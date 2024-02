 Mea Culpa über die Ukraine Von Craig Murray:

Craig Murray: Mea Culpa on Ukraine The same powers who fund and arm Ukraine fund and arm genocide by a racial supremacist Israel. My belief in some kind of inherent decency in the Western political Establishment was naive. By Craig Murray CraigMurray.org.uk The genocide in Gaza – or more precisely the major NATO powers‘ ac

Zeremonie in Kiew anlässlich des neunten Jahrestags der Gründung der Nationalgarde der Ukraine, März 2023. (Präsident der Ukraine)

Mea Culpa über die Ukraine

By Craig Murray:

CraigMurray.org.uk

24. Februar 2024

Der Völkermord im Gazastreifen – oder genauer gesagt die aktive und praktische Unterstützung des Völkermords im Gazastreifen durch die NATO-Großmächte – hat mich gezwungen, meine Ansichten über die Ukraine in einer Weise neu zu bewerten, die der russischen Sichtweise eher entspricht.

Insbesondere war ich selbstgefällig in meiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Argument, dass die westlichen Mächte ethnische Säuberungen und Massaker im Donbass durch Kräfte unterstützen würden, von denen einige durch die Nazi-Ideologie motiviert sind.

Dieselben Mächte, die die Ukraine finanzieren und bewaffnen, finanzieren und bewaffnen auch einen Völkermord durch rassistische israelische Streitkräfte in Gaza. Es steht außer Frage, dass mein Glaube an eine Art inhärenten Anstand im westlichen politischen Establishment naiv war.

Ich entschuldige mich dafür.

Das bedeutet nicht, dass es falsch war, die russische Invasion in der Ukraine als illegal zu bezeichnen. Ich fürchte, das war sie. Sehen Sie, das Gesetz ist das Gesetz. Es hat nur eine schwache Verbindung zu Moral oder Gerechtigkeit. Eine Sache kann gerechtfertigt und moralisch richtig sein, aber dennoch illegal.

Der Beweis dafür ist, dass wir eine ganze Rechtsstruktur für Transaktionen haben, die auf eine massive Konzentration des Reichtums ausgerichtet ist. Infolgedessen wird die Welt innerhalb der nächsten fünf Jahre voraussichtlich ihre ersten Billionäre haben, während Millionen von Kindern hungern müssen.

Das ist schlichtweg unmoralisch. Es ist schlicht und einfach ungerecht. Aber es ist nicht nur legal, es ist der Zweck des Rechtssystems.

Ich bin jedoch froh, dass sich die „Right to Protect“-Doktrin im internationalen Recht nicht durchgesetzt hat, denn sie ist in ihrer allgemeinen Anwendung neoimperialistisch.

Sie wurde von der Blair-Regierung zunächst entwickelt, um die NATO-Bombardierung Serbiens und die britische Wiederbesetzung Sierra Leones zu rechtfertigen, und wurde von Hillary Clinton verwendet, um die Zerstörung Libyens auf der Grundlage von Lügen über ein bevorstehendes Massaker in Bengasi zu rechtfertigen. Wir sollten uns vor dieser Doktrin hüten.

(Das ist das Hauptthema meines Buches The Catholic Orangemen of Togo).

Die Gründe für die russische Invasion in der Ukraine liegen auf der Hand. Alarm über den Expansionsdrang der NATO und die Vorverlagerung aggressiver militärischer Mittel, die Russland einkreisen. Der ukrainische Putsch von 2014. Verzweiflung über die ukrainische Bösgläubigkeit und die Missachtung der Minsker Vereinbarungen. Die anhaltende Zahl der Todesopfer durch den Beschuss von russischsprachigen Menschen im Donbass.

Die Unterdrückung der russischen Sprache, der russisch-orthodoxen Religion und der wichtigsten pro-russischen Oppositionspartei in der Ukraine sind einfache Fakten.

Diese habe ich immer anerkannt: Bis ich die positive Begeisterung der führenden Politiker der westlichen Staaten für das Massaker im Gazastreifen sah, war ich nicht davon überzeugt, dass diese Probleme nicht durch Diplomatie und Verhandlungen hätten gelöst werden können.

Jetzt muss ich diese Ansicht im Lichte neuer Informationen neu bewerten und bin nun der Meinung, dass Putins Invasion gerechtfertigt war.

Es ist nicht so, dass irgendeines der Argumente neu wäre. Es ist einfach so, dass ich früher nicht geglaubt habe, dass der Westen eine ethnische Massensäuberung und einen völkermörderischen Angriff auf den Donbass durch von extremen ukrainischen Nationalisten geführte und vom Westen bewaffnete Kräfte unterstützen würde.

Ich dachte, der „Westen“ sei zivilisierter als das. Jetzt muss ich feststellen, dass ich mich über den Charakter der NATO-Mächte getäuscht habe.

Die Alternative zu Putins Vorgehen wäre wahrscheinlich tatsächlich ein Massaker und eine ethnische Säuberung gewesen.

Jetzt müssen dringend Verhandlungen geführt werden, um den Krieg zu beenden. Daran hat sich meine Position nicht geändert. Der Krieg ist eine Katastrophe für die Menschen in Europa. Die Zerstörung von Nord Stream durch die Amerikaner hat die deutsche Wirtschaft ruiniert und zu enormen Energiepreissteigerungen für die Verbraucher in ganz Europa, einschließlich Großbritannien, geführt.

Die Fortsetzung des Krieges wird natürlich die Pumpe des militärisch-industriellen Komplexes ankurbeln. Massive Verteidigungsausgaben sind der effizienteste Weg, um der politischen Klasse, die den Fluss staatlicher Gelder kontrolliert, Schmiergelder zu sichern, und zwar sowohl durch legale als auch illegale Formen der korrupten Belohnung von Politikern.

Wie Julian Assange sagte, geht es nicht darum, Kriege zu gewinnen: Es geht darum, für immer Kriege zu führen, damit die Gelder weiter fließen.

9. April 2022: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy macht mit dem britischen Premierminister einen Rundgang durch Kiew. (Präsident der Ukraine)

Je länger der Krieg andauert, desto weniger großzügig wird Russland bei der Rückgabe der besetzten Gebiete an die Ukraine sein. Bei dem Abkommen, das vor fast zwei Jahren vom Westen torpediert wurde (und in Wahrheit spielten die USA eine größere Rolle als Boris Johnson – ich war in der Türkei dabei), wurde nur die Krim an Russland abgetreten, während für den Donbass, der ukrainisch geblieben wäre, eine Minsk-plus-Vereinbarung galt.

Das ist jetzt undenkbar. Die große Frage ist, wie groß der Küstenkorridor ist, den Russland westlich der Krim behalten will, und ob Putin dazu gebracht werden kann, weniger als die historische Trennlinie des Dnjepr zu akzeptieren.

Ich teile den russischen Triumphalismus über die schwindenden Arbeitskräfteressourcen in der Ukraine nicht. Angesichts der obszönen Milliarden, die der Westen in die ferngesteuerte Kriegsführung in der Ukraine pumpt, ist das nicht der Faktor, den man erwarten könnte.

Aber der politische Wille des Westens, weiterhin diese Milliarden in die Ukraine zu pumpen, schwindet zusehends, denn es wird offensichtlich, dass es keine erfolgreiche ukrainische Offensive geben wird. Einfach ausgedrückt: Russland wird seine Gegner überleben.

„Ich muss diese Ansicht nun im Lichte neuer Informationen neu bewerten und denke nun, dass Putin mit der Invasion im Recht war.“

Es war schon immer so, dass die Ukraine und der Westen umso besser miteinander auskommen, je früher sie sich einigen, und das gilt jeden Tag mehr. Aber die Verlängerung des Krieges ist ein Selbstzweck für diejenigen, die damit Geld verdienen.

Putins historische Abhandlung gegenüber Tucker Carlson öffnete einigen westlichen Ländern die Augen für eine andere nationale Perspektive und gab Anlass zu weit verbreiteten Behauptungen westlicher Medien, dass Putin sachlich falsch liege. Tatsächlich waren fast alle seine Fakten richtig. Die Interpretation dieser Fakten und die Position anderer Fakten, die weggelassen oder weniger gewichtet wurden, ist natürlich die Kunst der Geschichte.

Es gibt keine Frage, die ich in der Geschichte faszinierender finde als die Entstehung und Auflösung nationaler Identitäten.

Meine eigene Sichtweise darauf – und es gibt kein Thema, bei dem es wichtiger ist, den Blickwinkel desjenigen zu verstehen, der es schreibt – wird vor allem von zwei Faktoren bestimmt.

Erstens bin ich Schotte und stamme aus einem der ältesten Nationalstaaten Europas, der seine Unabhängigkeit verloren hat und nun darum kämpft, sie wiederzuerlangen, nachdem er in eine neue „britische“ nationale Identität eingetaucht ist.

Zweitens habe ich als ehemaliger Diplomat im politischen Bereich in einer Reihe von Ländern mit einer unterschiedlichen Geschichte der nationalen Identität gelebt und gearbeitet.

Dazu gehört Polen, ein Nationalstaat, von dem der Historiker Norman Davies in einem brillanten Zitat sagte: „Er ist von Zeit zu Zeit aus dem Nebel der Geschichte aufgetaucht – aber nie zweimal am selben Ort.“

Dazu gehört Ghana, ein Staat mit einem extrem starken Gefühl der nationalen Identität, der jedoch eine völlig künstliche koloniale Schöpfung war.

Dazu gehört auch Nigeria, ebenfalls eine künstliche koloniale Schöpfung, das aber trotz tiefgreifender und oft gewaltsamer ethnischer und kultureller Unterschiede enorme Anstrengungen unternommen hat, um eine nationale Identität aufzubauen.

Dazu gehört auch Usbekistan, ein Land, das ebenfalls völlig künstliche koloniale Grenzen hat, das aber von der westlichen „Linken“ nicht als ehemalige Kolonie anerkannt wird, weil sie sich weigert, anzuerkennen, dass die Sowjetunion eine Fortsetzung des russischen Reiches war.

Ich habe all das gesehen, als jemand mit einer Ausbildung und einem Interesse als Historiker, der viel über die osteuropäische Geschichte gelesen hat. Ich habe auch in Russland gelebt und sprach eine Zeit lang sowohl fließend Russisch als auch Polnisch. Ich schreibe dies nicht, um zu behaupten, dass ich Recht habe, sondern damit Sie wissen, was meine Meinung geprägt hat.

Putin hat sehr ausführlich argumentiert, dass es ein Land wie die „Ukraine“ nie gegeben hat. Die BBC hat einen „Faktencheck“ durchgeführt und behauptet, dies sei „Unsinn“.

Ist es Unsinn?

Dazu gibt es mehrere Punkte zu sagen. Der erste ist, dass die BBC nicht, wie sie behauptet, „unabhängige Historiker“ befragt hat. Sie hat sich an polnische, ukrainische und armenische Historiker gewandt, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgen.

Zweitens haben diese Historiker Putins Fakten nicht wirklich in Frage gestellt. Für einen Faktencheck werden die historischen Fakten von Putin überhaupt nicht untersucht. Die Historiker haben vielmehr andere Fakten angeführt, die ihrer Meinung nach mehr Gewicht verdienen, oder andere Interpretationen der von Putin angeführten Fakten.

Keiner von ihnen argumentierte jedoch überzeugend für die frühere Existenz eines ukrainischen Nationalstaates oder gar für die langfristige Existenz einer ukrainischen nationalen Identität.

Vielmehr stimmten ihre Argumente weitgehend mit denen Putins überein. Die BBC zitiert Prof. Ronald Suny:

„Herr Suny weist darauf hin, dass die Bewohner dieser Gebiete, als sie von Russland erobert wurden, weder Russen noch Ukrainer waren, sondern Osmanen, Tataren oder Kosaken – slawische Bauern, die an die Grenzen geflüchtet waren.“

Was absolut richtig ist: Russland hat im 18. Jahrhundert kein Gebiet namens „Ukraine“ erobert. Ein großer Teil der Ukraine stand unter muslimischer Herrschaft, als sie von Katharina der Großen erobert wurde, und niemand nannte sich „ukrainisch“.

Die BBC gibt dieses Zitat wieder:

„Anita Prazmowska, emeritierte Professorin an der LSE, sagt jedoch, dass ein Nationalbewusstsein bei den Ukrainern zwar später als bei anderen mitteleuropäischen Nationen aufkam, es aber in dieser Zeit dennoch Ukrainer gab.

„[Wladimir Putin] verwendet ein Staatskonzept des 20. Jahrhunderts, das auf dem Schutz einer definierten Nation beruht, als etwas, das zurückreicht. Das stimmt nicht.“

Auch das ist kein Vorwurf an Putin, „Unsinn“ zu reden.

Prazmowska räumt ein, dass die Entwicklung des ukrainischen Nationalbewusstseins „später als in anderen mitteleuropäischen Staaten“ erfolgte, was sehr wohl stimmt. Prazmowska selbst hat eine sehr mitteleuropäische Sichtweise – die Idee des Nationalstaates in England, Schottland und Frankreich zum Beispiel entwickelte sich weit vor der Zeit, von der sie spricht.

(Siehe: „Russischer Imperialismus?“)

Ich sollte die Schwachstelle in Putins Erzählung ansprechen, die die Ursprünge des Zweiten Weltkriegs betrifft. Russische Nationalisten haben große Schwierigkeiten, den Stalin-Hitler-Pakt in die Erzählung vom Großen Vaterländischen Krieg einzubinden, und obwohl Putin kurz darauf Bezug nahm, war sein Versuch, den Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen Polen anzulasten, ein Tiefpunkt.

Aber selbst hier gab es eine historische Wahrheit, die in der westlichen Standarddarstellung ignoriert wird.

Die von Rydz-Smigly geführte Militärdiktatur in Polen nach dem Tod von Pilsudski war kein angenehmes Regime. Putin hatte in Bezug auf München tatsächlich Recht: Sowohl Großbritannien als auch Frankreich hatten Polen gebeten, die sowjetische Armee durchmarschieren zu lassen, um die Tschechoslowakei gegen Deutschland zu unterstützen, und Polen weigerte sich. (Ridz-Smigly traute Stalin nicht, und ehrlich gesagt kann ich es ihm nicht verdenken).

Aber dies ist ein Beispiel für einen Teil von Putins Erzählung, der der westlichen Tradition widerspricht und von dem die meisten gut informierten Menschen im Westen keine Ahnung haben, dass er sich zugetragen hat, und der vollkommen wahr ist.

Die Verschmelzung des ukrainischen Nationalismus mit dem Nationalsozialismus und die Gräueltaten der ukrainischen Nationalisten im Zweiten Weltkrieg, die sich nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen Polen und andere Minderheiten richteten, waren ebenfalls völlig richtig.

Es ist eine einfache und nackte Wahrheit, dass es vor 1991 nie einen ukrainischen Staat gab. Den gab es einfach nicht. Das Gebiet der heutigen Ukraine stand zu verschiedenen Zeiten unter der Herrschaft muslimischer Khane, der Osmanen, kosakischer Hetmanen (die den Ur-Ukrainern wohl am nächsten kamen), der polnisch-litauischen Konföderation und russischer Zaren.

Wie ich in diesem Blog bereits erwähnt habe, verlief die Grenze zwischen polnisch-litauischem und russischem Einfluss am Dnjepr. Auch diese Karte habe ich schon einmal veröffentlicht, um zu zeigen, dass die Geschichte in dem aktuellen Konflikt nachhallt.

Es gibt auch den Fall der Anerkennung der ukrainischen Nationalität durch Dritte. Ich habe zum Beispiel die veröffentlichten und unveröffentlichten Briefe und Memoiren zahlreicher britischer Soldaten und Beamter gelesen, die an der kaiserlichen Rivalität mit Russland in Asien beteiligt waren.

Viele hatten Kontakt zu russischen Offizieren oder Diplomaten. Sie erkannten eindeutig verschiedene ethnische Identitäten innerhalb des russischen Reiches an.

Der russische Diplomat Jan Witkiewicz wurde von britischen Offizieren beispielsweise wiederholt als „Pole“ bezeichnet. „Kosaken“ und „Tartaren“ wurden häufig verwendet. Ich kann mich nicht erinnern, dass in einer dieser britischen Quellen jemals die Bezeichnung „Ukrainer“ verwendet wurde.

Auch britische Offiziere, die die Ukraine tatsächlich durchquerten, wie Fred Burnaby und Arthur Connolly, beschrieben sie in ihren Memoiren nicht als solche. Ich behaupte nicht, dass etwas, das den britischen Imperialisten nicht aufgefallen ist, nicht existiert hat.

Aber wenn es eine jahrhundertealte Anerkennung der Existenz einer ukrainischen nationalen Identität durch das rivalisierende Empire gäbe, würde das definitiv etwas bedeuten. Das scheint es aber nicht zu geben.

Mich würde interessieren, wo die ukrainischen Nationalisten ihr kulturelles Erbe als Beweis für eine frühe nationale Identität anführen.

Was ist das ukrainische Äquivalent zu Shakespeares John-of-Gaunt-Rede, zu Schottlands Blind Harry oder gar zu Polens Pan Tadeusz? (Dies ist eine echte Frage. Es mag Bereiche der ukrainischen historischen Identität geben, die mir nicht bekannt sind).

Putin hat sich nicht in der Geschichte geirrt (abgesehen von dem fragwürdigen Teil über die Ursprünge des Zweiten Weltkriegs). Aber die richtige Frage ist, ob irgendetwas davon von Bedeutung ist.

„Die Alternative zu Putins Vorgehen wäre wahrscheinlich tatsächlich ein Massaker und eine ethnische Säuberung gewesen.“

Es geht nicht darum, ob Putins historische Analyse im Großen und Ganzen richtig ist, sondern darum, ob dies von Bedeutung ist. Ich neige zu der Ansicht, dass Putin Recht hat, dass es kaum Beweise dafür gibt, dass die Menschen, die vor Hunderten von Jahren in der Ukraine lebten, sich jemals als eine eigenständige nationale Einheit betrachtet haben.

Aber sie sind alle tot, also haben sie kein Stimmrecht. Das Einzige, was zählt, ist die Meinung derjenigen, die jetzt dort leben.

Nationale Identität

Das Parlament der Ukraine im Jahr 2013. (Wadco2, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons)

Es scheint mir unbestritten, dass es heute eine ukrainische nationale Identität gibt. Ich kenne mehrere Ukrainer, die sich als fröhliche und patriotische Ukrainer betrachten, genauso wie ich patriotische Ghanaer und sogar patriotische Usbeken kenne. Die Frage, wie diese Identität entstanden ist und seit wann, ist nicht das Thema.

Ich möchte hinzufügen, dass es zweifellos sehr viele Ukrainer gibt, deren Nationalgefühl nicht mit dem Nationalsozialismus verbunden ist. Es gibt im ukrainischen Nationalismus eine historische und eine aktuelle Ausprägung des Nationalsozialismus, die vom ukrainischen Staat viel zu sehr geduldet wird; das ist sicherlich richtig. Aber zu behaupten, alle ukrainischen Nationalisten seien Nazis, ist Unsinn.

Die Herausbildung einer nationalen Identität ist eine sehr merkwürdige Sache. Die Elfenbeinküste hat gerade den Afrikanischen Nationen-Pokal im Fußball gewonnen, indem sie Nigeria im Finale besiegte. Der Wettbewerb hat auf dem gesamten afrikanischen Kontinent große patriotische Begeisterung ausgelöst.

Aber die Grenzen aller afrikanischen Nationen, mit Ausnahme von Äthiopien, sind völlig künstliche koloniale Konstrukte. Sie verlaufen quer zu ethnischen, kulturellen und sprachlichen Grenzen.

Ein großer Teil des heutigen Ghanas war das alte Ashanti-Königreich, das sich aber noch viel weiter in die heutige Elfenbeinküste erstreckte. Die Küstenregionen waren nie Ashanti. Im Osten wird das Land des Ewe-Volkes von einer völlig künstlichen Grenze zu Togo durchschnitten. Im Norden lebt die überwiegend muslimische Bevölkerung viel ländlicher.

Dennoch sind die Ghanaer mächtig stolz auf diesen aufgezwungenen Staat Ghana. Sie sind stolz darauf, dass es der erste afrikanische Staat war, der die Unabhängigkeit erlangte, sie sind stolz auf sein Erbe der Unterstützung afrikanischer Befreiungsbewegungen einschließlich des ANC, sie sind stolz auf sein Bildungssystem. Sie haben einen echten Sinn für nationale Identität, der weit über die leidenschaftliche Unterstützung ihrer Sportmannschaften hinausgeht.

Die ghanaische Identität ist modern, ahistorisch und bewegt sich in völlig kolonialen Grenzen. Aber sie ist real und gültig.

In Zentralasien sind die Grenzen der „Stans“ ebenfalls koloniale Grenzen, die quer durch die bereits existierenden Khanate verlaufen. Die Grenzen dieser ehemaligen Sowjetrepubliken wurden von Stalin sorgfältig so festgelegt, dass sie weder ethnisch noch kulturell kohärent waren, um die Entwicklung einer nationalen Opposition zu verhindern.

So liegen die größten tadschikischen Städte, Bokhara und Samarkand, nicht in Tadschikistan, sondern in Usbekistan.

Usbekistan weist große Ähnlichkeiten mit der Ukraine auf. In beiden Fällen handelt es sich um Staaten mit den Grenzen sowjetischer Republiken, die in keiner Beziehung zu einem vorher existierenden Staat oder einer Nation stehen. In beiden Staaten – und das mag ein Erbe des sowjetischen Autoritarismus sein – hat der Staat versucht, die nationale Identität durch obligatorische Homogenität zu erzwingen.

So wurde die russische Sprache im Bildungswesen zuerst in Usbekistan und dann in Tadschikistan verboten. Die Ukraine hat die russische Sprache ebenfalls verboten. Das ist natürlich nichts Neues im Verhalten des Staates, wie die Schotten im Hochland sehr wohl wissen.

Doch selbst in Usbekistan wurde eine leidenschaftliche nationale Identität geschaffen, selbst unter den dort lebenden Kasachen, Tadschiken usw. Die Alchemie, durch die dies geschieht, ist rätselhaft; zum Teil scheint sie von einer natürlichen Loyalität gegenüber der bestehenden Autorität abzuhängen, was ein ziemlich beunruhigender Gedanke ist.

Was Zentralasien betrifft, so enthält Olivier Roys The New Central Asia, the Creation of Nations einige Gedanken zur Soziologie des Prozesses.

Ich bin mir bewusst, dass ich mehr über die Entstehung nationaler Identität lesen muss, denn die meisten meiner Gedanken beruhen auf einfachen Beobachtungen. Es ist jedoch völlig klar, dass eine nationale Identität entstehen und echt sein kann, und zwar in einem Zeitraum von nur wenigen Jahrzehnten.

Es gibt jetzt eine ukrainische nationale Identität, und diejenigen, die sich zu ihr bekennen, haben ein Recht auf ihren Staat.

Dass sie ein Recht auf die ehemaligen Grenzen der sowjetischen Ukraine haben, steht auf einem anderen Blatt. In Anbetracht der Tatsache, dass es offensichtlich ist, dass sich eine bedeutende Minderheit der Bevölkerung nicht zur ukrainischen nationalen Identität bekennt, dass ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist und dass dies mit historischen geografischen Bruchlinien zusammenhängt, scheint eine Teilung des Territoriums jetzt nicht nur unvermeidlich, sondern auch wünschenswert zu sein.

Alle Menschen guten Willens sollten daher ein Ende der Kämpfe und eine Friedensregelung anstreben, bei der die territorialen Elemente in der Nähe der derzeitigen Trennlinien zwischen den Streitkräften liegen, wobei Russland im Gegenzug für die Anerkennung seiner Gewinne einige Gebiete zurückgibt.

Die Alternative ist mehr Tod, menschliches Elend und wirtschaftliches Unbehagen.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

