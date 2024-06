Israel pounds Gaza, insists on ‚Hamas destruction‘ as US presses roadmap Hamas open to plan announced by Biden ‚based on foundation of permanent ceasefire, complete withdrawal‘ from Gaza.

Palästinenser machen sich auf den Weg, um die Schäden zu begutachten, nachdem sich die israelischen Streitkräfte aus dem Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen zurückgezogen haben [Mahmoud Issa/Reuters].

Die Hamas sagt, sie sei offen für den von Biden angekündigten Plan, der „auf der Grundlage eines dauerhaften Waffenstillstands und eines vollständigen Rückzugs“ aus dem Gazastreifen basiert.

Palästinenser machen sich auf den Weg, um die Schäden zu begutachten, nachdem sich die israelischen Streitkräfte nach einer Razzia aus dem Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen zurückgezogen haben, 31. Mai 2024. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY

Israelische Gefangenenfamilien fordern die Regierung auf, den Biden-Plan für Gaza zu akzeptieren

1 Juni 2024

|

Aktualisiert:

vor 17 Minuten

Familienangehörige von israelischen Gefangenen, die im Gazastreifen festgehalten werden, haben die Regierung ihres Landes aufgefordert, einen von US-Präsident Joe Biden vorgelegten Waffenstillstandsplan zu akzeptieren, und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aufgefordert, den Vorschlag öffentlich zu unterstützen.

In einer wöchentlichen Pressekonferenz am Samstag rief das Forum der Familien von Geiseln und Vermissten dazu auf, dass „die Bürger Israels auf die Straße gehen, um den Abschluss des Abkommens sicherzustellen“.

Das Forum ist der Ansicht, dass Netanjahu eine Einigung behindern könnte, nachdem Biden am Freitag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus gesagt hatte, Israel habe „einen umfassenden neuen Vorschlag“ zur Beendigung des Krieges vorgelegt.

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X berichtete Barak Ravid von der amerikanischen Nachrichtenagentur Axios, dass Israels ultranationalistische Minister Ben Gvir und Smotrich Netanjahu mitgeteilt haben, dass sie die Koalition verlassen und die Regierung stürzen werden, wenn der von Präsident Biden vorgelegte israelische Vorschlag für den Geiseldeal angenommen wird.

Der von Biden beschriebene Drei-Phasen-Plan zielt auf einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen ab, der den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus allen bewohnten Gebieten des Gazastreifens und die Freilassung aller im Gazastreifen gefangen gehaltenen Israelis vorsieht.

Die Hamas hat angedeutet, dass sie dem Vorschlag offen gegenübersteht, was Hoffnungen auf ein Ende des achtmonatigen Krieges gegen Israel weckt.

In einer Erklärung erklärte die Gruppe, sie sei „erneut bereit, sich auf jeden Vorschlag einzulassen und mit ihm zusammenzuarbeiten, der auf der Grundlage eines dauerhaften Waffenstillstands, eines vollständigen Rückzugs aus dem Gazastreifen, des Wiederaufbaus, der Rückkehr der Vertriebenen in ihre Häuser und des Abschlusses eines echten Gefangenenaustauschs basiert, vorausgesetzt, die Besatzungsmacht gibt ihr ausdrückliches Bekenntnis dazu ab“.

In einer gemeinsamen Erklärung forderten die USA, Katar und Ägypten die Hamas und Israel auf, ein Abkommen zu schließen.

Anzeige

Am Samstag erklärte Netanjahu jedoch unmissverständlich, dass der Krieg Israels gegen den Gazastreifen nur beendet werden könne, wenn die Hamas vernichtet werde.

„Israels Bedingungen für die Beendigung des Krieges haben sich nicht geändert: die Zerstörung der militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas, die Freilassung aller Geiseln und die Sicherstellung, dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstellt“, so sein Büro in einer Erklärung.

Diese Bedingungen müssten erfüllt sein, „bevor ein dauerhafter Waffenstillstand in Kraft treten kann“, hieß es.

„Die Vorstellung, dass Israel einem dauerhaften Waffenstillstand zustimmen wird, bevor diese Bedingungen erfüllt sind, ist ein Trugschluss“, heißt es weiter.

Das Forum der Geisel- und Vermisstenfamilien erklärte, Netanjahu stehe unter dem Druck seiner eigenen Regierung.

Anzeige

„Es gibt eine Minderheit, die Netanjahu erpresst und das Abkommen bedroht, und wir müssen das Abkommen unterstützen und dürfen die Arena nicht den Extremisten überlassen“, sagte ein Sprecher.

Abdullah al-Arian, Geschichtsprofessor an der Georgetown University in Katar, wies auf einen „großen Widerspruch“ in Israels Forderungen hin, da sowohl Israel als auch sein treuer Verbündeter, die USA, erklärten, sie wollten keine Zukunft im Gazastreifen, in der die Hamas noch irgendeine politische Rolle spielt.

„Gleichzeitig ist dies eine Vereinbarung, die auf dem Verhandlungsweg mit der Hamas erreicht werden müsste, also wie macht man das? Wie kann man sie als politische Kraft ausschalten und gleichzeitig eine Verhandlungslösung erreichen, der alle Parteien zustimmen“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Ein weiterer „wichtiger Knackpunkt“ für eine eventuelle Einigung wäre, dass Israel in einigen Teilen des Gazastreifens als Besatzungsmacht verbleibt, was die Palästinenser stets abgelehnt haben, sagte er.

Alon Liel, ehemaliger Direktor des israelischen Außenministeriums, sagte, Bidens Ankündigung sei „Musik in den Ohren der Israelis, die den Krieg beenden wollen“.

Anzeige

Aber es gebe „wieder eine gemischte Botschaft aus Washington“, sagte er gegenüber Al Jazeera. „Das Überraschende war, dass [der Waffenstillstandsvorschlag] als ein israelisches Angebot bezeichnet wurde. Das widerspricht vielen Dingen, die Netanjahu kürzlich gesagt hat; es sieht eher wie ein amerikanisches Angebot aus, das als israelisches Angebot dargestellt wird“, sagte Liel.

Die bewaffnete Gruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad äußerte unterdessen „Misstrauen“ gegenüber dem von Biden angekündigten Plan und erklärte, die „Einstellung der Aggression“ müsse den „vollständigen Rückzug“ der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen beinhalten.

Blinken macht Lobbyarbeit bei den Führern im Nahen Osten

Noch während Biden den neuen Plan vorstellte, setzte Israel seine tödlichen Angriffe im Gazastreifen fort: Artilleriebeschuss traf Wohnhäuser in den nördlichen Vierteln von Gaza-Stadt und tötete mehrere Palästinenser.

Bei einem weiteren israelischen Angriff am frühen Morgen in Gaza-Stadt wurde nach Angaben des palästinensischen Fernsehsenders Al-Aqsa auch ein Journalist, Ola al-Dahdouh, getötet.

Die israelischen Streitkräfte beschossen auch Rafah im südlichen Gazastreifen mit Panzern und Artillerie, während Zeugen im Osten und im Zentrum von Rafah von intensivem Artilleriebeschuss berichteten.

Im Schatten des anhaltenden israelischen Bombardements führte US-Außenminister Antony Blinken Gespräche mit den Spitzendiplomaten von Saudi-Arabien, Jordanien und der Türkei, um Unterstützung für den neuen Waffenstillstandsplan für den Gazastreifen zu gewinnen.

Der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud erhielt einen Anruf von Blinken, in dem der jüngste Vorschlag erörtert wurde, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur berichtete.

Nach Angaben des Sprechers des Außenministeriums, Matthew Miller, betonte Blinken in diesen Telefonaten von seinem Flugzeug aus, als er von einem NATO-Treffen in Prag zurückkehrte, „dass die Hamas das Abkommen unverzüglich akzeptieren sollte“.

„Blinken unterstrich, dass der Vorschlag im Interesse sowohl der Israelis als auch der Palästinenser und der langfristigen Sicherheit in der Region sei“, so Miller weiter.

In Israel drängte der Oppositionsführer Yair Lapid Netanjahu, dem Abkommen zuzustimmen, und erklärte, seine Partei würde es auch dann unterstützen, wenn die rechten Fraktionen der Regierungskoalition rebellierten, was bedeuten würde, dass ein Abkommen im Parlament wahrscheinlich angenommen würde.

Anzeige

„Die israelische Regierung kann die folgenreiche Rede von Präsident Biden nicht ignorieren. Es liegt ein Deal auf dem Tisch und er sollte gemacht werden“, sagte Lapid in einem Social-Media-Post am Samstag.

Die Familien der im Gazastreifen gefangen gehaltenen Menschen riefen ebenfalls alle Parteien auf, den von Biden vorgelegten Vorschlag unverzüglich zu unterstützen, und warnten, dass die Zeit ablaufe und sowohl Israel als auch die Hamas in der Pflicht seien, das Abkommen zu akzeptieren.

Unterdessen begrüßte der gewählte indonesische Präsident Prabowo Subianto Bidens Waffenstillstandsvorschlag als einen Schritt in die richtige Richtung. Er erklärte, sein Land sei bereit, bei Bedarf Friedenstruppen zu entsenden, um den Waffenstillstand im Gazastreifen aufrechtzuerhalten.

„Wir sind bereit, bei Bedarf und auf Ersuchen der Vereinten Nationen erhebliche Friedenstruppen zur Aufrechterhaltung und Überwachung dieses geplanten Waffenstillstands zu entsenden und allen Parteien und allen Seiten Schutz und Sicherheit zu bieten“, sagte er am Samstag auf einer Sicherheitskonferenz in Singapur.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden seit Beginn des Krieges mindestens 36.379 Menschen getötet und 82.407 verwundet, Tausende werden unter den Trümmern vermisst und gelten als tot. Israel begann seinen Angriff auf das belagerte Gebiet, nachdem bei einem von der Hamas geführten Angriff im Süden Israels rund 1.140 Menschen getötet worden waren.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …