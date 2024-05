ICC just for Africans and Putin, ’senior leader‘ told court prosecutor Karim Khan defends court’s remit following criticism of Israeli and Hamas arrest warrants

Karim Khan verteidigt den Auftrag des Gerichts nach Kritik an israelischen und Hamas-Haftbefehlen

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, spricht während einer Pressekonferenz im San-Carlos-Palast in Bogota, am 25. April 2024 (Luis Acosta / AFP)

IStGH nur für Afrikaner und Putin, sagte “ Spitzenpolitiker “ dem Ankläger des Gerichts

Von MEE-Mitarbeitern

21. Mai 2024

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) wurde für Afrikaner und „Schurken“ wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin eingerichtet, sagt der Ankläger des Gerichtshofs, der von hochrangigen gewählten Politikern darauf hingewiesen wurde.

Einen Tag, nachdem er angekündigt hatte, Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, den Verteidigungsminister Yoav Gallant und drei Führer der palästinensischen Hamas zu beantragen, verteidigte der IStGH-Ankläger Karim Khan gegenüber CNN den Auftrag des Gerichtshofs, Kriegsverbrecher ohne Diskriminierung zu verfolgen.

„Natürlich habe ich gehört, wie einige gewählte Führer zu mir sprachen und sehr unverblümt waren: ‚Dieser Gerichtshof ist für Afrika und für Schurken wie Putin geschaffen‘, sagte mir ein hochrangiger Führer“, so Khan.

„Wir sehen das nicht so. Dieser Gerichtshof ist das Erbe von Nürnberg. Dieses Gericht ist eine Anklage gegen die Menschheit. Dieses Gericht sollte der Triumph des Rechts über die Macht und die rohe Gewalt sein; nehmt euch, was ihr könnt, nehmt euch, was ihr wollt, tut, was ihr wollt, und wir werden uns nicht durch Drohungen davon abbringen lassen“, sagte er gegenüber Christiane Amanpour.

Die Staatsanwaltschaft kündigte am Montag an, dass sie Haftbefehle gegen die beiden israelischen Führer und drei Hamas-Führer wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beantragen werde.

Neben Yahya Sinwar, dem Hamas-Führer im Gazastreifen, erließ der IStGH Haftbefehle gegen den Oberbefehlshaber des militärischen Flügels der Hamas, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, besser bekannt als Mohammed Deif, und gegen ihren politischen Führer Ismail Haniyeh.

Die Haftbefehle wurden von Israel und seinen Verbündeten verurteilt, und die USA – die nicht Mitglied des IStGH sind – bezeichneten den Schritt als „empörend“.

Khans Äußerungen gegenüber CNN spiegeln eine seit langem bestehende Kritik am IStGH wider, der sich hauptsächlich auf die Verfolgung von Kriegsverbrechen in Entwicklungsländern, vor allem in Afrika, konzentriert, während er ähnliche Anschuldigungen gegen Politiker aus wohlhabenderen Ländern ignoriert.

Bislang stammt die überwiegende Mehrheit der vom IStGH angeklagten Personen aus Afrika.

Eine Reihe von Kommentatoren in den sozialen Medien wies auf die offensichtliche Heuchelei der Äußerungen des ungenannten Beamten hin.

Die von Khan beantragten Haftbefehle werden den Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs vorgelegt, die dann entscheiden werden, ob sie erlassen werden.

Die Ankündigung vom Montag ist der größte diplomatische Rückschlag für Israel seit Jahrzehnten und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Land verzweifelt versucht, sein internationales Ansehen zu wahren und gleichzeitig seinen verheerenden Krieg im Gazastreifen fortzusetzen.

Seit Beginn der israelischen Militäroperationen am 7. Oktober wurden mehr als 35.000 Palästinenser in Gaza getötet. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder.

Nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes werden mindestens 10.000 Menschen unter den Trümmern vermisst und gelten als tot.

