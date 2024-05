Israel’s military repeatedly attacks besieged hospitals in northern Gaza Children, women, elderly ‚running out of options‘ after escaping a series of missile strikes on Kamal Adwan Hospital.

Palästinenser, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurden, werden in das Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al Balah im Gazastreifen gebracht, Dienstag, 21. Mai 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Israels Krieg gegen Gaza live: Irland, Spanien und Norwegen wollen Palästina anerkennen

Von Alastair Mccready und Zaheena Rasheed

22. Mai 2024

Irland, Spanien und Norwegen erklären, dass sie Palästina als Staat anerkennen werden, und fordern andere Länder auf, ihrem Beispiel zu folgen.

Die israelischen Streitkräfte drangen tiefer in das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens ein, griffen ein Krankenhaus mit Artillerie und Scharfschützen an und zerstörten Wohngebiete mit Panzer- und Luftangriffen.

Von den 569 Tonnen humanitärer Hilfe, die bisher an einer von den USA gebauten Anlegestelle in Gaza eingetroffen sind, wurde nach Angaben des Pentagons nichts an die hungernden Palästinenser verteilt.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt, dass die humanitären Maßnahmen im Gazastreifen kurz vor dem Zusammenbruch stehen und dass sich „hungerähnliche Zustände“ ausbreiten werden, wenn nicht bald große Mengen an Nahrungsmitteln eintreffen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 35.647 Menschen getötet und 79.852 verwundet. Die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober in Israel beträgt 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

