Beyond Rafah: What the Zionist entity is headed toward The tunnel systems have not been destroyed, the weapons capabilities of the Resistance remain, and the fighters have survived some of the toughest onslaughts the Israelis are capable of mustering.

Jenseits von Rafah: Worauf das zionistische Gebilde zusteuert

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

5. Juni 2024

Die Tunnelsysteme sind nicht zerstört worden, die Waffenkapazitäten des Widerstands bleiben erhalten, und die Kämpfer haben einige der härtesten Angriffe der Israelis überlebt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Invasion von Rafah als Weg zu einem umfassenden Sieg über den palästinensischen Widerstand in Gaza bezeichnet. Das ist eine Lüge, und das zionistische Regime wird seine Kriegsziele nicht erreichen. Was also kommt als nächstes, wenn die israelische Öffentlichkeit mit der Wahrheit konfrontiert wird?

Das zionistische Gebilde startete seine völkermörderische Militärkampagne gegen den Gazastreifen und behauptete, es wolle sowohl die Hamas zerschlagen als auch ihre Gefangenen mit Gewalt zurückholen. Beides wurde in den rund achtmonatigen Auseinandersetzungen nicht erreicht, obwohl es zu massiven Todesfällen und Zerstörungen in einem Ausmaß kam, wie es seit dem Vietnamkrieg nicht mehr der Fall war.

Bevor die Israelis in den Gazastreifen eindrangen, wurde in der Propaganda so getan, als ob ihre beispiellose Bombenkampagne das komplexe Tunnelnetz des palästinensischen Widerstands unter dem belagerten Küstengebiet auflösen würde. Wir hörten von all den verschiedenen Munitionsarten, die angeblich in die Tunnelsysteme eindringen und die meisten von ihnen zerstören sollten, bevor es zu direkten Kämpfen kam.

Als „Israel“ in den Gazastreifen einmarschierte, wurde bald klar, dass sie entgegen ihrer Propaganda nicht einmal versuchten, in den Großteil der Tunnel einzudringen. Die zionistische Armee ging vom Boden aus vor und bezog ihre Stellungen auf offenem Gelände, bevor sie ihre Soldaten in gepanzerten Mannschaftstransportern, Panzern und militarisierten Bulldozern ausrüstete und auf den Einsatz von Infanterie verzichtete, um Gebiete zu räumen, bevor sie in sie eindrang. Die bewaffneten palästinensischen Gruppen leisteten daraufhin heftigen Widerstand. Was die Tunnel und die Versuche, die Gefangenen zurückzuerobern, anbelangt, so wurden alle Rettungsaktionen vereitelt, und die Israelis schienen nur die gefundenen Tunneleingänge abzuriegeln, anstatt Kräfte in den Untergrund zu schicken, um von Angesicht zu Angesicht zu kämpfen.

Das zionistische Gebilde nahm dann Gaza-Stadt ins Visier und entschied sich in der Anfangsphase der Invasion für den nördlichen Teil des Küstengebiets. Trotz ihrer Versuche, den Norden vollständig ethnisch zu säubern, blieben Hunderttausende auf ihrem Land und weigerten sich, es zu verlassen. Die israelischen Bodentruppen setzten daraufhin kleinliche Taktiken ein, wie z. B. das Hissen der israelischen Flagge in Gebieten, die sie mit ihren gepanzerten Fahrzeugen und Panzern vorübergehend erreichen konnten.

All dies geschah, während die israelische Führung behauptete, das „Hamas-Hauptquartier“ befinde sich unter dem Al-Shifa-Krankenhaus, wofür sie ein CGI-Video veröffentlichte, das ein mehrschichtiges Tunnelsystem zeigte. Nachdem das zionistische Regime schließlich in den Shifa-Krankenhauskomplex eingedrungen war, wurde es als eine Bande von Lügnern entlarvt, da dort kein Hauptquartier gefunden wurde. Nichtsdestotrotz trieben ihre beweislosen Verschwörungstheorien über die Nutzung von Krankenhäusern durch die Hamas als militärische Hauptquartiere und Stützpunkte die Invasion im Norden weiter voran.

Nachdem sie darauf hingewiesen wurden, dass sie im Norden Beweise für angebliche „Hamas-Basen“ und „Hamas-Hauptquartiere“ unter Krankenhäusern gefälscht hatten, begannen sie plötzlich, sich auf Khan Younis zu konzentrieren. Khan Younis sei das „wahre Hamas-Hauptquartier“, erklärten sie ihrer eigenen Siedlerbevölkerung und der internationalen Gemeinschaft und beschlossen, die Stadt im Dezember nach Abschluss einer kurzen Einstellung der Feindseligkeiten und eines Gefangenenaustauschs einzunehmen. Anfang Januar hatten sie bereits die Stadt Khan Younis vollständig belagert, ohne ein „Hamas-Hauptquartier“ zu finden, und begannen dann, die südlichste Stadt Rafah zu besetzen.

