Julian Assange’s Final Appeal Julian Assange will make his final appeal this week to the British courts to avoid extradition. If he is extradited it is the death of investigations into the inner workings of power by the press.

Assange – von Mr. Fish

Julian Assange wird diese Woche seinen letzten Appell an die britische Justiz richten, um seine Auslieferung zu verhindern. Wenn er ausgeliefert wird, ist das das Ende der Ermittlungen der Presse über die inneren Abläufe der Macht.

Julian Assanges letzter Appell

Von Chris Hedges

18.Februar.2024

LONDON – Wenn Julian Assange die Erlaubnis verweigert wird, gegen seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten vor einem Gremium von zwei Richtern am High Court in London in dieser Woche Berufung einzulegen, hat er keine Möglichkeit mehr, innerhalb des britischen Rechtssystems Rechtsmittel einzulegen. Seine Anwälte können den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) um eine Aussetzung der Vollstreckung nach Regel 39 bitten, die nur unter „außergewöhnlichen Umständen“ und „bei unmittelbarer Gefahr eines nicht wieder gutzumachenden Schadens“ gewährt wird. Es ist jedoch alles andere als sicher, dass das britische Gericht dem Antrag zustimmen wird. Es kann Julians sofortige Auslieferung anordnen, bevor es eine Anweisung nach Regel 39 erteilt, oder es kann beschließen, ein Ersuchen des EGMR zu ignorieren, Julian zu erlauben, seinen Fall vor dem Gericht zu verhandeln.

Die fast 15-jährige Verfolgung Julians, die seine physische und psychische Gesundheit stark in Mitleidenschaft gezogen hat, erfolgt im Namen der Auslieferung an die USA, wo er wegen angeblicher Verstöße gegen 17 Punkte des Spionagegesetzes von 1917 vor Gericht stehen würde, was eine mögliche Strafe von 170 Jahren zur Folge hätte.

Julians „Verbrechen“ besteht darin, dass er 2010 geheime Dokumente, interne Nachrichten, Berichte und Videos der US-Regierung und des US-Militärs veröffentlicht hat, die von der Whistleblowerin der US-Armee, Chelsea Manning, bereitgestellt wurden. Dieses umfangreiche Material enthüllte Massaker an Zivilisten, Folter, Morde, die Liste der in Guantanamo Bay festgehaltenen Gefangenen und die Bedingungen, denen sie ausgesetzt waren, sowie die Einsatzregeln im Irak. Diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben – einschließlich der US-Hubschrauberpiloten, die zwei Reuters-Journalisten und zehn weitere Zivilisten erschossen und zwei Kinder schwer verletzten, die alle in dem Video „Collateral Murder“ festgehalten wurden – sind nie strafrechtlich verfolgt worden.

Julian hat aufgedeckt, was das US-Imperium versucht, aus der Geschichte zu tilgen.

Julians Verfolgung ist eine unheilvolle Botschaft an den Rest von uns. Widersetze dich dem US-Imperium, decke seine Verbrechen auf, und egal wer du bist, egal aus welchem Land du kommst, egal wo du lebst, du wirst gejagt und in die USA gebracht, um den Rest deines Lebens in einem der härtesten Gefängnissysteme der Welt zu verbringen. Wenn Julian für schuldig befunden wird, bedeutet dies den Tod des investigativen Journalismus, der sich mit dem Innenleben der Staatsmacht beschäftigt. Der Besitz, geschweige denn die Veröffentlichung von Verschlusssachen – wie ich es als Reporter bei der New York Times getan habe – wird kriminalisiert. Und das ist der Punkt, den auch die New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País und The Guardian verstanden haben, die in einem gemeinsamen Schreiben die USA aufforderten, die Anklage gegen ihn fallen zu lassen.

Der australische Premierminister Anthony Albanese und andere Bundesabgeordnete sprachen sich am Donnerstag dafür aus, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien die Inhaftierung von Julian beenden sollten, da er „seine Arbeit als Journalist“ gemacht habe, um „Beweise für ein Fehlverhalten der USA“ aufzudecken.

Das Gerichtsverfahren gegen Julian, über das ich von Anfang an berichtet habe und über das ich diese Woche in London erneut berichten werde, hat eine bizarre Alice-im-Wunderland-Qualität, bei der Richter und Anwälte in feierlichem Ton über Recht und Gerechtigkeit sprechen, während sie die elementarsten Grundsätze der bürgerlichen Freiheiten und der Rechtsprechung zum Gespött machen.

Wie können die Anhörungen fortgesetzt werden, wenn die spanische Sicherheitsfirma der ecuadorianischen Botschaft, UC Global, bei der Julian sieben Jahre lang Zuflucht suchte, der CIA Videoaufzeichnungen von Treffen zwischen Julian und seinen Anwälten zur Verfügung stellte und damit das Anwaltsgeheimnis aushebelte? Allein deshalb hätte der Fall vom Gericht abgewiesen werden müssen.

Wie kann die ecuadorianische Regierung unter Lenin Moreno internationales Recht verletzen, indem sie Julians Asylstatus aufhebt und der Londoner Metropolitan Police erlaubt, die ecuadorianische Botschaft – souveränes Territorium Ecuadors – zu betreten, um Julian zu einem wartenden Polizeiwagen zu bringen?

Warum haben die Gerichte die Anklage der Staatsanwaltschaft akzeptiert, dass Julian kein rechtmäßiger Journalist ist?

Warum haben die Vereinigten Staaten und Großbritannien Artikel 4 ihres Auslieferungsvertrags ignoriert, der die Auslieferung für politische Straftaten verbietet?

Wie kann das Verfahren gegen Julian fortgesetzt werden, nachdem der Hauptzeuge für die Vereinigten Staaten, Sigurdur Thordarson – ein verurteilter Betrüger und Pädophiler – zugegeben hat, die Anschuldigungen gegen Julian erfunden zu haben?

Wie kann Julian, ein australischer Staatsbürger, nach dem US-Spionagegesetz angeklagt werden, wenn er sich nicht an Spionage beteiligt hat und sich nicht in den USA aufhielt, als er die durchgesickerten Dokumente erhielt?

Warum lassen die britischen Gerichte die Auslieferung von Julian an die USA zu, obwohl die CIA Julian in der ecuadorianischen Botschaft nicht nur rund um die Uhr video- und digitalüberwachen ließ, sondern auch seine Entführung und Ermordung in Erwägung zog, einschließlich einer möglichen Schießerei auf den Straßen Londons unter Beteiligung der Metropolitan Police?

Wie kann Julian als Verleger verurteilt werden, wenn er nicht, wie Daniel Ellsberg, die geheimen Dokumente, die er veröffentlichte, beschafft und weitergegeben hat?

Warum klagt die US-Regierung den Herausgeber der New York Times oder des Guardian nicht wegen Spionage an, weil sie das gleiche durchgesickerte Material in Zusammenarbeit mit WikiLeaks veröffentlicht haben?

Warum wird Julian seit fast fünf Jahren ohne Gerichtsverfahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in Isolationshaft gehalten, obwohl sein einziger technischer Verstoß gegen das Gesetz darin besteht, dass er gegen die Kautionsbedingungen verstoßen hat, als er in der ecuadorianischen Botschaft um Asyl bat? Normalerweise würde dies eine Geldstrafe nach sich ziehen.

Warum wurde ihm eine Kaution verweigert, nachdem er in das HM Prison Belmarsh eingeliefert wurde?

Wenn Julian ausgeliefert wird, wird sein gerichtlicher Lynchmord noch schlimmer werden. Seine Verteidigung wird durch die Anti-Terror-Gesetze der USA, einschließlich des Espionage Act und der Special Administrative Measures (SAMs), behindert. Er wird weiterhin daran gehindert werden, mit der Öffentlichkeit zu sprechen – außer in seltenen Fällen – und auf Kaution freigelassen werden. Der Prozess gegen ihn wird vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia stattfinden, wo die meisten Spionagefälle von der US-Regierung gewonnen wurden. Die Tatsache, dass die Geschworenen größtenteils aus Personen bestehen, die für die CIA und andere nationale Sicherheitsbehörden, die ihren Sitz nicht weit vom Gericht entfernt haben, arbeiten oder Freunde und Verwandte haben, trägt zweifellos zu dieser Reihe von Gerichtsentscheidungen bei.

Die britischen Gerichte haben die Berichterstattung über den Fall von Anfang an notorisch erschwert, indem sie die Sitzplätze im Gerichtssaal stark einschränkten, fehlerhafte Videoverbindungen bereitstellten und im Falle der Anhörung in dieser Woche allen Personen außerhalb von England und Wales, einschließlich Journalisten, die zuvor über die Anhörungen berichtet hatten, den Zugang zu einem Link zu dem angeblich öffentlichen Verfahren untersagten.

Wie üblich werden wir nicht über den Zeitplan oder die Fristen informiert. Wird das Gericht am Ende der zweitägigen Anhörung am 20. und 21. Februar eine Entscheidung fällen? Oder wird es wie in der Vergangenheit Wochen oder gar Monate warten, um ein Urteil zu fällen? Wird es dem EGMR gestatten, sich mit dem Fall zu befassen, oder wird es Julian sofort an die USA verweisen? Ich bezweifle, dass der High Court den Fall an den EGMR weiterleiten wird, da sich der parlamentarische Arm des Europarats, der den EGMR ins Leben gerufen hat, zusammen mit seinem Menschenrechtskommissar gegen Julians „Inhaftierung, Auslieferung und Strafverfolgung“ ausspricht, da dies „einen gefährlichen Präzedenzfall für Journalisten“ darstelle. Wird das Gericht Julians Antrag auf Anwesenheit bei der Anhörung stattgeben, oder wird er gezwungen sein, im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Thamesmead im Südosten Londons zu bleiben, wie es auch schon früher geschehen ist? Niemand ist in der Lage, uns das zu sagen.

Julian wurde im Januar 2021 vor der Auslieferung bewahrt, als die Bezirksrichterin Vanessa Baraitser am Westminster Magistrates‘ Court es ablehnte, den Auslieferungsantrag zu genehmigen. In ihrem 132-seitigen Urteil stellte sie fest, dass ein „erhebliches Risiko“ bestehe, dass Julian aufgrund der harten Bedingungen, die er im US-Gefängnis erleiden würde, Selbstmord begehen würde. Aber das war nur ein dünner Faden. Die Richterin akzeptierte alle von den USA gegen Julian vorgebrachten Anschuldigungen als in gutem Glauben erhoben. Sie wies die Argumente zurück, dass sein Fall politisch motiviert sei, dass er in den USA keinen fairen Prozess bekommen würde und dass seine Verfolgung ein Angriff auf die Pressefreiheit sei.

Die Entscheidung von Baraitser wurde aufgehoben, nachdem die US-Regierung beim High Court in London Berufung eingelegt hatte. Obwohl der High Court Baraitsers Schlussfolgerungen über Julians „erhebliches Risiko“ eines Selbstmordes akzeptierte, wenn er bestimmten Bedingungen in einem US-Gefängnis ausgesetzt wäre, akzeptierte er auch vier Zusicherungen in der Diplomatischen Note Nr. 74, die dem Gericht im Februar 2021 vorgelegt wurde und in der versprochen wurde, dass Julian gut behandelt werden würde.

Die US-Regierung behauptete in der diplomatischen Note, dass ihre Zusicherungen „die Bedenken, die den Richter [in der Vorinstanz] veranlassten, Herrn Assange zu entlassen, vollständig ausräumen“. Die „Zusicherungen“ besagen, dass Julian keinen SAMs unterworfen sein wird. Sie versprechen, dass Julian, ein australischer Staatsbürger, seine Strafe in Australien verbüßen kann, falls die australische Regierung seine Auslieferung beantragt. Sie versprechen, dass er eine angemessene klinische und psychologische Betreuung erhalten wird. Sie versprechen, dass Julian vor und nach dem Verfahren nicht in der administrativen Höchststrafanstalt (ADX) in Florence, Colorado, festgehalten wird.

Das klingt beruhigend. Aber es ist Teil der zynischen Justizpantomime, die Julians Verfolgung kennzeichnet.

Im ADX Florence wird niemand in Untersuchungshaft gehalten. ADX Florence ist auch nicht das einzige Hochsicherheitsgefängnis in den USA, in dem Julian inhaftiert werden kann. Er könnte in einer unserer anderen Guantanamo ähnlichen Einrichtungen in einer Communications Management Unit (CMU) untergebracht werden. CMUs sind hochgradig restriktive Einheiten, die die nahezu vollständige Isolation der SAMs nachahmen. Die „Zusicherungen“ sind rechtlich nicht bindend. Alle sind mit Ausweichklauseln versehen.

Sollte Julian nach der Abgabe dieser Zusicherungen etwas tun, das die Voraussetzungen für die Verhängung von SAMs oder die Einweisung in ADX erfüllt“, wird er, wie das Gericht einräumte, diesen härteren Formen der Kontrolle unterworfen werden. Wenn Australien keine Überstellung beantragt, „kann dies kein Grund sein, die USA zu kritisieren oder die Zusicherungen als unzureichend anzusehen, um die Bedenken des Richters zu zerstreuen“, heißt es in dem Urteil. Und selbst wenn dies nicht der Fall wäre, würde es 10 bis 15 Jahre dauern, bis Julian gegen seine Verurteilung bis zum Obersten Gerichtshof der USA Berufung einlegen kann, was mehr als genug Zeit wäre, um ihn psychisch und physisch zu zerstören. Amnesty International sagte, die „Zusicherungen sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind“.

Julians Anwälte werden versuchen, zwei Richter des Obersten Gerichtshofs davon zu überzeugen, ihm die Erlaubnis zu erteilen, gegen eine Reihe von Argumenten gegen die Auslieferung Berufung einzulegen, die Richter Baraitser im Januar 2021 abgelehnt hatte. Sollte der Berufung stattgegeben werden, werden seine Anwälte argumentieren, dass die Verfolgung Julians wegen seiner journalistischen Tätigkeit eine „schwerwiegende Verletzung“ seines Rechts auf freie Meinungsäußerung darstellt; dass Julian wegen seiner politischen Ansichten verfolgt wird, was das Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA nicht zulässt; dass Julian wegen „rein politischer Vergehen“ angeklagt wird und das Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA dies nicht zulässt. Das Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA verbietet die Auslieferung unter solchen Umständen; Julian sollte nicht ausgeliefert werden, um strafrechtlich verfolgt zu werden, wenn das Spionagegesetz „in einer noch nie dagewesenen und unvorhersehbaren Weise ausgeweitet wird“; die Anklage könnte geändert werden, so dass Julian die Todesstrafe droht; und Julian wird in den USA keinen fairen Prozess erhalten.

Sollte der High Court Julian die Berufung gestatten, wird eine weitere Anhörung anberaumt, bei der er seine Berufungsgründe darlegen wird. Lehnt der High Court die Zulassung der Berufung ab, bleibt Julian nur noch die Möglichkeit, den EGMR anzurufen. Sollte er nicht in der Lage sein, seinen Fall vor den EGMR zu bringen, wird er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Die Entscheidung, Julians Auslieferung zu beantragen, die von der Regierung Barack Obamas erwogen wurde, wurde von der Regierung Donald Trumps nach der Veröffentlichung der als „Vault 7“ bekannten Dokumente durch WikiLeaks vorangetrieben, in denen die Cyberwarfare-Programme der CIA enthüllt wurden, darunter solche, die darauf abzielen, Autos, Smart-TVs, Webbrowser und die Betriebssysteme der meisten Smartphones zu überwachen und zu kontrollieren.

Die Führung der Demokratischen Partei wurde ebenso blutrünstig wie die Republikaner, nachdem WikiLeaks Zehntausende von E-Mails des Demokratischen Nationalkomitees (DNC) und hochrangiger demokratischer Funktionäre veröffentlicht hatte, darunter auch die von John Podesta, dem Wahlkampfleiter von Hillary Clinton während der Präsidentschaftswahlen 2016.

Die Podesta-E-Mails enthüllten, dass Clinton und andere Mitglieder der Obama-Regierung wussten, dass Saudi-Arabien und Katar – die beide Millionen von Dollar an die Clinton-Stiftung gespendet hatten – wichtige Geldgeber des Islamischen Staates im Irak und in Syrien waren. Sie enthüllten Abschriften von drei privaten Gesprächen, die Clinton mit Goldman Sachs führte und für die sie 675.000 Dollar erhielt – eine Summe, die so hoch ist, dass man sie nur als Bestechung betrachten kann. In den E-Mails war Clinton zu sehen, wie sie den Finanzeliten sagte, sie wolle „offenen Handel und offene Grenzen“ und glaube, dass die Führungskräfte der Wall Street am besten in der Lage seien, die Wirtschaft zu steuern – eine Aussage, die ihren Wahlkampfversprechen einer Finanzreform widerspricht. Sie enthüllten die selbst bezeichnete „Rattenfänger“-Strategie der Clinton-Kampagne, die ihre Pressekontakte nutzte, um die Vorwahlen der Republikaner zu beeinflussen, indem sie „extremere Kandidaten“ aufstellte, um sicherzustellen, dass Trump oder Ted Cruz die Nominierung ihrer Partei gewannen. Sie enthüllten, dass Clinton die Fragen in einer Vorwahldebatte im Voraus kannte. Die E-Mails enthüllten auch, dass Clinton zu den Architekten des Krieges und der Zerstörung Libyens gehörte, ein Krieg, von dem sie glaubte, dass er ihre Glaubwürdigkeit als Präsidentschaftskandidatin aufpolieren würde.

Journalisten können argumentieren, dass diese Informationen, ebenso wie die Kriegsprotokolle, hätten geheim bleiben müssen. Aber wenn sie das tun, können sie sich nicht als Journalisten bezeichnen.

Die Führung der Demokraten, die versuchte, Russland für ihre Wahlniederlage gegen Trump verantwortlich zu machen – in dem, was als Russiagate bekannt wurde – beschuldigte, dass die Podesta-E-Mails und die DNC-Leaks von russischen Regierungshackern erlangt wurden, obwohl eine Untersuchung unter der Leitung von Robert Mueller, dem ehemaligen FBI-Direktor, „keine ausreichenden zulässigen Beweise dafür erbrachte, dass WikiLeaks von einem angeblichen Hacking durch den russischen Staat wusste – oder sogar vorsätzlich blind dafür war“.

Julian wird verfolgt, weil er der Öffentlichkeit die wichtigsten Informationen über die Verbrechen und Verlogenheit der US-Regierung seit der Veröffentlichung der Pentagon Papers geliefert hat. Wie alle großen Journalisten war er überparteilich. Sein Ziel war die Macht.

Er machte die Tötung von fast 700 Zivilisten öffentlich, die sich US-Konvois und Kontrollpunkten zu sehr genähert hatten, darunter schwangere Frauen, Blinde und Taube und mindestens 30 Kinder.

Er machte die mehr als 15.000 nicht gemeldeten Todesfälle irakischer Zivilisten und die Folter und Misshandlung von etwa 800 Männern und Jungen im Alter von 14 bis 89 Jahren im Gefangenenlager Guantánamo Bay öffentlich.

Er zeigte uns, dass Hillary Clinton 2009 US-Diplomaten anwies, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und andere UN-Vertreter aus China, Frankreich, Russland und Großbritannien auszuspionieren, wobei unter anderem DNA, Iris-Scans, Fingerabdrücke und persönliche Passwörter erfasst wurden.

Er deckte auf, dass Obama, Hillary Clinton und die CIA den Militärputsch in Honduras im Juni 2009 unterstützten, der den demokratisch gewählten Präsidenten Manuel Zelaya stürzte und ihn durch ein mörderisches und korruptes Militärregime ersetzte.

Er enthüllte, dass die Vereinigten Staaten heimlich Raketen-, Bomben- und Drohnenangriffe auf den Jemen starteten, bei denen zahlreiche Zivilisten getötet wurden.

Kein anderer zeitgenössischer Journalist ist seinen Enthüllungen auch nur annähernd gewachsen.

Julian ist der erste. Wir sind die nächsten.

