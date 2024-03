Niemand weiß etwas Genaues – nur das deutsche Fernsehen weiß fast alles Rüdiger Suchsland

Niemand weiß etwas Genaues – nur das deutsche Fernsehen weiß fast alles Terroranschlag bei Moskau: Haltlose Berichterstattung belegt, wie das ZDF vom Vermittler zum Akteur wird. Zum Umgang mit Täter-Theorien im ÖRR.

Nach dem Terroranschlag auf die Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogarsk. Bild: Mosreg.ru / CC BY 4.0 Deed

Wie live in a twilight world. Christopher Nolan, „Tenet“

Unsere Welt ist eine medial vermittelte – was wir über sie wissen oder auch nicht wissen, das wissen wir aus Medien. Und so gibt es an diesem Wochenende wieder einmal ein Déjà-vu, die Erinnerung daran, wie Medien Wirklichkeit vorweggenommen haben, wie die Wirklichkeit Medienszenen nachahmt.

2020, im kurzen Sommer der Pandemie, hatte Christopher Nolans Film „Tenet“ [1] Premiere, ein Film über die Verflüssigung der chronologischen Zeit.

Dieser beginnt mit einer Szene in einem Konzertsaal [2] in einem russisch sprechenden Land, in den kurz vor Beginn des Konzerts mit Maschinenpistolen Bewaffnete eindringen, die kurz darauf wiederum von Sicherheitsleuten „ausgeschaltet“ werden.

Man wüsste gern, ob die Mörder von Krasnogarsk diesen Film gesehen haben.

Offene Lage, geschlossenes Weltbild

Auch am dritten Tag nach dem Anschlag auf die Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogarsk sind das Geschehen, die Folgen und vor allem die Urheberschaft weitgehend unklar. Starke Indizien, wie etwa Bekennerschreiben, verweisen auf die Terrororganisation „Islamischen Staat“ (ISIS) [3]. Russland wirft ukrainischen Kräften zumindest eine Tatbeteiligung vor. Aber noch fehlen schlüssige Beweise. Weiterlesen bei telepolis.de

