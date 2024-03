Not a Single Palestinian Is Free Manal A. Jamal on the complex system of laws, policies and regulations that Israel has put in place to curtail rights and freedoms. By Manal A.

Nationaler Marsch für das palästinensische Volk in London, 14. Oktober 2023. (Steve Eason, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Manal A. Jamal über das komplexe System von Gesetzen, Politiken und Vorschriften, die Israel eingeführt hat, um Rechte und Freiheiten zu beschneiden.

Nicht ein einziger Palästinenser ist frei

Von Manal A. Jamal

Common Dreams

29. März 2024

Der Slogan „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ ist zu einem der umstrittensten Protestgesänge der Gegenwart geworden.

Zahlreiche Studenten, Aktivisten und politische Persönlichkeiten, darunter die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib, wurden für die bloße Äußerung des Slogans bestraft und/oder zensiert.

Und dennoch haben sich die Universitätsleitungen und das politische Establishment Amerikas noch nicht ernsthaft mit der Politik auseinandergesetzt, die diesen Slogan zu einem Aufruf für eine neue Protestgeneration gemacht hat.

Die Ankündigung von Premierminister Benjamin Netanjahu im Januar, dass Israel die volle Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans behalten werde, löste im politischen Establishment Amerikas nicht eine einzige Reaktion aus.

Wie auch immer wir den Protestslogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ auslegen oder welche Interpretation wir wählen, eine Realität bleibt: Zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer ist kein einziger Palästinenser frei.

Von Israel über das Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) bis hin zum Gazastreifen hat Israel ein komplexes System von Gesetzen, Politiken und Vorschriften eingeführt, das die Rechte und Freiheiten fast aller Palästinenser und Araber (etwa 7,4 Millionen Menschen) in diesem Gebiet grundlegend einschränkt.

Selbst für seine eigenen Bürger hat Israel verschiedene Stufen der Staatsbürgerschaft eingeführt, wobei nur die jüdische Bevölkerung die volle Staatsbürgerschaft erhält.

Diskriminierende Gesetze

Derzeit diskriminieren 67 Gesetze die palästinensischen und arabischen Bürger Israels (Adalah), darunter Gesetze, die es ausschließlich jüdischen Prüfungsausschüssen gestatten, Bewerber für den Erwerb von Grundstücken und Häusern auf der Grundlage ihrer „sozialen Eignung“ auszuwählen, was dazu führt, dass Bewerber aufgrund ihrer Rasse, Religion oder ethnischen Herkunft abgelehnt werden.

2018 verabschiedete die israelische Knesset das Jüdische-Nation-Staats-Gesetz, das das Recht auf nationale Selbstbestimmung nur den jüdischen Bürgern vorbehält und die Entwicklung der jüdischen Siedlung als nationalen Wert befürwortet.

Mit diesem Gesetz werden 2,1 Millionen palästinensischen und arabischen Israelis – 21 Prozent der Bevölkerung – die kollektiven Rechte verweigert. Die Unterfinanzierung palästinensischer Städte in Israel und die Diskriminierung von Palästinensern und Arabern bei der Beschäftigung sind an der Tagesordnung.

Von den 46 Beduinendörfern in Israel, in denen 200.000 bis 250.000 Menschen leben (von denen sich einige als Beduinen und nicht unbedingt als Palästinenser bezeichnen), sind nur 11 rechtlich vom Staat anerkannt.

„Nicht anerkannte“ Dörfer sind nicht in der staatlichen Planung oder in den Karten der Regierung enthalten, erhalten fast keine staatlichen Dienstleistungen wie Wasser, Abwasser, Strom oder Gesundheits- und Bildungsdienste und können keine Baugenehmigungen erhalten, um ein natürliches Bevölkerungswachstum zu ermöglichen, und sind ständig von staatlichen Abrissbefehlen bedroht.

Diese Gemeinschaften laufen regelmäßig Gefahr, gewaltsam aus ihren angestammten Häusern vertrieben zu werden.

Im Juni 2024 jährt sich die militärische Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens durch Israel zum 57. Mal, und jedes Jahr seit 1967 bedeutet für die unter israelischer Militärherrschaft lebenden Palästinenser mehr oder weniger eine Einschränkung ihrer Rechte.

Kollektive Bestrafungsmaßnahmen wie willkürliche und administrative Inhaftierung (Verhaftung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren), Kriminalisierung von friedlichem Protest und freier Meinungsäußerung, Ausgangssperren, Einsatz von Tränengas, Hauszerstörungen, Deportationen und routinemäßige unverhältnismäßige Gewaltanwendung sind alltägliche Merkmale der israelischen Militärbesetzung.

Kundgebung der Palästinensischen Jugendvereinigung für Gefangene in Gaza zur Unterstützung der palästinensischen Verwaltungshäftlinge, die sich in einem Massenhungerstreik befinden, 12. Mai 2014. (Joe Catron, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde in der Oslo-Ära nach 1993 eine begrenzte Selbstverwaltung in der Palästinensischen Autonomiebehörde erlangte, hat Israel weiterhin die Kontrolle über den Luftraum, die Grenzen, die Sicherheit, den Personen- und Warenverkehr und die Registrierung der Bevölkerung (Quelle: Human Rights Watch).

Darüber hinaus wurde die Legalisierung nationalistischer Symbole wie der palästinensischen Flagge und ihrer Farben sowie die offenere politische Zugehörigkeit zur PLO von einem neuen lähmenden System von Bewegungseinschränkungen im gesamten Gebiet begleitet.

