Netanjahu ist derjenige, der „den Krieg in Gaza nicht beenden will“ – Hamas-Chef

21. April 2024

Hamas-Chef Ismail Haniyeh spricht in Istanbul zum ersten Mal seit dem 7. Oktober zu internationalen Medien.

Der Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, hat vor einer möglichen Militäroperation der israelischen Armee in Rafah gewarnt und gesagt, dass dies zu einem Massaker an der palästinensischen Bevölkerung führen könnte.

In einem Exklusivinterview mit Anadolu sagte Haniyeh am Samstag: „Ich rufe alle brüderlichen Länder, unsere Brüder in Ägypten, unsere Brüder in der Türkei, unsere Brüder in Katar als Vermittler und die europäischen Länder auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die (israelische) Aggression einzudämmen und die Operation in Rafah zu verhindern, sowie den vollständigen Rückzug (der israelischen Armee) aus dem Gazastreifen und das Ende der Angriffe auf den Gazastreifen“.

Zum Widerstand des palästinensischen Volkes sagte Haniyeh: „Wenn der zionistische Feind in Rafah eindringt, wird das palästinensische Volk nicht die weiße Flagge hissen. Die Widerstandskämpfer in Rafah sind bereit, sich zu verteidigen und den Angriffen zu widerstehen.“

Was Israel will, ist „inakzeptabel

Haniyeh betonte, dass Israel trotz aller Verhandlungen keine Waffenruhe im Gazastreifen akzeptiert habe, da Dutzende von Vorschlägen durch Vermittler unterbreitet worden seien: „Alles, was es will, ist, die Gefangenen zurückzunehmen und dann den Krieg in Gaza wieder aufzunehmen, und das ist nicht möglich.“

„Die israelische Armee muss sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückziehen. Israel will auch nicht, dass die vertriebenen Menschen in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren. Es akzeptiert eine begrenzte und schrittweise Rückkehr. Das ist inakzeptabel.“

Er betonte, dass Israel nur eine kleine Anzahl von Personen für einen Gefangenenaustausch vorgeschlagen habe, obwohl es seit dem 7. Oktober fast 14.000 Palästinenser aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen verhaftet habe.

„Es sind Israel und die USA, die keinen Druck (auf Israel) ausüben, und die eine Einigung verhindern. Sobald Israel diese Forderungen akzeptiert, werden wir bereit sein, ein Abkommen zu schließen“, fügte er hinzu.

Haniyeh wies darauf hin, dass die Hamas bei den Verhandlungen Flexibilität gezeigt habe, während Israel eine kompromisslose Haltung eingenommen habe, und führte das Scheitern und die Unterbrechung der Gespräche auf diese Haltung zurück.

Regierungsführung in Gaza nach dem Krieg

Haniyeh erklärte, dass der Gazastreifen nach Beendigung des Krieges von den Palästinensern verwaltet werden wird.

„Die Hamas besteht nicht darauf, die alleinige Autorität für die Verwaltung des Gazastreifens zu sein, aber wir sind Teil des palästinensischen Volkes und können eine Regierung der nationalen Einheit auf partnerschaftlicher Basis bilden und uns über die Verwaltung des Gazastreifens einigen“, sagte er.

„Dies sind nationale Fragen. Wir werden nicht zulassen, dass die Lage Palästinas im Gazastreifen, im Westjordanland oder in beiden Gebieten von den Besatzern oder anderen Personen geregelt wird“.

Haniyeh sagte, es seien Alternativen für die Verwaltung des Gazastreifens vorgeschlagen worden, aber ein Erfolg der Alternativen sei nicht möglich.

„Wir haben einen zweistufigen Aufruf zur Regelung der palästinensischen Innenpolitik gemacht. Die erste Stufe besteht in der Reorganisation der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unter Einbeziehung aller palästinensischen Gruppen. Die zweite Stufe umfasst die Einsetzung einer nationalen Regierung, die den Wiederaufbau des Gazastreifens übernimmt, die Institutionen im Westjordanland und im Gazastreifen unter einem Dach vereint und die Durchführung von Präsidentschafts-, Parlaments- und Nationalratswahlen sicherstellt“, sagte er.

Haniyeh betonte, dass der Gazastreifen ein nationaler Teil Palästinas sei, und wies darauf hin, dass die Hamas erwartet, dass die nationale Konsensregierung, die den Gazastreifen und das Westjordanland umfasst, nach dem Krieg regiert.

Zehntausende von Märtyrern unter Trümmern

Haniyeh sagte, Israel habe den Gazastreifen aus der Luft und vor dem Einmarsch auf dem Landweg massiv bombardiert und eine auf Tötung basierende Strategie verfolgt sowie eine militärische und humanitäre Blockade verhängt, die Krankenhäuser, Schulen, Infrastruktur, Bäckereien, Apotheken und Fabriken zerstörte.

„Über fünf Monate lang kam nichts nach Gaza. Der Hunger wurde als Waffe eingesetzt, um den Willen der Menschen zu brechen und sie zu zwingen, von Norden nach Süden zu ziehen. Die Situation ist sehr schwierig, sowohl was die Zahl der Gefallenen und Verwundeten als auch die der unter den Trümmern Eingeschlossenen betrifft. Es gibt Tausende von Märtyrern, die unter den Trümmern begraben sind. Jeden Tag entdecken wir neue Massengräber“, sagte er.

Netanjahu will den Krieg in Gaza nicht beenden“.

Zu den iranisch-israelischen Spannungen sagte Haniyeh: „All dies zeigt zwei Dinge. Netanjahu will den Krieg in Gaza nicht beenden. Im Gegenteil, er will den Rahmen für einen regionalen Krieg erweitern. Ebenso wollen sie, dass die Amerikaner Teil der militärischen Front gegen den Iran und Teil des militärischen Flügels werden, der Israel dient.“

„Der zionistische Feind ist für diese Spannungen und die regionale Eskalation verantwortlich, er verweigert die Rechte unseres Volkes, greift weiterhin unser Volk und unsere Heiligtümer an, insbesondere Jerusalem und al-Aqsa, und setzt den völkermörderischen Krieg in Gaza fort“, fügte er hinzu.

Israel verhängt Mediensperre“.

In Bezug auf die Haltung der Medien zum Gazastreifen erklärte Haniyeh, dass die Geschehnisse im Gazastreifen in den türkischen, arabischen und weltweiten Medien große Beachtung und Unterstützung fänden.

Er betonte, dass Israel eine umfassende Mediensperre verhängt und ausländische Medienvertreter an der Einreise in die Region hindert, um zu verhindern, dass die Weltöffentlichkeit über seine Verbrechen und Gräueltaten informiert wird.

Haniyeh forderte die türkischen Medien und andere Einrichtungen auf, Israels Verbrechen weiterhin aufzudecken, das Ausmaß der humanitären Tragödie im Gazastreifen zu verdeutlichen und Israels Mediensperre zu durchbrechen.

Nach seinem Treffen mit Erdogan in Istanbul sagte er gegenüber Anadolu, es sei das erste Mal, dass er seit dem 7. Oktober mit einer internationalen Medienorganisation gesprochen habe.

Das Blut meiner Söhne ist nicht wertvoller als das der palästinensischen Kinder“.

Haniyeh verwies auf den Anschlag, bei dem seine Söhne und Enkelkinder getötet wurden, und sagte, er spiegele drei Punkte wider: „Erstens, dass es dem Feind sieben Monate lang nicht gelungen ist, militärische Ziele zu erreichen, abgesehen von der Tötung von Zivilisten, Tausenden von Kindern, Frauen und älteren Menschen. Das Massaker während der Feiertage, bei dem drei meiner Söhne und fünf meiner Enkelkinder getötet wurden, gehört also auch in diesen Kontext und verdeutlicht das Versagen des Feindes.

„Der zweite Aspekt ist der Irrglaube, dass ein solches Massaker, das mein Haus, meine Kinder und Enkelkinder trifft, Druck auf den Führer und die Führung der Bewegung ausüben wird, um Zugeständnisse in den laufenden Verhandlungen zu machen, was irreführend ist“.

Er fügte hinzu: „Drittens sind meine Söhne Teil des palästinensischen Volkes, und ihre Situation ist dieselbe wie die des gesamten palästinensischen Volkes. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das Blut meiner Söhne nicht mehr wert ist als das der Kinder des palästinensischen Volkes im Gazastreifen, im Westjordanland oder anderswo“.

Haniyeh fügte hinzu, dass alle Märtyrer in Gaza, im Westjordanland oder im Ausland seine Kinder sind.

„Deshalb sind wir gleich an Rechten, Pflichten und Opfern. Wir nehmen sie mit Standhaftigkeit, Entschlossenheit und unerschütterlichem Willen an. Ungeachtet der Kosten und Opfer, die wir bringen müssen, werden wir diesen Weg weitergehen“, sagte er.

