https://www.middleeastmonitor.com/20240502-israel-court-rejects-appeal-by-jailed-palestinian-leader-marwan-barghouti/

Ein palästinensischer Mann geht am 24. Dezember 2023 in Bethlehem im Westjordanland an einem Graffiti vorbei, das den inhaftierten palästinensischen Politiker Marwan Barghouti zeigt [Maja Hitij/Getty Images].

Israelisches Gericht lehnt Berufung des inhaftierten Palästinenserführers Marwan Barghouti ab

2. Mai 2024

Das israelische Bezirksgericht Nof HaGalil hat gestern eine Petition des prominenten palästinensischen politischen Gefangenen Marwan Barghouti gegen seine Haftbedingungen abgelehnt, wie lokale Medien berichteten.

Die hebräische Zeitung Israel Hayom berichtete, das Gericht habe den Antrag Barghoutis auf Lockerung seiner Haftbedingungen kategorisch abgelehnt.

Barghouti, der fünfmal lebenslänglich plus 40 Jahre verbüßt, hatte eine Petition eingereicht, in der er forderte, dass seine Isolationshaft beendet und seine Lebensbedingungen im Gefängnis verbessert werden sollten.

Der Zeitung zufolge akzeptierte der Richter die Position der israelischen Armee, die behauptet, die Darstellung Barghoutis als „Freiheitskämpfer“ in den Medien stimme nicht mit dem nachrichtendienstlichen Material überein, das der Armee vorliege.

Der Richter behauptete in seinem Urteil auch, dass Geheimdienstmitarbeiter glauben, dass die Inhaftierung von Barghouti in regulären Flügeln die Hamas-Bewegung stärken und somit „zu einer Vielzahl negativer Ereignisse innerhalb des Gefängnisses beitragen“ würde.

Im März wurde Barghouti von israelischen Gefängniswärtern schwer angegriffen, wodurch er Blutungen im Auge erlitt.

READ: Inhaftierter Palästinenserführer Marwan Barghouti von Wärtern verprügelt

Der 64-Jährige, der Mitglied des Zentralkomitees der Fatah ist, wird nach Angaben seiner Frau Fadwa Barghouti isoliert, gefoltert und gedemütigt.

Fadwa Barghouti erklärte, dass das Leben ihres Mannes und das anderer prominenter Gefangener in großer Gefahr sei, und fügte hinzu, dass die israelische Gefängnisverwaltung sie „absichtlich brutal behandelt, um ihre Moral zu brechen“.

Barghouti wurde 2002 verhaftet und später wegen „Tötung und Verletzung von Israelis“ zu fünfmal lebenslänglicher Haft verurteilt.

Parallel zu den Angriffen auf den Gazastreifen, bei denen mehr als 34.000 Palästinenser getötet wurden, hat Israel seine Razzien und Verhaftungen im besetzten Westjordanland verstärkt und mehr als 7.000 Palästinenser festgenommen, während gleichzeitig eine Schikanenkampagne gegen Gefangene in israelischen Gefängnissen durchgeführt wurde, die seit dem 7. Oktober 2023 zum Tod von mindestens 14 Gefangenen geführt hat.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …