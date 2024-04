Morehouse College, get on the right side of history, rescind your invitation to President Biden Faculty members are calling on Morehouse College to rescind its invitation to Joe Biden to speak at its 2024 commencement: „Any college or university that gives its commencement stage to President Biden in this moment is endorsing genocide.“

Von der Fakultät und dem Personal für Gerechtigkeit in Palästina – Georgia 24. April 2024

Morehouse College, stellen Sie sich auf die richtige Seite der Geschichte und ziehen Sie Ihre Einladung an Präsident Biden zurück

25. April 2024

Fakultätsmitglieder fordern das Morehouse College auf, seine Einladung an Joe Biden, bei der Abschlussfeier 2024 zu sprechen, zurückzunehmen: „Jedes College oder jede Universität, die Präsident Biden in diesem Moment die Bühne für die Eröffnungsfeier überlässt, unterstützt den Völkermord.

Anmerkung der Redaktion: Die folgende Erklärung wurde von Faculty and Staff for Justice in Palestine – Georgia zur Entscheidung des Morehouse College abgegeben, US-Präsident Joe Biden als Festredner für die Abschlussfeier 2024 einzuladen.

Das Morehouse College hat angekündigt, dass Präsident Joe Biden der diesjährige Festredner der Schule sein wird. Diese Ankündigung erfolgt sieben Monate nach der völkermörderischen Belagerung des Gazastreifens durch Israel. Mehr als 34.000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, wurden getötet. Mehr als 77.000 wurden verletzt. Alle Krankenhäuser und Universitäten in Gaza wurden zerstört. All dies wäre ohne die Unterstützung und Förderung durch die Biden-Administration nicht möglich gewesen. Jedes College oder jede Universität, die Präsident Biden in diesem Moment die Bühne für die Eröffnungsfeier überlässt, unterstützt den Völkermord.

Als Fakultätsmitglieder an akademischen Einrichtungen in und um Atlanta – darunter Morehouse, Spelman und Clark Atlanta – haben wir dies nicht kommen sehen. Dies ist nicht das Morehouse College, das die Geschichte kennt und das wir zu schätzen gelernt haben. Im Laufe der Jahre haben die Redner bei der Eröffnungsfeier von Morehouse das starke moralische Vermächtnis der Schule hervorgehoben und dabei oft den ehemaligen Präsidenten der Schule, Dr. Benjamin E. Mays, zitiert: „Es wird für das Morehouse College, für jedes College, nicht ausreichen, kluge Absolventen hervorzubringen“, sondern ehrliche Absolventen, „die für die Fehler, die Leiden und die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft sensibel sind und die bereit sind, die Verantwortung für die Beseitigung der Missstände zu übernehmen.“ Präsident Biden hat kein Gespür für Unrecht, Leiden und Ungerechtigkeiten bewiesen. Und als die einzige Person auf dem Planeten, die die Macht hat, einen aktiven Völkermord zu stoppen, hat er keine Verantwortung für die Beseitigung der Missstände übernommen.

Wir wissen, dass die Entscheidung, Biden eine Plattform zu bieten, allein von der Morehouse-Verwaltung getroffen wurde und dass Studierende und Fakultätsmitglieder nicht konsultiert wurden. College- und Universitätsverwaltungen haben die Pflicht, Studenten und Fakultätsmitglieder in Entscheidungen, die sie betreffen, einzubeziehen. Diese Entscheidung wird allen, die mit der Hochschule verbunden sind, nachhaltig schaden. Sie wird dem Ruf von Morehouse und anderen Schulen des Atlanta University Center Konsortiums schweren Schaden zufügen. Sie wird Spender verprellen. Es wird neue Bewerbungen einer jungen Generation abschrecken, die mit überwältigender Mehrheit einen Waffenstillstand unterstützt. Es wird erhebliche Proteste unter den derzeitigen Studenten und Lehrkräften auslösen, die Disziplinarmaßnahmen und möglicherweise gefährliche Konfrontationen mit der Polizei nach sich ziehen werden.

Es ist noch nicht zu spät, den Kurs zu korrigieren. Es gibt keinen Grund, warum Morehouse diese Einladung nicht zurücknehmen kann. Das College muss dies sogar tun.

Im Sommer 1967 stellte sich Martin Luther King, Jr., der am meisten verehrte Absolvent von Morehouse, wieder einmal auf die richtige Seite der Geschichte, indem er eine geplante Reise nach Israel nach dem Sechstagekrieg absagte, in dem Israel Tausende tötete und die Kontrolle über den Gazastreifen und das Westjordanland übernahm. Nach dieser brutalen Belagerung forderte King Israel zu Recht, aber erfolglos, auf, „das eroberte Gebiet aufzugeben“. Welche Beweggründe die Morehouse-Verwaltung auch immer dazu veranlasst haben, Präsident Biden einzuladen – eine Einladung, die, wie wir wissen, bereits Anfang September ausgesprochen wurde -, Israels völkermörderische Kampagne in Gaza, die von der Biden-Verwaltung unterstützt wird, hat eine neue Realität hervorgebracht, mit der wir rechnen müssen. So wie King 1967 den Kurs änderte, muss Morehouse 2024 das Gleiche tun.

Es ist an der Zeit, dass sich das Morehouse College auf die richtige Seite der Geschichte stellt, die Einladung an Präsident Biden zurückzieht und seine moralische Autorität nutzt, um einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu fordern.

