Overflowing waste threatens health crisis in Gaza as hepatitis spread Israeli destruction of waste management facilities leaves displaced Palestinians exposed to widespread pollution and disease

Müllberge stapeln sich in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 6. Mai 2024 (Majdi Fathi/NurPhoto via Reuters)

Die israelische Zerstörung von Abfallentsorgungseinrichtungen setzt vertriebene Palästinenser einer weit verbreiteten Verschmutzung und Krankheit aus

Krieg gegen Gaza: Überquellende Abfälle bedrohen Gesundheitskrise, Hepatitis breitet sich aus

Von Abdallah al-Naami in Deir al-Balah, besetztes Palästina

30. Mai 2024

Magdy al-Zaanen wird nachts oft von den Schreien seiner beiden Kinder geweckt.

Sie schlafen in einem behelfsmäßigen Zelt auf dem Bürgersteig von Deir al-Balah in Gaza und werden regelmäßig von Mücken gestochen, was ihnen große Schmerzen bereitet.

„Meine Frau und ich tun so, als würden wir Medizin auf die Stiche schmieren, damit sie wieder einschlafen“, sagt al-Zaanen.

Die Mückenstiche sind nur ein Symptom der wachsenden Umwelt- und Gesundheitskrise, mit der er und fast zwei Millionen intern vertriebene Palästinenser im Gazastreifen konfrontiert sind, seit Israel im Oktober seinen Krieg gegen den Streifen begann.

Fast acht Monate unerbittlicher israelischer Bombardierung und Belagerung haben die Infrastruktur, die Abfallentsorgungseinrichtungen und den palästinensischen Zivilschutz fast vollständig zerstört.

Monatelang wurden menschliche Überreste unter Bergen von Schutt begraben, auf den Straßen türmen sich Haufen von nicht abgeholtem Abfall, und es kommt regelmäßig zu Überschwemmungen mit Abwässern.

Al-Zaanen floh kurz nach Beginn des Krieges am 7. Oktober unter schweren israelischen Angriffen aus seiner Heimat im nördlichen Gaza-Streifen.

Er verbrachte zwei Monate in einer Schule, die zu einer Notunterkunft in Deir al-Balah umfunktioniert wurde, bevor diese überfüllt und von Krankheiten befallen war.

Unser Zelt ist aus Plastik. Es kann uns nicht vor israelischen Bomben, Moskitos oder schlechten Gerüchen schützen.

– Magdy al-Zaanen, vertriebener Palästinenser

Dann stellte er für seine Familie ein Zelt auf dem Bürgersteig der Hauptstraße von Deir al-Balah auf, aber das war auch nicht viel besser.

„Wir zogen in das Zelt, weil wir eine sauberere Umgebung suchten, aber wir merkten, dass das unmöglich war, als das Abwasser direkt neben unserem Zelt überlief“, so der zweifache Familienvater gegenüber Middle East Eye.

„Wir laufen täglich durch Abwasserpfützen und der schreckliche Geruch erfüllt den Ort. Wir sind ständig allen Arten von Verschmutzung ausgesetzt.“

Verzweifelt versucht er, die Insekten zu vertreiben, die von der Verschmutzung um ihn herum angezogen werden, und zündet wieder einmal ein kleines Feuer im Zelt an, in der Hoffnung, dass der Rauch sie vertreibt. Seine Versuche sind selten erfolgreich.

„Unser Zelt ist aus Plastik. Es kann uns nicht vor israelischen Bomben, Moskitos oder schlechten Gerüchen schützen.“

Abfälle und Abwässer

Der palästinensische Zivilschutz und die lokalen Gemeinden im Gazastreifen hatten schon vor dem Krieg mit der Beseitigung von Trümmern und der Abfallentsorgung zu kämpfen.

Die Küstenenklave, die seit 2007 unter einer von Israel geführten Blockade steht, leidet seit Jahren unter einem Mangel an wichtigen Ausrüstungen und Ressourcen.

Nach Angaben des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) produziert der Streifen täglich 1.700 Tonnen Abfall und verfügt nur über zwei große Mülldeponien, von denen eine überlastet ist.

Seit Beginn des Krieges haben die israelischen Bombenangriffe laut UNDP die Infrastruktur stark beschädigt und unter anderem Müllsammelfahrzeuge, Einrichtungen und Zentren für die Behandlung medizinischer Abfälle ins Visier genommen.

Eine von der Financial Times durchgeführte Satellitenanalyse zeigt, dass es im gesamten Gazastreifen inzwischen mehr als 140 Mülldeponien gibt.

Die Krise hat sich durch die ständige Präsenz israelischer Streitkräfte im Gebiet von Juhor ad-Dik, wo sich die wichtigste Mülldeponie des Gazastreifens befindet, noch verschärft, da sie unzugänglich ist.

Auch Brunnen und Abwassernetze wurden während der anhaltenden Angriffe bombardiert, was laut Mohammad Mosleh, dem Bürgermeister des Flüchtlingslagers Magazi, zum Verlust von mehr als 60 Prozent der Wasserversorgung geführt hat.

Überlaufende Abwässer in einer Gosse in Deir al-Balah im Gazastreifen (MEE/Abdallah al-Naami)

Mosleh war einer der ersten Menschen, die im Januar im Lager Magazi im zentralen Gazastreifen ankamen, kurz nach einer kurzen Bodeninvasion der israelischen Truppen.

Er sagte, er sei „schockiert“ von dem, was er sah. Gebäude waren dem Erdboden gleichgemacht, Straßen zerstört und wichtige Infrastrukturen zerschlagen worden.

Das Gebäude der Stadtverwaltung sei vollständig niedergebrannt, während Lagerhäuser und Fahrzeuge zerstört worden seien. Andere Gemeinden in der Umgebung erlitten ähnliche Schäden, nachdem sie ins Visier der israelischen Streitkräfte geraten waren.

„Es ist eine Katastrophe“, sagte Mosleh gegenüber MEE.

Er schätzt, dass mehr als fünf Kilometer des Abwassernetzes zerstört wurden, darunter auch die Hauptleitungen, die das Abwasser aus dem Lager ableiten.

Dies hat dazu geführt, dass das Abwasser in den Straßen überläuft und sich in den großen Kratern sammelt, die die israelischen Bomben hinterlassen haben, und die Stadtviertel mit Abwassersümpfen füllt, die üble Gerüche, Verschmutzung und schädliche Insekten verursachen.

Darüber hinaus wurden 4.200 Wohneinheiten im Lager beschädigt und unbewohnbar gemacht. Mosleh fügte hinzu, dass Schutthaufen viele Straßen blockierten.

Blick auf das Gebäude der Gemeinde Maghazi, nachdem es von israelischen Streitkräften niedergebrannt wurde (MEE/Abdallah al-Naami)

Nach Angaben der UNO liegen im gesamten Gazastreifen schätzungsweise 37 Millionen Tonnen Schutt, in denen sich die Überreste von fast 10.000 Menschen befinden, und deren Beseitigung Jahre dauern wird.

Mosleh sagte, dass die Mitarbeiter der Gemeinde des Flüchtlingslagers Magazi trotz fehlender Ressourcen alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu helfen, einschließlich der Bewältigung der täglich anfallenden 25 Tonnen Abfall.

Doch angesichts des Zustroms von fast einer Million Menschen, die vor kurzem aus Rafah nach Khan Younis und in die zentralen Bezirke geflohen sind, wird ihre Aufgabe von Tag zu Tag schwieriger.

Epidemien

Wie al-Zaanen hat auch Omar Nasser ein Zelt auf dem Bürgersteig der Hauptstraße von Deir al-Balah aufgestellt, nachdem er aus seinem Haus im östlichen Khan Younis fliehen musste, einem Gebiet, das während der dreimonatigen israelischen Invasion weitgehend dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Gada Nasser, seine neunjährige Tochter, erkrankte vor kurzem an Hepatitis A, die sich in den letzten Monaten in Gaza rasant ausgebreitet hat.

„Ich habe sie sofort zu den Al-Aqsa-Märtyrern gebracht, wo wir lange gewartet haben, bis jemand sie untersuchen konnte“, so der dreifache Familienvater Nasser gegenüber MEE.

Der Arzt verschrieb einige Medikamente und eine Diät, die Nasser nicht einhalten konnte.

„Der Arzt sagte, sie dürfe keine Konserven essen, aber das ist die einzige Nahrung, die wir von den Hilfsorganisationen bekommen“, sagte er.

„Früher habe ich auf dem Bau gearbeitet und meine Familie ernährt, aber zu Beginn des Krieges habe ich meine Arbeit verloren. Ich musste Leute um Essen bitten, um meine Tochter zu versorgen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte im April, dass in den Vertriebenenlagern ein Ausbruch von Meningitis und Hepatitis im Gange sei und eine „Gesundheitskatastrophe“ drohe.

Kinder sind besonders von der Ausbreitung von Krankheiten betroffen (MEE/Abdallah al-Naami)

Sie sind eine von vielen anderen Krankheiten, die sich aufgrund der katastrophalen Bedingungen in Gaza ausbreiten.

Laut Dr. Asmaa Saleh, die in den Vertriebenenlagern im Zentrum des Gazastreifens einen medizinischen Beitrag leistet, sind Mückenstiche eines der häufigsten Probleme, mit denen die Menschen konfrontiert sind.

Die Stiche sind nicht nur schmerzhaft und unangenehm, sondern können auch Krankheiten übertragen und schwere Hautinfektionen verursachen, insbesondere bei Kindern mit schwachem Immunsystem, so Saleh.

Hautkrankheiten wie Krätze, Pocken und Läuse verbreiten sich ebenfalls schnell und werden durch den Mangel an sauberem Trinkwasser noch verschlimmert, vor allem in den überfüllten Behelfsunterkünften.

Ein weiteres Problem sind Lebensmittelvergiftungen, da die Böden und Wasserressourcen des Gazastreifens großen Mengen von Abfällen ausgesetzt sind.

Wie Dr. Saleh gegenüber MEE erklärte, sind bereits mehrere Kinder an Gastroenteritis und Dehydrierung infolge des Konsums von verunreinigtem Wasser gestorben.

Nach Hochrechnungen der Johns Hopkins Universität, die im Februar veröffentlicht wurden, könnten bis zu 11.000 Palästinenser an den Folgen von Epidemien sterben.

Zurück in seinem Zelt versuchte al-Zaanen immer wieder, die Moskitos zu vertreiben, während er den Verlust an Komfort in seinem Leben beklagte.

Aber trotz allem „klammere er sich noch an das Leben“, sagte er und hoffte auf eine baldige Rückkehr nach Hause.

„Ich freue mich auf den Tag, an dem wir in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren und ich ein Zelt auf den Trümmern unseres zerstörten Hauses aufbauen kann.“

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …