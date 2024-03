Palestine: Unity of land, people and struggle Today, Gaza is on the frontlines, but she is not alone. We call on all Palestinians everywhere to unite in action. Our liberation can only be achieved through a unity of struggle, built upon a unity of people and a unity of land.

Demonstranten in Gaza demonstrieren am 18. Mai 2023 entlang des Gaza-Zauns gegen den israelischen „Jerusalem-Tag“, mit dem die Einnahme und Kolonisierung Jerusalems nach dem Krieg von 1967 gefeiert wird. (Foto: Mohammed Dahman/APA Images)

Heute steht Gaza an der Front, aber es ist nicht allein. Wir rufen alle Palästinenserinnen und Palästinenser auf der ganzen Welt auf, sich in der Aktion zu vereinen. Unsere Befreiung kann nur durch eine Einheit des Kampfes erreicht werden, die auf einer Einheit des Volkes und einer Einheit des Landes beruht.

Palästina: Einheit von Land, Volk und Kampf

Von Palästinensern in Palästina und im Exil

16. März 2024

Diese Einheitserklärung wurde von engagierten Palästinensern in Palästina und im Exil verfasst, die wie viele andere in den Versuchen, die Palästinenser weiter zu zersplittern und in einen weiteren jahrzehntelangen Prozess zu verstricken, eine ernste Gefahr für ihre nationale Befreiung sehen, der klar und ethisch begegnet werden muss. Diese Erklärung wurde hier auch auf Arabisch in Mada Masr veröffentlicht.

Unser Volk in Gaza,

Heute grüßen wir Sie und alle unsere tapferen Märtyrer. Ihr seid das Herz unseres Kampfes. Und genau deshalb versucht unser Gegner, euren Geist zu brechen. Wir werden eure Opfer niemals vergessen und niemals zulassen, dass die Zionisten Erfolg haben.

Unsere Brüder und Schwestern in Gaza, wir haben eure Forderungen gehört. Wir tun alles Mögliche, um das Blutvergießen zu beenden, und wir müssen noch mehr tun. Wir kämpfen dafür, den völkermörderischen Krieg gegen euch zu beenden, Sanktionen zu fordern, die Blockade aufzuheben, die euch das Leben verwehrt, eure Rückkehr in eure Häuser zu unterstützen, der Komplizenschaft mit dem Regime entgegenzutreten und seinen mörderischen Impulsen zu widerstehen. Wir mobilisieren, um eine Rückkehr zu den normalisierten Massakern und der erstickenden Belagerung unseres Volkes abzulehnen, die der Status quo waren, bevor dieser Völkermord begann.

Palästinenser überall,

Wir sind nun in das Jahrhundert unserer Befreiung eingetreten, und die Besatzungsmacht ist schwächer als je zuvor. Dies ist der Moment, in dem wir, das palästinensische Volk, uns kollektiv erheben müssen, um unseren Sieg zu erringen und uns zu befreien. Schauen Sie auf Gaza. Er zeigt uns den Weg, fordert unsere Handlungsfähigkeit zurück und bringt den Kampf für ein besseres Leben voran, nicht nur in Palästina, sondern auch darüber hinaus.

Das koloniale zionistische Regime, das uns beherrscht, Israel, setzt seine unerbittlichen Versuche fort, unsere Präsenz in unserer Heimat auszulöschen, Gaza zu vernichten, unsere Bewohner im Westjordanland zu enteignen und unser Volk im gesamten historischen Palästina zu inhaftieren, zu foltern und zu töten.

Solange wir kollektiv Widerstand leisten, werden wir siegreich daraus hervorgehen.

Nach mehr als einem Jahrhundert zionistischer Kolonisierung und 75 Jahren Nakba und Apartheid sind wir, das palästinensische Volk, nicht nur immer noch hier, behaupten unsere Identität und leisten Widerstand gegen die Kolonisierung unseres gesamten Landes, das wir niemals aufgeben werden, sondern wir werden auch immer stärker, da sich die internationale Solidarität hinter unserer gerechten Sache vereint.

Mit jeder Generation erneuern wir unser Engagement, während die Krise des zionistischen Regimes wächst und sich verschärft.

Unser großes Volk, vergesst eure Siege nicht.

Im Jahr 2021 haben wir erneut bekräftigt, dass unsere Geschichte der Gerechtigkeit nicht ausgelöscht werden kann, ganz gleich, wie grausam und brutal die israelische Unterdrückung auch sein mag. In unserer Intifada der Einheit haben wir uns mit Würde erhoben und eine einfache Wahrheit zum Ausdruck gebracht: dass die Palästinenser ein Volk sind, dass wir zu ganz Palästina gehören und dass es uns gehört, und dass die kolonialen Bemühungen, uns zu vertreiben, zu zersplittern und zu ermorden, scheitern werden, so wie sie bei jedem anderen nationalen Befreiungskampf gescheitert sind.

Im Jahr 2023 haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, unsere Besatzer zu überraschen, ihre Annahme der Unbesiegbarkeit zu untergraben und ihre Illusionen zu zerstören, dass sie ihre Kolonialherrschaft ohne Kosten aufrechterhalten können.

