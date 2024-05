Netanyahu Says Trying, Convicting, and Executing Him Would Be „An Anti-Semitic Hate Crime“ Dissociated Press It would be an „unprecedented antisemitic hate crime“ for the International Criminal Court to issue a warrant for his arrest, Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Tuesday. It would be „even more anti-Semitic and hateful“ if he were actually arrested, extradited, and convicted of genocide, he added.

Netanjahu sagt, seine Verurteilung und Hinrichtung wäre ein „antisemitisches Hassverbrechen“

Kevin Barrett

01. Mai 2024

Dissoziierte Presse

Es wäre ein „beispielloses antisemitisches Hassverbrechen“, wenn der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn erlassen würde, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag. Es wäre „noch antisemitischer und hasserfüllter“, wenn er tatsächlich verhaftet, ausgeliefert und wegen Völkermordes verurteilt würde, fügte er hinzu.

„Aber die schrecklichste antisemitische Tat von allen“, sagte Netanjahu düster, „wäre meine Hinrichtung. Mich wegen des Verbrechens des Völkermords hinzurichten wäre das Äquivalent dazu, ein Hakenkreuz an die Wand einer Synagoge zu sprühen oder die Existenz der Gaskammern in Auschwitz anzuzweifeln, in denen Menschen ermordet wurden. Es wäre so, als würde man antisemitische Ausdrücke wie „kosmopolitische Elite“, „doppelte Loyalität“ oder „Neue Weltordnung“ verwenden. Es wäre, als würde man feststellen, dass die amerikanischen Mainstream-Medien von Juden dominiert werden, die sich in gewisser Weise Israel gegenüber loyal fühlen, und dass insbesondere Hollywood „völlig von Juden kontrolliert“ wird. Es wäre, als würde man den Tatsachen ins Auge sehen, dass Jeffrey Epstein ein israelischer Agent war und dass Israel die Kennedys getötet und den 11. September 2001 verursacht hat. Es wäre so, als würde man das Schicksal der USS Liberty anerkennen. Es wäre so, als würde man sagen, dass Juden ethnische Vetternwirtschaft genutzt haben, um Amerikas Eliteuniversitäten zu übernehmen. Es wäre, als würde man die Aufmerksamkeit auf bestimmte Merkwürdigkeiten der jüdischen Religion lenken. Es wäre, als würde man einem Juden mit einer palästinensischen Flagge ins Auge stechen.“

„Düsentreibstoff“

Netanjahu fuhr fort, dass seine Hinrichtung wegen Völkermordes gleichbedeutend damit wäre, „Flugzeugtreibstoff in die Flammen des Antisemitismus zu gießen“. Und wir alle wissen, was Kerosin mit den Zwillingstürmen gemacht hat. Wenn Kerosin drei Wolkenkratzer in die Luft jagen kann, dann stellen Sie sich vor, was es mit den Juden anstellen könnte!“

Netanjahu fügte hinzu: „Mich wegen Völkermordes hinzurichten, wäre sogar noch schlimmer als Kerosin. Das wäre so, als würde man Kerosin in die Flammen des Antisemitismus gießen und dann eine kontrollierte Sprengung des jüdischen Volkes mit Nanothermit durchführen, so dass die Juden mit nahezu freier Fallbeschleunigung in ihre eigenen Fußspuren implodieren! DAS ist antisemitisch!“

Netanjahus Pressekonferenz endete abrupt, als jemand rief: „Zieh’s durch“, und das Mikrofon des Premierministers wurde abgeschnitten, während er von Interpol, seinen politischen Gegnern oder einer Kombination davon von der Bühne gezerrt wurde.

Übersetzt mit deepl.com



