schweigen zu bringen, die die Besatzung kritisieren und den Begriff Apartheid verwenden. Abraham betonte, dass diese Praxis gefährlich sei, da sie den Begriff „Antisemitismus“ entwerte.

Basel Adra, Abrahams palästinensischer Filmpartner, äußerte, es falle ihm schwer, den Erfolg ihres Films am Samstag zu feiern, während sein Volk in Gaza „abgeschlachtet und massakriert“ werde. Adra forderte Deutschland auf, Waffenexporte nach „Israel“ zu stoppen.

In seinem Bericht betonte Abraham seine Sorge um die Sicherheit von Adra, der in sein Dorf im besetzten Westjordanland zurückgekehrt ist, das von israelischen Siedlungen umgeben ist.

Die Gegenreaktion gegen die Berlinale-Zeremonie in Deutschland beinhaltete auch Rücktrittsforderungen an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die in Aufnahmen der Veranstaltung Abrahams und Adras Rede applaudierte.

Roths Büro beugte sich dem Druck der israelischen Lobby und behauptete am Montag in einer Erklärung auf X, Roth habe der israelischen, nicht aber der palästinensischen Hälfte des Duos applaudiert.

Ihr Beifall „galt dem jüdisch-israelischen Journalisten und Filmemacher Yuval Abraham, der sich für eine politische Lösung und ein friedliches Zusammenleben in der Region ausgesprochen hat“. Roths Büro sagte auch, dass Berichte über Morddrohungen gegen Abraham „alarmierend“ seien.

