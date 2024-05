Monitoring von Schweizer InstitutionenSchweizer sucht pro-israelische Aktivisten zur Beobachtung «gegnerischer Akteure»

Dank an einen engagierten Palästina Aktivisten

Was die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) für Deutschland ist, ist die Gesellschaft Schweiz – Israel (GSI) für die Schweiz. Deren Generalsekretär Walter L. Blum fordert zur Denunziation von Institutionen und Personen auf, denen man Antisemitismus vorwerfen könnte, wie der Zürcher Tages-Anzeiger am 14.5. 2024 berichtet (Anhang). Eine solche Denunziation soll sogar mit Geld belohnt werden. Bezeichnenderweise steht die NZZ nicht auf der Liste zur Beobachtung, aber selbst das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) fehlt nicht!



Der Aufruf zur Denunziation erinnert manche in Deutschland an die ehemalige DDR – um nicht noch weiter in die Geschichte zurückzugehen.

Es ist davon auszugehen, dass es einen ähnlich organisierten Aufruf zu Denunziation auch in Deutschland gibt.

