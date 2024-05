New bill seeks to extend U.S. military benefits to Americans serving in the IDF A new bill in Congress would extend some U.S. military benefits to the estimated 20,000 Americans currently carrying out the Gaza genocide as members of the Israeli military.

Israelische Soldaten auf ihren Panzern in der Nähe des Grenzzauns zum Gaza-Streifen, 10. März 2024. (Foto: © Abir Sultan/EFE via ZUMA Press APA Images)

Neuer Gesetzentwurf soll US-Militärleistungen auf Amerikaner ausweiten, die in den IDF dienen

Ein neuer Gesetzentwurf im Kongress würde einige US-Militärleistungen auf die schätzungsweise 20.000 Amerikaner ausdehnen, die derzeit als Mitglieder des israelischen Militärs den Völkermord im Gazastreifen durchführen.

Neue Gesetzesvorlage soll US-Militärleistungen auf Amerikaner ausweiten, die in den IDF dienen

Von James Ray

22. Mai 2024

Am 17. Mai wurde ein Gesetzentwurf eingebracht und an den Ausschuss für Veteranenangelegenheiten des Repräsentantenhauses überwiesen. Die von Guy Reschenthaler (R-PA) und dem US-Repräsentanten Max Miller (R-OH) mitgetragene H.R. 8445 blieb weitgehend unter dem Radar, was angesichts der tatsächlichen Auswirkungen, die sie auf die weitere Unterstützung des zionistischen Projekts durch die USA haben wird – in diesem Fall durch die direkte Unterstützung derjenigen, die in der israelischen Berufsarmee dienen wollen -, seltsam anmutet.

H.R. 8445 zielt darauf ab, eine Reihe von Änderungen an Programmen vorzunehmen, die normalerweise nur Mitgliedern des US-Militärs zur Verfügung stehen – der Servicemembers Civil Relief Act (SCRA) und der Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act (USERRA). Diese Änderungsanträge würden etwas noch nie Dagewesenes tun: Sie würden diese Programme auf amerikanische Staatsbürger ausdehnen, die in den israelischen Streitkräften Dienst tun.

Der SCRA, das Ergebnis der Bemühungen der Bush-Regierung um eine Aktualisierung des Soldiers‘ and Sailors‘ Civil Relief Act (SSCRA) von 1940, wurde 2003 verabschiedet. Sein Hauptanliegen ist es, aktiven US-Soldaten rechtlichen und finanziellen Schutz zu gewähren, damit sie den Auftrag des US-Imperiums etwas sorgenfreier erfüllen können. Zu den Vorteilen dieses Gesetzes gehören der Schutz vor Versäumnisurteilen in zivilrechtlichen Fällen, reduzierte Zinssätze für Kredite aus der Zeit vor dem Dienst bis zu einem Maximum von 6 Prozent, Schutz vor der Zwangsvollstreckung von Häusern und mehr.

Das 1994 in Kraft getretene USERRA ist ein vielschichtiges Gesetz, das sicherstellt, dass US-Soldaten nach Beendigung ihres Dienstes (mit einigen Ausnahmen) an ihren früheren Arbeitsplatz zurückkehren können, und gleichzeitig die Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund vergangener, aktueller oder zukünftiger militärischer Verpflichtungen verbietet.

H.R. 8445 ist eine Maßnahme, mit der sichergestellt werden soll, dass der rechtliche und finanzielle Schutz der USA direkt auf die US-Bürger vor Ort im besetzten Palästina ausgedehnt wird, die an der anhaltenden Kolonisierung, ethnischen Säuberung und dem Völkermord an den Palästinensern beteiligt sind. Durch die vorgeschlagenen Änderungen werden US-Bürger, die in einem fremden Militär kämpfen, formell in den Schoß der USA aufgenommen, wodurch weitere Anreize geschaffen werden, sich aktiv am Völkermord in Gaza zu beteiligen.

Diese Bemühungen sind nicht unbedingt überraschend, da die USA ihr ganzes Gewicht in den Schutz und die Förderung der Interessen ihres kolonialen Außenpostens jenseits des Atlantiks stecken. Das zionistische Projekt wird seit langem zum Teil von Siedlern aus den USA unterstützt, wobei im Februar 2024 mehr als 23.000 US-Bürger in der IOF dienen. Diese Zahl wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass schätzungsweise 600.000 Amerikaner vor dem 7. Oktober in Gebieten unter israelischer Kontrolle, einschließlich illegaler Siedlungen im Westjordanland, lebten. Diese Siedler spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung der zionistischen und damit auch der imperialen Interessen der USA. Daher ist es keine Überraschung, dass es ihnen immer wieder ermöglicht wurde, in das besetzte Palästina zu reisen und sich dort niederzulassen, unterstützt durch Milliarden von Dollar an US-amerikanischer Militär- und Wirtschaftshilfe.

Dieses Gesetz fördert auch nur eine Realität, in der US-Bürger faktisch dazu ermutigt werden, als Söldner für die zionistische Kolonie zu agieren, während sie gleichzeitig vor den Konsequenzen ihrer Handlungen geschützt werden, wenn sie nach Hause zurückkehren. Der Schutz des SCRA stellt sicher, dass US-Bürger, die im Ausland für die IOF kämpfen, vor Zwangsvollstreckung geschützt sind, Vorzugszinsen für Kredite erhalten und vieles mehr – alles Vorteile, die traditionell genutzt werden, um US-Bürger für die eigenen Streitkräfte zu rekrutieren. Damit will die US-Regierung den US-Bürgern signalisieren, dass sie auf sie aufpassen wird, wenn sie ihren Körper für die zionistische Kolonie aufs Spiel setzen.

USERRA wiederum fungiert als Schutzschild, das sicherstellt, dass diese Bürger, wenn sie von der Unterstützung eines kolonialen Militärs im Ausland nach Hause zurückkehren, nicht nur die Möglichkeit haben, an ihren früheren Arbeitsplatz zurückzukehren, sondern auch vor „Diskriminierung“ aufgrund ihres früheren Dienstes geschützt sind, was Unternehmen daran hindert, die Einstellung, Weiterbeschäftigung, Beförderung und Ausdehnung von Vergünstigungen auf diejenigen zu vermeiden, die sich freiwillig am Völkermord an den Palästinensern und den damit verbundenen potenziellen Kriegsverbrechen beteiligen, dies zu tun. In diesem Sinne spielen die USERRA-Änderungen tatsächlich eine Rolle als Maßnahme gegen die Rechenschaftspflicht.

Alles in allem ist H.R. 8445 einer von vielen Gesetzesentwürfen, die vorgeschlagen werden, um die Unterstützung der USA für das zionistische Projekt fortzusetzen. Es ist in dieser Hinsicht keine Veränderung gegenüber der Norm, aber die Auswirkungen solcher Gesetze sind wirklich erschreckend für diejenigen, die versuchen, die Beteiligung der USA an der Besetzung Palästinas zu stoppen und diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die daran beteiligt sind. All dies geschieht, wieder einmal, im Namen der Förderung der imperialistischen Interessen der USA – Interessen, die untrennbar mit dem Fortbestand des zionistischen Siedlerkolonialprojekts und des Zionismus selbst verbunden sind.

