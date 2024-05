Israel pummels Gaza as key supplies run out after Rafah crossing seizure Aid trucks mass at Gaza crossings while the UN warns closure of Rafah border makes ‚disastrous‘ situation worse.



Israels Krieg gegen Gaza live: Palästinenser sitzen in der Falle, weil Israel Rafah bombardiert

Von Nils Adler, Stephen Quillen und Mersiha Gadzo

8. Mai 2024



Kinder sitzen auf einem Lastwagen, während Palästinenser mit ihren gepackten Habseligkeiten aufgrund der anhaltenden israelischen Angriffe in Rafah die östlichen Viertel der Stadt verlassen müssen

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die bei Menschen mit visuellen Empfindlichkeiten Anfälle auslösen oder Unbehagen hervorrufen können.



Israel hat die Bombardierung von Rafah und des restlichen Gazastreifens fortgesetzt, während die Palästinenser nach der Einnahme des wichtigen Grenzübergangs Rafah an der Grenze zu Ägypten weiterhin in der Falle sitzen.

Eine vollständige Invasion von Rafah durch israelische Streitkräfte wäre „ein strategischer Fehler, eine politische Katastrophe und ein humanitärer Alptraum“, warnt der UN-Generalsekretär.

„Mit jedem Tag, an dem die israelischen Behörden lebensrettende Hilfe blockieren, besteht für mehr Palästinenser die Gefahr, zu sterben“, so Human Rights Watch.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, ein von der Hamas akzeptierter Waffenstillstandsvorschlag entspreche bei weitem nicht den Forderungen Israels, aber eine israelische Delegation sei zu weiteren Gesprächen in Kairo eingetroffen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.844 Menschen getötet und 78.404 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …