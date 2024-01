Swedish government, military tells citizens to ‚mentally prepare for war‘ The comments were widely shared by news outlets, sparking a debate in Sweden, and leading to frightened children and people panic buying items associated with crises.

Der schwedische Minister für Zivilschutz, Carl-Oskar Bohlin, sagte: „Es könnte Krieg in Schweden geben“ und warnte die Schweden vor Selbstgefälligkeit. / Foto: AFP

AFP

Schwedische Regierung und Militär fordern die Bürger auf, sich „mental auf einen Krieg vorzubereiten“.

12. Januar 2024

Die Äußerungen wurden von vielen Nachrichtenagenturen verbreitet und lösten in Schweden eine Debatte aus, die zu verängstigten Kindern und Panikkäufen im Zusammenhang mit Krisen führte.

Der schwedische Minister für Zivilschutz, Carl-Oskar Bohlin, sagte: „Es könnte Krieg in Schweden geben“, und warnte die Schweden vor Selbstzufriedenheit. / Foto: AFP

Realismus oder Angstmacherei? Aufrufe der schwedischen Regierung und des Militärs, die Schweden sollten sich auf einen Krieg vorbereiten, haben in dem nordischen Land panische Einkäufe, verängstigte Kinder und eine heftige Debatte ausgelöst.

Schweden hat zwar Truppen zu internationalen Friedensmissionen entsandt, war aber seit der napoleonischen Ära nicht mehr direkt in einen bewaffneten Konflikt verwickelt.

Die Realität des Krieges ist den meisten Schweden daher fremd.

„Es könnte Krieg in Schweden geben“, sagte der Minister für Zivilschutz, Carl-Oskar Bohlin, am Sonntag auf einer jährlichen Verteidigungskonferenz und warnte die Schweden vor Selbstzufriedenheit.

Einige Tage später wiederholte der Kommandeur der schwedischen Streitkräfte, Micael Byden, diese Einschätzung und zeigte Bilder von ausgebrannten und bombardierten Häusern in der Ukraine.

„Glauben Sie, dass dies Schweden sein könnte?“, fragte Byden das Publikum und erklärte später, dass die Frage nicht rhetorisch gemeint war.

„Russlands Krieg gegen die Ukraine ist ein Schritt, kein Endziel, für das Bestreben, Einflusssphären zu errichten und die regelbasierte Weltordnung niederzureißen“, fügte er hinzu.

Nach zwei Jahrhunderten der Neutralität und militärischen Blockfreiheit hat Schweden im Mai 2022 einen Antrag auf Beitritt zur NATO gestellt, nachdem Russland gegen die Ukraine militärisch vorgegangen war.

Anfang Dezember unterzeichneten Stockholm und Washington einen Pakt, der den Weg für den Einsatz von US-Streitkräften in Schweden ebnete.

Byden erklärte daraufhin, die Schweden müssten sich „mental auf einen Krieg vorbereiten“.

Ängstliche Kinder

Die Äußerungen wurden über Nachrichtenagenturen und soziale Medien weit verbreitet.

Die Kinderrechtsorganisation Bris erklärte daraufhin, dass die Zahl der Anrufe von Kindern, die sich wegen eines drohenden Krieges Sorgen machen, bei ihrer Hotline deutlich zugenommen habe.

„Viele Kinder haben bereits ein hohes Maß an Angst, das durch diese Nachricht noch verschlimmert wurde“, sagte Magnus Jagerskog, Generalsekretär von Bris, in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Pandemie, der Konflikt in der Ukraine und in jüngster Zeit der Gaza-Streifen den Kindern bereits Angst gemacht hätten.

Die Handelsketten berichteten auch von einem starken Anstieg der Käufe von Krisenartikeln, wie z. B. Notradios, Kanistern und Campingkochern, was zu leeren Regalen in mehreren Geschäften führte.

Die Äußerungen haben auch in Schweden eine Debatte darüber ausgelöst, wie wahrscheinlich ein umfassender Konflikt auf schwedischem Boden ist, oder ob die Warnungen auf Panikmache hinauslaufen.

„Dies ist eine ernste Situation, aber es ist auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass der Krieg nicht vor der Tür steht“, sagte die Vorsitzende der Sozialdemokraten und ehemalige Ministerpräsidentin Magdalena Andersson dem Fernsehsender TV4.

In einem Kommentar in der Tageszeitung Dagens Nyheter sagte der linke Kommentator Goran Greider, er glaube, dass die Äußerungen des Kommandeurs „eine geheime Sehnsucht offenbaren, die schwedischen Streitkräfte endlich zu testen“.

Er sagte auch, die wahre Botschaft sei eher: „Gebt uns mehr Geld.“

Die Redaktion derselben Zeitung erklärte unterdessen in einem Leitartikel, einige der kritischen Reaktionen auf den Aufruf seien „absurd“ und die Behauptung, ein Krieg sei unmöglich, sei „Unsinn“.

In Russland wurden Schwedens düstere Erklärungen mit Spott bedacht.

In einem Beitrag auf X, früher Twitter, schrieb die russische Botschaft in Stockholm: „Vielleicht sollte die schwedische Führung aufhören, ihr eigenes Volk in die Paranoia zu treiben?“

‚Traum vom Krieg‘

Alexej Puschkow, Mitglied des Oberhauses des russischen Parlaments, kommentierte in einem Beitrag auf Telegram, dass „es manchmal so scheint, als würden einige schwedische Militärs und Journalisten fast vom Krieg träumen“.

„Seit der Niederlage bei Poltawa scheinen sie sich nicht mehr beruhigen zu können“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf eine Schlacht zwischen Schweden und Russland im frühen 18.

Für Mark Galeotti, Senior Associate Fellow am Royal United Services Institute (RUSI), scheint die Aussicht, dass Russland Schweden ins Visier nehmen könnte, weit hergeholt zu sein.

„Ich verstehe, dass militärische Strukturen über Worst-Case-Szenarien nachdenken müssen. Und Russland hat bewiesen, dass es bösartiger und aggressiver ist, als wir es offen gesagt erwartet hatten“, sagte Galeotti.

„Dennoch muss ich zugeben, dass ich skeptisch bin, was die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios angeht“, fuhr er fort.

Mehrere Faktoren machen es äußerst unwahrscheinlich, so Galeotti, darunter die Tatsache, dass das russische Militär, zumindest die Bodentruppen, im Krieg in der Ukraine aufgerieben wurde und der Wiederaufbau Jahre dauern wird.

„Die letzte Frage lautet: „Warum in aller Welt sollte Putin das tun?

Er erklärte, dass die Ukraine zwar einen besonderen Platz in Wladimir Putins Vision von Russland einnehme, er aber keine Anzeichen für Ambitionen gezeigt habe, die baltischen Staaten zurückzuerobern – ein Szenario, über das oft spekuliert wird und das Schweden mit hineinziehen könnte.

Galeotti sagte auch, es sei schwer vorstellbar, dass Russland von einem bereits kostspieligen Konflikt in einen noch größeren Konflikt übergehen wolle, an dem auch NATO-Länder beteiligt sind.

QUELLE: AFP

