Zerstörungen im Flüchtlingslager Nuseirat nach einem israelischen Angriff am 8. Juni. Omar Ashtawy APA-Bilder

Palästinenser bei „Rettungsaktion“ massakriert, von den USA gelobt

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

8. Juni 2024

Während die Israelis am Samstag die Freilassung von vier Gefangenen feierten, die das Militär im Gazastreifen sichergestellt hatte, trauerten die Palästinenser um Hunderte von Menschen, die während der Tagesoperation getötet worden waren.

Nach palästinensischen Angaben wurden am Samstag im Zentrum des Gazastreifens mehr als 210 Palästinenser getötet und 400 verletzt, darunter auch in dem Gebiet, in dem das israelische Militär nach eigenen Angaben die vier Gefangenen aus zwei getrennten Wohnblocks in einem Wohngebiet des Flüchtlingslagers Nuseirat befreit hat.

Der neue Schrecken in Nuseirat ereignete sich zwei Tage nach der Bombardierung einer UN-Schule in dem Flüchtlingslager, in dem Tausende von Vertriebenen Zuflucht gefunden hatten, bei der mindestens 33 Menschen ums Leben kamen.

Mit Stand vom 5. Juni hatte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 36.500 Tote und 83.000 Verletzte gezählt.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich viel höher, da Tausende von Menschen unter den Trümmern vermisst werden. Eine unbekannte Zahl von Palästinensern in Gaza ist in einer zweiten Welle der Sterblichkeit gestorben, da Israel die Wasser- und Sanitäreinrichtungen in dem Gebiet zerstört hat, was zu Krankheiten führte, während es gleichzeitig eine Hungersnot herbeiführte und das Gesundheitssystem zerstörte.

Im Flüchtlingslager Nuseirat berichteten Sanitäter und Bewohner des Gazastreifens, dass bei dem Angriff zahlreiche Menschen getötet wurden und die verstümmelten Leichen von Männern, Frauen und Kindern auf einem Marktplatz und in einer Moschee verstreut lagen“, berichtete Reuters am Samstag.

Abu Obeida, der pseudonyme Sprecher der Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas, sagte, dass einige Gefangene während der Operation getötet worden seien. Israel hat keine Todesopfer unter den Gefangenen während der Razzia gemeldet.

„Durch schreckliche Massaker ist es dem Feind gelungen, einige seiner Gefangenen zu befreien, aber gleichzeitig hat er einige von ihnen während der Operation getötet“, sagte Abu Obeida.

„Diese Operation stellt eine große Gefahr für die Gefangenen des Feindes dar und wird sich negativ auf ihre Bedingungen und ihr Leben auswirken“, fügte er hinzu.

Perfidie

Aus den Aufnahmen der Razzia geht hervor, dass die israelischen Streitkräfte in zivilen Lastwagen getarnt in das Flüchtlingslager Nuseirat eindrangen:

Ein verwundeter Augenzeuge beschrieb, wie er auf die Straße ging und etwas sah, das er für einen Lastwagen mit humanitärer Hilfe hielt, bevor bewaffnete Kräfte aus dem Fahrzeug stiegen und ihm in die Brust und den Arm schossen:

„Der Markt war voll, aber dann wurden viele erschossen und lagen kopflos auf dem Boden“, berichtete der Verletzte von dem Überfall.

Israel hat die Hamas wiederholt beschuldigt, sich unter der Zivilbevölkerung zu verstecken, um ihre Angriffe auf zivile Infrastrukturen, darunter auch Krankenhäuser, im Gazastreifen zu rechtfertigen, während sie offenbar als humanitäre Hilfe getarnte Lastwagen für eine Operation benutzte, bei der zahlreiche Zivilisten getötet wurden.

Die Vortäuschung des Status von Zivilisten oder Nichtkombattanten, wie es die israelischen Streitkräfte offenbar getan haben, kann nach dem humanitären Völkerrecht das Kriegsverbrechen der Perfidie darstellen – und das nicht zum ersten Mal.

Ein weiterer Grund für den Verdacht der Perfidie ist die Tatsache, dass die vom amerikanischen Militär errichtete temporäre schwimmende Anlegestelle offenbar für den Angriff auf Nuseirat genutzt wurde:

Der Plan für den US-Pier an der Küste des Gazastreifens wurde Anfang März in einer überraschenden Ankündigung von Präsident Joe Biden während seiner Rede zur Lage der Nation bekannt gegeben und als Versuch dargestellt, die humanitäre Hilfe für das belagerte Gebiet zu erhöhen, obwohl die Kapazität des Piers im Vergleich zu den bereits bestehenden Landübergängen begrenzt ist.

Der Pier wurde am 17. Mai erstmals in Betrieb genommen und war einige Tage lang nur teilweise in Betrieb, bevor ein Sturm den modularen Pier etwa eine Woche später beschädigte.

Der umstrittene Pier ist Teil eines Korridors, den das israelische Militär durch das Zentrum des Gazastreifens, südlich von Gaza-Stadt, geschnitten hat, wodurch der nördliche und der südliche Gazastreifen faktisch geteilt werden und die israelischen Streitkräfte leichter Razzien im Zentrum des Gazastreifens durchführen können.

Das US-Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, dass die Reparaturen am Pier mit Unterstützung des israelischen Militärs abgeschlossen worden seien, was die Frage aufwirft, ob die Operation Nuseirat erst nach dem Wiederaufbau des Piers durchgeführt werden konnte.

Amerikanische Rolle

Barak Ravid, der Axios-Autor, der häufig von Israels Militär- und Geheimdienstapparat mit Informationen versorgt wird, berichtete unter Berufung auf ungenannte israelische Beamte, dass die Nuseirat-Operation „vor einigen Wochen stattfinden sollte, aber aus operativen Gründen abgesagt wurde“.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte, dass Hunderte von Soldaten an der Nuseirat-Operation beteiligt waren und ein Polizeibeamter bei der Razzia schwer verwundet wurde; er soll später an seinen Verletzungen gestorben sein.

Axios berichtete unter Berufung auf einen ungenannten US-Beamten, dass die US-Geiselzelle in Israel die Bemühungen zur Rettung der vier Geiseln unterstützt habe.

Das Weiße Haus veröffentlichte eine Erklärung des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan, in der er sagte, dass Washington „alle Bemühungen unterstützt, die Freilassung der Geiseln, die noch von der Hamas festgehalten werden, einschließlich amerikanischer Staatsbürger, sicherzustellen“.

„Dies schließt laufende Verhandlungen oder andere Mittel ein“, fügte Sullivan hinzu.

Sullivans Erklärung über die „erfolgreiche Operation“ lobt „den Beitrag der israelischen Sicherheitsdienste, die diese gewagte Operation durchgeführt haben“ und erwähnt nicht die zahlreichen getöteten Palästinenser.

Die Erklärung des Weißen Hauses war nur eine von vielen, in denen führende westliche Politiker die Rettung der vier israelischen Gefangenen feierten, ohne die dabei getöteten Palästinenser zu erwähnen.

Die Hamas verurteilte das, was sie als „schreckliches Massaker an unschuldigen Zivilisten“ im Lager Nuseirat und anderen Orten im zentralen Gazastreifen bezeichnete, sowie die angebliche amerikanische Beteiligung.

In einer auf ihrem Telegramm-Kanal veröffentlichten Erklärung erklärte die Hamas, dies beweise „einmal mehr die Komplizenschaft der US-Regierung“, die an Kriegsverbrechen in Gaza beteiligt sei.

„Jüngster Tag“ im Zentrum des Gazastreifens

Palästinenser, die in den am Samstag angegriffenen Gebieten im Zentrum des Gazastreifens leben, beschrieben „Weltuntergangsszenen“ wie in einem Horrorfilm: Quadcopter schießen auf Zivilisten in Deir al-Balah, während Israel Bomben vom Himmel fallen lässt.

In der Al-Zwayda Area, nördlich von Deir al-Balah, fallen Bomben auf die Menschen. Währenddessen wüten Luftangriffe, die überall Menschen töten und Häuser dem Erdboden gleichmachen.

Vielleicht ist es für uns vorbei. Allah ist mit uns.

– Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) June 8, 2024

Videoaufnahmen aus dem Flüchtlingslager Nuseirat zeigen den Einschlag israelischer Raketen in einem Wohngebiet.

Ein anschauliches Video zeigt rund ein Dutzend Tote und Verletzte, die auf einer Straße im Flüchtlingslager Nuseirat liegen, und andere Videos zeigen Menschen, die mit schweren Verletzungen in überfüllten medizinischen Einrichtungen ankommen.

