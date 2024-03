Muslim nations must confront the West to lift Gaza siege There comes a time when Muslim nations can no longer be spectators. They have to act

Muslimische Nationen müssen den Westen auffordern, die Belagerung des Gazastreifens aufzuheben

David Hearst

6. März 2024

Es kommt der Zeitpunkt, an dem die muslimischen Nationen nicht mehr nur zuschauen können. Sie müssen handeln

Das ungehinderte Gemetzel im Gazastreifen hat in jedem arabischen und muslimischen Herzen ein Feuer der Wut und Demütigung entfacht.

Auch wenn es nur noch wenige Zeugen der Nakba von 1948 gibt, weiß nun eine ganze Generation, wie ein Völkermord in Echtzeit aussieht und sich anfühlt.

Der israelische Angriff hat Palästina zur moralischen Sache Nummer eins in der Welt gemacht, wie das Ende der Apartheid in Südafrika, die Bürgerrechtskampagne in den USA oder die Abschaffung der Sklaverei im 19.

Doch sechs Monate nach der Zerstörung des Gazastreifens hat sich das Verhalten der Regime, die ihm am nächsten stehen, noch nicht geändert.

Sie verhalten sich so, als sei alles beim Alten. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) kollaboriert weiterhin jede Nacht mit Israel und stellt Fraktionszwang über das nationale Interesse des palästinensischen Volkes. Ägypten lässt Israel weiterhin diktieren, wie viel Hilfe über den Grenzübergang Rafah fließt. Jordanien wirft symbolische Mengen an Hilfsgütern über Gaza ab, aber nur, nachdem es Israel um Erlaubnis gefragt hat.

Es wurde viel angedroht, aber in Wirklichkeit ist keines der Länder, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, bereit, den Stecker der Anerkennung zu ziehen.

Schuldig im Sinne der Anklage

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Monat stimmte der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry mit der ehemaligen israelischen Außenministerin Tsipi Livni darin überein, dass die Hamas über jeden Zweifel erhaben sei, weil sie Israel nicht anerkenne. Zu diesem Zeitpunkt waren in Gaza bereits mindestens 28 858 Zivilisten getötet worden.

Zwei Wochen später betraten drei Haudegen die Bühne des Diplomatischen Forums in Antalya, um rituell einen Krieg anzuprangern, den sie weder der Hamas noch dem Gazastreifen überlassen wollten.

Am Tag nach dem Massaker in der al-Rasheed-Straße in Gaza-Stadt, als israelische Streitkräfte auf einen Hilfskonvoi schossen, erklärte der palästinensische Außenminister Riyad al-Maliki: „Die einzige legitime Autorität, die im Gazastreifen operiert und weiterhin operieren wird, ist die Palästinensische Autonomiebehörde“.

Und das, obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde zu Hause im besetzten Westjordanland so unbeliebt ist, dass sie Schwierigkeiten hat, ihre Legitimität in Nablus, Dschenin oder gar Ramallah zu behaupten.

Auch wenn es nur noch wenige Zeugen der Nakba von 1948 gibt, weiß eine ganze Generation, wie ein Völkermord in Echtzeit aussieht und sich anfühlt

Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, Unterstaatssekretär des bahrainischen Außenministeriums, winkte ab, als er gefragt wurde, ob in Bahrain alles beim Alten sei. Aber er fuhr fort: „Frieden kann niemals durch Isolation, Extremismus oder Aggression erreicht werden, sondern nur durch Kommunikation, Dialog und friedliche Mittel.“ Was das Gleiche bedeutet.

Hossam Zaki, stellvertretender Generalsekretär der Arabischen Liga, war wenigstens ehrlich: „Alle internationalen Organisationen haben versagt. Ja, wir sind alle schuldig, wie angeklagt.

Nur ein Land, das in Antalya anwesend war, nahm kein Blatt vor den Mund, aber dieses Land ist 6500 km entfernt.

Südafrika hat alle Vorsicht in den Wind geschlagen. Es ist bereit, US-Sanktionen zu riskieren – es gibt zwei Strafgesetze, die derzeit das Repräsentantenhaus passieren -, um eine moralische Haltung gegenüber Palästina einzunehmen.

„Wir sind im globalen Süden sehr heterogen. Aber eines ist uns gemeinsam: die historische Erfahrung von Unterdrückung und Kolonialismus. Das ist es, was uns bei der Unterstützung des Kampfes für Palästina eint“, sagte Naledi Pandor, Pretorias Ministerin für internationale Beziehungen.

Diese Woche ist Pandor in Washington, um sich gegen die Verhängung von Sanktionen einzusetzen, die für ihr Land „katastrophal“ wären. Aber beim Himmel, sie fühlt sich einsam.

„Wir gingen zum Internationalen Gerichtshof, sahen uns um und hatten niemanden hinter uns“, sagte Faisal Dawjee, ehemaliger Mediendirektor der südafrikanischen Regierung, und erinnerte an den Druck, dem Südafrika ausgesetzt war, um den Fall vor der vorläufigen Entscheidung zurückzuziehen.

„Was in den besetzten Gebieten geschieht, ist zehnmal schlimmer als die Apartheid, die wir in Südafrika erlebt haben, und der Westen macht sich mitschuldig an Apartheid und Völkermord“, sagte Dawjee.

Aber auch die Gastgeber dieser Konferenz in Antalya, Türkei, sind nicht vor Kritik gefeit.

Was tut die Türkei?

Die Menschen in Gaza haben in der jüngeren türkischen Geschichte schon zweimal den Atem angehalten – das erste Mal am 15. Juli 2016, in der Nacht des gescheiterten Putsches der Gülenisten, und das zweite Mal bei der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan im vergangenen Jahr.

Was tut die Türkei nun, da der Gazastreifen tatsächlich einer bösartigen Invasionsmacht ausgeliefert ist, die keinen Unterschied zwischen Kämpfern und Zivilisten macht und wiederholt Menschenmengen angreift, die sich vor Hilfskonvois versammeln?

Die Türkei hat ihre Außenpolitik in Bezug auf den Krieg von Anfang an auf zwei Annahmen aufgebaut, die sich sechs Monate später als fragwürdig herausgestellt haben. Sie sagte, dass Ankara Teil des regionalen arabischen Konsenses sein sollte – wie wir schmerzlich feststellen mussten, gibt es keinen.

Es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung, die der derzeitige israelische Staatschef zu akzeptieren bereit wäre, und es wurde noch kein israelischer Politiker geboren, der bereit wäre, die Räumung von weit über 750.000 schwer bewaffneten Siedlern im Westjordanland, im besetzten Ost-Jerusalem und auf den Golanhöhen anzuordnen.

Katar wird dafür gerügt, dass es die Rolle des Vermittlers mit dem politischen Flügel der Hamas in Doha spielt, und die Türkei, die Kontakte zur Hamas hat und ihr ebenso nahe steht, hat diese Last nicht geteilt.

Um als Garant ernst genommen zu werden, muss man sichtbar sein, und vieles von dem, was die Türkei getan hat, geschah hinter den Kulissen.

Türkische Beamte lassen sich die Kritik nicht gefallen.

Sie geben zu, dass vieles von dem, was sie in der Öffentlichkeit getan haben, von der Angst geleitet war, in die Falle zu tappen, in die Ankara nach dem Militärputsch in Ägypten und der gescheiterten Intervention in Libyen getappt war, als sie in fast völliger Isolation für den Arabischen Frühling kämpften.

Heute haben sie Angst davor, der einzige Kopf über der Brüstung zu sein. Unter der Brüstung, so behaupten sie, seien sie aktiv gewesen. Sie sagen, sie hätten die Erzählung über den Gazastreifen geändert und eine Zweistaatenlösung angestrebt.

Damit wollte Ankara der Welt zeigen, dass Israel der Einstaatenstaat ist, dessen Regierungspartei Likud die jüdische Souveränität vom Fluss bis zum Meer beansprucht.

Gleichzeitig hat sich Ankara intensiv um die Einigung von Fatah und Hamas bemüht, und diese Bemühungen waren allmählich von Erfolg gekrönt. Jibril Rajoub, der Generalsekretär der Fatah, machte versöhnliche Bemerkungen gegenüber der Hamas, aber die Gespräche kamen zum Stillstand, als Israel seinen engsten Kontaktmann in der Hamas, Saleh al-Arouri, tötete, der einst in derselben Zelle saß.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan ermutigte die arabischen Staaten, sich gegen Israel und die USA zu stellen, und das hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert.

Nach der Verhöhnung der Hamas hat Saudi-Arabien eine aggressivere Haltung gegenüber einer Zwei-Staaten-Lösung eingenommen, und Kronprinz Mohammed bin Salman brüskierte bei seinem letzten Besuch den US-Außenminister Anthony Blinken.

„Wir haben ihnen gezeigt, dass man Amerika anschreien kann, denn das haben wir schon immer getan. Sie waren verblüfft“, sagte ein Beamter.

Die Türkei hat die Gaza-Kontaktgruppe ins Leben gerufen, um die westlichen Staaten zu überzeugen, die einen sofortigen Waffenstillstand ablehnen. Zu dieser Gruppe gehörten auch muslimische Länder wie Indonesien und Nigeria. Der Türkei wird auch das Verdienst zugeschrieben, die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) zusammengebracht zu haben, um ihren Erklärungen eine schärfere muslimische Stimme zu verleihen.

Hat irgendetwas davon funktioniert?

Strategische Geduld am Ende

Am 26. Oktober stimmten 120 Staaten in der UN-Generalversammlung für eine von Jordanien unterstützte Waffenstillstandsresolution, 14 stimmten dagegen und 45 enthielten sich der Stimme. Erdogan, Fidan und die arabisch-islamische Delegation machten sich daran, die Länder, die die Resolution nicht unterstützten, zu überzeugen. Im Dezember sprachen sich 153 Staaten für einen Waffenstillstand aus, 10 stimmten dagegen und 23 enthielten sich der Stimme.

Die muslimischen Nationen müssen das Argument entkräften, dass ein Apartheidstaat das Recht hat, Völkermord zu begehen, und dies im Namen der Selbstverteidigung.

Die Türkei hat in der Zwischenzeit ihren Botschafter aus Israel abgezogen, treibt aber weiterhin Handel mit dem Land, wenn auch eher mit Früchten als mit Waffen.

Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, gegenüber Israel oder den arabischen Regimen, die es umgeben, den netten Kerl zu spielen.

Die Analyse der Erdogan-Berater über die Verkommenheit der arabischen Staaten und ihre tiefe Komplizenschaft mit Israel ist so zutreffend wie nie zuvor.

Wenn die Türkei in Libyen entschlossen und innerhalb von Stunden handeln kann, als die Truppen von Khalifa Haftar bis auf 14 km an Tripolis herankamen, oder in Aserbaidschan, erscheint es merkwürdig, dass sie so zögerlich ist, vor ihrer Haustür in Gaza zu handeln.

Es stimmt, sowohl in Libyen als auch in Aserbaidschan gab es ein internationales Machtvakuum. In Gaza gibt es das nicht. Aber die Geschichte begünstigt die Mutigen. Und das Zögern führt dazu, dass Israel und die USA, die für das Gemetzel in Gaza verantwortlich sind, das Feld räumen.

Wäre ich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, wäre ich versucht zu glauben, dass ich mit meiner Politik des permanenten Krieges davonkommen könnte, weil bisher kein ernsthafter internationaler Druck entstanden ist, um ihn zu stoppen.

Das könnte sich jetzt ändern. Fidan erklärte diese Woche auf einer Tagung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Dschidda, dass die strategische Geduld der Türkei am Ende sei: „Es gibt eine überwältigende Erwartung an uns, jetzt zu handeln, auch wenn das bedeutet, einseitig zu handeln.

Die Belagerung des Gazastreifens aufheben

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, was ein dauerhafter Waffenstillstand in Gaza bewirken muss.

Lange vor der Aufnahme von Verhandlungen über einen mythischen Palästinenserstaat – und das könnte nur unter einer neuen israelischen Regierung und der Absetzung des Ministers für nationale Sicherheit Itmar Ben Gvir und des Finanzministers Bezalel Smotrich, den Schocktruppen der jüdischen Vorherrschaft, geschehen, was an sich schon ein großes Ereignis wäre – muss der Waffenstillstand die Belagerung des Gazastreifens beenden.

Es ist die Belagerung – die Fähigkeit Israels, die Anzahl der Kalorien zu berechnen, die jeder Palästinenser in Gaza bis zum Verhungern zu sich nimmt – die wirklich zählt. Bleibt die Belagerung bestehen, wird Israel um jeden Sack Mehl und jeden Sack Zement feilschen, der durch den Gazastreifen geht.

Es kommt der Zeitpunkt, an dem die muslimischen Nationen nicht mehr nur zuschauen können. Sie müssen handeln. Sie müssen Amerika und Europa konfrontieren. Sie müssen das Argument widerlegen, dass ein Apartheidstaat das Recht hat, Völkermord zu begehen, und das im Namen der Selbstverteidigung.

Mein Bauchgefühl sagt mir, dass weder die USA noch die EU, die sich beide in einem Wahljahr befinden, in der Stimmung sind, zurückzuschlagen. Es bräuchte nicht viel, um sie zu zwingen, unter dem Deckmantel einer friedenserhaltenden Maßnahme oder einer Hilfsaktion andere militärische Kräfte vor Ort zu akzeptieren.

Die USA sind nach drei Jahrzehnten gescheiterter Interventionen mit dem Nahen Osten überfordert. Ihre Fähigkeit, die Houthis am Roten Meer, die Hisbollah im Libanon oder die irakischen Milizen abzuschrecken, ist enorm geschwächt.

Jetzt ist Israel an der Reihe, die kalte Hand der westlichen Doppelzüngigkeit zu spüren. Ein solcher Schock ist längst überfällig und kann nur von seinem engsten Verbündeten versetzt werden.

Erst dann könnte es bereit sein, mit einem Volk zu verhandeln, das es mit allen Mitteln zu vernichten versucht hat. Es ist längst überfällig.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

