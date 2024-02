Israeli war chief says jets over Lebanon loaded with ‚heavier bombs for distant targets‘ Hezbollah has imposed a de-facto ’security belt‘ in northern Israel since the start of the war in Gaza, forcing tens of thousands of settlers to flee their homes

Israelischer Kriegschef sagt, dass Jets über dem Libanon mit „schwereren Bomben für weit entfernte Ziele“ beladen wurden

Die Hisbollah hat seit Beginn des Gaza-Krieges einen De-facto-Sicherheitsgürtel“ im Norden Israels errichtet, der Zehntausende von Siedlern zur Flucht aus ihren Häusern zwingt

15. Februar 2024

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte am 15. Februar gegenüber Reportern, dass Kampfflugzeuge, die den libanesischen Luftraum verletzen, „schwerere Bomben für weiter entfernte Ziele haben“ – einen Tag, nachdem Tel Aviv eine ganze Familie im Südlibanon ausgelöscht hatte.

„Wir können nicht nur in einer Entfernung von 20 Kilometern [von der Grenze] angreifen, sondern auch in einer Entfernung von 50 Kilometern, in Beirut und anderswo … Wir wollen diese Situation nicht erreichen, wir wollen nicht in einen Krieg eintreten, sondern sind vielmehr daran interessiert, ein Abkommen zu erreichen, das die sichere Rückkehr der Bewohner des Nordens in ihre Häuser im Rahmen eines Vereinbarungsprozesses ermöglicht“, sagte Gallant am Donnerstagnachmittag während einer Sitzung zur Notfallvorsorge.

Zuvor hatten israelische Jets die Städte Labbouneh und Wadi Slouki im Südlibanon bombardiert. Als Reaktion darauf beschossen die Hisbollah-Kräfte die Zabdin-Kaserne in den besetzten Shebaa-Farmen und mehrere andere militärische Einrichtungen im Norden Israels.

Am Donnerstag wurde ein „beispielloser“ Angriff von der libanesischen Grenze aus gestartet, bei dem mehrere Ziele getroffen wurden, darunter der Luftwaffenstützpunkt Meron und das israelische Hauptquartier im Norden in Safad. Die Hisbollah hat keine Verantwortung für den Angriff übernommen.

Die anhaltenden Angriffe an der Nordgrenze Israels haben „eine Art Sicherheitsgürtel geschaffen, da die dortigen Siedlungen verödet sind“, so die israelische Nachrichtenagentur Haaretz.

„Die Kämpfe haben im Norden nicht einen Moment lang aufgehört, abgesehen von der Woche des Waffenstillstands und der Befreiung der Gefangenen im Gazastreifen Ende November letzten Jahres, so dass kein Tag vergeht, an dem nicht Panzerabwehrgeschosse, Raketen und Angriffsdrohnen aus dem Libanon in den Norden abgefeuert werden“, heißt es in dem israelischen Bericht.

Im Gegensatz zu der Überheblichkeit, mit der israelische Beamte von einem Krieg gegen den Libanon sprechen, hat eine Gruppe israelischer Denkfabriken, die sich aus über 100 Terrorismusexperten zusammensetzt, vor kurzem die „erschreckende Realität, mit der Israel in einem Krieg mit der Hisbollah konfrontiert wäre“, beschrieben.

Der 130-seitige Bericht, der vor dem Ausbruch von Israels ethnischer Säuberungskampagne im Gazastreifen am 7. Oktober verfasst wurde, untersucht, inwieweit Israel auf einen Mehrfrontenkrieg vorbereitet ist.

Zu den zahlreichen Bedrohungen, denen Israel ausgesetzt wäre, gehören vor allem Tausende von Hisbollah-Raketen und Präzisionsraketen, die auf die Militärbasen – einschließlich der Luftwaffenstützpunkte – und Städte des Landes niedergehen und die Raketenabwehr des Landes überwältigen würden.

Der Bericht sagt voraus, dass die Angriffe der Hisbollah „immense Zerstörungen in Israel verursachen würden, einschließlich Tausender von Opfern sowohl an der Front als auch an der Heimatfront, was die Öffentlichkeit in Panik versetzen würde; ein zentrales Ziel des Mehrfrontenangriffs wird es sein, die Luftabwehrsysteme der [israelischen Armee] zum Einsturz zu bringen“.

Der Leiter der Untersuchung, Professor Boaz Ganor, beschrieb die Bedrohung durch den Raketen- und Flugkörperbeschuss der Hisbollah:

„Sie haben ein Arsenal von etwa 150.000 Raketen und Flugkörpern, und wir gehen davon aus, dass sie jeden Tag des Krieges, der nach unseren Schätzungen etwa 21 Tage dauern würde, etwa 3.000 auf uns abfeuern würden.“