Ein weiteres Video zeigt einen Mann, der einen kleinen Jungen mit einer schweren Kopfwunde inmitten von Leichentüchern vor einem Krankenhaus hält. Als sich das Kind plötzlich bewegt, rennt der überraschte Mann mit dem Jungen auf dem Arm in Richtung des Krankenhauseingangs.

Videos und Fotos zeigen, dass ein anderer Junge mit seiner letzten Mahlzeit im Mund getötet wurde und ein Mann beim Kochen auf einem Herd erschossen wurde.

Das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus, eines der wenigen noch funktionierenden Krankenhäuser im Gazastreifen, war mit den Opfern von Nuseirat überfordert und wurde am Samstag von einem einzigen Generator betrieben, während die israelischen Bombardierungen die dringend benötigte medizinische Versorgung weiter gefährdeten.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, er transportiere Verletzte aus Krankenhäusern im Zentrum des Gazastreifens in ein Feldlazarett, da die israelische Bombardierung drohe:

Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Der Al-Balah wird jetzt unter schwerem Luftangriff und Artilleriebeschuss evakuiert pic.twitter.com/6iJzGBkAhm

– Abeer Ayyoub (@Abeerayyoub) June 8, 2024

Befreite Gefangene „bei guter Gesundheit“

Die vier geretteten Gefangenen – Noa Argamani, 25, Almog Meir Jan, 21, Andrey Kozlov, 27, und Shlomi Ziv, 40 – wurden alle beim Supernova-Musikfestival während der Razzia der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres gefangen genommen.

Während ihrer Gefangenschaft veröffentlichte die Hamas zwei Videos, die Lebenszeichen von Argamani zeigen. Auf dem jüngsten Video, das am 31. Mai veröffentlicht wurde, ist Argamanis Stimme zu hören, die die Israelis anfleht, Druck auf Netanjahus Kriegskabinett auszuüben, und sie warnt, dass „die Zeit abläuft“.

Die vier ehemaligen Gefangenen „wurden zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und waren bei guter Gesundheit“, berichtete Reuters unter Berufung auf das israelische Militär.

Dies steht in krassem Gegensatz zu Palästinensern aus dem Gazastreifen, die in den letzten Monaten von Israel willkürlich festgenommen und mit frisch amputierten Gliedmaßen, die ohne Betäubung entfernt wurden, und mit Folterspuren am Körper wieder freigelassen wurden.

Rund 250 Menschen wurden am 7. Oktober in Israel gefangen genommen und nach Gaza gebracht. Mehr als 100 wurden von der Hamas im Rahmen eines Gefangenenaustauschs im November freigelassen.

Zwei israelisch-argentinische Männer wurden im Februar von israelischen Streitkräften in Rafah, im südlichen Gazastreifen, gerettet.

Etwa 75 Palästinenser wurden bei dieser Operation getötet, als Israel Rafah beschoss, wo Menschen, die aus anderen Gebieten des Gazastreifens vertrieben worden waren, Zuflucht gesucht hatten, um von der Militäraktion abzulenken.

Ein gefangener israelischer Soldat wurde Berichten zufolge Ende Oktober vom Militär gerettet.

Mit der Befreiung der vier Gefangenen am Samstag wurden insgesamt sieben Israelis und Ausländer, die seit dem 7. Oktober in Gaza festgehalten wurden, vom israelischen Militär befreit. Weit mehr kamen durch ein mit der Hamas ausgehandeltes Abkommen wieder frei.

Viele Familien der im Gazastreifen verbliebenen Gefangenen drängen die israelische Regierung dringend, ein weiteres Austauschabkommen zu schließen.

Von den 116 Gefangenen, die sich vermutlich noch im Gazastreifen befinden, haben die israelischen Behörden etwa ein Drittel für tot erklärt, ohne zuzugeben, dass die wahrscheinlichste Todesursache israelische Bombenangriffe sind.

Der Analyst Tariq Kenney-Shawa sagte, dass das Leben der Kinder, die am Samstag in Nuseirat getötet wurden, hätte verschont werden können.

„Israel hätte in den vergangenen acht Monaten jederzeit einem dauerhaften Waffenstillstand und einem Geiselaustausch zustimmen können“, so Kenney-Shawa, „aber tote Palästinenser sind ihr Hauptziel“.

Mehr als 100 Palästinenser werden massakriert, um 4 Israelis zu retten, die schon vor Monaten ohne Blutvergießen freigelassen worden wären, wenn Israels Hauptziel etwas anderes gewesen wäre als die ethnische Säuberung des Gazastreifens.

Es schaudert mich, wenn ich daran denke, was der „Erfolg“ der Rettungsaktion von heute Morgen ermutigen wird

– Dan Sheehan (@danpjsheehan) June 8, 2024

Einige Beobachter sagten, dass die Rettungsaktion am Samstag die im Gazastreifen verbliebenen Gefangenen gefährden würde, da die Regierung Netanjahu signalisiert hat, dass Israel sich nicht auf einen weiteren Gefangenenaustausch einlassen und die Freilassung der Gefangenen nur mit Gewalt durchsetzen wird.

„Für die Hamas bedeutet dieser Ansatz, dass die Gefangenen zu einem Nettoverlust werden: Sie müssen große Ressourcen aufwenden, um sie zu behalten, aber sie haben keinen potenziellen Nutzen davon“, so der israelische Schriftsteller Alon Mizrahi.

„Sie wissen inzwischen, wie alle anderen auch, dass der Zweck der israelischen Operation darin besteht, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens auszurotten und ethnisch zu säubern“, bevor das Gleiche mit den Palästinensern in Israel und im Westjordanland geschieht.

Bidens „israelischer“ Vorschlag

Das US-Außenministerium kündigte am Freitag an, dass Antony Bliken, Washingtons Spitzendiplomat, in den kommenden Tagen in die Region zurückkehren werde, um Israel und die Hamas zu drängen, einen dreistufigen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch zu akzeptieren, den Präsident Joe Biden letzte Woche vorgeschlagen hatte.

Die USA haben auch einen Resolutionsentwurf in Umlauf gebracht, der Bidens Vorschlag im UN-Sicherheitsrat unterstützt, wo sie bereits mehrfach ihr Veto gegen Resolutionen eingelegt haben, die einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordern.

Biden stellte den Vorschlag so dar, als ob es sich um eine israelische Initiative handele, doch diese Behauptung wurde von Netanjahu sofort in Frage gestellt.

Die Hamas hat dem von Biden skizzierten Plan nicht zugestimmt, da sie klare Garantien dafür verlangt, dass die Vereinbarung zu einem vollständigen Ende des Krieges im Gazastreifen und einem vollständigen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gebiet führen würde.

Sami Abu Zuhri, ein ranghoher Hamas-Beamter, sagte gegenüber Reuters, die Gruppe begrüße zwar Bidens Ideen„, aber der im Sicherheitsrat zirkulierende Resolutionsentwurf enthalte keinen Hinweis auf ein Ende der Aggression oder den Abzug“.

Reuters paraphrasierte Abu Zuhri mit den Worten, dass „die Hamas an ihrem Vorschlag vom 5. Mai festhält, der auf einem Ende der Kämpfe und einem israelischen Rückzug, einem Tauschgeschäft und einer Aufhebung der Blockade der Enklave beruht“ – Forderungen, die die Gruppe in den letzten Monaten immer wieder erhoben hat.

Unterdessen verschob der israelische Oppositionsführer Benny Gantz die für Samstag geplante Ankündigung seines Rücktritts aus dem Kriegskabinett von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Gantz hatte Netanjahu eine Frist bis zum 8. Juni gesetzt, um eine „Day-after“-Strategie für den Gazastreifen vorzulegen, in der Netanjahu verspricht, so lange weiterzumachen, bis er den „totalen Sieg“ errungen hat – ein Ziel, das Biden bei der Ankündigung seines Vorschlags in der vergangenen Woche als „unbestimmt“ kritisiert hatte (er wollte wohl „undefiniert“ sagen).

In einem Interview, das am Dienstag vom Time Magazine veröffentlicht wurde, sagte Biden, es gebe „allen Grund für die Menschen“, den Schluss zu ziehen, dass Netanjahu den Krieg in Gaza für seine eigenen Ziele verlängere.

Jon Elmer steuerte Hintergrundinformationen über den US-Pier bei.

Übersetzt mit deepl.com