Monatelang wurde ständig mit einer Invasion Rafahs gedroht, und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, sein Regime könne den Krieg nicht gewinnen, ohne in Rafah einzumarschieren, und wir hörten immer wieder von der Genehmigung der Operation, um einen Einmarsch in das Gebiet zu erzwingen. Dies stieß auf internationale Verurteilung und eine Reihe widersprüchlicher Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, der sich immer noch nicht entscheiden kann, was seine „rote Linie“ eigentlich ist.

Am 6. Mai ließ die Hamas den israelisch-amerikanischen Bluff auffliegen und akzeptierte einen Waffenstillstandsvorschlag. Und das, obwohl Netanjahu schon seit über einer Woche erklärt hatte, dass er nicht bereit sei, einen Waffenstillstand mit der Hamas zu akzeptieren. Obwohl der israelische Premierminister eine Invasion in Rafah ankündigte, lobte der US-Außenminister während seines Besuchs in Westasien öffentlich den Waffenstillstandsvorschlag und forderte die Hamas auf, ihn anzunehmen. Als die Hamas beschloss, den Vorschlag anzunehmen, der fast identisch mit dem von den USA und Teilen der israelischen Führung geförderten Vorschlag war, löste dies einen Schock aus, woraufhin das zionistische Militär noch am selben Tag mit der Invasion begann.

Die Israelis begingen jedoch einen fatalen Fehler, als sie beschlossen, auch in das Viertel al-Zaytoun in der Nähe von Gaza-Stadt und in Jabalia einzumarschieren, die beide im Norden des Gazastreifens liegen. Die Invasion in Dschabalia schien ein Versuch zu sein, einen Propagandasieg zu erringen, indem man die Leichen israelischer Gefangener, die bei eigenen Luftangriffen getötet worden waren, herausholte. Der palästinensische Widerstand fügte den zionistischen Angreifern nicht nur schwere Verluste zu, sondern konnte im Fall von Jabalia auch eine der schwersten Schlachten des gesamten Krieges für sich entscheiden.

Das zionistische Gebilde ist bekannt dafür, seine Verluste zu verbergen, aber es konnte nicht alle verbergen, und die Öffentlichkeit wurde täglich mit Berichten über getötete und zerstückelte Soldaten konfrontiert. Das war sehr peinlich, denn die Israelis hatten ihrer eigenen Bevölkerung erzählt, dass es ihnen gelungen sei, alle Widerstandsbataillone im Norden des Landes aufzulösen, was natürlich nicht stimmte.

Am vergangenen Samstag teilte Abu Obeida, der Sprecher der al-Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas, der Welt mit, dass es einen Hinterhalt gegeben habe, bei dem es der Widerstandsgruppe gelungen sei, die Mitglieder einer Truppe, die sie in einen Tunnel gelockt hatte, gefangen zu nehmen, zu töten und zu verletzen. Nachdem der Raketenbeschuss auf die umliegenden Siedlungen in den Wochen zuvor zugenommen hatte, feuerte al-Qassam am nächsten Tag von Rafah aus ein Sperrfeuer von Raketen ab, die nördlich von Tel Aviv einschlugen und das System „Iron Dome“ umgingen. In seiner Verlegenheit und Verwirrung beschloss das zionistische Gebilde, eine Reihe von Massakern an der Zivilbevölkerung zu verüben, von denen sich das schlimmste gegen Flüchtlinge richtete, die nordwestlich von Rafah-Stadt in Zelten untergebracht waren.

Das zionistische Regime befindet sich in einer Sackgasse, denn es wird in Rafah keinen Sieg erringen und wird wie überall sonst scheitern. Nicht eine einzige der Dutzend bewaffneten Widerstandsgruppen, die im Gazastreifen operieren, wurde besiegt, geschweige denn die Hamas. Die Tunnelsysteme wurden nicht zerstört, die Waffenkapazitäten des Widerstands bleiben erhalten, und die Kämpfer haben einige der härtesten Angriffe überlebt, die die Israelis aufzubieten imstande sind. Außerdem wurden die Gefangenen nicht gewaltsam befreit, und jetzt haben sie in Jabalia noch mehr verloren. Wie geht es also weiter?

Die Zionisten haben im Gazastreifen keine wirklichen Optionen mehr, sie haben keinen vernünftigen Plan für ein Szenario für den Tag danach gefunden, und wenn sie in Rafah scheitern, können sie nirgendwo mehr behaupten, das „wahre Hauptquartier der Hamas“ zu sein. Deshalb müssen sie vom Gazastreifen abrücken und sich ein anderes Ziel suchen.

