Police raid Berlin conference as repression of Palestine activism escalates in Germany Berlin police raided and cut off electricity to the Palestinian Congress conference before banning the three-day event. Organizers say Germany’s antidemocratic authoritarian response to Palestine activism is growing by the day.

Organisatoren des Palästinakongresses bei einer Pressekonferenz einen Tag nach der Razzia der Berliner Polizei, die die dreitägige Veranstaltung auflöste, 13. April 2024. (Foto: Abir Kopty)

Razzia der Berliner Polizei auf dem Palästinakongress, 12. April 2024. (Foto: Twitter/Progressive International)

Polizeirazzia auf Berliner Konferenz: Repression gegen Palästina-Aktivisten in Deutschland eskaliert

Von Abir Kopty

13. April 2024

Die Berliner Polizei hat eine Razzia durchgeführt und die Stromversorgung der Konferenz des Palästinakongresses unterbrochen, bevor sie die dreitägige Veranstaltung verbot. Die Organisatoren sagen, dass Deutschlands antidemokratische autoritäre Reaktion auf Palästina-Aktivismus von Tag zu Tag zunimmt.

In einem schockierenden, aber erwarteten Schritt hat die Berliner Polizei eine Razzia durchgeführt und den „Palästinenserkongress“ geschlossen, als dieser am Freitag, den 12. April, begann. Der Kongress war als dreitägige Veranstaltung mit Rednern aus aller Welt geplant, darunter Ghassan Abu-Sittah, Salman Abu Sitta, Noura Erakat und Ali Abunimah, um nur einige zu nennen.

Die von palästinensischen, jüdischen und internationalen Gruppen organisierte Konferenz sollte den Völkermord in Gaza und die israelischen Verbrechen an den Palästinensern erörtern und als Tribunal für Israel und einen seiner größten Unterstützer und Waffenlieferanten dienen: Deutschland.

„Die Tatsache, dass wir es geschafft haben, hier zu sein und diese Konferenz abzuhalten, ist an sich schon ein Akt des Widerstands“, sagte die palästinensische Journalistin Hebh Jamal in ihrer Eröffnungsrede auf der Konferenz.

Jamal wusste nicht, dass ihre Rede die einzige im Rahmen des geplanten dreitägigen Programms sein würde.

Einschüchterung durch die Regierung

Jamal bezog sich dabei auf die aufgeladene öffentliche Atmosphäre, die dem Kongress vorausging. Seit Wochen, seit der Ankündigung der Veranstaltung, haben die deutschen Behörden, die Polizei und die Medien darauf hingearbeitet, diese eine Veranstaltung zu verhindern.

Die deutschen Medien bezeichneten den Kongress unter anderem als „Kongress der Israelhasser„, als Konferenz der „Terror-Apologeten“ und führten eine Hetzkampagne gegen die Redner. Politiker riefen dazu auf, den Rednern der Konferenz den Zutritt zu verweigern, und der Berliner Senat stand kurz davor, sie zu verbieten.

Unabhängig davon unternahm die Regierung in den Wochen vor dem Kongress zahlreiche Schritte, um die Organisatoren unter Druck zu setzen und einzuschüchtern. Es gab Hausdurchsuchungen bei Aktivisten, die an der Konferenz beteiligt waren, und eine Benefizveranstaltung für den Kongress wurde untersagt. Außerdem sagten nach Angaben der Organisatoren zwei Veranstaltungsorte aufgrund von polizeilichem Druck und Drohungen ab, und die Berliner Behörden froren auch das Bankkonto der Jüdischen Stimme ein, einem der Organisatoren des Kongresses, auf dem alle Spenden für die Veranstaltung gesammelt wurden.

Am Tag der Konferenz setzte die Polizei 2.500 Polizisten in der Nähe des Veranstaltungsortes und im Inneren der Halle ein.

Die Polizei ließ nur 250 der 800 Teilnehmer, die ihre Karten im Voraus reserviert hatten, zu der Veranstaltung zu. Und als ob das noch nicht genug wäre, wurde Dr. Ghassan Abu-Sittah die Einreise nach Deutschland verweigert und zurück ins Vereinigte Königreich abgeschoben. Er sollte am Abend auf dem Kongress über das sprechen, was er in Gaza erlebt hat.

Als die Veranstaltung beginnen sollte, wurden zwei Dutzend der feindseligen und antipalästinensischen Journalisten, die die Hetzkampagne gegen die Konferenz angeführt hatten, von der Polizei hereingelassen, obwohl sie nicht von den Kongressveranstaltern akkreditiert waren. Es sah wie ein Hinterhalt aus. Diese 25 wurden auch bei der offiziellen Zählung der Teilnehmer berücksichtigt, was bedeutete, dass 25 weniger angemeldete Teilnehmer eingelassen wurden.

Nach Beginn der Konferenz waren alle erleichtert, dass wir es trotz allem „geschafft haben“, ganz gleich, wie angespannt und unsicher man sich angesichts der starken Polizeipräsenz im Inneren fühlte, begleitet von feindseligen Medienvertretern, die herumliefen und die Leute filmten. Es gab ein kleines Gefühl des Sieges angesichts der vergangenen langen, anstrengenden und schrecklichen sechs Monate in einem Land, das den Kummer und die Wut seiner palästinensischen Gemeinschaft nicht als legitim ansieht.

Doch dieser kleine Sieg währte nicht lange.

Die deutsche Polizei hatte an diesem Tag nur einen Auftrag: die Veranstaltung zu beenden. Sie wartete nur auf den richtigen Moment. Wenn es keinen richtigen Moment gab, würden sie einen schaffen.

Polizei stürmt Veranstaltung, kappt Strom

Der nächste Redner nach der Journalistin Heba Jamal war der renommierte palästinensische Gelehrte und Autor Salman Abu Sitta, der aus der Ferne über ein vorab aufgezeichnetes Video teilnahm.

Zwei Minuten nach Beginn des Videos stürmten plötzlich Dutzende von Polizisten in die Mitte des Saals, vor die Leinwand und die Bühne, und unterbrachen die Videoübertragung.

Als die Polizei die Bühne des Palästinakongresses stürmte, um die Veranstaltung zu beenden, schrie ein Organisator: „Sie blamieren sich gerade, sollen sie sich doch blamieren!“ Alle nickten.

Die Polizei behauptete zunächst, Abu Sitta habe etwas gesagt, das zu Gewalt oder Hass aufstacheln würde. Als die Organisatoren sie aufforderten, den Satz genau zu benennen, sagten sie, sie müssten das überprüfen. Sie wüssten es nicht.

Daraufhin behaupteten sie, dass Salman Abu Sitta in Deutschland ein Verbot der „politischen Betätigung“ habe. Für sie war diese entfernte Rede ein Verstoß. Die Anwältin der Veranstaltung, Nadja Samour, erklärte jedoch, dass die Polizei die Teilnehmerliste am Morgen überprüft habe und nichts in Bezug auf Abu Sitta festgestellt habe. Die Organisatoren schlugen vor, den Rest von Abu Sittas Rede nicht zu überprüfen, sondern mit den übrigen Rednern fortzufahren.

Die Polizei wollte auch die Live-Übertragung der Veranstaltung verhindern, weil sie befürchtete, dass ein Redner etwas sagen könnte, das eine Aufwiegelung beinhalten könnte. Als die Organisatoren gegen eine solche hypothetische Annahme argumentierten, brach die Polizei in den Elektroraum des Veranstaltungsortes ein und schaltete den Strom ab. Daraufhin beschloss die Polizei, die gesamte Veranstaltung für die gesamten drei Tage zu verbieten, und forderte alle Teilnehmer auf, den Veranstaltungsort zu räumen.

Als die Leute begannen, den Saal zu verlassen, nahm die Polizei mehrere Aktivisten fest, darunter zwei jüdische Aktivisten. Ja, in Deutschland gibt es nur eine Art von Juden, die als legitim angesehen wird: eine, die sich nicht mit Israels Völkermord auseinandersetzt.

Samour zufolge teilte die Polizei den Organisatoren mit, dass der Befehl zur Schließung der Konferenz von ganz oben“ kam. Sie könne das zwar nicht bestätigen, aber es gebe offensichtlich eine gestörte Kommunikation zwischen der Bundespolizei und der Berliner Polizei. Es ist unklar, woher die Entscheidung kam und wie und wann sie den Polizisten vor Ort mitgeteilt wurde.

Wachsender Autoritarismus

Wie die meisten deutschen Politiker begrüßte auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser das Verbot des Kongresses: „Es ist gut, dass die Berliner Polizei ein hartes Durchgreifen gegen den so genannten Palästina-Kongress in Berlin angekündigt hat. Wir haben die islamistische Szene sehr genau im Blick.“

Islamfeindliche und antipalästinensische Stimmungen haben den öffentlichen Diskurs über Palästina hier in Deutschland schon vor dem 7. Oktober geprägt und sind noch schlimmer geworden. Polizeiliche Repressionen und Razzien sind an der Tagesordnung und nicht willkürlich.

Während die Organisatoren versprachen, die Entscheidung vor Gericht anzufechten, warnen sie, dass diese Repressionstaktiken darauf abzielen, die Bewegung zu erschöpfen.

„Wir wissen, dass die Welt zuschaut und dass sie sieht, dass Deutschland seine antidemokratischen, autoritären Tendenzen mit jedem Tag mehr zur Schau stellt“, sagen die Organisatoren des Palästinakongresses.

„Bei all der Energie, die durch diese Repression verbraucht, verschwendet und absorbiert wird, ist es das Wichtigste, weiterhin über den Völkermord zu sprechen“, sagte Wieland Hoban, Vorsitzender der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten, einem Mitorganisator des Kongresses.

„Wir sind stolz, heute hier zu sein, das ist schon ein Sieg, und sie werden uns nicht aufhalten“, sagte Mitorganisatorin Karin de Rigo von der Gruppe DIEM25.

Organisatoren des Palästinakongresses bei einer Pressekonferenz einen Tag nach der Razzia der Berliner Polizei, die die dreitägige Veranstaltung auflöste, 13. April 2024. (Foto: Abir Kopty)

Die Organisatoren des Kongresses hielten am Samstag, den 13. April, einen Tag nach der Razzia und dem Abbruch der Veranstaltung durch die Polizei, eine Pressekonferenz ab, um auf die schockierenden Ereignisse zu reagieren.

Sie stellten klar, dass das von der Polizei ausgesprochene Verbot auch für alle alternativen Veranstaltungen gilt, die organisiert werden, um den Rednern einen Treffpunkt zu bieten, sei es online oder persönlich.

„Was gestern geschehen ist, sollte um die Welt gehen, Deutschland sollte beschämt und getadelt werden“, sagte der Filmemacher und Aktivist Dror Dayan auf der Pressekonferenz. Er rief auch zum kulturellen und akademischen Boykott Deutschlands auf.

Die Organisatoren wiesen darauf hin, dass sie noch immer keine schriftlichen Anordnungen erhalten hätten, in denen die von der Polizei mündlich verhängten Einschränkungen aufgeführt seien.

„Das Verhalten der Polizei in den Wochen vor der Veranstaltung und während der Veranstaltung selbst ist nicht das Verhalten einer Polizei, sondern das Verhalten einer Mafia“, sagten die Organisatoren.

Übersetzt mit deepl.com