Heute steht Gaza an vorderster Front, aber es ist nicht allein. Palästinenser führen unseren Kampf auf den Straßen, in den Olivenhainen, im Untergrund, vor internationalen Gerichten, in Gefängnissen, in Flüchtlingslagern und bei jeder Herausforderung des zionistischen Regimes im gesamten kolonialisierten Palästina und im erzwungenen Exil. Ja, es herrscht Lähmung und Angst. Unser Volk sieht sich autoritären Mächten gegenüber, die versuchen, uns zum Schweigen zu bringen, und in Palästina haben das verbrecherische Regime und seine Handlanger unsere Angst geschürt, Tausende verhaftet und gefoltert und unsere Genossen getötet, um unseren Willen zu brechen.

Dennoch sind unsere Stimmen lauter und stärker als je zuvor und entfesseln die ganze Bandbreite unserer Leidenschaft in der ganzen Welt. Wir erheben uns gegen den Völkermord, den dieses koloniale Regime und seine Unterstützer, vor allem die Vereinigten Staaten, in hysterischer Weise an unseren Familien in Gaza verüben. Unsere internationalen Verbündeten, allen voran Südafrika, verstehen, dass sich das Blatt wendet, dass es an der Zeit ist, die westliche Hegemonie herauszufordern, und kämpfen an unserer Seite für eine gerechtere Weltordnung.

In der Zwischenzeit dienen die Sicherheitskräfte den israelischen Interessen, anstatt unser Volk zu schützen. Undemokratische arabische Regime halten an ihrer Normalisierung und Komplizenschaft fest. Und die verwirrte politische Klasse im Westjordanland und die korrupten und illegitimen palästinensischen „Machthaber und Technokraten“ beschäftigen sich mit neuen Möglichkeiten, unsere gerechte Sache zu schmälern und unsere Rechte aufzugeben. Sie werden versuchen, uns zu beschwichtigen und zu manipulieren, damit wir die Illusionen von Staatlichkeit akzeptieren, indem sie das Apartheidregime unter dem Deckmantel einer „Zwei-Staaten-Lösung“ neu verpacken. Sie werden von einem „Tag danach“ in Gaza sprechen, angeblich um unserem Volk zu helfen.

Machen Sie keinen Fehler. Die Angebote für einen palästinensischen Staat sind eine Illusion. Es wird niemals eine palästinensische Souveränität geben, ohne den Zionismus abzuschaffen. Ohne Gerechtigkeit wird es keine Hilfe für unser Volk geben. Diese Angebote sind nichts anderes als die Fortsetzung des unmoralischen, kriminellen und rassistischen Apartheidregimes. Die Teilung Palästinas ist nichts anderes als eine Legitimation des Zionismus, ein Verrat an unserem Volk und die endgültige Vollendung der Nakba.

Trotz der moralischen und politischen Korruption der so genannten Führung bekräftigen wir, das palästinensische Volk, weiterhin, dass unser Befreiungskampf für eine Zukunft der Freiheit und der Rückkehr, der Gerechtigkeit und der Würde zwischen dem Fluss und dem Meer gilt. Unsere Befreiung kann nur durch eine Einheit des Kampfes erreicht werden, die auf einer Einheit des Volkes und einer Einheit des Landes beruht.

Wir rufen daher alle 14 Millionen Palästinenser überall – in Palästina und an seinen Grenzen, im nahen und fernen Exil – auf, sich in der Aktion zu vereinen. Es kann keine „Lösung“ geben, wenn unsere Flüchtlinge nicht in ihre ewige Heimat zurückkehren, die sich immer noch nach ihnen sehnt. Es darf keinen Tag mehr geben, an dem der Gazastreifen weiterhin blockiert ist und die Menschen dort verhungern. Es kann keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben. Wir könnten niemals mit dem zionistischen Kolonialismus koexistieren, der ein Verbrechen gegen die Menschheit ist.

Volk von Palästina,

Palästina wurde nie geteilt und wird nie geteilt werden. Wir haben bereits unser Heimatland. Palästina ist hier, wo es schon immer war. Wir wollen, dass es frei ist und in Wohlstand lebt. Wir wollen unser Volk wiederherstellen, unsere Flüchtlinge in ihren Städten willkommen heißen, unser Land vereinen und heilen und unsere Zukunft gemeinsam aufbauen. Unser befreites Palästina mit seinen zurückgekehrten Flüchtlingen wird ein Leuchtturm für die gesamte Menschheit sein, der alle, die hier in Gleichheit leben wollen, willkommen heißt und überall nach Freiheit und Gerechtigkeit strebt.

Unsere Sache ist eine gerechte Sache. Wir rufen alle Menschen mit Gewissen auf, sich uns anzuschließen.

Wir fordern eine repräsentative, kompetente und revolutionäre Führung, die sich für unsere nationale Befreiung einsetzt und den politischen Konsens unseres Volkes repräsentiert. Wir müssen jede Form der Zusammenarbeit mit dem Unterdrücker beenden.

Vereint werden wir nicht eher ruhen, bis wir die Systeme der Beherrschung, Unterwerfung und Apartheid in all ihren Formen zerschlagen und die Kolonisierung unseres Landes und unseres Volkes ein für alle Mal beendet haben.

Und unser Kampf wird nicht enden, bis Gaza erlöst ist, bis Palästina frei ist.

Palästina ist die Einheit des Landes, die Einheit des Volkes und die Einheit des Kampfes.

Es lebe ein vereintes Palästina, es lebe das palästinensische Volk.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …