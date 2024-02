Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 123: Neue Zeugenaussagen über die Folterung inhaftierter Palästinenser in Gaza durch Israel Von Mustafa Abu Sneineh

‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 123: New testimonies emerge of Israel torturing detained Palestinians in Gaza Euro-Med publishes new testimonies of Palestinian detainees subjected to dog attacks, forced nudity, and sexual harassment in Israeli jails, as Israeli soldiers continue posting images and videos of themselves committing atrocities in Gaza.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 123: Neue Zeugenaussagen über die Folterung inhaftierter Palästinenser in Gaza durch Israel

Euro-Med veröffentlicht neue Berichte über palästinensische Gefangene, die in israelischen Gefängnissen Hundeangriffen, erzwungener Nacktheit und sexueller Belästigung ausgesetzt sind, während israelische Soldaten weiterhin Bilder und Videos von sich selbst veröffentlichen, in denen sie Gräueltaten in Gaza begehen.

Von Mustafa Abu Sneineh

6. Februar 2024

Ein bereits ikonisches Bild zeigt einen israelischen Soldaten, der einen palästinensischen Mann in Gaza verhört. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Mann gefoltert wurde, und er hat eine Schusswunde am Bein. Das Bild stammt aus einem Video, das der israelische Soldat in den sozialen Medien veröffentlicht hat (Bild: Social Media)

Todesopfer

27.585+ Tote* und mindestens 66.978 Verletzte im Gazastreifen.

380+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel korrigiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147 nach unten.

562 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 3.221 Verletzte.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens über den Telegram-Kanal bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Toten auf mehr als 35.000, wenn man die mutmaßlich Toten mit einbezieht.

**Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen

Ein israelischer Soldat nimmt ein Video vom Verhör eines gefesselten Palästinensers aus dem Gazastreifen auf und veröffentlicht es auf seinem Social-Media-Konto.

Israelische Streitkräfte töten drei Schafe, die mitten auf der Straße stehen, durch anhaltenden Beschuss in der Stadt Bani Suheila.

Israelische Streitkräfte hindern Krankenwagen daran, den Ansar-Platz, den Abu-Mazen-Kreisel und das Viertel Al-Rimal in Gaza-Stadt zu erreichen.

Euro-Med veröffentlicht Berichte von inhaftierten Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen gefoltert wurden, einschließlich „erzwungener Nacktheit, sexueller Belästigung und Androhung sexueller Folter, und fordert dringende internationale Maßnahmen, um diese Verstöße zu beenden.“

Israelische Streitkräfte belagern das Al-Nasser-Krankenhaus und halten 300 medizinische Mitarbeiter, 450 Verwundete und 10.000 vertriebene Palästinenser darin gefangen.

UN-Chef Antonio Guterres kündigt ein unabhängiges Gremium an, das „die Neutralität des UNRWA bewerten“ und auf die Vorwürfe „schwerer Verstöße“ reagieren soll.

Guterres sagt, Israels Anschuldigungen gegen das UNRWA kämen zu einem Zeitpunkt, an dem „es unter extrem schwierigen Bedingungen arbeitet, um den zwei Millionen Menschen im Gazastreifen lebensrettende Hilfe zu leisten“.

Israels Außenminister fordert den UNRWA-Chef zum Rücktritt auf und sagt, Israel werde „alle Beweise vorlegen“.

Präsident Joe Biden droht mit einem Veto gegen ein eigenständiges Hilfspaket für Israel inmitten eines Streits mit GOP-Vertretern über die Befugnis, die Überfahrt von Migranten nach Texas zu beschränken.

Israelische Streitkräfte töten einen 14-jährigen Palästinenser im besetzten Jerusalem.

Israelische Soldaten „zeigen“ völkermörderische Handlungen gegen Palästinenser

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden bei 12 Massakern im Gazastreifen 107 palästinensische Märtyrer getötet und 143 weitere verletzt.

Seit Oktober hat Israel mindestens 27.585 Palästinenser getötet und 66.978 weitere verletzt; die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder, während Tausende vermisst und unter den Trümmern der israelischen Luftangriffe und des Artilleriebeschusses begraben bleiben.

Das bereits berüchtigte Bild eines israelischen Soldaten, der vor einem gefolterten Palästinenser steht, ist die Zusammenfassung von fast fünf Monaten israelischer Brutalität, Aggression und Missachtung palästinensischen Lebens in Gaza.

Ein israelischer Soldat hat ein Video aufgenommen, das ihn beim Verhör eines Palästinensers aus dem Gazastreifen zeigt, und es auf seinem Social-Media-Konto veröffentlicht. Der Palästinenser ist mit Handschellen gefesselt, hat Blut- und Folterspuren am Körper und eine Wunde am rechten Oberschenkel und sitzt nackt auf einem Stuhl, während der Soldat voll bewaffnet vor ihm steht.

Das Bild erinnert an die Bilder aus dem irakischen Gefängnis Abu Ghraib aus dem Jahr 2004, als die US-Streitkräfte irakische Gefangene folterten, sie mit Kapuzen fesselten und zwangen, sich nackt auszuziehen und erniedrigende Handlungen auszuführen, um sie zu demütigen.

Israelische Soldaten haben ihre völkermörderischen Handlungen im Gazastreifen „zur Schau gestellt“, von der Sprengung von Gebäuden, dem Plündern von leeren palästinensischen Häusern oder dem Anzünden von Häusern bis hin zum Erschießen von Zivilisten, und sie haben einen Telegram-Kanal mit dem Namen „72 Virgins – Uncensored“ eingerichtet, um ihre Aktionen als Teil der psychologischen Kriegsführung zu dokumentieren, so Haaretz.

In Khan Younis hatten israelische Streitkräfte am Montag in der Stadt Bani Suheila drei Schafe erschossen. Ein Palästinenser filmte den Moment, in dem die drei Schafe eines nach dem anderen getötet wurden, während sie mitten auf einer Straße standen, unter anhaltendem Beschuss. Palästinensische Medien berichteten, die israelischen Streitkräfte hätten „Spaß“ gehabt.

„Wir waren täglich Beleidigungen und Schlägen ausgesetzt“

Israelische Streitkräfte bombardierten am Montagabend vier Häuser in den Vierteln Al-Sabra und Al-Zaytoun in Gaza-Stadt und töteten dabei mindestens zehn Menschen. Außerdem wurden bei der Bombardierung eines Hauses im Viertel Tal Al-Hawa fünf Palästinenser getötet und 15 verletzt.

Die israelischen Streitkräfte hinderten Krankenwagen daran, in Gebiete im Westen des Gazastreifens zu gelangen, während sie Häuser am Ansar-Platz, am Abu-Mazen-Kreisel und im Viertel Al-Rimal in der Stadt bombardierten.

Israelische Streitkräfte nahmen am Montag Dutzende von Palästinensern in Gebieten westlich von Gaza-Stadt fest. Die Nachrichtenagentur Wafa berichtete, Israel habe die Palästinenser in Handschellen und mit verbundenen Augen an unbekannte Orte gebracht. Die meisten von ihnen waren zwischen 15 und 65 Jahre alt.

Am Dienstag veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor erschreckende Berichte von inhaftierten Palästinensern aus dem Gazastreifen, die in israelischen Gefängnissen gefoltert und misshandelt wurden, darunter „erzwungene Nacktheit, sexuelle Belästigung und die Androhung sexueller Folter“, und forderte dringende internationale Maßnahmen, um diese Verstöße zu beenden.

„Wir wurden täglich beleidigt und geschlagen“, sagte ein 70-jähriger Mann, der in Khan Younis festgenommen wurde, gegenüber Euro-Med.

„Wir durften vier Tage lang nichts trinken. Sie schütteten Wasser vor uns auf den Boden als eine Form der Folter. Wir mussten auf den Knien sitzen, bekamen wenig zu essen und durften nur einmal auf die Toilette“, sagte er.

Euro-Med sagte, dass die israelischen Gefängniswärter andere Gefangene mit Hunden angriffen, sie einer Leibesvisitation unterzogen und ihnen den Zugang zu Nahrung und Toiletten verwehrten.

Israelische Streitkräfte belagern Al-Nasser-Krankenhaus in Khan Younis

Das Al-Nasser-Krankenhaus wird weiterhin von den israelischen Streitkräften belagert und beschossen; am Montagabend schlug eine Artilleriegranate im Innenhof der Einrichtung ein.

Das Gesundheitsministerium von Gaza teilte am Dienstagmorgen mit, dass 300 medizinische Mitarbeiter, 450 Verwundete und 10.000 vertriebene Palästinenser in dem Krankenhaus eingeschlossen sind.

Dr. Ashraf Al-Qudra, Sprecher des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, sagte, das Al-Nasser leide unter einem „schwerwiegenden Mangel an Anästhesie-, Intensivpflege- und chirurgischen Medikamenten und einem schwerwiegenden Mangel an chirurgischem Material und Nahtmaterial“.

Al-Qudra fügte hinzu, dass „die elektrischen Generatoren im Nasser Medical Complex innerhalb von 4 Tagen aufgrund von Treibstoffmangel ausfallen werden. Die israelische Besatzung behindert die Bewegung von Krankenwagen, und die Besatzung riskiert ihr Leben, um die Verwundeten zu retten, weil die Besatzung die Bewegung von Krankenwagen verhindert.“

Tausende von Menschen haben im Al-Nasser-Krankenhaus nicht genügend zu essen. Im Gazastreifen gibt es 36 Krankenhäuser, von denen jedoch nur 14 teilweise in Betrieb sind – neun davon im südlichen Gazastreifen, darunter das Al-Amal- und das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis.

In Deir Al-Balah wurden Dutzende von Palästinensern, die bei dem israelischen Bombardement verwundet wurden, in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus verlegt. Israelische Schüsse töteten fünf Palästinenser in Juhr Al-Dik, südöstlich von Gaza-Stadt, berichtete Wafa.

In Rafah ist die Lage Tausender vertriebener Palästinenser in den letzten Wochen katastrophal gewesen. Wafa berichtete, dass Abwässer und Grundwasser die Zelte in verschiedenen Gebieten von Rafah überflutet haben, was vor allem auf die israelische Zerstörung der städtischen Infrastruktur zurückzuführen ist.

In Rafah, dem südlichsten Bezirk des Gazastreifens, ist fast die Hälfte der 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens eingezogen, die von den israelischen Streitkräften gewaltsam vertrieben wurden. Tausende von palästinensischen Familien leben in Rafah in Zelten und haben nicht genügend Nahrungsmittel, Frischwasser und Heizquellen.

UN will unabhängiges Gremium zur Bewertung der UNRWA-Neutralität einrichten

Die Palästinenser sind nach wie vor auf das wenige an humanitärer Hilfe angewiesen, das Israel in den Gazastreifen lässt.

Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), das für Tausende von Palästinensern eine Lebensader darstellt, erklärte, es untersuche noch immer eine israelische Behauptung, wonach Mitarbeiter an der Operation Al-Aqsa-Flut über den Zaun am 7. Oktober beteiligt waren.

Darüber hinaus kündigte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag die Einsetzung eines unabhängigen Gremiums an, das „die Neutralität des UNRWA bewerten“ und auf Vorwürfe „ernsthafter Verstöße“ reagieren soll.

Im Januar erklärten die Vereinigten Staaten, der größte Geber des UNRWA, dass sie die dem Hilfswerk zugesagten Gelder aussetzen würden, nachdem Israel behauptet hatte, dass 12 UNRWA-Mitarbeiter in den Anschlag vom 7. Oktober verwickelt waren. Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Australien und Schweden folgten diesem Beispiel.

Das UNRWA hat nach eigenen Angaben neun der Mitarbeiter entlassen, ein zehnter wird noch ermittelt, während die beiden anderen bei dem Anschlag im Oktober getötet wurden.

Das UN-Gremium wird von der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna geleitet und wird Guterres im März einen Zwischenbericht und im April einen Abschlussbericht vorlegen.

Guterres sagte, Israels Vorwürfe gegen das UNRWA kämen zu einem Zeitpunkt, „da es unter extrem schwierigen Bedingungen arbeitet, um den zwei Millionen Menschen im Gazastreifen, die in einer der größten und komplexesten humanitären Krisen der Welt auf seine Hilfe angewiesen sind, lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen.“

Israels Außenminister Israel Katz forderte den UNRWA-Chef Philippe Lazzarini zum Rücktritt auf.

„Wir werden alle Beweise vorlegen, die die Verbindungen des @UNRWA zum Terrorismus und seine schädlichen Auswirkungen auf die regionale Stabilität aufzeigen“, schrieb Katz auf der Plattform X.

Lazzarini sagte, er begrüße die Einsetzung eines unabhängigen Überprüfungsgremiums, „um zu beurteilen, wie das UNRWA die Neutralität gewährleistet und auf Anschuldigungen über schwerwiegende Verstöße reagiert“.

Nach Angaben der Washington Post haben die USA „die Behauptungen Israels [über die UNRWA-Mitarbeiter und den Angriff vom 7. Oktober] nicht unabhängig überprüft“, und Washington beeilte sich, seine Spenden an das UNRWA einzustellen, um Druck auf die Organisation auszuüben, eine gründliche Untersuchung durchzuführen.

Biden will inmitten des Streits mit der GOP ein Veto gegen ein eigenständiges Hilfspaket für Israel einlegen

Während die USA dem UNRWA das Geld entziehen, das dringend benötigt wird, um die humanitäre Hilfe im Gazastreifen aufrechtzuerhalten, bereitet sich Washington darauf vor, Israel 14,1 Milliarden Dollar zu schicken, von denen mindestens 4 Milliarden Dollar für die Verteidigungssysteme Iron Dome und David’s Sling vorgesehen sind.

Präsident Joe Biden drohte jedoch am Montagabend mit einem Veto gegen ein eigenständiges Hilfspaket für Israel, wie CNN berichtete. Die vorgeschlagene US-Finanzierung ist Teil eines 118-Milliarden-Dollar-Notfallgesetzes zur Unterstützung der Ukraine und Israels in ihren Kriegsanstrengungen. Außerdem wird Biden dem Bundesstaat Texas weitreichende Befugnisse bei der Beschränkung von Migranten an der Grenze zu Mexiko einräumen, was die Republikaner ablehnen.

In einer Erklärung des Weißen Hauses wurde den GOP-Vertretern ein „politischer Trick“ vorgeworfen, um die Finanzierung zu verzögern. Nach monatelanger Arbeit an dem Gesetzentwurf zur Unterstützung Israels und der Ukraine sei dies „ein weiteres zynisches politisches Manöver“ gewesen. Die Sicherheit Israels sollte heilig sein, nicht ein politisches Spiel“.

Der ehemalige Präsident Donald Trump führt die GOP-Opposition gegen den Gesetzesentwurf wegen der Grenzbestimmungen an, was ihn in Gefahr bringt, da das Weiße Haus ein breiteres nationales Sicherheitspaket befürwortet, berichtete CNN.

Israelische Streitkräfte töten 14-jährigen Jungen in Jerusalem und reißen Häuser ab

Israelische Streitkräfte haben am Montag einen 14-jährigen Palästinenser im besetzten Jerusalem getötet.

Wadih Shadi Owaisat, 14, stammte aus dem Dorf Jabal Mukaber. Die israelischen Streitkräfte erklärten, er habe versucht, Soldaten in der Nähe der illegalen Siedlung Maale Adomim und am Eingang von Al-Eizariya, einer palästinensischen Stadt in Ostjerusalem, zu erstechen.

Die israelischen Streitkräfte ließen Owaisat blutend auf der Straße liegen, nachdem ein Soldat aus nächster Nähe auf ihn geschossen hatte.

Am Dienstagmorgen zerstörten die israelischen Streitkräfte das Haus von Nayef Nujoom und meldeten sechs weitere Häuser im Dorf Al-Nuweimah, nördlich von Jericho, zum Abriss an.

Die israelischen Behörden rissen am Dienstag auch einen Teil des Hauses von Nidal Al-Rajabi im Al-Bustan-Viertel von Silwan im besetzten Jerusalem ab. Mehrere Häuser in Silwan sind vom Abriss durch die israelischen Behörden bedroht, um Platz für ein Siedlerprojekt zu schaffen, das als „Stadt Davids“ bezeichnet wird.

In Salfit zerstörten israelische Streitkräfte die Ausrüstung einer Teefabrik in Wadi Al-Saber, einem Gebiet zwischen den Dörfern Sarta und Qarawat Bani Hassan, und nahmen den Besitzer Muhammad Jamal Rayan fest, wie Wafa berichtete.

Israelische Streitkräfte stürmten in der Nacht mehrere Städte im Westjordanland und verhafteten unter anderem Menschen aus den Flüchtlingslagern Yabid, Masafer Yatta, Aqabat Jabr und Ain Sultan in Jericho sowie aus Nablus.

