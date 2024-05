Explained: How ICC arrest warrants would impact Israel and its allies If charges are pressed against Israeli leaders, it would restrict their travel and put western backers in a ‚precarious position‘



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (links) und Verteidigungsminister Yoav Gallant in der Militärbasis Kirya in Tel Aviv am 28. Oktober 2023 (AFP/Abir Sultan)

Eine Anklage gegen die israelische Führung würde deren Reisefreiheit einschränken und westliche Unterstützer in eine „prekäre Lage“ bringen

Krieg gegen Gaza: Wie sich Haftbefehle des IStGH auf Israel und seine Verbündeten auswirken würden

Von Rayhan Uddin

2. Mai 2024

Israelische Beamte sind zunehmend besorgt darüber, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) die Ausstellung von Haftbefehlen gegen die israelische Führung wegen Verbrechen im laufenden Krieg gegen den Gazastreifen vorbereitet.

Obwohl die Anschuldigungen vom IStGH nicht bestätigt wurden, haben sich israelische Regierungsminister in den letzten Tagen öffentlich zu den Gerüchten geäußert.

Premierminister Benjamin Netanjahu verurteilte Anfang der Woche in einer Videoerklärung ein mögliches Vorgehen des IStGH als „empörend“ und erklärte, dies werde Israel nicht von seinen Militäraktionen im Gazastreifen abhalten.

Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und der israelische Militärstabschef Herzi Halevi werden laut mehreren Medienberichten am ehesten angeklagt.

Am Mittwoch berichtete Axios, dass Israel Washington gewarnt habe, es werde Schritte unternehmen, die zum Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde führen würden, wenn der IStGH israelische Führungskräfte anklagt.

Darüber hinaus hat Netanjahu Berichten zufolge die Familien von Gefangenen, die von der Hamas in Gaza festgehalten werden, gebeten, den IStGH davon zu überzeugen, die Haftbefehle nicht auszustellen.

Der IStGH wurde 2002 gegründet, um Personen zu verfolgen, die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord begangen haben. Später wurde auch das Verbrechen der Aggression in die Liste der Verbrechen aufgenommen.

Dem Römischen Statut, dem Vertrag zur Gründung des Gerichtshofs, sind 124 Mitgliedstaaten beigetreten.

Nach dem Grundsatz der Komplementarität fungiert der IStGH als Gericht der letzten Instanz, wenn die Mitgliedstaaten nicht willens oder in der Lage sind, abscheuliche Verbrechen selbst zu verfolgen. Er kann sowohl Staatsangehörige der Mitgliedstaaten als auch Einzelpersonen, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten Verbrechen begehen, strafrechtlich verfolgen. Er ist auch für Fälle zuständig, die durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats an ihn verwiesen werden.

Die Mitgliedstaaten sind rechtlich verpflichtet, uneingeschränkt mit dem Gericht zusammenzuarbeiten, was auch die Verhaftung von Personen einschließt, gegen die ein Haftbefehl vorliegt.

– Eitan Diamond, Rechtsexperte

Israel ist kein Mitglied des IStGH. Da dem Staat Palästina jedoch 2015 die Mitgliedschaft gewährt wurde, kann der Gerichtshof gegen israelische Personen wegen Verbrechen ermitteln, die in den besetzten palästinensischen Gebieten begangen wurden, zu denen der Gazastreifen, das Westjordanland und Ostjerusalem gehören.

Im Jahr 2021 leitete der IStGH eine offizielle Untersuchung wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein, die seit Juni 2014 im besetzten Palästina begangen wurden.

Chefankläger Karim Khan erklärte im Oktober letzten Jahres, dass der Gerichtshof auch für Verbrechen zuständig sei, die von der Hamas in Israel und von Israelis im Gazastreifen während des aktuellen Krieges begangen wurden.

Es ist noch nicht klar, was genau das Gericht in Bezug auf israelische Beamte untersucht. Experten für internationales Recht erklärten gegenüber Middle East Eye, dass es sich um folgende Vorwürfe handeln könnte: vorsätzliches Aushungern, Behinderung der humanitären Hilfe in der Enklave, direkte Angriffe auf nichtmilitärische Objekte wie Krankenhäuser sowie unmenschliche Behandlung palästinensischer Gefangener.

Reisebeschränkungen

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die israelische Führung in Den Haag vor Gericht gestellt wird, gering ist, werden die Haftbefehle dennoch eine spürbare Wirkung haben, die über Symbolik und Rufschädigung hinausgeht.

Wenn israelische Beamte angeklagt werden, müssten sie ihre Reisen in und aus den 124 Mitgliedsstaaten des IStGH einschränken.

„Die Mitgliedstaaten sind rechtlich verpflichtet, umfassend mit dem Gerichtshof zusammenzuarbeiten, wozu auch die Verhaftung von Personen gehört, gegen die ein Haftbefehl vorliegt“, erklärte Eitan Diamond vom Diakonia International Humanitarian Law Centre in Jerusalem gegenüber MEE.

Biden begreift jetzt, dass diese Doppelmoral einen Preis hat, der ihn die nächste Wahl kosten könnte“.

– Neve Gordon, Rechtsprofessorin

„Israel und die betroffenen israelischen Beamten wollen nicht das Risiko eingehen, dass Staaten ihrer Verpflichtung nachkommen.“

Mit dieser Realität muss sich der russische Präsident Wladimir Putin auseinandersetzen, seit er und ein weiterer hochrangiger Beamter im März letzten Jahres vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Moskaus Krieg gegen die Ukraine angeklagt wurden.

Im Dezember deutete der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva an, dass der russische Staatschef verhaftet werden könnte, wenn er später in diesem Jahr am G20-Gipfel in Rio teilnimmt.

„Putin musste aufpassen, in welche Staaten er reist“, sagte Christian Henderson, Professor für internationales Recht an der Universität von Sussex, gegenüber MEE. „Das Gleiche würde für Netanjahu und Gallant gelten, sollte ein Haftbefehl ausgestellt werden.“

Der IStGH hat keine militärischen Mittel, um Verhaftungen zu erzwingen, und ist darauf angewiesen, dass die Mitgliedsstaaten ihre rechtlichen Verpflichtungen als Unterzeichner des Römischen Statuts erfüllen.

Sowohl Südafrika als auch Jordanien haben es versäumt, den angeklagten ehemaligen sudanesischen Präsidenten Omar Hassan al-Bashir bei Besuchen in ihren jeweiligen Ländern festzunehmen, was den Zorn von Menschenrechtsgruppen und des IStGH selbst auf sich zog.

Sollte eine solche Möglichkeit jetzt eintreten, so Diamond, würde dies Israel – und die IStGH-Mitgliedsstaaten, die entscheiden, ob sie angeklagte israelische Beamte in ihr Hoheitsgebiet einreisen lassen – in eine prekäre Lage bringen.

„Sie würden wahrscheinlich vermeiden wollen, vor die Wahl gestellt zu werden, ob sie dem Haftbefehl nachkommen oder nicht – was sie in jedem Fall in einen politisch kostspieligen und peinlichen Skandal verwickeln würde“, sagte er.

Neve Gordon, Professorin für internationales Recht und Menschenrechte an der Queen Mary University of London, sagte, dass die Frage die Verpflichtung der ICC-Mitgliedsstaaten zu internationalen Menschenrechten auf die Probe stellen würde.

„Wenn zum Beispiel Netanjahu auf dem Haftbefehl steht und er weiterhin frei reisen kann und es keine Probleme gibt, gefährdet das die Legitimität des IStGH selbst“, sagte er gegenüber MEE.

Im Falle eines israelischen Haftbefehls ist es wahrscheinlich, dass auch die Führer der Hamas wegen ihrer Rolle bei dem Überraschungsangriff auf den Süden Israels am 7. Oktober angeklagt werden, bei dem 1.200 Israelis, die meisten von ihnen Zivilisten, getötet wurden.

Als Mitgliedsstaat wäre Palästina somit rechtlich verpflichtet, alle vom Gericht ausgewählten Personen zu verhaften.

„Jede Vertragspartei des Römischen Statuts ist verpflichtet, [die mit Haftbefehl gesuchten Personen] auszuliefern, und das schließt die Palästinensische Autonomiebehörde ein, sofern sie eine Vertragspartei ist“, sagte Gordon.

Washingtons „Doppelmoral“ gegenüber Russland

Neben Israel sind auch die USA, Russland und China unter den 124 Unterzeichnerstaaten zu finden.

Unter der Regierung von Präsident Donald Trump standen die USA dem IStGH aktiv feindlich gegenüber. Sie verhängten Wirtschafts- und Reisesanktionen gegen IStGH-Ankläger, nachdem der Gerichtshof eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan eingeleitet hatte.

Die Regierung von Präsident Joe Biden hob diese Sanktionen im Jahr 2021 auf.

Als der IStGH gegen Putin einen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine ausstellte, sagte Biden, die Maßnahme sei „gerechtfertigt“.

Die Ukraine ist kein Mitglied des IStGH, hat dem Gericht aber seit November 2013 die Zuständigkeit für die Untersuchung von Verbrechen eingeräumt, die auf ihrem Gebiet begangen wurden.

Im Gegensatz zu ihrer Haltung gegenüber Russland bekräftigte die Regierung Biden in dieser Woche, dass sie eine Untersuchung der israelischen Verbrechen im Gazastreifen durch den IStGH nicht unterstütze, weil „wir nicht glauben, dass der IStGH die Zuständigkeit hat“.

Palästinensischer Präsident Mahmud Abbas (R) bei einem Treffen mit dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Karim Khan in Ramallah im besetzten Westjordanland am 2. Dezember 2023.

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas (rechts) trifft sich am 2. Dezember 2023 mit dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, in Ramallah im besetzten Westjordanland (AFP)

Henderson sagte: „Die USA haben die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, den IStGH zu diskreditieren. Wenn sie nun damit beginnen, ihn bei seinen Ermittlungen gegen russische Personen zu unterstützen, wirft das Fragen nach der Doppelmoral auf, die sich nur bestätigen wird, wenn sie versuchen, seine Ermittlungen gegen israelische Beamte zu behindern.“

Gordon sagte, die Haltung Washingtons zeige, dass es sich „nicht an die Rechtsstaatlichkeit hält“, es sei denn, sie steht im Einklang mit den außenpolitischen Interessen der USA.

„Biden begreift jetzt, dass diese Doppelmoral einen Preis hat, der ihn seine nächste Wahl kosten könnte“, sagte er.

„Arabische Bürger und viele jüdische und andere besorgte Bürger in den USA sagen Biden: Wir sehen diese Doppelmoral, und das wird dich teuer zu stehen kommen.“

Dramatische politische Folgen

Für die israelischen Verbündeten, die Mitgliedstaaten sind, wie Großbritannien und Frankreich, wäre die Frage der israelischen Anklagen ein großer Test für ihr Engagement vor dem Gerichtshof.

„Eine solche Entwicklung wird dramatische politische Auswirkungen haben, mit potenziell schädlichen Folgen nicht nur für Israel, sondern auch für den IStGH und die internationale Rechtsstaatlichkeit“, so Diamond.

Er sagte, dass die USA sowie einflussreiche ICC-Mitgliedsstaaten, die mit Israel verbündet sind, als Reaktion darauf Maßnahmen gegen den Gerichtshof ergreifen könnten.

Dem IStGH selbst wurde Selektivität vorgeworfen, da die überwiegende Mehrheit der bisher ausgestellten Haftbefehle afrikanische Personen betraf.

In den letzten Jahren hat der Gerichtshof jedoch Ermittlungen zu Verbrechen der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan, zu israelischen Übergriffen in Palästina sowie zu Russlands Krieg gegen die Ukraine eingeleitet.

Gordon sagte, dass die Ermittlungen gegen Israel, die zu Verhaftungen führen, sowohl symbolisch als auch rechtlich von Bedeutung seien.

„In solchen Fällen ist das Gericht der öffentlichen Meinung oft viel wichtiger als das Gericht der Justiz“, sagte er.

„Aber das Gericht der öffentlichen Meinung braucht das Schwert, das das Gericht den [israelischen Führern] reicht. Nämlich die Drohung, dass sie verhaftet werden, wenn sie Israel verlassen.“

Übersetzt mit deepl.com



