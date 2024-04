Judge Aharon Barak is repeating Israeli propaganda at the ICJ Aharon Barak, Israel’s ad-hoc judge for the Gaza genocide case at the ICJ, is acting less like a judge and more like a mouthpiece for official Israeli propaganda.

Aharon Barak, Israels Ad-hoc-Richter für den Völkermordfall im Gazastreifen vor dem IGH, verhält sich weniger wie ein Richter und mehr wie ein Sprachrohr der offiziellen israelischen Propaganda.

Richter Aharon Barak wiederholt die israelische Propaganda am IGH

Von Mayar Darawsha

3. April 2024

Der Internationale Gerichtshof ordnete am 28. März zusätzliche vorläufige Maßnahmen an, um Israel daran zu hindern, einen Völkermord im Gazastreifen zu begehen. Der Ad-hoc-Richter Aharon Barak veröffentlichte am selben Tag eine gesonderte Stellungnahme zu dieser Anordnung, in der er in einigen Punkten anderer Meinung war.

Bei der Durchsicht des Gutachtens könnte man meinen, dass man die Urheberschaft des Gutachtens hinterfragen muss, da es von den Erwartungen abweicht, die man mit einem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs Israels im Ruhestand verbindet. Eine gründliche Untersuchung der Stellungnahme zeigt, dass es schwierig ist, bestimmte Punkte, die Barak anführt, mit der Realität in Einklang zu bringen.

Bevor ich Baraks Stellungnahme kritisiere, muss ich meinen Standpunkt klarstellen: Ich habe Baraks Ansichten immer mit Skepsis betrachtet. Obwohl er in israelischen Rechtskreisen als umwälzende Figur gefeiert wird, hege ich seit meinem Jurastudium Zweifel an seiner Rhetorik. Seine häufige Verwendung von Begriffen wie „Demokratie“ und „Menschenrechte“ schien die harte Realität der Besatzung zu verharmlosen. Aus Sicht der kritischen Rechtswissenschaft verkörpert Barak, das Gesicht der liberalen israelischen Linken, ein geschöntes Bild der Besatzung.

Darüber hinaus wirft Baraks entschiedener Widerstand gegen die jüngste von der derzeitigen Regierung vorgeschlagene Justizreform – die offenbar Schmitte’scher Natur ist – Fragen zu seiner Konsistenz und seinen Prinzipien auf. Es ist beunruhigend zu sehen, dass jemand, der sich gegen autoritäre Maßnahmen ausgesprochen hat, Israel nun in einer Weise vertritt, die seine demokratische Integrität untergräbt.

Barak eröffnete seine Stellungnahme mit dieser Passage:

„Es ist das dritte Mal, dass Südafrika den Gerichtshof anruft, um die Aussetzung der Militäroperation im Gazastreifen zu erreichen. Es ist das dritte Mal, dass es gescheitert ist. Der Gerichtshof hat erneut das Hauptargument Südafrikas zurückgewiesen und davon abgesehen, die Aussetzung der Militäroperation anzuordnen. Ich hoffe, dass Südafrika seine ungebührlichen Versuche einstellen wird, die große Halle der Gerechtigkeit durch die Seitentür der vorläufigen Maßnahmen zu betreten, und den Gerichtshof zur Sache kommen lässt, wo das wahre Heiligtum der Gerechtigkeit liegt.“

Es ist unmöglich, die elitären Untertöne zu überhören, die in dieser Passage anklingen. Baraks offensichtliche Distanz zum Waffenstillstand des derzeitigen Krieges im Gazastreifen fügt nicht nur den Palästinensern Schaden zu, sondern birgt auch Risiken für Israel selbst, was auf eine Perspektive schließen lässt, die über die Grenzen der „Großen Halle der Gerechtigkeit“ hinausgeht. Es hat den Anschein, dass Barak zwar physisch am IGH anwesend ist, sein Denken aber in der illusorischen „Halle der Gerechtigkeit“ verankert bleibt, die durch Israels Obersten Gerichtshof symbolisiert wird. Diese Institution, die oft als Schleier dient, der die Realitäten der Besatzung, der israelischen Straflosigkeit und des Siedlerterrorismus verdeckt, erweist sich nicht nur als unwirksam, sondern auch als schädlich.

Barak fährt fort, Südafrika und den IGH selbst zu kritisieren, denn dieser habe „bedauerlicherweise Südafrika erlaubt, dies zu tun, indem er seine Anträge auf vorläufige Maßnahmen über die Grenzen der Völkermordkonvention hinaus bewilligt hat (Absatz 5)“.

Barak argumentiert auch, dass „die Regelung des Ablaufs von Feindseligkeiten nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt, die sich auf die Völkermordkonvention beschränkt. Der Gerichtshof ist nicht befugt, sich mit möglichen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht an sich zu befassen.“ Dies erscheint mir wie eine aktualisierte Version des juristischen Formalismus. Man würde nicht denken, dass Barak ein Formalist ist. Tatsächlich wurde Barak von der derzeitigen Regierung wegen seiner „antidemokratischen“ Rechtsprechungsdoktrin heftig angegriffen, die mit der Justizreform rückgängig gemacht werden soll.

Weiter führt er aus, dass „die Argumentation des Gerichtshofs heute weit von der Völkermordkonvention entfernt ist und in erster Linie auf humanitären Erwägungen beruht. Die Plausibilitätsanalyse ist dünn geworden und praktisch nicht mehr vorhanden, und die zentrale Frage des Vorsatzes ist völlig verschwunden (Abs. 6)“. Diesbezüglich sind einige Bemerkungen gerechtfertigt.

Erstens geht Barak davon aus, dass Völkermord, der durch körperliche und seelische Schäden ausgeführt werden kann, nichts mit dem humanitären Völkerrecht (HVR) zu tun hat, dem Rechtsrahmen, der die Kriegsführung regelt und in dem überraschenderweise körperliche und seelische Schäden vorherrschen. Jetzt verstehe ich, warum er diesen Punkt gemacht hat – Barak glaubt, dass die Völkermordkonvention in erster Linie „ein Vorwand“ ist und keine Rolle spielt. Aber wenn sie relevant wäre, argumentiert Barak auch, dass Südafrika ein „Mikromanager eines bewaffneten Konflikts“ ist, der „nur“ den Tod von mehr als 32.000 Tausend Menschen verursacht hat. Damit deutet er an, dass die Berufung auf die Völkermordkonvention, ein äußerst schwer zu beweisendes Verbrechen, Südafrikas Art ist, ein Verhalten zu steuern, das weit über jedes vernünftige Verhalten einer vermeintlichen Demokratie hinausgeht.

Zweitens wurde das Element des Vorsatzes weiter gestärkt, nachdem Israel eindeutig die Absicht hatte, die Weitergabe von humanitärer Hilfe wissentlich zu verhindern. Wenn überhaupt, ist die Frage des Vorsatzes jetzt weit weniger umstritten als noch vor einem Monat, als der IGH noch einen Teil der vorläufigen Maßnahmen für die Feststellung gewährte, dass es einen plausiblen Grund für die Annahme gibt, dass Israel einen Völkermord begeht.

Baraks Versuch, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Völkermordkonvention künstlich voneinander zu trennen, ist in jedem Fall zum Scheitern verurteilt. Der jüngste Bericht des Menschenrechtsrats von Sonderberichterstatterin Francesca Albanese, der am 25. März veröffentlicht wurde, muss unbedingt berücksichtigt werden. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass „es vernünftige Gründe für die Annahme gibt, dass die Schwelle, die auf die Begehung eines Völkermordes durch Israel hindeutet, erreicht ist“ und dass „bei dem jüngsten Angriff auf den Gazastreifen direkte Beweise für eine völkermörderische Absicht eindeutig vorhanden sind“. Der Bericht legt auch dar, dass Israel die Kriegsgesetze verzerrt hat, um „völkermörderische Absichten zu verbergen“, indem es „das Gleichgewicht des humanitären Völkerrechts zwischen dem Schutz der Zivilbevölkerung und der militärischen Notwendigkeit sowie die gewohnheitsrechtlichen Regeln der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit und der Vorsichtsmaßnahmen“ verändert hat.

Barak argumentiert auch, dass der Gerichtshof „in einen bewaffneten Konflikt zwischen der Hamas und Israel eingreift (Absatz 7)“. Diese Bemerkung ist bestenfalls in böser Absicht gemacht. Barak benutzte das Wort „Einmischung“ wissentlich als Mittel zur Delegitimierung des IGH. Wäre Barak jedoch wirklich besorgt über irgendeine Art von Einmischung, hätte er sich mit der illegitimen und unrechtmäßigen Intervention der USA zugunsten Israels befasst. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der Intervention des IGH um eine rechtmäßige Intervention, mit der der Hauptzweck seiner Existenz erreicht werden soll. Darüber hinaus konzentriert sich die Intervention der USA auf die Lieferung von Waffen, die trotz der „zunehmenden Besorgnis“ über Israels Verhalten weiteren Schaden anrichten sollen. Die Intervention des IGH wird nicht nur diesen Schaden minimieren, sondern auch versuchen, den Schaden zu lindern, den Israel sich selbst zugefügt hat.

In Absatz 8 drückt Barak sein Bedauern über die humanitäre Krise in Gaza aus, bleibt aber bei seiner ablehnenden Haltung gegenüber einem Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand ist jedoch das Mindeste, was zur Bewältigung dieser Krise erforderlich ist und sowohl Gaza als auch Israel zugute kommt. Wenn er sein Mitgefühl ausdrückt, aber einen solch entscheidenden Schritt ablehnt, untergräbt dies die Aufrichtigkeit seiner Erklärungen.

Baraks Besorgnis in Absatz 10 über die Abkehr des IGH vom Recht hin zur Politik ist angesichts seines eigenen politischen Engagements ironisch. Obwohl er eine prominente Persönlichkeit ist, die sich gegen Justizreformen ausspricht, vertritt er eine Regierung, die danach strebt, die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben, die er selbst ablehnt. Obwohl Barak die politische Natur internationaler Angelegenheiten und den Ansatz des IGH anerkennt, ist es paradox, dass er andere der Politisierung beschuldigt. Die Tatsache, dass er in der Vergangenheit der Politik Vorrang vor dem Recht eingeräumt hat, was sich auch in Fragen wie Siedlungen und Menschenrechtsverletzungen zeigt, untergräbt seine Glaubwürdigkeit in Bezug auf derartige Kritik.

In den Absätzen 13 und 14 zeigt Barak eine weitere unheimliche formalistische Sichtweise auf das Recht, indem er argumentiert, dass er zwar „nicht bezweifelt, dass sich die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert hat“, er aber dennoch nicht erkennen kann, „wie dies eine ‚Veränderung der Lage‘ im Sinne von Artikel 76 (1) der Geschäftsordnung des Gerichtshofs darstellt.“ Es ist schwer, Barak ernst zu nehmen, wenn er behauptet, dass sich die Situation trotz der von Israel herbeigeführten Verschlechterung nicht geändert hat, weil der Hunger das Hauptproblem bleibt – auch wenn er den Hunger als „Anschuldigung“ und nicht als genaue Beschreibung der Fakten darstellt.

Es gibt auch ein ernsthaftes Problem mit den Quellen, die Barak für unzuverlässig hält. Während er die israelischen Quellen für bare Münze nimmt, diskreditiert er ohne guten Grund andere, nicht-israelische Quellen. So diskreditiert er beispielsweise in Absatz 21 Informationen, die auf der Integrated Food Security Phase Classification Global Initiative, einer UNICEF-Pressemitteilung und einem OCHA-Tagesbericht beruhen, die – zumindest auf den ersten Blick – keinen Grund zur Lüge haben. Israel hingegen hat seit Beginn des Angriffs auf Gaza heftige Propaganda verbreitet. In Absatz 27 stellt er in ähnlicher Weise die vom „Hamas-geführten Gesundheitsministerium“ gemeldete Zahl der Todesopfer in Frage, wobei er die Tatsache außer Acht lässt, dass diese Zahlen von anderen Quellen bestätigt wurden. Tatsächlich gibt es Quellen, die behaupten, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich höher ist als die des „Hamas-geführten Gesundheitsministeriums“.

Auch der letzte Teil von Baraks Stellungnahme ist, gelinde gesagt, problematisch. In Absatz 34 erwähnt Barak zum Beispiel, dass „der Krieg in Gaza Israels zweiter Unabhängigkeitskrieg ist. Israels Existenz war am 7. Oktober 2023 bedroht“. Während es keinen Zweifel daran gibt, dass die Angriffe vom 7. Oktober brutal waren und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellten, scheint Barak anzudeuten, dass diese Angriffe einen Völkermord darstellten. Auch wenn er dies nicht ausdrücklich gesagt hat, bleibt diese Schlussfolgerung eine Spekulation. Fest steht, dass der aktuelle Angriff auf den Gazastreifen nach Ansicht des IGH zumindest einen plausiblen Fall von Völkermord darstellt.

Baraks Stellungnahme spiegelt letztlich eine beunruhigende Politisierung seiner Rolle als Richter wider. Anstatt sich an professionelle und moralische Rechtsstandards zu halten, passt er sich den israelischen Mainstream-Narrativen an und ähnelt damit einem Propaganda-Sprachrohr des IGH. Auch wenn sein endgültiges Urteil vorhersehbar war, mangelt es seiner Argumentation an Professionalität und Integrität. Diese Abweichung vom erwarteten richterlichen Verhalten wirft Fragen zu Baraks Beweggründen und seinem Engagement für die Gerechtigkeit auf.