1993 errichtete Israel den ersten permanenten militärischen Kontrollpunkt, der Jerusalem vom übrigen Westjordanland trennte, und verhängte eine allgemeine Sperre mit Kontrollpunkten über den Gazastreifen.

Anfang 2023 gab es im Westjordanland etwa 645 solcher Bewegungshindernisse, darunter 77 Kontrollpunkte mit Vollzeitpersonal, 139 Kontrollpunkte mit gelegentlichem Personal, 304 Straßensperren und 73 Erdwälle (Quelle: UNOCHA).

Diese Bewegungseinschränkungen verhindern oder beschränken den Zugang zu Dienstleistungen, Hauptstraßen, städtischen Zentren und landwirtschaftlichen Gebieten erheblich und haben die palästinensische Wirtschaft zerstört.

Im Westjordanland leben heute mehr als 750.000 jüdische israelische Siedler. Diese Siedlungsgebiete machen etwa 40 Prozent des Gebiets aus, zu dem die Palästinenser keinen oder nur minimalen Zugang haben (Quelle: B’Tselem).

Jüdische Siedler werden in allen Lebensbereichen bevorzugt behandelt, angefangen beim Zugang zu natürlichen Ressourcen, wirtschaftlichen Privilegien, Bewegungsfreiheit bis hin zu garantiertem militärischem Schutz, und obwohl die Siedler den israelischen Zivilgesetzen unterliegen, gelten für Palästinenser die israelischen Militärgesetze.

Kalandia-Kontrollpunkt von der Westbank nach Jerusalem. (Joe Lauria)

Nach der israelischen Annexion Ostjerusalems im Jahr 1980 wurden etwa 372 000 Palästinenser in Jerusalem zu ständigen Bewohnern Israels ohne Staatsbürgerschaft. Mit dem Status des ständigen Wohnsitzes gewährte Israel ihnen Zugang zur staatlichen Krankenversicherung und zu staatlichen Dienstleistungen sowie das Wahlrecht bei den Kommunalwahlen, und im Gegensatz zu den Palästinensern im übrigen Ostjordanland können sie sich im gesamten Gebiet frei bewegen.

Als ständige Einwohner Israels, die nicht die israelische Staatsbürgerschaft besitzen, dürfen die Palästinenser Jerusalems jedoch nicht an nationalen israelischen Wahlen teilnehmen (und vor kurzem hat Israel beschlossen, dass sie auch nicht an nationalen palästinensischen Wahlen teilnehmen dürfen).

Die Stadtverwaltung versorgt die palästinensischen Gebiete Ostjerusalems routinemäßig unzureichend, was zu unzureichenden Bildungseinrichtungen und Dienstleistungen sowie zu einer mangelhaften Infrastruktur führt, und verweigert diesen Gemeinden Baugenehmigungen. Die Verkehrsbeschränkungen haben Ostjerusalem vom übrigen Westjordanland abgeschnitten, wodurch wichtige organische Wirtschaftsbeziehungen gekappt wurden, was wiederum die Wirtschaft des arabischen Ostjerusalem ruiniert.

Die Palästinenser in Jerusalem müssen regelmäßig nachweisen, dass sich ihr „Lebensmittelpunkt“ oder Hauptwohnsitz in Jerusalem befindet. Wird der ständige Wohnsitz nicht bestätigt, wird die Aufenthaltsgenehmigung widerrufen. Seit 1967 hat Israel mehr als 14.000 Palästinensern in Jerusalem den Wohnsitz entzogen und sie zwangsumgesiedelt (Quelle: B’Tselem).

Palästinenser in den Ruinen des bei israelischen Luftangriffen zerstörten Aklouk-Turms in Gaza-Stadt am 8. Oktober 2023. (Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur für APA-Bilder, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Israel hat die winzige Enklave Gaza-Streifen seit 2007 abgeriegelt und unter vollständige Belagerung gestellt. Seitdem schränkt Israel den Warenverkehr stark ein und hindert die Bewohner des Gazastreifens daran, in das Westjordanland oder durch Israel zu reisen. Dadurch werden dem Großteil der Bevölkerung wichtige medizinische Behandlungen sowie Bildungs- und Berufsmöglichkeiten vorenthalten, die nur außerhalb des Streifens möglich sind.

Die Abriegelungspolitik erstickte die Wirtschaft des Gazastreifens, was zu einer Arbeitslosenquote von etwa 46 Prozent im Jahr 2023 führte, eine der höchsten weltweit, und 80 Prozent der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen machte. Die 141 Quadratkilometer große Enklave lässt sich am besten als Freiluftgefängnis beschreiben, und während ich diesen Artikel schreibe, ist die gefangene Bevölkerung des Gazastreifens dem völkermörderischen Krieg Israels ausgesetzt.

Unabhängig davon, wie wir den Slogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ interpretieren wollen, ist dies die Realität vor Ort, was die Freiheit der Palästinenser angeht, und dieser Artikel geht nicht einmal auf die tägliche Gewalt ein, der die Palästinenser ausgesetzt sind.

Wenn es irgendeine Hoffnung auf eine gerechte Lösung dieses Konflikts geben soll, muss sich das politische Establishment in den Vereinigten Staaten letztlich mit zwei Fragen auseinandersetzen: Können Israels Verbündete den Palästinensern weiterhin grundlegende Menschenrechte verweigern – Rechte, die allen Menschen zustehen sollten? Und sollte Israel weiterhin über dem Völkerrecht und den Gesetzen der Nationen stehen, die eine auf Regeln basierende Ordnung untermauern?

Manal A. Jamal ist Professorin für Politikwissenschaft an der James Madison University und Autorin von Promoting Democracy: The Force of Political Settlements in Uncertain Times.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com

