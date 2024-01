Palestine solidarity protests face repression in Modi’s India Since October 7, there have been protests across India in support of the Palestinians and Israel, with much different responses from authorities. Palestine solidarity activists have faced a brutal crackdown, while Israel’s allies have had a free hand.



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der indische Premierminister Narendra Modi bei einem Hubschrauberrundflug durch Israel im Jahr 2017 (Foto: Presseamt der israelischen Regierung)

Übersetzt mit Deepl.com

Seit dem 7. Oktober hat es in ganz Indien Proteste zur Unterstützung der Palästinenser und Israels gegeben, auf die die Behörden sehr unterschiedlich reagiert haben. Aktivisten, die sich mit den Palästinensern solidarisieren, wurden brutal unterdrückt, während Israels Verbündete freie Hand hatten.

Palästina-Solidaritätsproteste werden in Modis Indien unterdrückt

Von Mohammad Asif Khan und Aisha Siddiqui

17. Januar 2024

Mehr als drei Monate nach Israels wahlloser Bombardierung des Gazastreifens haben sich Demonstranten auf der ganzen Welt versammelt, um einen sofortigen Waffenstillstand und dringende humanitäre Maßnahmen im Gazastreifen zu fordern.

In Städten in den Vereinigten Staaten, England, Schottland, Frankreich, Deutschland und im gesamten Nahen Osten kam es zu Massenkundgebungen aus Solidarität mit Palästina.

Auch in Indien gab es landesweit Proteste, bei denen die Unterstützung für die Palästinenser und Israel zum Ausdruck gebracht wurde.

Die indischen Behörden haben auf diese Demonstrationen jedoch ganz anders reagiert. Proteste zur Unterstützung Palästinas wurden brutal niedergeschlagen, während Demonstrationen zur Unterstützung Israels freie Hand gelassen wurde.

Am 23. Oktober versammelten sich verschiedene von Studenten geführte Organisationen vor der israelischen Botschaft in Neu-Delhi, um die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza zu verurteilen. Mir Suneem Gul, 25, Studentin an der Jamia Millia Islamia, schloss sich dem Protest an und hielt zusammen mit ihren Freunden Plakate zur Unterstützung Palästinas hoch. Als der Protest begann, stürmte eine Gruppe von Polizisten auf die versammelte Handvoll Menschen zu, verletzte einige und nahm andere fest.

„Wir hatten noch nicht einmal angefangen zu protestieren, als mich eine Polizistin am Kragen zog und festhielt“, sagte Gul gegenüber Mondoweiss.

Gul wurde zusammen mit anderen Demonstranten zur Polizeistation in Jaffarpur Kalan gebracht und nach drei Stunden wieder freigelassen.

„Wir haben während der Festnahme kein einziges Wort gesagt. An diesem Tag durften die pro-israelischen Demonstrationen vor der israelischen Botschaft stattfinden.“

Gul, eine Muslimin und Kaschmirin, sagt, sie sei immer wieder mit Unterdrückung konfrontiert worden, wenn sie in Indien ihre Rechte einforderte. Wenn sie Parallelen zieht, drückt sie ein ähnliches Gefühl der Unterdrückung aus, wenn sie sich für Palästina einsetzt.

Dieses Gefühl zieht sich durch das ganze Land, und zahlreiche Berichte weisen auf schwerwiegende Folgen für diejenigen hin, die sich mit Palästina solidarisch zeigen.

In Indien hat die Polizei die Genehmigung für Proteste verweigert und Demonstranten angegriffen und sie beschuldigt, die kommunale Harmonie zu stören. In Moscheen wurde den Imamen untersagt, während der Freitagsgebete über Palästina zu sprechen.

Öffentliche Vorträge wurden abgesagt, und die Organisation von Veranstaltungen wie Filmvorführungen über die israelische Besatzung wurden als Sympathisanten des Terrors diffamiert.

Gul sagt, dass solche Maßnahmen die Menschen dazu gezwungen haben, sich selbst zu zensieren, wenn sie ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck bringen.

„Selbst wenn die Menschen an die Sache glauben, hält die Angst vor Konsequenzen sie davon ab. Es mangelt an Vertrauen in das System und es herrscht Angst vor dem Staat“, fügt sie hinzu.

Im Bundesstaat Uttar Pradesh nahm die Polizei vier Studenten der Aligarh Muslim University nach einem Pro-Palästina-Marsch auf dem Campus fest.

Auf Anweisung von Ministerpräsident Yogi Adityanath ergriff die Regierung von Uttar Pradesh strenge Maßnahmen, die sich gegen palästinenserfreundliche Beiträge in den sozialen Medien in Kanpur und Lakhimpur Kheri richteten. Muslimische Geistliche wurden unter dem Vorwurf verhaftet, in den sozialen Medien „aufrührerische“ Inhalte zur Unterstützung Palästinas veröffentlicht zu haben.

Im südlichen Bundesstaat Telangana wurde eine Gruppe von Studenten wegen eines Pro-Palästina-Protests an der Universität von Hyderabad festgenommen. Raniya Zulekha, 27, eine Studentin der Universität, wurde während des Protests von der Polizei angegriffen. Die Behörden versuchten, die Plakate mit der Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza abzureißen.

„Eine Sicherheitsbeamtin griff mich an; sie versuchte sogar, mir den Hidschab abzureißen, als ich versuchte, die Plakate zu erreichen“, sagte Zulekha gegenüber Mondoweiss. Sie erklärte, dass an der Universität routinemäßig täglich mehrere Proteste stattfinden, aber dies war der erste Vorfall, bei dem eine Demonstration auf diese Art und Weise unterdrückt wurde.

Während Zulekha und andere Demonstranten wegen ihrer pro-palästinensischen Haltung von den Behörden hart angegangen wurden, gab es keine derartigen Reaktionen, wenn sie ihre Unterstützung zum Ausdruck brachten.

Vishnu Gupta, der Vorsitzende der Hindu Sena, einer hindunationalistischen Organisation, gehört zu denjenigen, die in Indien Pro-Israel-Demonstrationen organisiert haben.

Gupta und andere Hindu-Nationalisten hatten sich zuvor freiwillig für die IDF gemeldet, um Israels aktuellen Angriff auf Gaza zu unterstützen.

Gupta zufolge hat das palästinensische Volk „Terroristen“ zu seinen Vertretern gewählt und kann nicht als unschuldig betrachtet werden. Er glaubt, dass indische Muslime, die die Palästinenser unterstützen, den Terrorismus in Indien gutheißen. „Der Grund für unsere Unterstützung für Israel ist das gemeinsame Problem des islamischen Fundamentalismus und des Terrorismus. Israel und Indien befinden sich in der gleichen Situation“, sagte Gupta in einem Interview mit Mondoweiss.

Diese Ansicht findet in den großen indischen Medienhäusern und rechtsgerichteten Handles in den sozialen Medien, die Israels Krieg gegen Gaza unterstützt haben, Anklang.

Die Plattformen sind voll von Fake News, Desinformation und hasserfüllten Erzählungen gegen Palästina.

Historisch gesehen hat Indien die palästinensische Sache unterstützt, eine Haltung, die in seinem eigenen Kampf gegen die britische Kolonialisierung wurzelt.

Mahatma Gandhi, der in Indien als „Vater der Nation“ verehrt wird, sagte 1938: „Palästina gehört den Arabern, so wie England den Engländern oder Frankreich den Franzosen gehört“.

1947 stimmte Indien gegen die Resolution der Vereinten Nationen zur Aufteilung Palästinas, was zur Gründung des Staates Israel führte. Indien gehörte zu den ersten Ländern, die 1974 die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als legitime Vertreterin der palästinensischen Bevölkerung anerkannten. Später richtete Indien 1996 ein Vertretungsbüro in Gaza ein, das 2003 nach Ramallah verlegt wurde.

Bis 1992 unterhielt Indien keine diplomatischen Beziehungen zu Israel.

Gupta ist der Ansicht, dass es an der Zeit ist, diese unmissverständliche Unterstützung zu ändern.

„Palästina ist ein terroristisches Land, wir sollten alle Beziehungen zu ihm abbrechen. Der palästinensische Botschafter sollte des Landes verwiesen und die Botschaft in Indien geschlossen werden“, fügt er hinzu.

In den letzten Jahren hat sich Indien Israel angenähert. Narendra Modi von der Bharatiya Janata Party war 2017 der erste indische Premierminister, der Israel besuchte.

Dieser Politikwechsel wird oft mit dem Aufstieg von Modi und der wachsenden Stimmung des Hindu-Nationalismus im Land in Verbindung gebracht.

Dieses Gefühl wird von Hindu-Fundamentalisten wie Gupta, die eine tiefe Bewunderung für Israel hegen, lautstark geäußert. Übrigens bilden sie auch einen entscheidenden Wahlblock für Modi und die Bharatiya Janata Party.

In einem Interview mit Mondoweiss erklärt Apoorvanand, ein politischer Kommentator und Hindi-Professor an der Universität von Delhi: „Das harte Vorgehen der Regierung gegen Pro-Palästina-Proteste spiegelt ihre engeren Beziehungen zu Israel wider, und die zunehmende Unterstützung für Israel im Land steht im Einklang mit dem Aufstieg der antimuslimischen, minderheitenfeindlichen Politik der Bhartiya Janta Party.“

Apoorvanand hebt die Parallelen zwischen Hindu-Nationalismus und Zionismus hervor und fügt hinzu: „Der Hindu-Nationalismus oder Hindutva tritt für eine Hindu Rashtra (Hindu-Nation) ein, eine supremakistische Ideologie, während der Zionismus einen jüdischen Staat in Palästina anstrebt. Beide behaupten den Anspruch eines eigenständigen, überlegenen Volkes auf sein Heimatland“.

Trotz der Razzien finden in ganz Indien Demonstrationen zur Unterstützung von Palästina statt.

Mir Suneem Gul ist sich der Risiken bewusst, die mit der Unterstützung Palästinas verbunden sind, will aber auch in Zukunft an den Protesten teilnehmen.

„Ich weiß, dass sich die Konsequenzen auf meine Karriere und mein Privatleben auswirken können“, sagt sie, „aber trotz dieses Bewusstseins fühle ich mich verpflichtet, mich für Palästina einzusetzen und diesen Völkermord zu stoppen.“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …