Live-Blog: 6 Kinder unter 14 Toten bei israelischem Bombenangriff auf Rafah

Israels Krieg gegen den Gazastreifen – der nun schon 149 Tage andauert – hat mindestens 30.320 Palästinenser, vor allem Kinder und Frauen, getötet und 71.533 weitere verwundet.

Die Hoffnung auf die erste Kampfpause seit November stieg letzte Woche nach einer von Katar und Ägypten vermittelten Gesprächsrunde in Doha und Hinweisen von US-Präsident Joe Biden, dass eine Einigung in greifbare Nähe gerückt sei / Foto: Reuters

Die Hoffnungen auf die erste Kampfpause seit November stiegen in der vergangenen Woche nach einer vorangegangenen Gesprächsrunde unter Vermittlung von Katar und Ägypten in Doha und Hinweisen von US-Präsident Joe Biden, dass die Einigung kurz bevorstehe / Foto: Reuters

Sonntag, 3. März 2024

0740 GMT – Mindestens 14 Palästinenser, darunter sechs Kinder, wurden am Sonntag bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet.

„Bei einem verheerenden Luftangriff israelischer Kampfflugzeuge in der vergangenen Nacht wurde ein dreistöckiges Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen getroffen, wobei Dutzende von Zivilisten, darunter sechs Kinder, getötet wurden. Viele von ihnen sind noch unter den Trümmern eingeschlossen“, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Die Agentur fügte hinzu, dass 14 Palästinenser bei dem Luftangriff getötet wurden, der auf das Haus der Familie Abu Anza im Stadtteil Al-Salam östlich von Rafah abzielte, Dutzende weitere wurden verwundet und viele werden noch vermisst.

„Der Angriff verursachte auch erhebliche Schäden in der Umgebung“, heißt es weiter.

Weitere Aktualisierungen

0750 GMT – Israelisches Militär verstärkt Angriffe auf Hamas in Gazas Khan Younis

Das israelische Militär teilte mit, es habe seine Operationen in der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis intensiviert und in einer Reihe von Luft- und Artillerieangriffen Dutzende von Hamas-Zielen vernichtet.

Die Luftwaffe und die Artillerie hätten innerhalb von sechs Minuten etwa 50 Ziele getroffen, hieß es, um die „operativen Erfolge in dem Gebiet zu intensivieren“.

„Während der Angriffe zerstörten die Truppen terroristische Infrastrukturen und schalteten Hamas-Terroristen aus, die von zivilen Einrichtungen in städtischen Gebieten aus operierten“, hieß es.

Anwohner in dem Gebiet sagten, sie seien von dem schnellen Vorrücken der israelischen Panzer überrascht worden, was zu neuen Gefechten mit bewaffneten Palästinensern führte. In einem Wohnprojekt meldeten sich einige Familien in den sozialen Medien zu Wort und berichteten, dass sie ihre Häuser angesichts der Panzer in den Straßen nicht mehr verlassen könnten.

0756 GMT – Hamas sagt, Waffenstillstand im Gazastreifen sei „innerhalb von 24 bis 48 Stunden“ möglich, wenn Israel die Bedingungen akzeptiere

Ein ranghoher Hamas-Beamter sagte der Nachrichtenagentur AFP, ein Waffenstillstand im Gazastreifen könne „innerhalb von 24 bis 48 Stunden“ erreicht werden, wenn Israel die Forderungen der Palästinensergruppe in den laufenden Gesprächen akzeptiere.

„Wenn Israel den Forderungen der Hamas zustimmt, zu denen die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen und die Aufstockung der humanitären Hilfe gehören, würde dies den Weg für ein (Waffenstillstands-)Abkommen innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden ebnen“, sagte der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität über das heikle Thema sprach, da die Verhandlungen in Kairo wieder aufgenommen werden sollten.

0109 GMT – Gaza-Waffenstillstandsgespräche in Kairo erwartet, während der israelische Angriff weitergeht

Es wird erwartet, dass die Vermittler in Kairo wieder zusammenkommen und nach einer für Israel und die palästinensischen Widerstandsgruppen akzeptablen Formel für einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen suchen werden, so Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind, nachdem ausländische Regierungen auf Luftabwürfe zurückgegriffen haben, um verzweifelten Zivilisten in der palästinensischen Enklave zu helfen.

Israelische und Hamas-Delegationen würden in Kairo erwartet, sagten zwei ägyptische Sicherheitsquellen, obwohl eine andere Quelle, die über die Gespräche informiert ist, sagte, Israel werde keine Delegation schicken, bevor es nicht eine vollständige Liste der noch lebenden Geiseln erhalten habe.

Ein ranghoher US-Beamter sagte, der Rahmen für eine sechswöchige Kampfpause sei mit Israels Zustimmung vorhanden und hänge nun von der Zustimmung der Hamas zur Freilassung der Geiseln ab, die sie seit ihren Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober im Gazastreifen festhält.

„Der Weg zu einem Waffenstillstand ist jetzt, buchstäblich zu dieser Stunde, klar und deutlich. Und es liegt ein Abkommen auf dem Tisch. Es gibt ein Rahmenabkommen. Die Israelis haben ihn mehr oder weniger akzeptiert“, sagte der Beamte gegenüber Reportern. „Die Verantwortung liegt jetzt bei der Hamas“.

Biden sagte, er hoffe, dass bis zum muslimischen Fastenmonat Ramadan, der am 10. März beginnt, ein Waffenstillstand zustande komme.

0058 GMT – US-Militärflugzeuge werfen im Rahmen einer humanitären Soforthilfeaktion Tausende von Mahlzeiten in Gaza ab

C-130-Frachtflugzeuge des US-Militärs haben in der ersten Phase einer von Präsident Joe Biden genehmigten humanitären Soforthilfe palettenweise Lebensmittel über dem Gazastreifen abgeworfen, nachdem mehr als 100 Palästinenser, die einem Hilfskonvoi Waren entreißen wollten, bei einem chaotischen Zusammenstoß mit israelischen Truppen getötet worden waren.

Drei Flugzeuge der Air Forces Central warfen um 8:30 Uhr EST (15:30 Uhr Ortszeit) 66 Pakete mit etwa 38.000 Mahlzeiten in Gaza ab. Die Pakete wurden im Südwesten des Gazastreifens, am Strand entlang der Mittelmeerküste des Gebiets, abgeworfen.

Der Abwurf wurde mit der königlich-jordanischen Luftwaffe koordiniert, die nach eigenen Angaben zwei Lebensmittelabwürfe im nördlichen Gazastreifen und in den letzten Monaten mehrere Luftangriffe durchgeführt hat.

2200 GMT – Drei israelische Soldaten in einem Gebäude in der Gaza-Stadt Khan Younis getötet

Drei israelische Soldaten sind getötet und 14 verletzt worden, als Sprengsätze in einem Gebäude in der Gaza-Stadt Khan Younis gezündet wurden, teilte die Armee mit.

„Drei Soldaten wurden getötet und 14 weitere verletzt, darunter 5 Soldaten des 450. Bataillons der Armee, die durch die Explosion von Sprengsätzen in einem Gebäude in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen verletzt wurden“, teilte die Armee in einer Erklärung mit.

Armeesprecher Daniel Haggai sagte, dass „die Armee die Explosionen untersuchen wird“ und dass „die Kämpfe in Khan Younis schwierig sind“.

Die Zahl der Todesopfer in den Reihen der israelischen Armee ist seit dem 7. Oktober auf 585 und seit Beginn der Bodeninvasion am 27. Oktober auf 245 angestiegen.

