Pepe Escobar: Der Westen ist wild entschlossen, Russland zu einem heißen Krieg zu provozieren

30. Mai 2024

Die Warnung von Präsident Putin könnte nicht deutlicher ausfallen: „Im Falle des Einsatzes von Langstreckenwaffen werden die russischen Streitkräfte erneut Entscheidungen über die weitere Ausdehnung der Sanitätszone treffen müssen (…) Wollen sie einen globalen Konflikt? Es schien, als wollten sie [mit uns] verhandeln, aber wir sehen keinen großen Wunsch, dies zu tun.“

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow fand dann auch die passende Metapher, um die verstärkten militärischen Ausbrüche der NATO zu bezeichnen: Die NATO steigert nicht nur den Grad der Eskalation, sondern verfällt in eine kriegerische „Ekstase“.



Ernster kann es nicht werden. „Sie“, so hat Putin angedeutet, scheinen tatsächlich einen „globalen Konflikt“ zu wollen. Das ist der Kern der neuen selbstmörderischen „Ecstasy“-Strategie der NATO.

Trotz aller Umschreibungen haben NATO-Sekretär Jens Stoltenberg, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Rektor Olaf Scholz praktisch grünes Licht dafür gegeben, dass Kiew westliche Waffen für Angriffe tief im Inneren der Russischen Föderation einsetzt. Die angebliche Debatte, die noch immer andauert, ist nur ein „Vorwand“ für das eigentliche Ziel: einen Vorwand, der zum Dritten Weltkrieg führen könnte.



Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Kiew sich auf „begrenzte“ Angriffe gegen relativ unwichtige Ziele beschränken wird. Stattdessen wird es wahrscheinlich kritische Sicherheitsinfrastrukturen angreifen, in der Hoffnung, eine unnachgiebige russische Reaktion zu provozieren, die wiederum der NATO den Weg ebnen würde, sich auf Artikel 5 zu berufen und de facto einen heißen Krieg zu beginnen.

Bereits am Rande des Abgrunds



Der von Peskow beschriebene „Eskalationsrausch“ geriet außer Kontrolle, als Anfang des Jahres eine – geheime – neue Ladung von ATACMS an Kiew geliefert wurde, die durch ATACMS mit größerer Reichweite ergänzt wurde. Kiew hat sie für schwere Angriffe auf russische Luftwaffenstützpunkte und wichtige Luftverteidigungsknotenpunkte eingesetzt. Diese ATACMS feuern Raketen mit einer Geschwindigkeit von Mach 3 ab: eine ernsthafte Herausforderung selbst für die besten russischen Luftabwehrsysteme.



All dies scheint auf eine wichtige Entscheidung hinzudeuten, die von mehreren Nebelschichten umhüllt ist: Während die bevorstehende kosmische Demütigung der NATO auf dem schwarzen Boden Noworossijas Tag für Tag offenkundig wird, setzen die westlichen Eliten, die das Sagen haben, darauf, einen heißen Krieg gegen Russland zu provozieren.



Richard H. Black, ein ehemaliger US-Senator aus Virginia, liefert eine ernüchternde Analyse:

„Dies ist eine Fortsetzung des Musters, bei dem die NATO-Streitkräfte erkennen, dass sie den Krieg in der Ukraine verlieren und die zerbrechlichen Verteidigungslinien zusammenbrechen, und die Antwort der NATO ist eine Eskalation. Dies geschieht nicht zufällig, sondern ganz bewusst. Es ist nicht der erste Angriff auf die russische Nukleartriade. Die Ideologen sehen ihre Welt zerbröckeln, nachdem sie die Regenbogenflagge über konservativen Ländern gehisst und immerwährende Kriege geführt haben. Sie sind verzweifelt und könnten bis zum Atomkrieg eskalieren, um aus der Klemme zu kommen. Sie machen eine Reihe von Babyschritten und antworten darauf, dass ’sie nichts als Antwort tun‘, und so machen sie immer wieder Babyschritte, bis einer von ihnen auf einer Landmine landet und wir im Dritten Weltkrieg sind. (…) Putin ist sich des Ungleichgewichts im Westen sehr bewusst, der immer wieder behauptet, er würde nur mit dem Säbel rasseln, aber das tut er nicht – er informiert den Westen über die gefährliche Realität.“



In Russland warnte Senator Dmitri Rogosin, ein ehemaliger Leiter von Roscosmos, Washington direkt: „Wir stehen nicht nur an der Schwelle, sondern bereits an der Kante, jenseits derer, wenn der Feind nicht mit solchen Aktionen gestoppt wird, ein unumkehrbarer Zusammenbruch der strategischen Sicherheit der Atommächte beginnen wird.“



General Evgeny Buzhinky entwarf ein ominöses Szenario: „Ich bin sicher, dass, wenn die Schläge von Taurus von ATACMS sehr schädlich für Russland sind, dann vermute ich, dass wir zumindest den logistischen Knotenpunkt auf dem Gebiet Polens in Rzeszów treffen werden“, wo die Raketen für die Lieferung an die Ukraine bereitgestellt werden.

Die Verbindung wäre in diesem Fall unumkehrbar: Russland greift Polen an; die NATO ruft Artikel 5 auf; 3.

Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen



Die kriegerische „Ekstase“ der NATO ist vorhersehbar in Feigheit getarnt. Trotz des rhetorischen Mülls, der rund um die Uhr zu hören ist, wir wollen keinen Krieg mit Russland“, deuten die Fakten darauf hin, dass die NATO Kiew benutzt, um eine Vielzahl russischer militärischer Einrichtungen anzugreifen und zu zerstören. Es ist auch nicht zu leugnen, dass der US-Deep-State die Terroranschläge Kiews gegen die russische Zivilbevölkerung im Donbass, in Belgorod und anderswo unterstützt hat.

In Anbetracht der ernsthaften Debatte, die derzeit auf mehreren russischen Plattformen geführt wird, könnte all dies einen vernünftigen Vorwand für einen taktischen Nuklearabwurf auf die – rechtlich unrechtmäßige – Kiewer Bande darstellen. Zumindest würde dies einen Krieg beenden, der sich schon viel zu lange hinzieht.



Doch das wäre völlig untypisch für den legalistischen Putin, der mit der Geduld eines taoistischen Mönchs mit Armageddon-Themen umgeht. Dennoch verfügt Russland über ein ganzes Arsenal asymmetrischer Instrumente – sowohl konventioneller als auch nuklearer Art -, die der NATO einen schmerzhaften Schlag versetzen können, und zwar dort, wo das Bündnis es am wenigsten erwartet.

So weit sind wir noch nicht – auch wenn wir dem Ziel Tag für Tag bedrohlich näher kommen. Dmitri Medwedew hat zum x-ten Mal eine rote Linie gezogen: Ein US-Angriff auf russische Ziele oder die Erlaubnis der USA, dass Kiew Ziele in Russland mit amerikanischen Raketen und Drohnen angreift, wäre der „Beginn eines Weltkriegs“.



Und Außenminister Lawrow, der wieder einmal seine typische taoistische Geduld an den Tag legte, musste mit einer weiteren ernsten Mahnung aufwarten: Russland wird die Stationierung von nuklearfähigen F-16 in der Ukraine – die de facto nur von NATO-Piloten bedient werden können – als „ein bewusstes Signal der NATO im nuklearen Bereich an Russland“ betrachten.

Und dennoch hört die Schar der Sessel-Dr. Strangeloves – die von der rarifizierten atlantischen Plutokratie, die über reale Macht, Geldmittel, Einfluss und die Kontrolle über die Massenmedien verfügt, üppig belohnt wird – nicht zu.

