Die BSW ist dien einzige Partei die ihren Parteitag mit dem Dank an die Rote Armee für die Befreiung von Auschwitz dankte, sondern auch mit Oskar Lafontaine einen Politiker in ihrer Mitte hat, der endlich einmal Klartext zu den israelischen Kriegsverbrechen in Gaza Stellung bezog. Mein Dank geht an Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine für ihren Mut, auch Tabuthemen anzupacken und Lösungen anzubieten, die Deutschland wieder auf den richtigen politischen Kurs bringen werden. Endlich eine Partei, die ich wählen kann und werde auch beitreten will. Evelyn Hecht-Galinski

Parteitag & Aufstellungsversammlung zur EU-Wahl | Berlin | 27. Januar 2024

Am Ende des Videos ist die grandiose Abschlussrede von Oskar Lafontaine https://www.youtube.com/live/ZfDr1wAzlsE?si=on0OI8ZJYYQvAFth https://www.youtube.com/watch?v=ZfDr1wAzlsE

