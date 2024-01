UN official: ‚Grave concerns‘ of forced displacement of Palestinians UN Security Council told that comments by Israeli leaders raise fears of mass transfer of Palestinians from Gaza.

Israels Krieg gegen Gaza live: Zweijähriger unter vielen Toten bei Angriff auf Gaza

Ein Mann küsst die Leiche eines palästinensischen Kindes, das bei einem israelischen Angriff inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas getötet wurde, im Abu Yousef al-Najjar Krankenhaus in

Israels Krieg gegen Gaza live: Zweijähriger unter vielen Toten bei Angriff auf GazaRafah im südlichen Gazastreifen

Von Linah Alsaafin

13. Januar 2024

Bei einem nächtlichen Angriff der israelischen Armee auf ein Haus in Rafah wurden 14 Palästinenser getötet, darunter ein zweijähriges Mädchen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden innerhalb von 24 Stunden 135 Palästinenser getötet und 312 verwundet.

Drei palästinensische Teenager wurden in der Nähe einer illegalen israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland erschossen.

Das Medienbüro der Regierung im Gazastreifen teilte mit, dass für die Generatoren des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses kein Treibstoff mehr zur Verfügung stehe, so dass die Patienten der Intensivstation und der Krankenstation einem extremen Todesrisiko ausgesetzt seien.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 23.843 Menschen getötet und mehr als 60.317 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