Der größte Dorn im Auge der Israelis ist im Moment der libanesische Widerstand. Im Laufe des Krieges haben die Hisbollah und ihre Verbündeten die israelischen Überwachungs- und Verteidigungskapazitäten vernichtet, ihre militärischen Anlagen in Schutt und Asche gelegt, viele Siedlerwohnungen in den angrenzenden Siedlungen zerstört und mehr als 100.000 israelische Siedler in die Flucht getrieben. Die israelische Wirtschaft im Norden ist gelähmt und das Image der zionistischen Armee ist zerstört, da die Hisbollah israelische Soldaten und Militärstützpunkte als Testobjekte für ihre militärische Ausrüstung nutzt.

Die Israelis könnten ihre Invasion in Rafah entweder schnell abschließen oder sie langsam fortsetzen und sich gleichzeitig für eine begrenzte Militäroperation gegen den Libanon entscheiden. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass das zionistische Regime Selbstmord begeht, und so ist es wahrscheinlicher, dass es trotz der Propaganda, die es über eine solche Operation verbreiten wird, versuchen wird, zu verhindern, dass sie sich zu einem ausgewachsenen Krieg ausweitet.

Wenn „Israel“ sich für diese Option entscheidet, weiß es sehr wohl, dass die Hisbollah mit noch nie dagewesenen Schlägen reagieren wird, die das Gebilde in seinen Grundfesten erschüttern werden, was dazu führen wird, dass der Gaza-Krieg ins Abseits geraten wird. Nicht nur die israelische Siedlerbevölkerung wird sich fast ausschließlich auf den Libanon konzentrieren, sondern auch der Großteil der Welt und sicherlich die internationale Gemeinschaft. Dies würde den Israelis die Möglichkeit bieten, den Gaza-Krieg zu beenden und einen Gefangenenaustausch durchzuführen, während sie gleichzeitig den Eindruck erwecken, dass sie versuchen, ihr zerrüttetes Image wiederherzustellen. Ein solches Szenario würde Netanjahu und seiner Führung auch mehr Zeit an der Macht verschaffen.

In diesem Fall wird der Kampf jedoch nicht zu Ende sein, denn es gibt noch eine andere, sehr offensichtliche Front, nämlich das besetzte Westjordanland. Es ist möglich, dass die israelische Führung dann ihren Schwerpunkt erneut verlagert, diesmal auf die Usurpation des so genannten Gebiets C des Westjordanlands, das etwa 60 % des Gesamtgebiets ausmacht. Seit langem versuchen die Zionisten, sich dieses Gebiet anzueignen, aber aufgrund des äußeren Drucks ihrer Verbündeten haben sie davon Abstand genommen.

Der Vorwand im Westjordanland sind die Widerstandsgruppen, die vor allem im Norden des Gebiets operieren und einen Beitrag zur Rechtfertigung einer groß angelegten Militäraktion leisten würden. Für den Fall, dass im Gazastreifen bereits ein Waffenstillstand geschlossen wird, könnten sie dann ohne Angst davor, dass der Widerstand im Gazastreifen einen großen Verteidigungsangriff durchführt und das gewünschte Land erobert, einmarschieren. Damit würden sie ihren jahrzehntelangen Plan verwirklichen, die vier Teile Palästinas voneinander zu trennen, nämlich die Gebiete von 1948, den besetzten östlichen Teil von al-Quds, das Westjordanland und den Gazastreifen. Wenn es Netanjahu gelingt, seine blutige Terrorkampagne und den Völkermord im Westjordanland zu beenden, ist dies der einzige Ort, an dem er tatsächlich einen Sieg erringen kann, der auf dem Papier wie ein Sieg aussieht, und es könnte in seiner Vorstellung ausreichen, um ihn vor dem unvermeidlichen politischen Tod zu bewahren, den er heute langsam stirbt.

Es mag sein, dass die oben genannten Ereignisse nicht in der genauen Reihenfolge eintreten, aber es ist fast unvermeidlich, dass sich der Krieg gegen Gaza in absehbarer Zeit auf den Libanon und das Westjordanland verlagern wird. Wenn das zionistische Regime nicht eine andere Ausrede findet, um den Krieg in Gaza länger aufrechtzuerhalten und damit den Wechsel an andere Fronten zu verzögern, wird der Libanon und/oder das Westjordanland nach Rafah wohl an der Reihe sein. Die Entscheidung, die Invasion von Rafah so lange hinauszuzögern, scheint auf die Tatsache zurückzuführen zu sein, dass dies das Ende ihrer Rechtfertigung für die Fortsetzung des Krieges in Gaza sein wird. Die Antwort auf das, was die zionistische Entität plant, wird in den Händen des Widerstands liegen.

Robert Inlakesh

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

