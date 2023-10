Turning terrorists into ‚heroes‘ Celebrations took place in Israel a few years ago to commemorate the 90th anniversary of the founding of the Haganah, the Jewish paramilitary organisation which prepared the ground for the…

Die israelische Armee setzt Dutzende von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen zusammen mit Militärangehörigen im Grenzgebiet zum Gazastreifen in Sderot, Israel, am 13. Oktober 2023 ein. [Saeed Qaq – Anadolu Agency]

Terroristen zu „Helden“ machen

von Ibrahim Hewitt

ibrahimhewitt56

14. Oktober 2023

Vor einigen Jahren fanden in Israel Feierlichkeiten zum 90. Jahrestag der Gründung der Haganah statt, der jüdischen paramilitärischen Organisation, die den Boden für die Gründung des Staates Israel und der israelischen Verteidigungsstreitkräfte bereitete. Eine Schlagzeile im Jewish Chronicle bezog sich auf „die Generationen, die Israel gegründet haben“ über einem Foto einiger älterer Veteranen, die etwas traurig Militäruniformen tragen.

Der damalige Generalstabschef der IDF, Gabi Ashkenazi, beschrieb die Veteranen als „Helden Israels“ und wurde von der JC mit den Worten zitiert: „Ihr wart diejenigen, die den Weg für die IDF als Armee des jüdischen Volkes geebnet haben, und als ein Organ, das versprechen kann, ’nie wieder‘.“ Dies war natürlich ein deutlicher Verweis auf die Gräueltaten des Holocausts.

Das war im Jahr 2010, als auch die immer kleiner werdende Schar der Überlebenden des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, und es ist wahrscheinlich richtig, dass die Heldentaten der alliierten Truppen in diesem Krieg nicht ganz frei von inakzeptablen Handlungen waren, die von den offiziellen Historikern längst vertuscht wurden. Das ist zwar nicht gerade eine Schönfärberei, hat aber denselben Effekt.

Das Gleiche gilt für die „Helden“ der Haganah, und zwar in dem Maße, dass es überraschend war, dass eine britische Zeitung eine Organisation lobte, die zunächst mit britischen Armeeoffizieren zusammenarbeitete – und von ihnen ausgebildet wurde – und dann eine terroristische Kampagne gegen die britische Mandatsherrschaft in Palästina anregte und durchführte.

Nachdem die Briten als Haupthindernis für die Gründung des Staates Israel in Palästina von der Bildfläche verschwunden waren, wandte die Haganah ihre nicht unerheblichen militärischen Fähigkeiten und Arbeitskräfte (bis zu 80.000 gut ausgebildete und bewaffnete Soldaten) gegen die weitgehend zivile palästinensische Bevölkerung. Wie wir heute sehen, hat sich die IDF dieses berüchtigte Erbe zu Herzen genommen, als sie in der vierten Großoffensive seit 2008 palästinensische Zivilisten im belagerten Gazastreifen bombardierte und dabei Männer, Frauen und Kinder – vor allem Kinder – tötete. Der israelische Historiker Ilan Pappe bezeichnete die Militäroffensive von 1948 in seinem gleichnamigen Buch von 2006 als „ethnische Säuberung Palästinas“. Für jeden vernünftigen Menschen ist klar, dass diese ethnische Säuberung auch nach 75 Jahren noch andauert.

Die Haganah wurde angeblich gegründet, um die frühen jüdischen Siedlungen in Palästina zu verteidigen, aber schon 1939 half sie, die illegale jüdische Einwanderung nach Palästina zu organisieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss sie sich mit zwei extremistischen Splittergruppen, Irgun und Lehi („Stern-Bande“), zur „Jüdischen Widerstandsbewegung“ zusammen. Es war die Stern-Bande, die 1944 Lord Moyne, den britischen Minister für den Nahen Osten, ermordete. Die Haganah und ihr Elitekommando Palmach verübten zusammen mit der Stern-Bande und der Irgun zwischen 1944 und 1947 zahlreiche Terroranschläge gegen britische Regierungseinrichtungen in ganz Palästina, von denen einige im Folgenden aufgeführt sind. Israel ist aus diesem Terrorismus hervorgegangen, und sein Staatsterrorismus hat in den letzten sieben Jahrzehnten mit erschreckender Häufigkeit Massaker an Palästinensern verübt.

Obwohl man sich bemüht hat, die Haganah von den offen terroristischen Aktionen der Irgun und der Stern-Bande zu distanzieren, behauptete Robin Corbett in seinem 1986 erschienenen Buch Guerilla Warfare, dass „der bewaffnete Widerstand der Zionisten … die viel größere, aber gemäßigtere Selbstverteidigungseinheit Haganah [sic] einschloss“. David Ben-Gurion „bestand“ gegenüber der britischen und der US-Regierung darauf, dass „seine Jewish Agency und die Haganah gegen die Irgun und ihren Terrorismus waren“.

Laut Alan Hart in Zionism: The Real Enemy of the Jews war dies jedoch schlichtweg nicht wahr: „Die Wahrheit war nicht nur, dass die Haganah und damit die Jewish Agency mit den Terroristen zusammenarbeiteten. Nachdem die Haganah zunächst ‚Nein‘ zur Operation Chick gesagt hatte – der Codename für den Plan, das King David Hotel [1946] in die Luft zu sprengen -, befahl sie der Irgun, ihn auszuführen.“

Ben-Gurion wurde später Israels erster Premierminister. Der Kopf hinter dem Bombenanschlag auf das Hotel, bei dem 91 Menschen getötet wurden, war Menachem Begin. Er war einer von Ben-Gurions Nachfolgern als Premierminister an der Spitze der israelischen Regierung. Bis zu seinem Tod wurde Begin von der britischen Regierung wegen terroristischer Verbrechen gesucht, ebenso wie ein anderer ehemaliger israelischer Ministerpräsident, Yitzhak Shamir, eine führende Figur der Stern-Bande; aus diesem Grund besuchten beide nie das Vereinigte Königreich.

In einem Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte, weist Hart darauf hin, dass „von Organisationen … in ganz Amerika Geld gespendet wurde, um die illegale jüdische Einwanderung nach Palästina zu unterstützen und Mittel für den zionistischen Terrorismus zu beschaffen.“ Er schildert auch detailliert die Umstände, die dazu führten, dass die Haganah der Irgun und der Stern-Bande Waffen und Munition für den Überfall und das Massaker an Palästinensern im Dorf Deir Yassin im April 1948 lieferte. Einem Bericht des Internationalen Roten Kreuzes zufolge wurden 254 Palästinenser, darunter 145 Frauen (von denen 35 schwanger waren), von den zionistischen Terroristen ermordet.

Deir Yassin war nur eines von vielen Massakern, die von „jüdischen Terroristen“ (wie Corbett sie nennt) in den Monaten vor der Gründung des Staates Israel verübt wurden, und an vielen von ihnen waren Angehörige der Haganah beteiligt. „Die Haganah, die Palmach und die Irgun waren die Kräfte, die die [arabischen] Dörfer tatsächlich besetzten“, bevor die Bewohner vertrieben wurden (oder Schlimmeres), schreibt Pappe. „Die Haganah drang in die Dörfer ein und suchte nach ‚Eindringlingen‘ (lesen Sie dazu ‚arabische Freiwillige‘) … Jeglicher Widerstand gegen einen solchen Einmarsch endete gewöhnlich damit, dass die jüdischen Truppen wahllos schossen und mehrere Dorfbewohner töteten.“ Die Haganah war in solchen Taktiken gut geschult. Der britische Offizier Orde Wingate „hatte die Haganah in den 1930er Jahren in der Anwendung dieser terroristischen Methode gegen palästinensische Dorfbewohner unterwiesen.“

Ein Palmach-Kommandant – die Elite der Haganah, wohlgemerkt – schickte seine Truppen im Dezember 1947 nach Khisas, einem gemischt muslimischen und christlichen palästinensischen Dorf, und „begann mitten in der Nacht wahllos Häuser in die Luft zu sprengen, während die Bewohner noch fest schliefen. Fünfzehn Dorfbewohner, darunter fünf Kinder, wurden bei dem Angriff getötet“. Zunächst, so berichtet Pappe, leugnete die Haganah die Verantwortung, „gab sie aber schließlich zu“. Ben-Gurion entschuldigte sich öffentlich.

Darüber hinaus wurden die 75.000 in Haifa lebenden Palästinenser als Ziel „einer von der Irgun und der Haganah gemeinsam angezettelten Terrorkampagne“ ausgewählt. Bei dieser Terrorkampagne wurden Sprengstoffe, Feuerbälle und Maschinengewehrfeuer eingesetzt.

Mehr als 500 palästinensische Städte und Dörfer wurden seit 1948 von der Landkarte getilgt, und die Haganah war für einen großen Teil dieser ethnischen Säuberung verantwortlich. Allein aus diesem Grund hat der Staat Israel ein Denkmal für die Haganah auf dem Gelände eines Dorfes namens Qastal in der Nähe von Jerusalem errichtet. Auf der Gedenktafel wird nicht erwähnt, dass sie auf einem ethnisch gesäuberten palästinensischen Dorf steht. Stattdessen werden die Haganah-Terroristen in einer grotesken Verzerrung der Wahrheit durch israelische Propagandisten, wie wir sie immer noch fast täglich sehen und hören, als „Helden“ und Qastal als „feindlicher Stützpunkt“ bezeichnet. Auf diese Weise, so Pappe, „werden palästinensische Dorfbewohner entmenschlicht, um sie zu ‚legitimen Zielen‘ der Zerstörung und Vertreibung zu machen.“ Das klingt heute, wo wir die Ereignisse in Gaza beobachten, genauso wahr wie damals, als Qastal entvölkert und zerstört wurde.

Die israelischen Streitkräfte sind geschickt darin, palästinensische Zivilisten ins Visier zu nehmen und zu töten, daher ist es vielleicht passend, dass ihre Wurzeln in einer Gruppe liegen, die selbst für Terrorakte gegen das palästinensische Volk verantwortlich war. Nicht so passend ist, dass dies von den USA, Großbritannien und anderen westlichen Regierungen weitgehend ignoriert wird, die Israel grünes Licht für das wahllose Töten und Verstümmeln von Palästinensern geben.

Jetzt haben wir die obszöne Situation, dass die britische Royal Navy offenbar den Befehl erhält, Israel den Rücken zu decken, während es Zivilisten in Gaza bombardiert. Ich frage mich, ob die britischen Matrosen und ihre Offiziere sich dazu verpflichtet haben, dies zu tun. Wie soll das Großbritannien schützen? Das ist die Politik von Premierminister Rishi Sunak nach der Entsendung eines Flugzeugträgers der US-Marine in das östliche Mittelmeer. Und was sagt der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs zu dieser völkermörderischen Bombardierungskampagne? Sein Schweigen ist ohrenbetäubend.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass Unterstützer Israels Druck auf die BBC ausüben, weil sie die palästinensischen Widerstandskämpfer nicht als „Terroristen“ bezeichnen. Die BBC beharrt darauf, dass dies einer politischen Stellungnahme gleichkäme und dass sie neutral sein müsse. Der palästinensische Widerstand gegen die militärische Besatzung Israels ist nach internationalem Recht legitim, und doch wird er von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, als „Terrorismus“ bezeichnet. Sunak und seine Berater kennen entweder die Geschichte des zionistischen Terrors gegen britische Ziele und die Palästinenser nicht oder es interessiert sie einfach nicht.

Als General Ashkenazi Mitglieder der Haganah als „Helden“ bezeichnete, sprach das Bände über die „Reinheit der Waffen“-Moral der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Die Wahrheit ist, dass sie die Bedeutung des Wortes nicht kennen, und die Unterstützer Israels auch nicht.

Liste des zionistischen/israelischen Terrorismus seit 1944

Britische Mandatszeit

12. Februar 1944 Bombardierung des Einwanderungsbüros im Bezirk Haifa.

12. Februar 1944 Bombardierung von Einwanderungs- und Finanzämtern im Bezirk Jerusalem.

27. Februar 1944 Bombardierung von Finanzämtern im Bezirk Haifa.

23. März 1944 Bombardierung der Polizeistation im Bezirk Haifa.

23. März 1944 Ein britischer Polizist wird in Tel Aviv von der Stern-Bande (Lehi), einer zionistischen Terrorgruppe, getötet.

23. März 1944 Bombardierung einer Polizeistation im Bezirk Jerusalem.

29. September 1944 Ein britischer Polizist wird in Jerusalem getötet.

31. Oktober 1945 Verminte Polizeiboote im Hafen von Haifa.

6. November 1944 Die Stern-Bande ermordet den britischen Minister Lord Moyne in Kairo.

25. Juli 1945 Bombardierung einer Eisenbahnbrücke im Bezirk Haifa.

27. September 1944 Vier Polizeistationen werden im Bezirk Jerusalem angegriffen.

28. September 1945 Britische Polizisten werden beim Überfall zionistischer Terroristen auf eine Bank in Tel Aviv getötet.

29. September 1944 Ein britischer Polizist wird im Bezirk Jerusalem getötet.

27. Dezember 1944 Angriff auf das Polizeihauptquartier in Jerusalem.

31. Oktober 1945 Mehrere hundert Bomben explodieren auf Eisenbahnen in ganz Palästina.

25. April 1946 Sieben britische Soldaten werden in Tel Aviv von der Stern-Bande getötet.

10. Juni 1946 Drei Züge werden zerstört.

16. Juni 1946 Acht Eisenbahnbrücken werden an den Grenzen Palästinas zerstört.

22. Juli 1946 Die zionistische Terrorgruppe Irgun bombardiert das King David Hotel in Jerusalem und tötet 91 Menschen.

9. September 1946 Ein britischer Polizist wird in Haifa von der Stern-Bande (Lehi) getötet.

29. Dezember 1946 Britischer Armeeoffizier gefangen genommen und ausgepeitscht, Bezirk Netanya.

24. Oktober 1946 Bomben explodieren an Straßensperren rund um Jerusalem.

30. Oktober 1946 Hinterlassen einer Kofferbombe auf dem Bahnhof von Jerusalem.

2. bis 17. März 1947 Verhängung des Kriegsrechts; 14 Briten werden im Bezirk Tel Aviv/Jaffa getötet.

21. März 1947 Zerstörung von Ölraffinerien in Haifa.

26. April 1947 Ein hoher britischer Polizeibeamter wird in Haifa getötet.

29. Juli 1947 Zwei britische Unteroffiziere werden in Netanya von der Irgun erhängt; die Leichen werden mit Sprengfallen versehen.

18. Dezember 1947 Zionistische Palmach-Terroristen töten 10 Palästinenser, darunter fünf Kinder, in Al-Khisas.

31. Dezember 1947 Zionistische Palmach-Terroristen töten bis zu 70 Palästinenser in Balad Al-Shaykh.

4. Januar 1948 Terroristen der Stern-Bande töten 26 Palästinenser bei einem Bombenanschlag auf einen Lastwagen in Jaffa.

5. Januar 1948 Zionistische Terroristen sprengen das Semiramis Hotel in Jerusalem in die Luft und töten 26 Zivilisten, darunter den spanischen Konsul.

7. Januar 1948 Zionistische Terroristen töten 20 Palästinenser am Jaffa-Tor in Jerusalem mit einer Fassbombe.

14. Februar 1948 Zionistische Palmach-Terroristen töten 60 Palästinenser in ihren Häusern in Safed, darunter auch kleine Kinder.

13.-16. März 1948 Zionistische Palmach-Terroristen töten mindestens 30 Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, in Al-Husayniyya, Safed.

9. April 1948 Irgun- und Lehi-Terroristen ermorden 254 palästinensische Dorfbewohner, darunter Frauen und Kinder, obwohl sie einem Friedenspakt zugestimmt hatten.

13.-14. Mai 1948 Zionistische Terroristen der entstehenden Israel Defence Forces (IDF) töten bis zu 52 Männer, Frauen und Kinder in Abu Shusha; eine junge Frau „wurde vergewaltigt und entsorgt“.

Israel, gegründet in Palästina, 15. Mai 1948

22.-23. Mai 1948 IDF-Soldaten töten bis zu 200 Palästinenser in Tantura. Ein Parkplatz am Strand verdeckt heute ein Massengrab.

11.-12. Juli 1948 Palmach Zionistische Terrorkräfte töteten bis zu 500 Palästinenser in Lydda. Hunderte von Palästinensern starben auf dem „Todesmarsch“, nachdem sie aus der Stadt vertrieben worden waren.

17. September 1948 Zionistische Terroristen der Stern-Bande ermorden den UN-Vermittler Graf Folke Bernadotte in Jerusalem.

29. Oktober – 6. November 1948 Israelische Verteidigungskräfte (IDF) töten bis zu 94 palästinensische Männer, Frauen und Kinder in einer Moschee in Saliha.

29. Oktober 1948 IDF-Soldaten töten bis zu 70 palästinensische Männer und vergewaltigen vier Frauen in Safsaf. Die Männer waren gefesselt, als sie getötet wurden.

29. Oktober 1948 IDF-Soldaten töten zehn Kriegsgefangene und „eine Reihe von Dorfbewohnern, darunter eine Frau und ihr Baby“ in Jish. Spätere Berichte erwähnen ein Massengrab mit „zwei Dutzend“ Leichen.

29. Oktober 1948 IDF-Soldaten töten bis zu 200 Männer, Frauen und Kinder in Al-Dawayima.

30. Oktober 1948 IDF-Soldaten töten 14 Palästinenser, hauptsächlich Christen, in Eilabun.

31. Oktober 1948 IDF-Soldaten töten 58 Palästinenser in Hula.

2. November 1948 IDF-Soldaten töteten 14 Palästinenser in der arabischen Stadt Al-Mawasi.

29. Oktober 1956 IDF-Soldaten töten 49 Palästinenser in Kafr Qasem, darunter Frauen und Kinder.

3. November 1956 IDF-Soldaten töteten über 275 Palästinenser in Khan Yunis, Gazastreifen.

16.-18. September 1982 Die IDF unterstützte das Massaker an 3.500 palästinensischen Zivilisten durch maronitische christliche Milizen in den Flüchtlingslagern Sabra und Schatila im Libanon.

25. Februar 1994 Der illegale jüdische Siedler Baruch Goldstein tötet 29 Palästinenser beim Gebet in der Ibrahim-Moschee in Hebron im besetzten Westjordanland. Weitere 125 wurden bei dem Anschlag verwundet.

3.-11. April 2002 Bei der Belagerung des Flüchtlingslagers Dschenin durch die IDF wurden mindestens 52 Palästinenser getötet. Einige Quellen behaupten, die tatsächliche Zahl werde von Israel vertuscht.

27. Dezember/18. Januar 2008/9 Die IDF startete eine massive Militäroffensive – Operation Gegossenes Blei – gegen den Gaza-Streifen. In Wohngebieten wurde weißer Phosphor eingesetzt, was gegen das Völkerrecht verstößt. Fast 1.400 Palästinenser wurden getötet, darunter 344 Kinder und 110 Frauen.

31. Mai 2010 IDF-Kommandos griffen das Führungsschiff der Freedom Flotilla, die MV Mavi Marmara, in internationalen Gewässern an und töteten neun humanitäre Aktivisten, die Hilfsgüter nach Gaza brachten; ein zehnter erlag später seinen Verletzungen.

14. bis 21. November 2012 Die IDF starteten die Operation „Säule der Verteidigung“ gegen den Gaza-Streifen. Dabei wurden vier Israelis und 174 Palästinenser getötet.

8. Juli – 26. Aug. 2014 Die IDF startete die Operation Protective Edge gegen den Gazastreifen. Mehr als 2.250 Palästinenser wurden getötet, darunter 500 Kinder, und 11.000 wurden verwundet.

16. Juli 2014 Die IDF feuert eine Rakete auf vier Jungen ab, die an einem Strand in Gaza Fußball spielen, und tötet sie. Alle vier stammten aus derselben Familie.

30. März – 31. Dezember 2018 IDF-Scharfschützen erschossen 189 Palästinenser, darunter 35 Kinder, die an den Protesten des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza teilnahmen. Mindestens 20.000 wurden verwundet, einige mit lebensbedrohlichen Verletzungen.

6.-21. Mai 2021 Die IDF griff den Gazastreifen an und tötete 254 Palästinenser, darunter 66 Kinder, 39 Frauen und 17 ältere Menschen. Fast 2.000 Palästinenser wurden verwundet, darunter 380 Kinder und 540 Frauen. Zehntausende von Häusern wurden beschädigt oder zerstört.

In dieser Aufzählung sind die vielen täglichen Tötungen von Menschen im Westjordanland und im Gazastreifen durch die israelischen Sicherheitsdienste, die Armee und Siedler nicht enthalten. Gräueltaten wie die live im Fernsehen übertragene Erschießung des 12-jährigen Mohammed Al-Durrah, als sein Vater versuchte, ihn vor israelischen Kugeln zu schützen, und der Brandanschlag, bei dem der 18 Monate alte Ali Saeed Dawabsheh und seine Eltern im Juli 2015 verbrannten, erregten großes Aufsehen. Alis Bruder Ahmed erlitt bei dem Anschlag schwere Verbrennungen und wurde zum Waisen.

Viele weitere Morde werden von den Mainstream-Medien nicht gemeldet. Eine bemerkenswerte Ausnahme war die Tötung der Al-Dschasira-Journalistin Shireen Abu Akleh durch einen israelischen Scharfschützen in Dschenin im vergangenen Jahr. Die Beerdigung der palästinensischen Amerikanerin wurde sogar von israelischen Sicherheitsdiensten angegriffen.

Dies ist eine aktualisierte Fassung eines Artikels, der zuerst im Aqsa Journal, Herbst 2010, veröffentlicht wurde. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …