Israel pledges response to Iran as mass grave found in Gaza hospital Iran says it does ’not seek to expand the war‘ but will respond to attacks, while a mass grave has been found in Gaza.

Israels Krieg gegen Gaza live: Israel bombardiert Enklave und erwägt Antwort auf Iran

Von Stephen Quillen und Urooba Jamal

16 Apr 2024

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden 46 Menschen getötet und 110 verletzt.

Das israelische Kriegskabinett trifft sich, um über die Reaktion auf den iranischen Vergeltungsangriff zu entscheiden.

Ein israelischer Luftangriff zerstört eine Moschee und nahegelegene Häuser im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens, wobei zahlreiche Kinder und Frauen verletzt werden.

Der Iran warnt Israel, dass es mit einer „schmerzhaften Antwort“ rechnen muss, wenn es auf seinen Vergeltungsangriff auch nur die geringsten Maßnahmen ergreift. Israel fordert 32 Länder auf, Sanktionen gegen den iranischen Geheimdienst IRGC und dessen Raketenprogramm zu verhängen.

Israelische Siedler setzen ihre tödlichen Angriffe im besetzten Westjordanland fort, und die israelischen Truppen werden verstärkt.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 33.843 Palästinenser getötet und 76.575 verwundet worden. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

72 UpdatesAuto Updates

Welche Möglichkeiten hat Israel, um auf den Iran zurückzuschlagen?

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Kriegskabinett überlegen, welche Maßnahmen sie nach dem Angriff des Irans ergreifen sollen. Hier sind einige Optionen:

A

Luftangriffe

I

rael könnte mit Luftangriffen reagieren, da die iranische Abwehr als weniger gut entwickelt gilt als das mehrschichtige System, das Israel und seine Verbündeten in der Nacht zum Samstag einsetzten. S Ein solcher Angriff könnte strategische Einrichtungen wie Stützpunkte der Revolutionsgarden oder Atomforschungsanlagen treffen.

F

rmeren Geheimdienstmitarbeitern zufolge wäre es weniger wahrscheinlich, dass zivile Infrastrukturen wie Kraftwerke getroffen würden, und es müsste vermieden werden, dass zivile Opfer zu beklagen sind. I rael könnte auch Stellvertretergruppen wie die Hisbollah im Libanon oder iranische Ziele in Ländern wie Syrien und Irak treffen.

C

vert-Operationen

I

Es wird angenommen, dass Israel in der Vergangenheit eine Reihe von verdeckten Operationen im Iran durchgeführt hat, darunter die Ermordung mehrerer hochrangiger iranischer Atomwissenschaftler. S Diese Aktionen könnten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Irans durchgeführt werden.

C

berattacken

N

In den vergangenen Jahren wurden im Iran zahlreiche Cyberangriffe auf Infrastrukturen wie Tankstellen, Industrieanlagen und Nuklearanlagen durchgeführt. A y solche Angriffe könnten in gut sichtbare Bereiche wie die Energieerzeugung oder Flugdienste eingreifen.

T

Die Szene, in der der iranische Wissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh in der Nähe von Teheran von Israel ermordet wurde [Datei: Fars News Agency via AP]

3:00 GMT)

‚

Wir brauchen nicht noch mehr Konflikte in unserer Region“: S udi minister

S

Der saudi-arabische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud sagte, Deeskalation müsse für alle Priorität haben, da sich der Nahe Osten keinen weiteren Konflikt leisten könne.

T

Der saudische Prinz bekräftigte außerdem seine Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza. Die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen sind völlig unzureichend“, sagte der Diplomat.

“

Wir] müssen mehr tun, um das Leiden der Menschen in Gaza zu beenden.“

S

Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud [Datei: Silvia Izquierdo/AP]

Sprecher des Repräsentantenhauses kündigt Gesetzentwurf mit weiteren Iran-Sanktionen an

C

Der US-Kongress wird heute mehrere Gesetzesentwürfe veröffentlichen, darunter auch einen, der weitere Sanktionen gegen Russland und den Iran vorsieht, sagte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, in einem Interview mit Fox News.

T

Die Gesetzesentwürfe, über die bis Ende der Woche abgestimmt werden könnte, sehen auch mehr Mittel für die US-Verbündeten Israel und die Ukraine vor, aber über die Höhe der Ausgaben wird noch entschieden“, so Johnson.

2:40 GMT)

I

Israel behindert den Zugang zu Hamas-Opfern: U

Israel hindert UN-Ermittler daran, mit Zeugen und Opfern des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober zu sprechen.

“

ie israelische Regierung hat uns nicht nur mit mangelnder Kooperation konfrontiert, sondern auch mit aktiver Behinderung unserer Bemühungen, Beweise von israelischen Zeugen und Opfern der Ereignisse im Süden Israels zu erhalten“, sagte Chris Sidoti, eines der drei Mitglieder der Untersuchung.

S

Sidoti, der per Videolink sprach, sagte, dass es für die Untersuchung schwierig sei, Beweise von einer großen Anzahl von Zeugen zu sammeln. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um noch einmal an die israelische Regierung zu appellieren, mit uns zusammenzuarbeiten, und an die Opfer und Zeugen der Ereignisse im Süden Israels, sich mit der Untersuchungskommission in Verbindung zu setzen, damit wir hören können, was sie erlebt haben.“

S

Doti sagte auch, dass die Ermittler bereits am 7. Oktober mit der Sammlung digitaler Beweise begonnen hätten, von denen einige seitdem „aus dem Internet verschwunden“ seien.

“

Wenn sie an diesem Tag nicht gesammelt worden wären, hätten sie nicht gesammelt werden können“, sagte der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte Australiens.

P

iele protestieren gegen Netanjahus Regierung wegen des Hamas-Angriffs und der Verzögerung bei der Freilassung der Gefangenen [Datei: Hannah McKay/Reuters]

2:35 GMT)

Israeli-Drohnenangriff tötet einen Menschen im Südlibanon

Das israelische Militär hat einen Drohnenangriff auf die südlibanesische Stadt Ain Baal in der Nähe von Tyrus durchgeführt.

Der Angriff tötete mindestens eine Person und verletzte mehrere andere, wie von Al Jazeera Arabic zitierte medizinische Quellen berichten, nachdem mehrere Drohnen aus dem Libanon den Norden Israels getroffen und Berichten zufolge drei Israelis verwundet hatten.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …