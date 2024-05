Robert Fico’s failed assassination raises specter of Western plotting – The Grayzone Slovak PM Robert Fico’s independent stance earned him the wrath of NATO and the EU. Did a Western-directed plot to remove his troublesome government from office trigger his assassination attempt? On May 15, Slovak Prime Minister Robert Fico was almost murdered in broad daylight.

Robert Ficos gescheiterte Ermordung weckt das Gespenst eines westlichen Komplotts

Von Kit Klarenberg

31. Mai 2024

Die unabhängige Haltung des slowakischen Premierministers Robert Fico hat ihm den Zorn der NATO und der EU eingebracht. War ein vom Westen inszeniertes Komplott, um seine unliebsame Regierung aus dem Amt zu jagen, der Auslöser für seinen Mordanschlag?

Am 15. Mai wurde der slowakische Premierminister Robert Fico am helllichten Tag fast ermordet. Während er bei einem öffentlichen Auftritt Anhängern die Hand schüttelte, schoss ihm ein Bewaffneter zweimal in den Unterleib und einmal in die Schulter. Nach dem Anschlag kämpfte er um sein Leben, während die Behörden nach Hinweisen suchten. Viele Beobachter im In- und Ausland rätselten über die Motive des mutmaßlichen Attentäters und darüber, ob ausländische Akteure in irgendeiner Weise für den Anschlag verantwortlich waren. Und trotz der sofortigen Verhaftung des Attentäters sind diese Fragen auch Wochen später noch aktuell.

Fico, ein altgedienter slowakischer Politiker, wurde im September 2023 inmitten einer Welle öffentlichen Unmuts über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine wiedergewählt und versprach, die Waffenlieferungen an Kiew zu beenden und antirussische Sanktionen zu verhängen. Im Wahlkampf schürten westliche Politiker, Journalisten und Experten aggressiv Ängste vor einer Rückkehr des „pro-Putin“ und „populistischen“ Kandidaten ins Amt. Das vom Westen unterstützte ukrainische „Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation“ beschuldigte ihn im April 2022 öffentlich der Verbreitung von „Infoterror“.

Doch viele Slowaken sehen das anders. Sie sagen, Fico wolle lediglich die Souveränität der Slowakei verteidigen und im Interesse seines Landes regieren, nicht im Interesse von Brüssel, Kiew, London und Washington. Für westliche Politiker kam sein Sieg zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da der öffentliche und politische Konsens über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine in ganz Europa rapide zerfasert.

Seit Ficos Wahl haben Medien wie die Deutsche Welle ihn als „Bedrohung“ für die EU und die NATO gebrandmarkt. Seine Erklärung, Kiew müsse Territorium an Russland abtreten, um den Krieg zu beenden, kam in den westlichen Hauptstädten nicht gut an. Im April sagte der Premierminister scheinbar seine eigene Erschießung voraus und warnte, dass das virulente politische Klima in Bratislava dazu führen könnte, dass Politiker getötet würden.

Im Inland wurde Fico von einer Reihe ausländisch finanzierter Medien und Nichtregierungsorganisationen unnachgiebig für seine Neutralität in dem Konflikt angegriffen. Doch mehr als zwei Jahre nach der russischen Intervention zeigen lokale Umfragen, dass nur 40 % der Bevölkerung Moskau die Schuld an dem Stellvertreterkrieg geben und 50 % die USA als Bedrohung für die nationale Sicherheit ansehen. Inzwischen glauben 69 % der Slowaken, dass der Westen durch die fortgesetzte Aufrüstung der Ukraine „Russland provoziert und sich selbst dem Krieg nähert“, und 66 % stimmten zu, dass „die USA [ihr] Land in einen Krieg mit Russland hineinziehen, weil sie davon profitieren“.

Als Fico im September 2023 wiedergewählt wurde, spekulierte dieser Journalist, dass in der Slowakei bald eine farbige Revolution bevorstehen könnte. Nun stellt sich die Frage, ob der Mordanschlag auf den Ministerpräsidenten ein vom Westen gesteuertes Komplott war, um seine lästige Regierung aus dem Amt zu jagen. Auch wenn er sich endlich auf dem Weg der Besserung befindet, bleibt die Gefahr eines aus dem Ausland gesteuerten Staatsstreichs bestehen. Eine umfangreiche, von den USA unterstützte politische und mediale Infrastruktur der Opposition sorgt in Bratislava für Chaos, das leicht weiter eskalieren könnte.

Die Slowakei hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges von ihren Nachbarn abgegrenzt. Um das Land in die EU und die NATO einzubinden und seine rebellische Politik und Bevölkerung zu neutralisieren, mussten Brüssel und Washington enorm viel Zeit und Geld investieren, und ausländische Organisationen und Akteure mischten sich unablässig in die inneren Angelegenheiten des Landes ein. Die Rückkehr Ficos an die Macht drohte nicht nur dieses Projekt zum Scheitern zu bringen, sondern auch einen regionalen Ansteckungseffekt auszulösen. Die Desinfizierung des Landes wurde daher für den Westen von größter Dringlichkeit.

Facebook-Löschung legt nahe, dass der Schütze kein „einsamer Wolf“ war

Der Schütze von Fico, der 71-jährige Juraj Cintula, gehört zu den Slowaken, die Ficos Positionen nicht unterstützen. Seit seiner Verhaftung hat sich ein widersprüchliches Bild des Mannes ergeben. Einige Bekannte beschreiben ihn als „seltsam und wütend“ und „gegen alles“. Andere berichten, er sei sanftmütig und mild gestimmt gewesen, ein alles andere als offensichtlicher Kandidat für ein hochrangiges politisches Attentat. Cintula, ein bekennender Kiew-Ultra, behauptet, er habe allein gehandelt und sein Handeln sei durch den Wunsch motiviert gewesen, Ficos Regierung durch eine pro-ukrainische Regierung zu ersetzen. In slowakischen Gerichtsdokumenten heißt es, dass Cintula „militärische Hilfe für die Ukraine wünscht und die derzeitige Regierung als Judas gegenüber der Europäischen Union betrachtet“, und dass diese Wahrnehmung der Grund für den „Entschluss des Attentäters zur Tat“ war.

Die Mainstream-Medien haben Cintulas Hintergrund als regimekritischer Dichter und Schriftsteller hervorgehoben, scheinbar in dem Bemühen, den mutmaßlichen Mörder zu vermenschlichen. Im Gegensatz dazu wurde Aaron Bushnell, der sich im Februar aus Protest gegen Washingtons Unterstützung des Völkermords im Gazastreifen selbst verbrannte, von den Journalisten weitgehend als unangepasster, psychisch kranker Außenseiter geteert. Keiner der westlichen Medien erwähnt, dass Cintula in den 1980er Jahren von den tschechoslowakischen Sicherheitsdiensten überwacht wurde.

Der Grund für das tschechische Interesse an Cintula ist unklar, obwohl es auf antikommunistische Aktionen oder ausländische Kontakte zurückzuführen sein könnte. Ob Cintula aufrührerische Verbündete innerhalb oder außerhalb der Slowakei hatte, ist für die Polizei eine wichtige Frage. Auch die Tatsache, dass alle Spuren des Facebook-Profils des Schützen zwei Stunden nach der Schießerei aus dem Internet gelöscht wurden, bevor die Ermittler auf die Informationen zugreifen konnten, erweckt starken Verdacht.

Zwar ist es üblich, dass das soziale Netzwerk nach solchen Vorfällen die Profile „gefährlicher Personen“ löscht – ein Schicksal, das dieser Journalistin aufgrund ihrer investigativen Berichterstattung widerfahren ist -, doch in Bratislava verlässt sich Facebook bei der Kontrolle der Inhalte auf kooperierende lokale Personen und Organisationen. Offenbar wurde Cintulas Profil gelöscht, bevor seine Identität in den lokalen Medien bekannt wurde. Die slowakischen Behörden müssen sich nun auf das FBI verlassen, um die gelöschten Informationen zu sichern und bereitzustellen. Ob diese Informationen ungekürzt zur Verfügung gestellt werden, ist eine offene Frage.

Ein weiteres beunruhigendes Merkmal der Mainstream-Berichterstattung über die Schießerei ist der allgegenwärtige, ständige Verweis auf die instabile politische Lage in der Slowakei. Diesem Narrativ zufolge hat Ficos antiwestliche Politik die chaotischen Verhältnisse angeheizt, das Attentat provoziert und ihn letztlich für den Anschlag auf sein Leben verantwortlich gemacht. In den Tagen nach dem Attentat machten die BBC, die Financial Times, die New York Times und der in Deutschland geschätzte Spiegel die angeblich „toxische“ politische Kultur der Slowakei dafür verantwortlich. Letzterer revidierte seine Formulierung nach erheblichen öffentlichen Reaktionen.

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass westliche Journalisten es für selbstverständlich halten, dass es ein legitimer Grund ist, sich dem Willen der EU und der USA zu widersetzen, um erschossen zu werden. Westliche Politiker tun dies eindeutig. Am 23. Mai enthüllte der georgische Premierminister Irakli Kobachidse, dass EU-Kommissar Oliver Varhelyi ihn gewarnt habe, er könne das gleiche Schicksal erleiden wie Fico, wenn seine Regierung das höchst umstrittene Gesetz zur Transparenz ausländischer Einflussnahme“ nicht fallen lasse, das lokale Nichtregierungsorganisationen zur Offenlegung ihrer Einkommensquellen verpflichten würde.

Nachdem er in einem Telefongespräch mit Kobachidse die verschiedenen Möglichkeiten aufgezählt hatte, wie die EU Vergeltungsmaßnahmen gegen Georgien ergreifen könnte, soll Warhelyi erklärt haben: „Schauen Sie, was mit Fico passiert ist, Sie sollten sehr vorsichtig sein.“

Varhelyi hat inzwischen bestätigt, dass er Ficos Schicksal in privaten Gesprächen mit Kobakhidze zitiert hat, behauptete aber, es sei ihm lediglich darum gegangen, „die georgische politische Führung“ davon abzubringen, Beschränkungen für aus dem Ausland finanzierte NGOs zu erlassen. Varhelyi bestand in einer schriftlichen Erklärung darauf, dass er einfach „das Bedürfnis verspürte“, den Premierminister zu warnen, „die bereits fragile Situation nicht noch weiter anzuheizen“, und argumentierte, dass er „das jüngste tragische Ereignis in der Slowakei … nur als Beispiel und als Hinweis darauf erwähnt habe, wohin ein solch hohes Maß an Polarisierung in einer Gesellschaft führen kann“.

Öffentliche Aufzeichnungen zeigen, dass die Regimewechselspezialisten der US-Regierung beim National Endowment for Democracy (NED) Millionen in NROs und Medien in der Slowakei gepumpt haben, und zwar unter dem Deckmantel banal klingender Initiativen wie „Stärkung der Zivilgesellschaft“ und „Förderung demokratischer Werte unter der Jugend“. Eine ähnliche Sprache wird verwendet, um den Zweck der Endowment-Zuschüsse in Georgien zu beschreiben, mit denen Gruppen finanziert werden, die bei den jüngsten gewalttätigen Unruhen auf den Straßen von Tiflis eine führende Rolle gespielt haben, wie The Grayzone dokumentiert hat. Es überrascht vielleicht nicht, dass die NED-Stipendiaten einhellig gegen Fico sind.

Wer nach der Quelle der „giftigen“ Politik der Slowakei sucht, braucht nicht weiter zu suchen als diese von den USA unterstützten Organisationen. Washington rührt seit fast drei Jahrzehnten in diesem Kessel und hofft, dass der Topf endlich überkocht, wenn sich alle Seiten der slowakischen politischen Klasse gegenseitig die Schuld an der steigenden Flut des Hasses geben.

Plan für einen Regimewechsel in der Slowakei ausgearbeitet

Der von der NED organisierte Sturz von Slobodan Milosevic in Jugoslawien im Jahr 2000 schuf eine aufrührerische Blaupause, die anschließend in Form von farbigen Revolutionen exportiert wurde. Doch während der gesamten 1990er Jahre feilten slowakische Aktivisten an den Taktiken, die schließlich von den US-Agenten für den Regimewechsel in der gesamten Sowjetunion eingesetzt werden sollten.

Zu dieser Zeit war Bratislava eines der wenigen postkommunistischen Länder, das weder ruinöse neoliberale politische und wirtschaftliche Reformen durchführte noch die Mitgliedschaft in der EU oder der NATO anstrebte. Der damalige slowakische Ministerpräsident Vladimir Meciar musste für seine unabhängige Haltung einen hohen Preis zahlen. Er wurde von den führenden Politikern der USA und Europas unablässig als Handlanger Russlands verleumdet und geriet schnell ins Visier eines Regimewechsels.

Im Jahr 1997 bezeichnete die damalige Außenministerin Madeleine Albright die Slowakei öffentlich als „schwarzes Loch im Herzen Europas“, womit sie ihn förmlich zur Absetzung bestimmte. So kam es, dass der NED die Gründung der Civic Campaign 98 (OK’98) finanzierte, einer Koalition von 11 regierungsfeindlichen NROs.

Viele der beteiligten Personen, die sich ausdrücklich an einem früheren, von der NED finanzierten Versuch in Bulgarien orientierten, nach dem Wahlsieg der Sozialistischen Partei 1990 „Chaos zu stiften“, gehörten zu den antikommunistischen Dissidentengruppen in der Tschechoslowakei während des Kalten Krieges. OK’98 wurde in der Öffentlichkeit als überparteiliche Wahlkampagne dargestellt, doch ihre umfangreichen Ressourcen wurden ausdrücklich für regierungsfeindliche Zwecke eingesetzt. Zu den Aktivitäten gehörten Rockkonzerte, Kurzfilme und TV-Infomercials, in denen slowakische Prominente junge Menschen zur Wahl aufforderten.

Aus den Wahlen von 1998 ging Meciar mit den meisten Stimmen hervor, doch die Opposition erhielt genügend Sitze, um eine Regierung zu bilden. Die NED-Mitarbeiter, die ihnen zum Sieg verhalfen, bildeten anschließend von der NED unterstützte prowestliche Agitatoren wie Pora aus, die 2004 die „Orange Revolution“ in Kiew auslösten. Die aufständische Jugendgruppe stürzte in jenem Jahr erfolgreich die Wiederwahl von Präsident Viktor Janukowitsch und setzte den von den USA unterstützten neoliberalen Viktor Juschtschenko an seiner Stelle ein.

Die Rückkehr von Robert Fico stellte eine bedeutende Breitseite gegen die fortschreitende „Demokratisierung“ des ehemaligen sowjetischen Raums durch die USA dar. Sie eröffnete die Aussicht, dass anderswo in Europa weitere Anti-NATO-Kandidaten und -Regierungen an die Macht kommen könnten, und zwar zu einem für Brüssel und Washington denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Es ist kein Zufall, dass gerade zu dieser Zeit die Umfragewerte für die Alternative für Deutschland in die Höhe schnellten. Das Ansehen der euroskeptischen Partei ist in den letzten Monaten so stark gestiegen, dass die Mehrheit der Bevölkerung ein Verbot der Partei fordert. Und in Nordmazedonien kehrte nur eine Woche vor Ficos Erschießung die Anti-Establishment-Partei VMRO-DPMNE an die Macht zurück und beendete damit eine von der NATO angefachte Farbrevolution, die die Partei fast ein Jahrzehnt zuvor aus dem Amt gehoben hatte.

Als die antiwestliche Gegenreaktion an Fahrt gewann, könnte die Entscheidung gefallen sein, in der Slowakei eine blutige rote Linie zu ziehen.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …