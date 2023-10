Israel-Palestine war live: Gaza residents wake up to scenes of mass destruction Israeli onslaught on civilians leaves Palestinians in horror

Israelisch-palästinensischer Krieg live: Bewohner des Gazastreifens erwachen zu Szenen der Massenvernichtung

Israelischer Angriff auf die Zivilbevölkerung versetzt Palästinenser in Schrecken

Wichtigste Punkte

Israelischer Verteidigungsminister: Wir kämpfen gegen Tiere

Hisbollah-Mitglieder und israelische Soldaten an der Grenze zum Libanon getötet

Über 900 Israelis und 765 Palästinenser getötet

Live-Updates

Putin: Israelisch-palästinensischer Konflikt zeigt Versagen der US-Politik im Nahen Osten

vor 6 Minuten

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag, die scharfe Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts sei ein anschauliches Beispiel für das Versagen der US-Politik im Nahen Osten, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Putin sagte dem irakischen Premierminister, Washington habe versucht, die Suche nach einer Lösung in der Region zu monopolisieren.

Der Kreml hatte zuvor erklärt, er stehe in Kontakt mit beiden Seiten und werde versuchen, eine Rolle bei der Lösung des Konflikts zwischen ihnen zu spielen.

Die von Israel bombardierten zivilen Gebäude in Gaza

vor 8 Minuten

Nach dem von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober bombardiert Israel die zivile Infrastruktur des Gazastreifens in großem Umfang und systematisch.

Die Luftangriffe auf den belagerten Gazastreifen begannen am Samstag und werden seither fortgesetzt. Am Montag kappte Israel die Strom-, Lebensmittel-, Gas- und Wasserversorgung im Gazastreifen, was die Bemühungen der medizinischen Teams um die Rettung von Verwundeten stark behinderte.

Am Dienstag gab das Gesundheitsministerium in Gaza bekannt, dass bei den Angriffen mindestens 770 Palästinenser getötet und 4.000 verwundet wurden.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete die Palästinenser als „menschliche Tiere“ und rief zu einer „vollständigen Belagerung“ des Gazastreifens auf, wobei Israel 300.000 Reservisten einberief und seine Streitkräfte entlang des Streifens mobilisierte.

Bis Montag hatte die israelische Luftwaffe nach Angaben der Armee rund 2.000 Geschosse und mehr als 1.000 Tonnen Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen und dabei 20 Wohnhochhäuser, Moscheen, Krankenhäuser, Banken und andere zivile Infrastrukturen beschossen.

Middle East Eye wirft im folgenden Artikel einen Blick auf die zivile Infrastruktur, die bei den israelischen Angriffen zerstört wurde:

Lesen Sie mehr: Die von Israel bombardierten zivilen Gebäude in Gaza

Ein palästinensischer Mann geht am 10. Oktober 2023 in Gaza-Stadt an beschädigten Gebäuden vorbei, die durch israelische Luftangriffe zerstört wurden (AFP)

Ein Palästinenser geht nach israelischen Luftangriffen am 10. Oktober 2023 in Gaza-Stadt an beschädigten Gebäuden vorbei (AFP)

Abu Ubaida von Al-Qassam: Bewohner von Ashkelon müssen bis 17 Uhr die Stadt verlassen

vor 14 Minuten

Abu Ubaida, der Sprecher der Izzideen al-Qassam-Brigaden der Hamas, sagte, die Einwohner von Aschkelon sollten die israelische Küstenstadt bis 17 Uhr Ortszeit (14 Uhr GMT) verlassen.

„Als Antwort auf das Verbrechen des Feindes, unsere Leute zu vertreiben und sie zu zwingen, aus ihren Häusern in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens zu fliehen, geben wir den Bewohnern der besetzten Stadt Aschkelon eine Frist, sie vor 17 Uhr zu verlassen“, sagte Abu Ubaida in einem kurzen Kommuniqué.

Israelische Armee: „Der Schwerpunkt liegt auf dem Schaden und nicht auf der Genauigkeit“.

vor 42 Minuten

Ein Sprecher der israelischen Armee hat erklärt, dass es bei Angriffen auf den Gazastreifen nicht in erster Linie auf „Genauigkeit“ ankomme.

In einer von Haaretz veröffentlichten Erklärung sagte Daniel Hagari, dass die Armee bei ihren Angriffen Hunderte von Tonnen Bomben abwerfe und dass „der Schwerpunkt auf dem Schaden und nicht auf der Genauigkeit“ liege.

„Wir fordern einen Preis von allen Hamas-Standorten und -Strukturen, Dutzende von jedem Piloten bei jedem Angriff der Luftwaffe.“

Er fügte hinzu, dass die israelische Armee unter anderem ein Waffenlager in einer Moschee sowie die Häuser von Aktivisten angegriffen habe.

Israel will Lastwagen bombardieren, die Nachschub aus Ägypten nach Gaza bringen

vor 56 Minuten

Israel will nach Angaben des israelischen Senders Channel 12 Lastwagen bombardieren, die Versorgungsgüter von Ägypten nach Gaza transportieren.

Dem Sender zufolge hat Israel ägyptischen Beamten mitgeteilt, dass es alle Lastwagen angreifen wird, die versuchen, Nachschub über den Rafah-Übergang zu bringen, der den Gazastreifen mit dem nördlichen Sinai verbindet.

Langsame Aktualisierung der palästinensischen Mautdaten aufgrund einer Störung des Internet- und Kommunikationsnetzes

vor 1 Stunde

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen erklärte, es habe Schwierigkeiten, die Zahl der Todesopfer regelmäßig zu aktualisieren, da das Internet und die Kommunikationsnetze unterbrochen seien.

Die Stromausfälle, mit denen auch die Korrespondenten des Middle East Eye in Gaza konfrontiert sind, treten auf, nachdem Israel angekündigt hat, den belagerten Gazastreifen von der Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom abzuschneiden.

Nach Angaben des Ministeriums wurden mindestens 765 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet und über 4.000 verwundet. Im Westjordanland wurden seit Beginn der Unruhen am Samstag mindestens 18 Palästinenser getötet.

Beobachten Sie: „Die Verbrecher hier sind nicht die Hamas… Die Verbrecher sind die Europäer“.

vor 1 Stunde

Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis will die Hamas nach deren Angriff auf Israel nicht verurteilen und vergleicht die Belagerung des Gazastreifens mit der Apartheid in Südafrika.

In einem Interview sagte Varoufakis, die Verbrecher seien weder die Hamas noch die israelischen Siedler, sondern die Europäer, die sich „an einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit mitschuldig gemacht haben, indem sie geschwiegen haben, als es keine Probleme gab oder als Menschen außerhalb der Kameras starben, insbesondere wenn es sich um Palästinenser handelte“.

Likud: Koalitionspartner unterstützen die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit

vor 1 Stunde

Die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass alle Koalitionspartner in der Regierung nun die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit in Israel befürworten.

„Ausnahmslos alle Koalitionsspitzen haben die Bildung einer Notstandsregierung der nationalen Einheit unterstützt und Premierminister Netanjahu beauftragt, auf ihre Bildung hinzuarbeiten“, heißt es in der Erklärung.

Eine Reihe weiterer Politiker gab unterstützende Erklärungen ab.

„Nationale Notstandsregierung. Now!“ sagte Finanzminister Bezalel Smotrich in den sozialen Medien.

„Die Notstandsregierung muss heute gebildet werden“, schrieb Wissenschafts- und Technologieminister Ofir Akunis.

Trotz der Rufe nach einer Regierung der nationalen Einheit haben sich die Oppositionspolitiker angesichts des Hamas-Angriffs auf Israel und der anhaltenden israelischen Bombardierung des Gazastreifens noch nicht zu Wort gemeldet.

Videos zeigen den offensichtlichen Tod von Israelis nach ihrer Gefangennahme

vor 1 Stunde

Die Aufnahmen, die am Samstag nach dem Überraschungsangriff palästinensischer Gruppen auf Israel gemacht wurden, zeigen den offensichtlichen Tod von Israelis, die in einem früheren Video bei der Gefangennahme gefilmt wurden.

Das von der Washington Post analysierte Filmmaterial zeigt vier Personen, die scheinbar tot auf dem Boden liegen. Ein anderes Video, das vermutlich früher aufgenommen wurde, zeigt bewaffnete Palästinenser, die am selben Ort vier Personen festnehmen, bei denen es sich offenbar um dieselben handelt, die in dem anderen Video gefilmt wurden.

Es ist nicht sofort klar, was zwischen den Aufnahmen der beiden Videos geschah. Middle East Eye konnte das Filmmaterial nicht unabhängig verifizieren.

Zweiter Luftangriff auf Grenzübergang Gaza-Ägypten

vor 2 Stunden

Ein zweiter israelischer Luftangriff hat nach ägyptischen Medienberichten den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten getroffen.

Eine ägyptische Quelle sagte gegenüber Madr Masr, es sei der zweite Angriff innerhalb von 24 Stunden gewesen.

Die erste Bombardierung – die erfolgte, nachdem das israelische Militär die Palästinenser aufgefordert hatte, den Gazastreifen in Richtung Ägypten zu verlassen – hat den Verkehr über den Grenzübergang behindert, obwohl er Berichten zufolge Stunden nach dem Angriff wieder geöffnet wurde.

Madr Masr berichtet, dass der Übergang nach dem Angriff am Dienstag wieder geschlossen wurde.

Israel bombardiert Grenzübergang Ägypten-Gaza, nachdem es die Palästinenser aufgefordert hat, nach Ägypten zu gehen

vor 2 Stunden

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben des palästinensischen Innenministeriums den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza bombardiert.

Die Bombardierung erfolgte, nachdem das israelische Militär die Palästinenser aufgefordert hatte, den Gazastreifen nach Ägypten zu verlassen, und behinderte den Verkehr über den Grenzübergang, so das Ministerium weiter.

Begräbnis für getötete palästinensische Journalisten

vor 4 Stunden

Palästinensische Journalisten haben am Dienstag ein Begräbnis für ihre bei heftigem israelischem Beschuss im Gazastreifen getöteten Journalistenkollegen abgehalten.

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gebäude, in dem lokale Journalisten untergebracht waren, wurden nach Angaben lokaler Medien mindestens drei Reporter getötet, nämlich Mohammad Sobh, Saed al-Taweel und Hesham al-Nawajha.

Insgesamt sind seit Samstag sechs palästinensische Journalisten bei dem israelischen Bombardement getötet worden, zwei weitere werden vermisst.

Die israelische Armee fordert die Zivilbevölkerung des Gazastreifens auf, sich nach Ägypten zu begeben, da die Bombardierungen zunehmen

vor 5 Stunden

Das israelische Militär hat die Palästinenser aufgefordert, sich nach Ägypten zu begeben, da die Luftwaffe die zivile Infrastruktur im Gazastreifen weiterhin intensiv bombardiert.

„Der Rafah-Übergang ist noch offen. Jedem, der es schaffen kann, würde ich raten, den Übergang zu verlassen“, sagte Richard Hecht, der internationale Sprecher der Armee, am Dienstagmorgen gegenüber Reportern.

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist geschlossen.

Rekapitulation: Vierter Tag des Krieges beginnt – was Sie wissen müssen

vor 5 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye.

Vor mehr als 72 Stunden haben palästinensische Gruppen vom Gazastreifen aus einen beispiellosen Mehrfrontenangriff auf Israel gestartet und damit eine der tödlichsten Runden der Kämpfe zwischen den beiden Seiten ausgelöst.

Der erste Tag, Samstag, war geprägt von Schock und Verwirrung in Israel, als die palästinensischen Kämpfer durchbrachen, und von einem Gefühl des Triumphs in Palästina.

Am Sonntag begann Israel, den Schaden zu bewerten und zu versuchen, eine Antwort zu finden, indem es die USA um militärische Unterstützung bat und das Land offiziell zum Kriegsgebiet erklärte.

Der Montag war geprägt von „unvorstellbaren Massakern“, die von der israelischen Luftwaffe im Gazastreifen verübt wurden, von israelischen „Aufrufen zu Kriegsverbrechen“ in der belagerten Enklave und von Plänen, der 2,1 Millionen zivilen Bevölkerung „kollektive Bestrafung“ aufzuerlegen, indem man ihr Wasser, Lebensmittel, Treibstoff und Strom vorenthält.

Hier ein Überblick über die neuesten Entwicklungen, die Sie kennen sollten:

Die Palästinenser wachten am Dienstag auf und sahen Szenen massiver Zerstörung im Gazastreifen, bei denen ganze Stadtteile ausgelöscht wurden, darunter viele zentrale und belebte Gebiete.

Die Mehrzahl der israelischen Ziele waren Zivilisten. Sie haben Krankenhäuser, eine UN-Schule, in der Vertriebene untergebracht sind, Universitäten, Moscheen, Märkte, Banken, Telekommunikationsunternehmen und Wohntürme sowie andere zivile Infrastrukturen bombardiert.

Israel hat in der Nacht weiterhin „umfangreiche“ Luftangriffe durchgeführt, wenn auch etwas langsamer als am Sonntag zuvor.

Innerhalb Israels behauptete das Militär – erneut – die Kontrolle über den Süden zurückgewonnen zu haben. Auf ähnliche Behauptungen folgten Berichte über Zusammenstöße zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Truppen

Während die Kämpfe in den südlichen israelischen Städten deutlich abgenommen haben, bleibt unklar, ob es dort noch palästinensische Kämpfer gibt

Im Norden Israels bestätigte das Militär, dass drei Soldaten, darunter ein ranghoher Armeeoffizier, von Palästinensern getötet wurden, die aus dem Südlibanon herüberkamen.

Der Islamische Dschihad bestätigte ebenfalls, dass drei seiner Kämpfer bei den Zusammenstößen getötet wurden.

Die Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon haben sich dadurch erheblich verschärft. Israel, palästinensische Gruppen und die Hisbollah, die bisher vier Mitglieder durch israelischen Beschuss verloren hat, feuerten mit Raketen und Artillerie auf einander.

Mindestens 900 Israelis und 700 Palästinenser wurden getötet. Über 2.500 Verletzte auf beiden Seiten. Die Zahlen werden wahrscheinlich noch steigen.

Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie den ganzen Tag über Middle East Eye „Live“ und folgen Sie uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.

Fotos: Palästinenser wachen vor Szenen der Massenvernichtung auf

vor 5 Stunden

Die Palästinenser wachen am Dienstag in Gaza auf und sehen Szenen massiver Zerstörung, bei denen ganze Viertel ausgelöscht wurden, auch in vielen zentralen und belebten Gebieten.

Palästinenser beobachten ein Feuer in den Trümmern eines beschädigten Wohngebäudes nach israelischen Angriffen in Gaza-Stadt, 10. Oktober 2023 (Reuters)

Ein Palästinenser geht durch die Trümmer, während Rauch aus einem beschädigten Wohnhaus in der Nähe aufsteigt, nach israelischen Angriffen, in Gaza-Stadt, 10. Oktober 2023 (Reuters)

Palästinenser begutachten die Zerstörung durch israelische Luftangriffe im Viertel al-Rimal in Gaza-Stadt am frühen Morgen des 10. Oktober 2023 (AFP)

Palästinenser laufen am 10. Oktober 2023 durch Trümmer inmitten der Zerstörung durch israelische Luftangriffe im Viertel al-Rimal in Gaza-Stadt (AFP)

Palästinenser sitzen zwischen den Trümmern eines beschädigten Wohnhauses nach israelischen Luftangriffen in Gaza-Stadt, 10. Oktober 2023 (Reuters)

Übersetzt mit Deepl.com

