Israels „Demokratie“-Proteste verteidigen ein Apartheidsystem

von Amjad Alqasis



5. September 2023

Hunderttausende Israelis demonstrieren seit Monaten gegen die von ihrer Regierung geplanten Justizreformen.

Ihre Proteste erwähnen jedoch nicht die unmenschliche Behandlung der Palästinenser, den Ausbau der Siedlungen oder dass sie in einem Apartheidstaat leben. Die Israelis protestieren aus Angst, dass sie ihren eigenen politischen Status und ihre Privilegien verlieren könnten.

Die Widersprüchlichkeit der Situation ist der Schlüssel zum Verständnis des Wesens der zionistischen Ideologie des israelischen Staates. Die Demonstranten fürchten den Verlust ihrer demokratischen Rechte, schweigen aber zur anhaltenden Unterdrückung der Palästinenser durch den Staat.

Inmitten dieser Proteste greift die israelische Armee weiterhin palästinensische Wohnviertel und Flüchtlingslager an. Und israelische Siedlergruppen brennen Häuser und Geschäfte in palästinensischen Dörfern nieder und schreien „Tod den Arabern“, wie in Huwwara oder Turmus Aya.

Doch die israelischen Demonstranten empören sich nicht über diese Vorfälle; sie werden nicht einmal erwähnt. Die Demonstranten erkennen das Paradoxon ihrer Versammlung nicht an: wie sie ihre eigenen demokratischen Prinzipien verteidigen, während ihr Staat Palästina besetzt und kolonisiert.

Das ist keine Überraschung. Es ist sogar die Grundlage für den Staat Israel.

Erzwungener Bevölkerungstransfer

Die zionistische Bewegung war von Anfang an brutal, als sie versuchte, ein Maximum an Land mit einem Minimum an einheimischen palästinensischen Einwohnern zu kolonisieren.

Dieses Ziel wurde durch den erzwungenen Bevölkerungstransfer erreicht: ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das seit jeher zu den Grundsätzen des politischen Zionismus gehört. Yosef Weitz, der Direktor der Abteilung für Landbesiedlung des Jüdischen Nationalfonds, schrieb 1940, dass es „keinen anderen Weg gibt, als die [palästinensischen] Araber von hier in die Nachbarländer zu transferieren, sie alle zu transferieren“. Der frühe zionistische Denker Israel Zangwill erklärte 1916: „Wenn wir einem Volk ohne Land ein Land geben wollen, dann ist es völlige Torheit, es als Land zweier Völker zuzulassen.“

Trotz dieser Gründungsprinzipien haben die zionistische Bewegung und die israelische Regierung versucht, modern und demokratisch zu erscheinen. Doch das Ziel war immer, ein Land ausschließlich für das jüdische Volk zu schaffen.

Zu diesem Zweck wurden zwischen 1948 und 1967 Hunderttausende gewaltsam vertrieben, und der Staat hat in der Folge eine Strategie durchgesetzt, die von der Palästinenserrechtsgruppe Badil als „stiller Transfer“ bezeichnet wird. Still in dem Sinne, dass Israel die internationale Aufmerksamkeit weitgehend vermeidet, indem es wöchentlich Menschen vertreibt und unhaltbare Lebensbedingungen für Palästinenser schafft.

Dies zeigt sich im besetzten Ostjerusalem, wo die meisten palästinensischen Anträge auf Baugenehmigungen von den israelischen Behörden abgelehnt werden.

Die palästinensische Bevölkerung Jerusalems musste sich in Gebiete ausbreiten, die vom israelischen Staat nicht für palästinensische Wohngebiete vorgesehen sind. Indem Israel die Palästinenser zwingt, ohne ordnungsgemäße Baugenehmigung zu bauen, setzt das israelische System der Raumordnung und Zoneneinteilung die Häuser der Palästinenser der ständigen Gefahr des Abrisses aus.

Die israelische Politik des stillschweigenden Transfers ist in jedem Aspekt des Staates verankert: bei der Verwaltung und Durchsetzung von Aufenthaltsrechten, der Regulierung der natürlichen Ressourcen und der Anwendung der Justiz. Israel nutzt seine Macht, um Palästinenser zu diskriminieren und letztlich die einheimische nicht-jüdische Bevölkerung aus dem historischen Palästina zu vertreiben.

„Legalisierung“ der Vertreibung

Die Vertreibung der Palästinenser geht täglich weiter, und sie ist nicht immer lautlos.

Die aggressivere Version der israelischen Vertreibungspolitik zeigt sich in der offenen Diskussion der Politiker über die Übernahme heiliger Stätten. Im Mai erklärte der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, dass Israel für den Haram al-Sharif „zuständig“ sei.

Dies war einer von vielen Fällen, in denen israelische Politiker Gewalt gegen Palästinenser befürwortet oder zu ihr aufgerufen haben.

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte im März: „Ich denke, das Dorf Huwwara muss ausgelöscht werden.“ Und Staatsbeamte diskutieren seit langem über die Deportation großer Teile der palästinensischen Bevölkerung nach Sinai in Ägypten.

Es scheint, dass die Schaffung des Staates Israel noch nicht abgeschlossen ist, da Israel Gesetze verabschiedet, die die öffentlichen Freiheiten weiter einschränken und den palästinensischen Widerstand als Terrorismus dämonisieren.

Das Nationalstaatsgesetz von 2018 zum Beispiel kodifizierte langjährige israelische Praktiken. Es erklärte offen, dass das Recht auf „Ausübung der nationalen Selbstbestimmung im Staat Israel ausschließlich dem jüdischen Volk zusteht.“

Das Gesetz machte der Welt das grundlegende Ungleichgewicht sichtbar, das darin besteht, sowohl ein demokratischer als auch ein jüdischer Staat zu sein. Im Wesentlichen erklärt das Gesetz, dass im Falle eines Konflikts zwischen dem jüdischen und dem demokratischen Charakter des Staates das Jüdische dem Letzteren vorgeht.

Eine solch gravierende Einschränkung der demokratischen Grundsätze steht in direktem Widerspruch zu Israels jahrzehntelangem Mantra, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu sein.

Das Gesetz war ein Mittel für die israelische Führung, ihr Engagement für die zionistische Sache zu beweisen. Das Gesetz über die Zulassungsausschüsse von 2011 ist ein weiteres Beispiel für ein Gesetz, das zur Durchsetzung der israelischen Apartheid eingesetzt wird. Das Gesetz erlaubt es Dörfern in der Naqab, palästinensische Einwohner mit der Begründung abzuweisen, dass sie für jüdische Städte „ungeeignet“ seien.

Durch eine Änderung dieses Gesetzes im Jahr 2023 wurde sein Geltungsbereich erweitert, so dass mehr Dörfer Palästinenser diskriminieren können, was zeigt, dass Israel kein Interesse daran hat, seine Segregationspolitik zu verbergen.

Alle israelischen Institutionen, einschließlich des höchsten israelischen Gerichts, fördern das Ziel der Kolonisierung Palästinas. Das Rückgrat des Systems, das die israelischen Demonstranten verteidigen, ist ein Apartheidsystem, das nur noch offenkundiger wird. Übersetzt mit Deepl.com

Amjad Alqasis ist Rechtswissenschaftler und Mitglied des NAS Network for Advocacy Support des Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights.

