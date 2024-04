Palestinians warn of a Jewish and Christian Zionist plot to threaten Al-Aqsa Mosque, starting with a red heifer from Texas Palestinians are warning the world of threats by Israeli religious extremists and Christian Zionists to implement a bizarre but lethal plot to demolish the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque to make way for the Third Jewish Temple.

Fünf rote Färsen kamen am 15. September 2022 in Israel an. (Foto: Boneh Israel)

Palästinenser warnen vor einem jüdischen und christlich-zionistischen Komplott zur Bedrohung der Al-Aqsa-Moschee, das mit einer roten Färse aus Texas beginnt

Von Pfarrer Dr. Don Wagner

21. April 2024

Palästinenser warnen die Welt vor den Drohungen israelischer religiöser Extremisten und christlicher Zionisten, die einen bizarren, aber tödlichen Plan zur Zerstörung des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee verfolgen, um Platz für den dritten jüdischen Tempel zu schaffen.

0

Fünf rote Färsen kamen am 15. September 2022 in Israel an. (Foto: Boneh Israel)

Das Letzte, was die Palästinenser brauchen, ist eine weitere Krise in ihrem Heimatland. Es reicht nicht aus, dass Israel seinen völkermörderischen Krieg im Gazastreifen fortsetzt, mit akutem Hunger, weiteren täglichen Beschränkungen für lebenswichtige humanitäre Hilfe, weiteren israelischen Massakern im Gazastreifen und zunehmenden Siedlerpogromen im Westjordanland, wo weder die Palästinenser noch ihr Land geschützt sind. Ein regionaler Krieg im Nahen Osten ist nach wie vor sehr wahrscheinlich, solange Netanjahu glaubt, er könne sich aus dem Gefängnis heraushalten, indem er die Gewalt fortsetzt und sie von den Vereinigten Staaten unterstützen lässt.

Unter dem Radar befindet sich eine weitere, übersehene Bedrohung für die regionale Stabilität, die sich leicht über den Nahen Osten hinaus auf Asien und Afrika ausweiten und die Vereinigten Staaten noch tiefer in das Geschehen hineinziehen könnte. Am 9. April 2024 veröffentlichten einige palästinensische christliche Führer ein Bulletin und eine Petitionsaktion, in der sie die Welt vor den Drohungen israelischer religiöser Extremisten und christlicher Zionisten warnten, die einen bizarren, aber tödlichen Plan zur Zerstörung des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee in die Tat umsetzen wollen, um Platz für den dritten jüdischen Tempel zu schaffen.

Die Al-Aqsa-Moschee (auch bekannt als „Al-Masjid Al-Aqsa“ oder die am weitesten entfernte Moschee) ist die drittheiligste Stätte des Islam und wird in Sure 17 des Korans erwähnt – die nächtliche Reise des Propheten Mohammed. Diese heiligen Stätten markieren genau den Ort, an dem der Prophet der Überlieferung nach in den Himmel aufstieg. Al-Aqsa wird auch als Haram al-Sharif oder „das edle Heiligtum“ bezeichnet, was die gleiche Bezeichnung für die Moschee um die Qa’aba in Mekka, die heiligste Stätte des Islam, widerspiegelt. Jede Verletzung oder jeder Versuch, Al-Aqsa oder den angrenzenden Schrein, den Felsendom, zu beschädigen, könnte eine Reaktion von etwa 2 Milliarden Muslimen auf der ganzen Welt hervorrufen.

Anzeige

Unbemerkt von der meist geschönten westlichen Medienberichterstattung über die Krise im Gazastreifen schlug Hamas-Sprecher Abu-Ubaida am 100. Tag des israelischen Völkermords (14. Januar 2024) Alarm. Tag des israelischen Völkermordes (Januar 2024) einen Alarm auslöste. Er warnte die islamische Welt und jeden, der zuhörte, dass Israel vor kurzem eine bestimmte Rinderrasse in eine Siedlung im Westjordanland gebracht hatte. Was einigen als irrelevante oder bizarre Bemerkung erschien, war eine ernste Warnung an die muslimischen Führer, dass eine finstere Verschwörung im Hinblick auf den Haram al-Sharif im Gange sei.

Israel hatte vor kurzem seine Vorschriften zum Verbot der Einreise von Vieh in das Land gebogen und die Verbringung von fünf roten Färsen von einer christlich-zionistischen Ranch in Texas in eine illegale Siedlung im Westjordanland erlaubt. In den letzten drei Jahrzehnten haben verschiedene christlich-zionistische Rancher in den USA versucht, eine 100%ig reine rote Färse zu züchten, die nach einem obskuren alten priesterlichen Reinigungsprozess, der im Buch Numeri (Kapitel 19) aufgezeichnet ist und von dem jüdischen Weisen Maimonides kommentiert wurde, verschiedene Rituale einleiten könnte, die zu Tieropfern in einem wiedererrichteten Dritten Tempel führen. Nahezu unmöglich war jedoch die Notwendigkeit, eine reine rote Kuh zu finden, bevor das notwendige Reinigungsritual im wiedererrichteten Dritten Tempel durchgeführt werden konnte.

Mehrere ultraorthodoxe israelische zionistische Organisationen und christlich-zionistische Gruppen auf der ganzen Welt haben sich für den Dritten Tempel und die Kontrolle über den so genannten Tempelberg eingesetzt. Das Ereignis, das die Spekulationen über den dritten Tempel anregte, war Israels Einnahme des arabischen Ostjerusalem im Juni 1967, das rasch von Israel annektiert wurde. Sowohl christliche als auch jüdische religiöse Extremisten interpretierten den Sieg Israels als den Beginn einer neuen messianischen Ära und den Countdown für die letzten Tage der Geschichte, die je nach religiöser Präferenz in der ersten oder zweiten Ankunft des Messias gipfeln.

Sowohl ultraorthodoxe Juden als auch fundamentalistische Christen waren sich einig, dass der Bau des dritten jüdischen Tempels eine Schlüsselphase des messianischen Zeitalters darstellt. Nur zwei Hindernisse standen ihnen im Weg. Das erste bestand darin, eine rote Kuh zu finden, die vollkommen rein und noch nie gezeugt worden war, wie es in Numeri 19:1-3 vorgeschrieben ist. Mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaft und der Genmanipulation machten sich mehrere christlich-zionistische Rancher in den Vereinigten Staaten an die Aufgabe, eine reine rote Färse zu züchten. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Beinahe-Erfolge, aber in jedem Fall disqualifizierte ein weißes oder schwarzes Haar das fast heilige Rind.

Das zweite große Hindernis ist jedoch nach wie vor beängstigend. Es handelt sich um die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. Seit den späten 1960er Jahren gab es eine Reihe von gewalttätigen Versuchen jüdischer und christlicher Extremisten, die muslimischen Stätten zu sprengen. Ein denkwürdiger Versuch ereignete sich am 10. März 1982, als 45 ultraorthodoxe religiöse Extremisten, bekannt als die Lifta-Gruppe, mit Sprengstoff bewaffnet die Mauer zum Haram al-Sharif erklommen. Ein muslimischer Wachmann benachrichtigte die Polizei, die schnell eintraf und die Täter verhaftete. Zu dieser Zeit war die israelische Regierung bestrebt, die Unantastbarkeit der muslimischen Stätten zu wahren und den so genannten religiösen Status quo in Jerusalem zu respektieren.

Drei Wochen nach der Lifta-Aktion erschien in der Jerusalem Post eine viertelseitige Anzeige, in der die Freilassung der 45 Extremisten gefordert wurde und in der sie als „aufrichtige, treue Söhne Israels“ bezeichnet wurden. Die Anzeige wurde von dem in den USA ansässigen „Committee of Concerned Evangelicals for Freedom of Worship on the Temple Mount“ geschaltet. Die drei Co-Vorsitzenden des Komitees waren der reiche Ölmagnat Terry Risenhoover aus Oklahoma, der kalifornische Geschäftsmann Doug Krieger und der Geistliche Rev. Ken Loach aus Houston. Was die drei gemeinsam hatten, war der extreme christlich-zionistische Glaube, dass der dritte Tempel gebaut werden muss, um die Schlacht von Armageddon, die Entrückung und die Rückkehr Jesu zu beschleunigen. Sie erhöhten die Gerichtskosten, und innerhalb eines Jahres wurden die militanten Angreifer mit minimalen Strafen aus dem Gefängnis entlassen. Die kostspieligen Anwaltskosten und andere Ausgaben wurden von Evangelikalen aufgebracht, die eine Steuerabschreibung erhielten, da der Fonds den Status einer steuerfreien Organisation (501(c)3) erhielt. (siehe Donald Wagner und Hassan Haddad, All In The Name of the Bible, Brattleboro, Vermont: Amana Books, 1986, Seiten 25-26).

Die meisten der militanten Juden in der Lifta-Operation waren Schüler von Rabbi Meir Kahane, dessen Kach-Bewegung („So“) in den Vereinigten Staaten und später in Israel zu einer terroristischen Organisation erklärt wurde. Bevor Israel die Kach-Organisation verbot, hatte Kahane eine kleine, aber mächtige Anhängerschaft in mehreren militanten Siedlungen wie Kiryat Arba in der Nähe von Hebron. Der israelische Journalist Gershom Gorenberg beschrieb das Parteiprogramm der Kach-Partei so, dass „sexuelle Beziehungen zwischen einem Juden und einem Araber (Palästinenser) ein Kapitalverbrechen darstellen; das letztendliche Ziel der Partei war die Vertreibung aller Araber (Palästinenser) aus Israel und den besetzten Gebieten“. Kahanes kleine Gruppe von aggressiven Anhängern besprühte Jerusalem mit Plakaten, auf denen sie forderten, dass Israel „die Moscheen vom Tempelberg entfernt“. Heute bieten sowohl jüdische als auch christlich-zionistische Websites Poster des Haram al-Sharif oder Tempelbergs an, auf denen der Dritte Tempel anstelle der Al-Aqsa und des Felsendoms zu sehen ist. (Gershom Gorenberg, Das Ende der Tage: Fundamentalism and the Struggle for the Temple Mount, (Oxford University Press, 2000); Seite 128).

Kahane mag tot sein, aber seine rassistischen Ansichten leben nicht nur in Kiryat Arba, sondern in allen Siedlungen im Westjordanland, in Jerusalem und in Israel wieder auf, einschließlich mehrerer Mitglieder von Netayahus Kabinett. Dazu gehören Finanzminister Bezalel Smoltrich, Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, die Knesset-Vorsitzende für Sicherheit, Zikva Fogel, die Ministerin für die Stellung der Frau, Mai Golan, und Zvi Sukkot, der Vorsitzende von Ben-Gvirs Jewish Power Party, um nur einige zu nennen. Sie alle sind unverblümte Anhänger des Zionismus der Marke Kahane und unterstützen die ethnische Säuberung der Palästinenser und die Zerstörung des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee. Es ist nicht verwunderlich, dass militante jüdische Extremisten mehr Privilegien erhalten haben, um in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee zu „beten“ oder die islamischen Gebete zu stören und gelegentlich Zugang zur Moschee zu erhalten. Netanjahus Herrschaft hat die rassistischen Ansichten Kahanes populärer gemacht als je zuvor in der jüngeren Geschichte, was die Möglichkeit der politischen Unterstützung Israels und der Bewaffnung eines Angriffs auf die heiligen Stätten der Muslime erhöht. Die Ankunft der geschätzten roten Färse könnte der erste Schritt zu dieser beängstigenden Realität sein.

Es besteht auch die Sorge, dass diese Ansichten einen größeren Teil der Israelis, einschließlich der säkularen Juden, beeinflussen. Laut einer Ha‘ aretz-Umfrage vor zehn Jahren befürworteten 43 % der religiösen Juden und überraschende 31 % der säkularen Israelis die Entfernung der muslimischen Heiligtümer. Heute sind Schätzungen zufolge weit über 70 % der religiösen Juden für einen Tempel anstelle der muslimischen Stätten, während 40-50 % der säkularen Israelis das Projekt unterstützen.

Ein Beispiel dafür ist Beth Kronfield, eine säkulare amerikanische Jüdin, die Alija gemacht und die Organisation „High on Har“ gegründet hat, die Führungen durch den Haram al-Sharif anbietet, um für den Bau des Dritten Tempels zu werben. Kürzlich sagte Kromfield zu CBS-TV: „Es ist so wichtig für die Juden, zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen. Es geht nicht darum, unseren muslimischen Brüdern und Schwestern etwas wegzunehmen….. Es geht darum, diesen Ort zu bewahren und Wächter über das Haus Gottes für alle Menschen zu sein.“ Offensichtlich ist Beth entweder unwissend oder sie kümmert sich einfach nicht um die gewalttätigen und gotteslästerlichen Auswirkungen, die ein solcher Akt auf alle Palästinenser und die muslimische Welt haben wird.

Die Sabeel-Petition ist ein dringender Aufruf an alle religiösen und nicht-religiösen Menschen, sich diesem gefährlichen Komplott zu widersetzen, das falsche religiöse Überzeugungen zu Waffen macht und sie in einen politischen Albtraum verwandelt.

Besonders besorgniserregend ist die wachsende politische Unterstützung dieser Ansichten nicht nur in der Regierung Netanjahu, sondern auch unter den republikanischen Mitgliedern des US-Kongresses. Kürzlich sprach ein Führer der Bewegung des Dritten Tempels, Yishak Mamo aus Uvne Jerusalem, auf der Nationalen Versammlung für Gebet und Buße, die vom Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson im Museum of the Bible in Washington, D.C., einberufen wurde. CBS-TV beschrieb das Treffen als ein „Who is Who“ unter den fundamentalistischen christlichen Zionisten, darunter auch republikanische Kongressmitglieder. Mamo erläuterte die praktischen Errungenschaften des Projekts und stellte Byron Stinson vor, den texanischen Rancher, der bei der Zucht der roten Färsen geholfen hat. Stinson erklärte den Zuhörern, dass der Bau des dritten Tempels die Schlacht von Armageddon und das zweite Kommen Jesu einleiten würde.

Wenn es nach Israels Versuch, das Leben, die Geschichte und die Präsenz der Palästinenser im Gazastreifen vollständig auszulöschen, überhaupt noch Hoffnung gibt, dann ist es die Entlarvung der hässlichen dunklen Seite des Zionismus, der heute in Israel herrscht, als faschistisches, ultranationalistisches Regime, das nichts weniger als einen regelrechten Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen begeht. Die langfristige Lösung und vielleicht die einzige Hoffnung auf Sicherheit für Palästinenser und Israelis ist die Entkolonialisierung Palästinas und die Dämonisierung Israels. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber der Prozess ist bereits im Gange.

Aber alle Hoffnung wird zunichte gemacht, wenn die Netanjahu-Regierung oder sogar eine Nach-Netanjahu-Gruppe fanatischer christlicher und jüdischer Zionisten versucht, den Harm-al-Scharif zu zerstören. Die Beseitigung des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee, um den Weg für einen dritten jüdischen Tempel zu ebnen, wird ungeahnte Zyklen der Gewalt und Unterdrückung auslösen und muss um jeden Preis verhindert werden.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …