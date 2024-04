Apple employee ‚wrongfully terminated‘ for expressing pro-Palestine views, say colleagues Employees sign open letter to Apple CEO Tim Cook, calling on him to show ‚Palestinian lives matter‘



Menschen gehen am 5. Oktober 2021 an einem Apple Store in Shanghai vorbei (Hector Retamal/AFP)

Mitarbeiter unterzeichnen offenen Brief an Apple-CEO Tim Cook und fordern ihn auf, zu zeigen, dass „palästinensisches Leben wichtig ist“.

Krieg gegen Gaza: Apple-Mitarbeiter „zu Unrecht gekündigt“ wegen pro-palästinensischer Ansichten, sagen Kollegen

Von MEE-Mitarbeitern

2. April 2024

Fast 300 derzeitige und ehemalige Apple-Mitarbeiter haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie das Unternehmen beschuldigen, mehrere Mitarbeiter „zu Unrecht entlassen“ oder disziplinarisch bestraft zu haben, weil sie ihre Unterstützung für Palästina durch das Tragen von pro-palästinensischen Kleidungsstücken zum Ausdruck gebracht haben.

In dem Brief, der 299 Unterschriften erhalten hat, heißt es, dass den Mitarbeitern von ihren Vorgesetzten gesagt wurde, dass jeder, der seine Unterstützung für Palästina in Form von „Kaffiyehs, Anstecknadeln, Armbändern oder Kleidung“ zum Ausdruck bringe, „gegen das Geschäftsgebaren“ verstoße und ein „schädliches Umfeld“ schaffe.

„Teammitglieder wurden sogar zu Unrecht wegen dieser kleinen Solidaritätsbekundung entlassen, während unsere Führung den Schmerz und das Leid unserer Mitarbeiter und ihrer Familien in Gaza ignoriert“, heißt es in dem Brief, über den das Wired Magazine am Dienstag berichtete.

In dem Brief wird Apple-CEO Tim Cook aufgefordert, den Tod der Palästinenser in Gaza anzuerkennen.

Die israelischen Streitkräfte haben seit Beginn ihres Krieges gegen den Gazastreifen mehr als 32.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Der Krieg war eine Reaktion auf die von der Hamas geführten Angriffe auf den Süden Israels am 7. Oktober, bei denen etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 200 Geiseln nach Gaza zurückgebracht wurden.

„Wir bitten Herrn Cook und den Rest des Vorstandsteams in aller Bescheidenheit, ihr Schweigen zu diesem wichtigen Thema zu beenden und deutlich zu machen, dass palästinensische Leben wichtig sind“, heißt es in dem Brief.

Mit jedem Tag, an dem wir schweigen, machen wir uns mitschuldig an diesem schrecklichen Völkermord, und je länger wir zu diesem Thema schweigen, desto deutlicher wird, dass Apple die palästinensischen Menschenrechte nicht unterstützt“.

Middle East Eye hat Apple um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Die Gruppe Apples4Ceasefire, die hinter dem Brief steht, plant laut Wired für Samstag eine Protestaktion vor der Apple-Filiale in Chicago.

Der Protest ist nicht das erste Mal, dass amerikanische Arbeitnehmer mit Konsequenzen rechnen müssen, weil sie nach Israels Krieg gegen Gaza ihre Unterstützung für Palästina gezeigt haben.

MEE berichtete im Dezember, dass ein Restaurant in Philadephia mehrere Mitarbeiter entlassen hat, weil sie sich für Palästina ausgesprochen hatten.

Google entließ einen Mitarbeiter, der während einer vom Unternehmen gesponserten israelischen Tech-Veranstaltung gegen den Chef von Google Israel protestiert hatte.

Krieg gegen Gaza: Google entlässt Mitarbeiter nach Pro-Palästina-Protest auf israelischer Tech-Konferenz

Mehr lesen “

Der Mitarbeiter hatte sich insbesondere gegen das Projekt Nimbus gewehrt, ein 1,2 Milliarden Dollar schweres Abkommen zwischen Google und Amazon über die Versorgung Israels und seines Militärs mit Cloud- und Computing-Diensten.

Das umstrittene Projekt Nimbus stieß intern bei Google auf den Unmut vieler Mitarbeiter, die der Meinung sind, dass die Partnerschaft dazu beiträgt, Israels Diskriminierung der Palästinenser voranzutreiben, die von vielen Menschenrechtsgruppen als Apartheid bezeichnet wird.

Die Partnerschaft von Google mit dem israelischen Militär ist angesichts des israelischen Krieges im Gazastreifen erneut auf den Prüfstand geraten.

Im Dezember hielten Google-Mitarbeiter und die Gruppe No Tech for Apartheid in London eine Mahnwache für die Software-Ingenieurin Mai Ubeid ab, die Absolventin des von Google finanzierten Coding-Bootcamps Gaza Sky Geeks war und im Jahr 2020 am Beschleunigungsprogramm Google for Startups teilnahm.

Ubeid wurde am 31. Oktober zusammen mit ihrer gesamten Familie bei einem Luftangriff während des israelischen Krieges gegen Gaza getötet

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …