Israelisch-palästinensischer Krieg: 43 Palästinenser bei zwei Luftangriffen mit US-Waffen getötet, sagt Amnesty

Von Dania Akkad

6. Dezember 2023

Amnesty International hat Beweise dafür gefunden, dass das israelische Militär bei zwei Luftangriffen auf den Gazastreifen im Oktober Präzisionsmunition aus den USA eingesetzt hat, die 43 Zivilisten in ihren Häusern tötete.

Die Entdeckung der Waffensplitter in den Trümmern der Häuser kommt zu dem Zeitpunkt, an dem eine separate Untersuchung aufgedeckt hat, dass die USA seit dem 7. Oktober eilig Bestellungen von präzisionsgelenkten Raketen an Israel weitergeleitet haben.

Die in den USA ansässige Nichtregierungsorganisation Women for Weapons Trade Transparency (W2T2) berichtete unter Berufung auf eine Quelle im Außenministerium, dass sich US-Beamte auf einen Abschnitt des National Defense Authorization Act aus dem Jahr 2021 berufen hätten, um die Lieferung von Raketen zu ermöglichen.

W2T2 hat die USA aufgefordert, die Lieferung von Präzisionsraketen an Israel sofort zu stoppen, und Amnesty fordert, dass die Angriffe als Kriegsverbrechen untersucht werden.

„Die Tatsache, dass in den USA hergestellte Munition vom israelischen Militär in rechtswidrigen Angriffen mit tödlichen Folgen für die Zivilbevölkerung eingesetzt wird, sollte ein dringender Weckruf für die Regierung Biden sein“, sagte Agnes Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International.

Lillian Mauldin, Gründungsmitglied von W2T2 und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for International Policy, sagte, die US-Gesetzgeber sollten Druck auf das Außenministerium ausüben, damit es besser nachvollziehen kann, welche Munition mit welcher Berechtigung verschickt wurde.

„Bedingungen wie die Einhaltung der im Arms Export Control Act festgelegten Menschenrechtsbedingungen und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts müssen an die Sicherheitshilfe für Israel geknüpft werden“, sagte Mauldin.

Das Außenministerium reagierte bis zum Redaktionsschluss nicht auf die Bitten von Middle East Eye um eine Stellungnahme.

In Fetzen gerissen

Amnesty berichtet, dass die beiden Luftangriffe, die im Mittelpunkt des Berichts stehen, Häuser voller Zivilisten trafen. Die Ermittler setzten Details aus Satellitenbildern, Trümmerteilen und Interviews mit überlebenden Familienmitgliedern zusammen.

Amnesty erklärte, es habe keine Beweise dafür gefunden, dass es an einem der beiden Orte militärische Ziele gab, was die Befürchtung aufkommen lässt, dass es sich bei den Angriffen um „direkte Angriffe auf Zivilisten oder zivile Objekte“ handelte.

„Selbst wenn es in der Nähe eines der getroffenen Gebäude ein legitimes militärisches Ziel gegeben hätte, wurde bei diesen Angriffen nicht zwischen militärischen Zielen und zivilen Objekten unterschieden“, so Amnesty. „Wahllose Angriffe, bei denen Zivilisten getötet oder verletzt werden, stellen Kriegsverbrechen dar.“

Der erste Angriff ereignete sich am Abend des 10. Oktober, als ein israelischer Luftangriff das Haus von Al-Najjar in Deir al-Balah, einer Stadt im Zentrum des Gazastreifens, traf und 21 Mitglieder der Familie und drei Nachbarn tötete.

Wir können nicht verstehen, warum unsere Häuser bombardiert wurden“.

– Bakir Abu Mu’eileq

Suleiman Salman Al-Najjar, 48, Besitzer einer Autowerkstatt, verlor seine Frau Susanne und vier ihrer Kinder: Farah, 23, Nadim, 20, Yazan, 14, und seine 17 Monate alte Tochter Safa.

Najjar war auf dem Heimweg, nachdem er wegen eines Nierenproblems im Krankenhaus behandelt worden war, als er eine Explosion hörte und bald darauf erfuhr, dass sein Haus bombardiert worden war.

„Ich eilte nach Hause und sah ein Bild der völligen Zerstörung. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Alle lagen unter den Trümmern. Das Haus war völlig pulverisiert. Die Körper waren in Fetzen zerfetzt“, sagte er gegenüber Amnesty.

„Nur die Leiche meines Sohnes Nadim wurde vollständig geborgen. Von meiner kleinen Tochter Safa haben wir nur ihre Hand gefunden.“

Najjar lebt jetzt mit seinen beiden überlebenden Söhnen in einem Zelt neben den Ruinen seines Hauses.

„Unser Leben ist in einem Augenblick zerstört worden. Unsere Familie wurde zerstört. Etwas, das undenkbar war, ist nun unsere Realität“, sagte er.

Der zweite Angriff ereignete sich am 22. Oktober gegen Mittag, als ein israelischer Luftangriff drei Häuser nördlich von Deir al-Balah traf, die der Familie Abu Mu’eileq gehörten, wobei 18 Familienmitglieder und ihr Nachbar getötet wurden.

Bakir Abu Mu’eileq, ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, verlor seine Frau Islam, 34, und vier seiner Kinder, Do’a, 16, Ghanem, 14, Mohamed, 12, und Lama, 11.

“

Abu Mu’eileq erklärte gegenüber Amnesty, dass er und seine Verwandten „sich auf ihre Familien und ihre Arbeit konzentrieren und sich von der Politik fernhalten“.

„Wir sind Ärzte und Wissenschaftler, und unser Fokus liegt darauf, ein gutes Leben zu führen und eine gute Zukunft für unsere Kinder aufzubauen“, sagte er. „Wir können nicht verstehen, warum unsere Häuser bombardiert wurden.“

Nach Angaben von Amnesty deuten markante Markierungen auf den an den beiden Fundorten gefundenen Fragmenten darauf hin, dass sie als Teil des Rahmens dienten, der den Bombenkörper einer Joint Direct Attack Munition (JDAM) umgibt, einem Bausatz, der „Freifallbomben“ in präzisionsgelenkte Raketen verwandeln kann.

Auf dem sichergestellten Schrott fanden die Ermittler Codes, die laut Amnesty mit dem US-amerikanischen Hersteller Boeing in Verbindung gebracht werden.

Boeing verwies MEE für eine Stellungnahme an das Verteidigungsministerium, das wiederum MEE auf ein Briefing am Dienstag verwies, in dem der Pressesprecher des Pentagons sagte, der Bericht von Amnesty werde geprüft.

„Wir werden uns weiterhin eng mit unseren israelischen Partnern beraten, wie wichtig es ist, die Sicherheit der Zivilbevölkerung bei der Durchführung ihrer Operationen zu berücksichtigen“, sagte Pentagon-Pressesprecher Brigadegeneral Pat Ryder.

Waffe der Wahl

Laut W2T2 waren präzisionsgelenkte Raketen, wie sie im Amnesty-Bericht genannt werden, bei den jüngsten Angriffen auf den Gazastreifen eine „bevorzugte Waffe“ Israels.

Neunzig Prozent der Waffen, die das israelische Militär in den ersten zwei Wochen nach dem 7. Oktober eingesetzt hat, seien satellitengesteuerte Bomben mit einem Gewicht zwischen 1.000 und 2.000 Pfund gewesen.

Zusätzlich zu den Angriffen, auf die sich Amnesty konzentriert hat, haben Waffenexperten erklärt, dass sie glauben, dass Israel das dicht besiedelte Flüchtlingslager Jabalia am 31. Oktober und 1. November mit präzisionsgelenkten Raketen angegriffen und dabei mindestens 195 Menschen getötet hat.

Unter Berufung auf eine Quelle des Außenministeriums berichtete W2T2 am Dienstag, dass US-Beamte in den letzten zwei Monaten die Lieferung der Raketen unter Berufung auf das Gesetz zur Genehmigung der nationalen Verteidigung 2021 beschleunigt hätten.

Abschnitt 1275 des Gesetzes erlaubt die unbegrenzte Weitergabe von Raketen aus dem US-Bestand an Israel ohne Benachrichtigung des Kongresses im Falle eines Notfalls und unter der Voraussetzung, dass dies im Interesse der nationalen Sicherheit der USA liegt und die „Kampfbereitschaft“ der USA nicht beeinträchtigt wird.

„Wir wissen, dass das Weiße Haus bisher Notstandsbegründungen verwendet hat, um die Benachrichtigung und Überprüfung durch den Kongress zu umgehen, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Notstandsbegründung auch in diesem Prozess zu demselben Zweck herangezogen wurde“, sagte Mauldin.

Es sei auch unwahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit jemals die genaue Menge und den Wert der an Israel gelieferten präzisionsgelenkten Raketen erfahren werde, da es den USA an Transparenz in Bezug auf Waffenverkäufe oder -transfers ins Ausland mangele.

Übersetzt mit Deepl.com



