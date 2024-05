Scott Ritter: US-Drohungen, ukrainischen Angriffen auf Russland grünes Licht zu geben, könnten in einen Atomkrieg ausufern

Ilya Tsukanov

23. Mai 2024

Außenminister Antony Blinken hat Berichten zufolge Präsident Biden gebeten, unter dem wachsenden Druck der Falken in Washington offiziell grünes Licht für ukrainische Angriffe auf Ziele tief im Inneren Russlands mit von den USA bereitgestellten Langstreckenwaffen zu geben. Sputnik befragte den erfahrenen Beobachter internationaler Angelegenheiten Scott Ritter über das gefährliche Endspiel dieser Entwicklung.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, heizte am Mittwoch die Eskalationsrhetorik Washingtons in Bezug auf die Beschränkung des Einsatzes amerikanischer Langstreckenwaffen durch die Ukraine weiter an, indem er während der Aussage von Außenminister Blinken eine Karte zeigte, die Gebiete in Russland zeigt, die Hunderte von Kilometern von der ukrainischen Front entfernt sind und von Waffen wie ATACMS und HIMARS getroffen werden könnten.

„Werden Sie diese Politik ändern, damit die Ukraine mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen kann?“ fragte McCaul.

„Wenn es darum geht, Angriffe außerhalb der Ukraine zu ermöglichen oder zu unterstützen, haben wir das nicht getan, aber die Ukraine muss und wird ihre eigenen Entscheidungen treffen, und ich möchte sicherstellen, dass sie die Ausrüstung bekommt, die sie braucht“, sagte Blinken und vermied eine direkte Antwort.

Aus privaten Quellen erfuhr die New York Times jedoch, dass der Außenminister die Aufhebung der Beschränkungen befürwortet und dass er sich bei Präsident Biden dafür eingesetzt hat, nachdem er letzte Woche eine „ernüchternde“ Reise nach Kiew unternommen hatte, wo er über die Rückschläge auf dem ukrainischen Schlachtfeld informiert wurde. McCauls Amtskollegen in der russischen Duma und im Senat kritisierten die „Verrücktheit“ und den offensichtlichen Verlust des Selbsterhaltungstriebs des Kongressabgeordneten und warnten, dass Russland gezwungen sei, „harte und schnelle Maßnahmen“ zu ergreifen, um auf eine solch eklatante Aggression zu reagieren. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, empfahl McCaul unterdessen, dass der erste Ort im „russischen Inneren“, der von US-Langstreckenraketen getroffen werden sollte, die amerikanische Botschaft in Moskau sei.

Doch die Debatte in Washington über die direkte Zustimmung der USA zu ukrainischen Raketenangriffen tief im Inneren Russlands ist kaum mehr als ein „Wortspiel“, meint der ehemalige US-Marine und UN-Waffeninspektor Scott Ritter.

„Die Ukraine greift bereits kritische Energieanlagen innerhalb Russlands an, Öltanks, Erdöldepots. Das findet bereits statt. Es geschieht nur nicht mit Duldung des Außen- oder Verteidigungsministeriums. Es geschieht mit der Unterstützung und Erleichterung der Central Intelligence Agency – ein verdeckter Krieg. Alles, worüber Tony Blinken jetzt spricht, ist, diesen verdeckten Krieg in einen offenen Krieg umzuwandeln. Warum tut er das? Amerikanische Innenpolitik. Es wird keine Auswirkungen auf dem Schlachtfeld haben. Aber es erlaubt der Biden-Administration, sich so darzustellen, als ob sie etwas Erkennbares gegen die russischen Erfolge unternimmt – die erfolgreiche Offensive nördlich von Charkow, die anhaltenden erfolgreichen Offensiven in der Ostukraine und in Noworossija“, sagte Ritter gegenüber Sputnik.

Die katastrophale Situation für die Ukraine wird von der Biden-Administration als „politisches Problem“ in einem Wahljahr gesehen, und Blinken „versucht, eine politische Lösung zu finden“, erklärte der Beobachter für militärische und internationale Angelegenheiten.

„Aber das ist kurzsichtig. Es wird die militärischen Probleme, mit denen die Ukrainer konfrontiert sind, nicht lösen. Vielmehr wird dadurch das gefährliche Potenzial für eine Eskalation geschaffen, die die Regierung Biden unbedingt vermeiden wollte – eine Eskalation, die zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland, den Vereinigten Staaten und der NATO führen würde. Eine Eskalation, die dazu führen könnte, dass sich dieser Konflikt von einem konventionellen Krieg wegbewegt und in einen möglichen, ja wahrscheinlichen Atomkonflikt mündet“, sagte Ritter.

Ritter bezeichnete die feindselige Rhetorik aus Washington bezüglich der offenen Zustimmung zu Schlägen gegen Russland als eine „beispiellose“ Eskalation, „ein kriegerischer Akt, ein Akt der Aggression, den Russland nicht ohne eine Antwort durchgehen lassen kann.“

Rechtlich, so der pensionierte Soldat, hätte Russland das Recht, nicht nur Entscheidungszentren und Abschussrampen in der Ukraine anzugreifen, sondern auch diejenigen, die die Angriffe ermöglichen, möglicherweise auch „amerikanische Entscheidungszentren in Europa“.

Was die Karte des Kongressabgeordneten McCaul angeht, so meinte Ritter, dass Neocons wie McCaul „nicht verstehen“, „dass sie eine verzerrte Version dieses Konflikts vorlegen. Eine genaue Karte, die von Tony Blinken, Victoria Nuland oder dem texanischen Kongressabgeordneten erstellt würde, würde zum Beispiel Polen, die Slowakei, die Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien, Deutschland, Frankreich, England, Italien, die Niederlande und das Baltikum hervorheben… All diese Nationen bieten der Ukraine einen sicheren Hafen – einen Ort, an dem ukrainische Streitkräfte trainieren können. Ein Ort, an dem ukrainisches Militärmaterial gelagert und repariert werden kann. Dort finden Kommando- und Kontrolltätigkeiten statt, dort werden nachrichtendienstliche Informationen gesammelt, ausgewertet und weitergegeben. All diese Aktivitäten sind Teil der militärischen Bemühungen der Ukraine gegen Russland und würden unter normalen Bedingungen militärisch unterbunden. Aber Russland greift sie nicht an, es kann sie nicht angreifen, weil sie Teil der NATO sind. Würde Russland sie angreifen, obwohl diese Aktivität in direktem Zusammenhang mit dem Krieg steht, würde dies zu einer Ausweitung des Konflikts, zu einer Eskalation führen. Russland hat es also vermieden, dies zu tun, obwohl es jedes Recht dazu hätte.“

„Russland ist in der Lage, alle Aktivitäten, die auf dem Boden der NATO stattfinden, entscheidend zu unterbinden. Wenn die Ukraine Angriffe auf Russland starten würde, wäre das nur ein Tritt in den Hintern. Das wird keine nennenswerten Auswirkungen haben. Es wird das Ergebnis nicht ändern. Die Russen werden nicht besiegt werden. Dies wird nichts an der Tatsache ändern, dass es der Ukraine an Personal, Ausrüstung und finanziellen Mitteln fehlt, um diesen Konflikt aufrechtzuerhalten – dass die Ukraine auf dem Weg zu einer entscheidenden Niederlage ist, die irgendwann in diesem Jahr eintreten könnte. Und keine Erweiterung des Zieldecks wird an dieser Realität etwas ändern“, so Ritter abschließend.

Linke Deutschsprachige Freunde Lagos (LDFL) jetzt auf dem Portal des österreichischen Strassenmagazins Uhudla: https://uhudla.at/ldfl-2/

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …