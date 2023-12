Sad Clown with the Circus Closed Down*: Zelenskiy’s Demise Introduction Ukrainian President Volodomyr Zeleneksiy appears to be at the end of the line politically and perhaps biologically. Portraying himself as a fighter for peace, anti-corruption, and full democratization when he ran for and won the presidency in 2019, he proceeded to lead the country into war, further corruption, and de-republicanization (authoritarianization).

Trauriger Clown mit geschlossenem Zirkus*: Selenskiyj’s Untergang

Von Gordon Hahn

11. Dezember 2023

Einleitung

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskij scheint politisch und vielleicht auch biologisch am Ende zu sein. Als er sich als Kämpfer für Frieden, Korruptionsbekämpfung und vollständige Demokratisierung darstellte, als er 2019 für das Präsidentenamt kandidierte und es auch gewann, führte er das Land in den Krieg, in weitere Korruption und Entrepublikanisierung (Autoritarisierung). Sowohl auf persönlicher als auch auf globaler Ebene ist dies eine große Tragödie. Ein großartiger Komiker und Schauspieler spielt in einer fiktiven Fernsehserie die Rolle des ukrainischen Präsidenten, steigt in der Popularität, gewinnt die Präsidentschaft des Landes auf einer Friedensplattform und führt das Land in einen katastrophalen, leicht vermeidbaren Krieg, der das Überleben seines Landes und seiner selbst bedroht. Die Unwirklichkeit der Ukraine bricht sich in unserem Jahrhundert der Simulakren und Desinformationen in dieser Ikone, die vom Fernsehbildschirm in die reale Politik übertragen wurde, und die Tragödie des Ganzen wird als heroischer Triumph auf dem Weg zu universeller Demokratie, Frieden und Brüderlichkeit verkauft. In der realen Welt gibt es jedoch einen Haken. Das Land ist historisch gesehen entlang jeder nur denkbaren Linie geteilt (ethnisch, sprachlich, kulturell, politisch, ideologisch, wirtschaftlich und sozial), ein Staat, der fast zufällig von Kommunisten zusammengeschustert wurde, aber von unglücklichen Republikanern und entschlossenen Ultranationalisten beansprucht wird. So wird Zelenskiy Präsident eines grundlegend gespaltenen Landes, das durch zwei „Revolutionen“ – in Wirklichkeit Aufstände – und einen Bürgerkrieg, der durch ausländische (russische) Intervention noch verschärft wurde, weiter zerrissen ist.

Selenskijs Aufstieg und sein Sieg sind ebenso surreal wie das Maidan-Regime, dessen Führung er übernommen hat. Das Massaker, das am 20. Februar 2014 unter falscher Flagge von neofaschistischen Scharfschützen verübt wurde, wurde vom Westen und dem Verfechter des globalen Republikanismus, den Vereinigten Staaten, als friedliche, demokratische Revolution gefeiert. Zwar gab es auf dem Maidan „Demokraten“ (d. h. Republikaner; es gibt nur wenige Demokraten) und „Großmütter und Kinder“, wie es ein amerikanischer Kriegshetzer ausdrückte, aber sie waren in der Masse der Demonstranten auf dem Maidan zu weit weg und zu wenige, um die Neofaschisten und ihre Scharfschützenoperation unter falscher Flagge ausschließen zu können. Der Maidan wurde in der Tat von einer Phalanx von Korruptionären, Ultranationalisten und Neofaschisten wie Petro Poroschenko, Andreij Parubiy, Oleh Tyagnybok, Andreij Biletskiy, Dmitro Yarosho und vielen anderen dieser Sorte angeführt und leicht infiltriert.

Als Selenskyj die politische Bühne betrat, wurde der kommunistisch geprägte Staat Ukraine und sein Maidan-Regime bereits seit etwa fünf Jahren von einem Netzwerk oligarchischer, ultranationalistischer und neofaschistischer Elemente regiert, die vom Westen als ein weiteres „Leuchtfeuer der Demokratie“ im postsowjetischen Raum gepriesen wurden. Selenskyj, der 2014 ein politischer Niemand und eine fiktive Fernsehpersönlichkeit während der ersten Jahre des Maidan-Regimes unter Poroschenko war (kein geringerer korrupter Oligarch als Viktor Janukowitsch, den die Maidan-Revolte besiegt hatte), übernahm die Macht ohne politische Erfahrung – sein Name leitet sich ironischerweise von der russischen und ukrainischen Wurzel „zelen“ für das Wort „grün“ ab. Im Einklang mit unserem Schein-Jahrhundert, in dem nichts so ist, wie es zu sein scheint oder behauptet wird, war die große Hoffnung für den ukrainischen Republikanismus die Kreatur eines korrupten und kriminellen Oligarchen, Ihor Kolomoiskiy, dem das Justizministerium die Einreise in die USA untersagte, weil man ihn unter anderem verdächtigte, hinter der Ermordung eines Führers der jüdischen Gemeinde der Ukraine zu stecken. Ironischerweise sind sowohl Selenskyj als auch Kolomoiskiy Juden. Noch ironischer ist, dass Wolodomyr Selenskyj zum symbolischen Gegenspieler der „totalitären“ Nemesis des Westens und des vermeintlichen „Hitlers von heute“ werden sollte, einem Mann, der wie sein Vater denselben Vornamen wie Selenskyj trägt – dem russischen Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch Putin.

Als Selenskyj gewählt wurde, dachte ich, dass dies ein Risiko, aber auch ein Versprechen für die Ukraine ist:

„Der Sieg des Fernsehkomödienschauspielers und -produzenten Wolodomyr Selenskyj über den zunehmend ultranationalistischen Oligarchen und scheidenden Präsidenten Petro Poroschenko bedeutete für eine knappe ukrainische Mehrheit in den westlichen Regionen eine Ablehnung des oligarchischen Elements des oligarchisch-nultranationalistischen Hybridregimes vom Weimarer Maidan. Im Südosten des Landes bedeutet sie eine vollständige Ablehnung sowohl des oligarchischen Elements des Regimes als auch des zunehmend aktiven und lautstarken ultranationalistischen und neofaschistischen Elements im Regime. Die Präsidentschaftswahlen waren ein positiver Prozess, der den Weg für einen möglichen, aber keineswegs sicheren Ausweg aus der Sackgasse der Maidan-Ukraine eröffnet hat. Allerdings ist die Wahl an sich noch keine Wende hin zu einer besseren Ukraine. Diese Wende kann jetzt erst beginnen, und es gibt keine Garantie für ihren Erfolg. Im Gegenteil, es gibt mächtige oligarchische und ideologisch extremistische Kräfte, die bei der Wahl verloren haben und denen eine ähnliche Niederlage bei den Rada-Wahlen im September droht und die alles tun werden, um die Macht und ihre Positionen in der Bürokratie, den Silowiki-Abteilungen und der Wirtschaft zu behalten.

„… Das Maidan-Regime – das nun an der Schwelle zur neuen Opposition steht – plant, das Amt des ukrainischen Präsidenten zu entmachten, was nur als parlamentarischer Staatsstreich gegen die Verfassung und den souveränen Willen der Mehrheit des ukrainischen Volkes, wie er in den Präsidentschaftswahlen zum Ausdruck kam, betrachtet werden kann. Selenskyj selbst wird sicherlich die Korruption bekämpfen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er die Ultranationalisten, Neofaschisten und ihre militarisierten Kampforganisationen herausfordern wird. Wie ich kurz vor der Wahl auf meiner Facebook-Seite schrieb: „Ohne Putsch, Ermordung oder Wahlannullierung ist es Präsident Selenskyj, mit all den Versprechungen und Risiken, die das mit sich bringt“ (www.facebook.com/gordon.hahn1/posts/10218743500560174)“ (https://gordonhahn.com/2019/04/29/ukrainian-spring-or-maidan-constitutional-crisis/).

Darüber hinaus hatte Selenskyj die wahre Natur der Maidan-Übernahme angedeutet, die in den allgegenwärtigen Simulakren als friedliche republikanische Sozialrevolution und nicht als illegale und letztlich gewaltsame Machtergreifung durch ein terroristisches Scharfschützenmassaker unter falscher Flagge am 20. Februar 2014 mythologisiert wurde. Während seiner Präsidentschaftskampagne bezeichnete er diejenigen, die infolge des Maidan an der Macht sind, als „(p)eople who came to power on blood are profiting on blood“ (www.pravda.com.ua/news/2019/02/26/7207718/ und https://gordonhahn.com/2019/03/11/from-not-us-to-why-hide-it-how-maidan-denied-its-involvement-in-the-20-february-2014-snipers-massacre-and-then-admitted-it/).

Mir wurde bald klar, dass Selenskyj seine Wahlversprechen entrepublikanisierte und anderweitig verriet, insbesondere in Fragen wie dem Frieden, und dass er von den Kräften, die seine Präsidentschaft umgaben, in einem Regime gefangen gehalten wurde, dessen Charakter bereits feststand, bevor er an die Macht kam, und zwar durch die Art und Weise, wie es an die Macht kam, und durch wen es an die Macht kam (https://gordonhahn.com/2021/12/03/is-zelenskiys-ukraine-on-the-path-of-putins-russia/ und https://gordonhahn.com/2016/03/09/the-real-snipers-massacre-ukraine-february-2014-updatedrevised-working-paper/).

Wie Putin und andere Politiker hat auch Selenskyj seine eigenen persönlichen Grenzen und Schwächen. Was die Liebe zum Rampenlicht und den Größenwahn angeht, übertrifft Selenskyj die meisten Politiker und nicht zuletzt auch Putin. Fast alle Politiker sind egoistisch, aber Selenskyj ist narzisstisch. Putin mag begrenzte, realistische Visionen von Größe und einem historischen Erbe haben, aber sie sind nicht wahnhaft, wenn man bedenkt, dass sie aufgrund seiner Plattform verwirklicht werden können: eine Großmacht im Zentrum der eurasischen Landmasse. Selenskyjs Narzissmus wurde durch Wahnvorstellungen genährt und nährte neue, erstens durch sein vorpolitisches Leben in der Fiktion, im Theater und in der Fantasie und seinen magischen Aufstieg zu Popularität, Reichtum, Macht und internationalem Ruhm; dann, zweitens, durch die Fetischisierung seiner Person durch die USA, die NATO, Europa und andere als Weltheld, Beschützer des Westens, Schutzschild der Demokratie, der Winston Churchill und George Washington seiner Zeit, bevor er kaum mehr getan hatte, als sein Land in den Krieg mit seinem weitaus mächtigeren Nachbarn zu führen (z. B. g., www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-23/zelenskiy-s-virtual-world-tour-proves-a-new-weapon-in-russia-war#xj4y7vzkg und www.forbes.com/sites/globalcitizen/2022/04/24/what-can-we-learn-from-zelenskyys-global-campaign-for-justice/). Doch im Gegensatz zu Putins Programm ist Selenskyjs Programm – die Ukraine – ein schwaches Faksimile eines mächtigen slawischen Landes. Es ist ein erst kürzlich gegründetes Land, das von ethnischen, sprachlichen, historischen, kulturellen, sozioökonomischen und politischen Spaltungen und Polarisierungen zerrissen ist. Zelenskiy scheint sich als glorreicher Mann auf einem Pferd zu fühlen, der schicksalhaft im globalen Rampenlicht badet. In Wirklichkeit glich seine Situation eher einem Ritt auf einem wilden Pferd zusammen mit einem betrunkenen amerikanischen Cowboy, der unbewaffnet einen wilden Bären jagen und aufstöbern wollte. Es überrascht nicht, dass Selenskyjnun vom Pferd geworfen wird, um von besagtem Bären zertrampelt zu werden, während der Cowboy zu weiteren Saloons und grüneren Weiden weiterfliegt. Kurz gesagt, es sieht so aus, als ob die Risiken, die damit verbunden sind, dass der unerfahrene Selenskyj an der Spitze eines Staates steht, der in einen Kampf mit Russland hineingedrängt wird, zu einem sehr negativen, tragischen Ende für Selenskyj und sein Land führen werden.

Tragödien sind nicht nur eine Funktion der fehlerhaften Charaktere derjenigen, die sie zerstören, sondern auch der Umstände, die mit den Unzulänglichkeiten und Schwächen ihres Opfers spielen. Selenskyj betrat die Weltbühne zu einem Zeitpunkt, als diese unter der Last der tiefgreifenden Veränderungen, die die Wettbewerbsvorteile seines wichtigsten Verbündeten zunichte machten, zusammenbrach. Er schloss sich den USA in einer Zeit an, in der Amerika zu Hause zerfiel und gespalten war und sich nach außen hin verleugnete und verblendete; als Amerikas große politische Kultur des Kompromisses begann, sich in Intoleranz, ideologische Vorurteile und die Abkehr von allen Prinzipien zu verwandeln, als der Republikanismus zum Autoritarismus degradiert wurde und der republikanische „Missionarismus“ zum Messianismus und zur Aufrechterhaltung seines liberalen Imperiums um fast jeden Preis und mit allen Mitteln verzerrt wurde. Unverzichtbare, außergewöhnliche Feinde und Freunde Amerikas sind entbehrlich.

Selenskyjs Versäumnisse haben auch ihn entbehrlich gemacht, und in gewisser Weise ist er dazu gezwungen. In allen Bereichen – Krieg versus Frieden, Korruption versus Rechtsstaatlichkeit und Autoritarismus versus republikanische Herrschaft – hat Selenskyj enttäuscht, und zwar zu seinem eigenen Schaden und dem seiner amerikanischen Förderer. In jeder Hinsicht hatten die negativen Entwicklungen unterSelenskyj während des Krieges ihren Ursprung in seinen Vorkriegskämpfen zur Konsolidierung seiner Macht. Sie können nicht allein auf die Auswirkungen des Krieges zurückgeführt werden. Sie sind eine direkte Folge der wenig republikanischen politischen Kultur der Ukraine und des daraus resultierenden Charakters von Herrn Selenskyj. Und in jedem Fall bietet das Scheitern einen Anreiz für Elemente unter seinen ehemaligen Gefolgsleuten in den USA und im Westen, ihm und seinen armen Landsleuten den Rücken zu kehren. Als gescheiterter Kriegsführer wurden seine „grünen“ Referenzen entlarvt. Selenskyjs Unfähigkeit, seine Korruption und die seines Landes zu überwinden, beeinträchtigte die Kriegsanstrengungen, und der Diebstahl des Vermögens seiner Spender entfremdete diese Spender, die ihn noch ein Jahr zuvor mit Lob, Geld und Waffen überhäuft hatten. Selensky verriet nicht nur den vom Westen verkündeten Wert der Rechtsstaatlichkeit, sondern schwächte nicht nur die schwache ukrainische Republik, sondern demontiert sie jetzt auch noch in den Wirren des Krieges, indem er den einstmals heiligsten Wert des Westens verletzt, der heute sein wertvollster Schein ist. Jetzt, da die Ukraine den NATO-Russland-Ukraine-Krieg langsam, aber sicher verliert, machen die USA und die NATO ihren kleinen Churchill und sein Land zum Sündenbock und werfen sie unter den Bus, zum großen Teil, wiederum ironischerweise, wegen der Bedürfnisse der republikanischen Machtkämpfe, der Wahlen. Der ehemalige Komiker ist kaum mehr als ein trauriger Clown, dessen Zirkus zu Ende ist. Im Folgenden gehe ich auf Selenskyjs Bilanz an den drei Fronten Frieden, Korruption und „Demokratie“ (republikanische Herrschaft) ein.

Krieg und Frieden

Der zentrale Punkt in Selenskyjs Wahlprogramm und der Punkt, der wahrscheinlich die meisten Wähler anzog, war der Friedenskrieg mit Russland. Präsident Selenskyj hat hier kläglich und katastrophal versagt. Anstatt die Ukraine an die erste Stelle zu setzen, beugte er sich den Verlockungen und Forderungen des fernen Westens und weigerte sich, in irgendeiner Weise entgegenzukommen und durch harte staatsmännische Arbeit einen vernünftigen modus vivendi mit seinem mächtigen und historisch sehr interessierten Nachbarn Russland zu finden.Selenskyjs Unerfahrenheit und sein Ego spielten bei seiner katastrophalen Entscheidungsfindung wahrscheinlich eine entscheidende Rolle. Er ließ sich leicht von den Verlockungen des Westens verführen – Waffen, Geld, demokratische Heldenverehrung und internationaler Ruhm – und gab den vielversprechenden Istanbuler Friedensprozess vom März 2022 auf, der in Gomel begonnen hatte und zu einer Vereinbarung über einen Waffenstillstand und von beiden Seiten paraphierte Friedensgespräche geführt hatte, die eine ukrainische Mitgliedschaft in der NATO ausgeschlossen hätten (https://braveneweurope.com/michael-von-der-schulenburg-hajo-funke-harald-kujat-peace-for-ukraine; (https://1plus1.ua/mosejcuk/videos/1-sezon/mosejcuk-david-arahamia-podrobici-peremovini-iz-rosianami-u-bilorusi-u-2022-roci; www.youtube.com/watch?v=N_ughfLpMfQ&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0; https://braveneweurope.com/michael-von-der-schulenburg-hajo-funke-harald-kujat-peace-for-ukraine; https://twitter.com/perni16812/status/1730233662107500981?s=51&t=n5DkcqsvQXNd3DfCRCwexQ); https://www.youtube.com/watch?v=g5hrJNGZxYE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B; https://contra.substack.com Zelenskiys Unerfahrenheit erlaubte es ihm nicht, eine realistische geopolitische Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf die westlichen Versprechen einer NATO- und EU-Mitgliedschaft vorzunehmen. Die EU war für Russland kein Problem, abgesehen davon, dass sie ein Tor zur NATO-Mitgliedschaft darstellte.

Die ernste Bedrohung durch den gescheiterten Krieg in der Ukraine hätte Selenskyj klar sein müssen. Wenn dies nicht der Fall war, könnte dies seine katastrophale Entscheidung erklären – die für ihn selbst, das Maidan-Regime und vielleicht sogar für die ukrainische Staatlichkeit fatal sein könnte -, die für März 2022 versprochenen Verhandlungen mit Russland abzulehnen (https://braveneweurope.com/michael-von-der-schulenburg-hajo-funke-harald-kujat-peace-for-ukraine). Nichtsdestotrotz entschied er sich dafür, gemeinsam mit der NATO in einen ausgewachsenen Krieg mit Moskau zu ziehen, in einem unwahrscheinlichen Kampf, um das „Recht“ Washingtons und Brüssels zu schützen, die NATO entlang der Grenzen Russlands auszuweiten und der Ukraine Gebiete zurückzugeben, die durch die frühere unkluge Zusammenarbeit mit dem Maidan-Ukraine-Projekt der NATO verloren gegangen waren. Das fatale Problem bestand darin, dass die Bedrohung durch die NATO-Erweiterung für seinen mächtigen, misstrauischen Nachbarn existenziell war, der entschlossen war, der Ukraine niemals zu gestatten, NATO-Mitglied zu werden, weil er aus der Geschichte der wiederholten Einmischung, Intervention und Invasion des Westens über das Gebiet, das jetzt Ukraine heißt, gelernt hatte [Gordon M. Hahn, The Russian Dilemma: Security, Vigilance, and Relations with the West from Ivan III to Putin (McFarland, 2021)]. Selenskyj fehlte der geostrategische gesunde Menschenverstand und die Einsicht in die Notwendigkeit, zu Viktor Janukowitschs Politik zurückzukehren, die darauf abzielte, den Westen und Russland gegeneinander auszuspielen, indem er sich nicht verpflichtete, sich einem der beiden Lager anzuschließen – de facto oder de jure Neutralität – und einen Konflikt mit Russland zu vermeiden, indem er die NATO-Mitgliedschaft ablehnte, während er die EU-Mitgliedschaft anstrebte. Schließlich sitzen die Entscheidungsträger der NATO im fernen Washington, Tausende von Kilometern von der ukrainischen Region entfernt, und die Mitgliedschaft der Ukraine ist für den Westen ein Luxus und keine lebenswichtige strategische Notwendigkeit von existenziellem Ausmaß, wie sie es für Russland ist. Selbst Barak Obama hat dies verstanden. Das bedeutete, dass der Westen, wenn es hart auf hart mit Moskau käme, nicht bereit wäre, den notwendigen Einsatz in Form von Schätzen, ganz zu schweigen von Blut, zu leisten, um dies zu erreichen und die Ukraine zu schützen. Letztlich hat Moskau dies verstanden und hätte sich der ukrainischen Mitgliedschaft in der NATO in jedem Fall widersetzt. Zelenskiy hat das nicht verstanden, und sein Untergang ist im Wesentlichen eine Folge davon.

Entscheidend war, dass er es versäumt hat, konkrete politische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Hauptstütze der Russophobie, der „Anti-Terror-Operation“ gegen die Rebellen im Donbass und letztlich des Krieges gegen Russland zu untergraben: Die robusten ultranationalistischen und neofaschistischen Elemente in der Ukraine. Hier fehlte es Zelenskiy vielleicht nicht so sehr an Mut, sondern vielmehr an dem beträchtlichen politischen Scharfsinn, der erforderlich wäre, um diese ausreichend mächtige ukrainische Kraft zu isolieren und von der politischen Bühne auszuschließen. Man erinnere sich an seine offene Konfrontation an der Donbass-Front mit den Neofaschisten, die sich seiner Beteiligung am Minsker Friedensprozess mit Moskau widersetzten und wiederholt gegen dessen Waffenstillstandsregelung verstießen. Vielmehr fehlte es ihm an organisatorischem und bürokratischem Know-how und Erfahrung, um die Extremisten zu schwächen. Die in der ukrainischen politischen und wirtschaftlichen Kultur vorherrschende Korruption, die Vorrang vor Prinzipien hat, mag hier ausschlaggebend gewesen sein, denn viele Oligarchen, darunter auch sein eigener Sponsor Igor Kolomoiskii, hatten neofaschistische Gruppen wie den Rechten Sektor, Asow und vielleicht die heutige Freiwillige Ukrainische Einheit (DUK) finanziert.

So musste Selenskyj schon bald seine Entschlossenheit aufgeben, den Minsker Prozess bis zum Frieden zu führen, und Kiew hat mehrere der wichtigsten und vorrangigen ersten Schritte, die erforderlich waren, um ihn voranzubringen, nie ausgeführt (http://gordonhahn.com/2016/02/19/whos-more-in-violation-of-minsk-2-kiev-or-donbass/). Wir wissen dies, weil Selenskyj unter anderem ähnlichen Eingeständnissen des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des ehemaligen französischen Präsidenten Francois Hollande folgte. Wie die ukrainische Zeitung Ukrainskaya Pravda in Bezug auf Selenskyj feststellte: „Selenskyj bemerkte, dass er die Minsker Vereinbarungen nur als offiziellen Weg für Verhandlungen betrachtete, bei denen es möglich war, ‚zumindest einige Probleme zu lösen‘, also begann er, sie für den Austausch von Kriegsgefangenen zu nutzen.“ Selenskyj räumte ein: „(C)oncerning Minsk Vereinbarungen im Allgemeinen, sagte ich Emmanuel Macron und Angela Merkel, dass wir sie nicht auf diese Weise zu erfüllen.“ Auf dem Normandie-Treffen 2019, an dem auch Putin teilnahm, kündigte Zelenskiy an, die Vereinbarungen nicht erfüllen zu wollen. Er sagte zu allen Teilnehmern des Treffens, dass „die Vereinbarung in ihrer jetzigen Form nicht erfüllt werden kann“ (www.pravda.com.ua/eng/news/2023/02/9/7388717/). Wie wir inzwischen wissen, entschied er sich für die Strategie des Westens, das ukrainische Militär auf NATO-Standard und auf das Niveau zu bringen, das für den Versuch, die Krim und den Donbass mit Gewalt zurückzuerobern, erforderlich ist.

Mit der gescheiterten „Gegenoffensive“ im vergangenen Sommer hat sich Zelenskiy erneut den eigennützigen Launen seiner westlichen Sponsoren gebeugt – zum Schaden seines Militärs, seines Staates und seines Volkes. Darüber hinaus wurde dieser katastrophale Fehlschlag trotz des Widerstands des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, General Valeriy Zalyuzhniy, durchgeführt, was zu zivil-militärischen Spannungen führte, die eine weitere Bedrohung für Zelenskiy und die Ukraine darstellen. Selenskyj und seine Talente, ein Hochstapler, der dafür bekannt ist, dass er bei Auftritten in Comedy-Clubs Tische zu Spenden überredet, haben sich in der harten Welt der amerikanischen und internationalen Politik von heute nicht bewährt. Er wurde Opfer von mächtigeren Hochstaplern, wie Joe „Big Guy“ Biden in Washington und seinen NATO-Lakaien in Brüssel. Selenskyjs Talente ließen sich auch nicht gut auf die grausame Realität der Militärmathematik übertragen, und er hat das Potenzial der Gegenoffensive in diesem Sommer falsch eingeschätzt. Zelenskiy wird die Betrüger im Westen nicht länger hinters Licht führen können. Er und sein Land sind jetzt eine Last, denn die Dollars, die sie so gerne zählen, und die politische Macht, die sie so gerne ausüben, sind durch das „Ukraine-Debakel“ in einem Wahljahr bedroht. Selenskyj dachte, er könne den Westen benutzen, nur um herauszufinden, dass sie ihn und sein Land missbrauchen.

Die ukrainische Korruption

Obwohl sich die vom Westen finanzierte Maidan-Bewegung ursprünglich um das Problem der Korruption in der Ukraine unter dem vom Maidan entthronten Präsidenten Janukowitsch drehte (was dem naiven Glauben an eine rasche Verbesserung der ukrainischen Wirtschaft nach dem EU-Beitritt untergeordnet war), hielt die Korruption an und wurde unter dem Präsidenten Petro Poroschenko des Maidan-Regimes sogar noch verschärft. Selenskyjs Versprechen, die Korruption endlich ernsthaft zu bekämpfen, war der zweitwichtigste Punkt auf Selenskyjs Wahlprogramm, um Unterstützung zu gewinnen, was zu seinen erdrutschartigen Siegen bei der Präsidentschaftswahl und seiner Partei „Diener des Volkes“ (Slugi naroda) bei den anschließenden Rada-Wahlen führte. Auch dieses Versprechen wurde von Selenskyj gebrochen. Auch hier gab es Probleme mit dem Engagement und der Organisation, aber Selenskyj selbst blieb in persönlicher Korruption verstrickt, wie die Pandora-Papiere zeigten (www.icij.org/investigations/pandora-papers/; https://offshoreleaks.icij.org/power-players/volodymyr-zelenskyy; und http://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy).

Organisatorisch gesehen gab es eine Fülle von Institutionen, mindestens fünf, die an der Durchführung und Beendigung von Korruptionsermittlungen beteiligt waren, eine wahre Buchstabensuppe: NABU, AntAC, SBU und MVD. Aufgrund der Korruption und des Mangels an Rechtsstaatlichkeit und in einigen Fällen der Durchdringung durch ultranationalistische und neofaschistische Gruppen haben diese Behörden jedoch ihre eigene Agenda. Dies und Selenskyjs eigene Korruption und politische Präferenzen bedeuten, dass vieles, was wie Korruptionsbekämpfung aussieht, in Wirklichkeit mehr Korruption und Abrechnung mit Politik und Wirtschaft ist.

Ich werde nicht im Detail auf das Ausmaß und den Umfang der ukrainischen Korruption eingehen – eine Aufgabe, die mehrere Bände erfordern würde -, sondern stattdessen zwei Datenpunkte zum Fehlen einer signifikanten Verbesserung des schlechten Korruptionsstatus der Ukraine liefern. Erstens lag die Ukraine im Jahr 2019, dem Jahr von Selenskyjs Ankunft bei Bankovaya, auf Platz 126 im Korruptionswahrnehmungsranking der prowestlichen Organisation Transparency International (TI) mit einem Index von 30 von 100 möglichen Punkten (https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/overview-of-corruption-and-anti-corruption-in-armenia-azerbaijan-belarus-georgia-moldova-and-ukraine, S. 19). Die letzte TI-Bewertung im Jahr 2022 war Platz 116 mit einem Index von 33 (www.transparency.org/en/countries/ukraine; https://images.transparencycdn.org/images/Report_CPI2022_English.pdf, S. 3). Es ist anzumerken, dass diese leichte Verbesserung eher das Ergebnis einer stärkeren Verschlechterung in einigen zehn Ländern sein könnte als die Verbesserung der Ukraine, und es ist nicht auszuschließen, dass die Sympathie für die Ukraine diese im Westen ansässige Institution beeinflusst hat.

Zweitens: In der jüngsten Enthüllungsstory der Time über das Selenskyj-Regime, die auf Interviews mit ihm und Mitgliedern seiner Verwaltung im Oktober beruht, bat „ein hochrangiger Präsidentenberater“ den Interviewer Simon Shuster, der der Meinung war, die Korruption im Lande gehe zurück, sein Aufnahmegerät auszuschalten, damit er freier sprechen könne. „Simon, du irrst dich“, sagte er. „Die Leute stehlen, als gäbe es kein Morgen.“ „Selbst die Entlassung des Verteidigungsministers hat den Beamten keine Angst eingejagt“, fügt er hinzu, „weil die Säuberung zu lange gedauert hat. Der Präsident wurde im Februar gewarnt, dass die Korruption im Ministerium grassierte, aber er zögerte mehr als sechs Monate lang“ (meine Hervorhebung) (https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/). So setzen Selenskyj und die Ukrainer selbst unter den Drohungen eines Krieges und der Einstellung der Militärhilfe, die ebenfalls massiv für den Weiterverkauf gestohlen wurde, ihr entsetzlich korruptes Verhalten fort. So hat Selenskyj vor kurzem die Leiter aller 50 ukrainischen Rekrutierungszentren wegen Korruption entlassen, und lokale Kommandeure melden Todesfälle an der Front nicht, um die Gehälter der verstorbenen Soldaten einzustreichen. Alles in allem hat es unter Selenskyj wenig bis gar keinen kulturellen Wandel gegeben, der notwendig wäre, um die tief verwurzelte Korruption zu untergraben.

Autoritäre versus republikanische Herrschaft

Die ohnehin schon schwache ukrainische Republik wurde nach Selenskyjs Ankunft in Bankowaja schnell auf die Lebenserhaltungskosten heruntergefahren und hat sich seitdem ohne ein Wort der westlichen „Gemeinschaft der Demokratien“ aufgerichtet. Kurz gesagt, das Maidan-Regime hat schon vor dem Krieg autoritäres Terrain betreten. Zum ersten Mal in ihrer postsowjetischen Geschichte wurde die Ukraine eher autoritär als republikanisch. Darüber hinaus hat sich Selenskyj als Experte darin erwiesen, alle politischen Kräfte des Landes sowohl von seinem Team als auch von seiner korrupten Partei „Diener des Volkes“ (Slugi naroda) zu entfremden, die nach seiner erfolgreichen Fernsehserie benannt ist.

Vor dem Krieg verbot Zelenskiy drei „pro-russische“ politische Parteien. Nach Kriegsbeginn verbot Selenskyj alle „prorussischen“ und zentristischen Parteien, mit Ausnahme von Poroschenkos ausreichend nationalistischer Partei „Europäische Solidarität“, deren Vorsitzender, der ehemalige Präsident Poroschenko, kurz vor dem Krieg angeklagt wurde. Zu den verbotenen Parteien gehören: die Oppositionspartei – Für das Leben, die Shariy-Partei, Nashi, der Oppositionsblock, die Linke Opposition, die Union der Linken Kräfte, Staat, die Progressive Sozialistische Partei der Ukraine, die Sozialistische Partei der Ukraine, die Sozialistische Partei und der Wolodymyr-Saldo-Block. „Jede Aktivität von Politikern, die auf Spaltung oder Zusammenarbeit abzielt, wird keinen Erfolg haben“, erklärte Selenskyj bei der Vollstreckung des Verbots (https://news.yahoo.com/ukraine-ban-11-political-parties-141310973.html?fr=sycsrp_catchall). Der einzige Teil des politischen Spektrums, mit dem Zelenskiy einen Modus Vivendi finden konnte, war die extreme Rechte, die von ultranationalistischen bis hin zu neofaschistischen Parteien reicht, von denen keine verboten oder auch nur auf legaler oder anderer Ebene belästigt wurde (https://gordonhahn.com/2022/05/18/the-influence-of-neofascist-and-other-nationalist-groups-in-maidan-ukraine/). So wurde beispielsweise der neofaschistische Gründer der extremistischen Partei „Rechter Sektor“, Kommandeur der halbautonomen Ukrainischen Freiwilligenarmee und Drahtzieher des terroristischen Pogroms vom 2. Mai 2014 in Odessa, Dmitro Jarosch, unter Selenskyjs Aufsicht offizieller Berater des Generalstabschefs der ukrainischen Streitkräfte, Valerij Zalyuzhniy.

Keine einzige der noch verbliebenen legalen Parteien in der Ukraine unterstützt den Aufbau einer bürgerlichen statt einer nationalen Kultur und die Einbeziehung der ethnischen Russen, der russischen Sprache und Kultur in das ukrainische Gemeinwesen und die ukrainische Gesellschaft, anstatt sie auszuschließen. Die Unterdrückung der Opposition und der russischsprachigen Medien begann bereits vor dem Krieg mit der Schließung von drei Fernsehsendern, und die Vorschrift, dass alle Medien in ukrainischer Sprache erscheinen müssen, führte zu einer starken Einschränkung der Rede- und Informationsfreiheit, insbesondere für ethnische Russen und andere Russophone in der Ukraine. Die russische Sprache und zunehmend auch die russische Kultur und die ethnischen Russen selbst wurden zur Zielscheibe von Zensur, vom Regime geduldeten Pogromen, Verwaltungsmaßnahmen und Ähnlichem. So wurde beispielsweise Russisch aus den ukrainischen Schulen entfernt, und alle russischsprachigen Schulen wurden geschlossen. Nichts von alledem hat Selenskyj versucht, aufzuheben. Darüber hinaus fuhren Elemente und Medien des Maidan-Regimes unter Selenskyj fort, die russisch-ukrainischen Donbass-Bewohner als „Watniki“ und dergleichen zu bezeichnen, bombardierten zivile Wohnhäuser, töteten und verletzten nicht wahllos, sondern nahmen Donbass-Bewohner wegen ihrer russischen Sprache, Kultur und politischen Ansichten ins Visier. So verlieh er einen Staatsorden an ein Mitglied der neofaschistischen Partei „Rechter Sektor“, das gegenüber der New York Times offen zugegeben hatte, dass es an der Donbass-Front wiederholt gegen die Waffenruhe gemäß Minsk 2 verstoßen hatte und sich auf den Tag freute, an dem es die Ranken russischer Kinder an seine Hunde verfüttern konnte (https://gordonhahn.com/2021/12/03/zelenskiys-theater-of-simulacra-as-coup-hoax-and-the-activation-of-bad-actors-in-and-around-ukraine/). Auch die ungarischen und rumänischen Minderheiten haben unter einigen dieser diskriminierenden und rassistischen Tendenzen gelitten.

Selenskiyj hat das Gerichtssystem ebenso wie seine Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen genutzt, um seine politischen Gegner zu unterdrücken. Seine Staatsanwälte klagten den ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko des Hochverrats an und stellten ihn bis zum Beginn des Krieges de facto unter Hausarrest. Selenskyj strukturierte auch den Obersten Gerichtshof um und verstieß damit gegen die ukrainische Verfassung. Nach dem Einmarsch der Russen verabschiedete Kiew ein neues Gesetz gegen Kollaboration, das eine Verurteilung zu bis zu 15 Jahren Haft für jede Art von Zusammenarbeit mit Russland vorsieht. Dazu gehören vermutlich auch Geschäftsbeziehungen mit russischen Personen und Unternehmen. Jede politische Partei oder öffentliche Organisation, einschließlich religiöser Organisationen, deren Mitglieder nach diesem neuen Gesetz verurteilt wurden, kann verboten werden. Die Zusammenarbeit oder Kollaboration mit dem Aggressorland (Russland) kann nicht nur militärischer, politischer und administrativer Art sein, sondern auch wirtschaftlicher und informationeller Art. Mit Hilfe dieses Gesetzes wurde die dem Moskauer Russisch-Orthodoxen Patriarchat angehörende Orthodoxe Kirche der Ukraine faktisch geschlossen, einschließlich der Enteignung ihrer Kirchen und Klöster sowie der Verhaftung und Inhaftierung von Priestern, darunter auch des Metropoliten der Kirche. All dies geschah unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in Ermangelung von veröffentlichten Beweisen. In der Zwischenzeit werden die von Ultranationalisten und Neofaschisten verübten Morde und Schläge auf Journalisten und andere Personen straffrei behandelt.

Jede Anfechtung der Souveränität der Ukraine oder jede Zusammenarbeit mit einem Berufsregime, einer lokalen Verwaltung oder einer Bildungseinrichtung wird mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren und einem Verbot öffentlicher Ämter für 10-15 Jahre geahndet (https://strana.news/news/381888-uholovnaja-otvetstvennost-za-sotrudnichestvo-s-rossiej-o-chem-hovoritsja-v-zakonakh.html). Das Gesetz scheint also nicht nur der Bestrafung von Quislingen zu dienen, sondern auch ein weiterer Versuch von Selenskyj zu sein, den Konflikt mit Russland und dem Donbass zu nutzen, um seine Macht im Bündnis mit einigen nationalistisch orientierten Gruppen zu festigen. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass vor dem Krieg ähnliche Gesetze jegliche Argumente für die Autonomie des Donbass oder der Krim, geschweige denn für die Unabhängigkeit oder die Wiedervereinigung mit Russland, sowie das Zeigen kommunistischer Symbole unter Strafe stellten und damit die zentristischen und pro-russischen Parteien unterminierten.

Zusätzlich zu diesen spaltenden Maßnahmen wurden alle mächtigen Oligarchen der Ukraine vor dem Krieg durch ein von der Rada auf Initiative von Zelenskiy verabschiedetes Gesetz aus der Politik verbannt. Die Verhaftung von Selenskyjs eigenem Förderer seiner Unterhaltungs- und Politikkarriere, dem Oligarchen, PrivatBank-Besitzer und Burisma-Gründer Ihor Kolomoiskii, erfolgte nach dem Krieg. Es bleibt unklar, ob diese Entscheidung, die Selenskyj selbst untergräbt, von der Biden-Administration im Zusammenhang mit den eigenen Korruptionsproblemen des US-Präsidenten und den Ermittlungen des republikanischen Kongresses und des FBI gegen ihn und seinen Mitarbeiter Hunter, der eng mit dem von Kolomoiskii gegründeten ukrainischen Erdgasunternehmen Burisma verbunden ist und möglicherweise illegal dort angestellt wurde, gefordert wurde. Darüber hinaus schuf sich Selenskyj eine neue Gruppe von Feinden, als er Pläne ankündigte, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen und die ukrainische Staatsbürokratie um zwei Drittel reduzieren werden. Dadurch werden Hunderttausende verbitterter Beamter mit detaillierten Kenntnissen über die Organisation, Funktion und Finanzierung des Staates arbeitslos und auf der Suche nach Arbeit auf die Straße gesetzt, und das in einem vom Krieg zerrissenen Land, in dem ein Mobilisierungsgesetz gilt, das alle arbeitsfähigen männlichen Bürger zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet, wobei ein Gesetz zur Einbeziehung von Frauen in die Wehrpflicht noch aussteht. Diese Ausgestoßenen haben weiterhin Kontakte zu ehemaligen Kollegen in der Bürokratie und können Intrigen spinnen, um Selenskyj, seine Politik und das Regime selbst zu untergraben.

Vor dem Krieg wurden drei oppositionelle Fernsehsender geschlossen (https://strana.news/news/315488-telekanaly-112-zik-i-njusvan-zakryty-chto-dalshe-onlajn-transljatsija.html). Medienmanipulation, Desinformation und Lügen wurden zu einem Markenzeichen des Regimes des Schauspielers/Produzenten Selenskyj – ein Regime, das mit Produzenten, Drehbuchautoren und PR-Fachleuten besetzt war (https://gordonhahn.com/2022/04/15/kvartal-22-zelenskiys-simulacra/ und https://gordonhahn.com/2021/12/21/zelenskiys-theater-of-simulacra-update/). Selenskyjs Verschleierung der Realität durch die inzwischen allgegenwärtige postmoderne Virtualität und die Unwahrheiten der „strategischen Kommunikation“ werden aufgedeckt und verstärken die delegitimierende Wirkung des Krieges. Republiken können nicht in einer Gesellschaft, einem Gemeinwesen und einem Staat leben, die von Lügen überflutet sind.

Seit Beginn des Krieges haben sich all diese Tendenzen noch verstärkt. Selenskyj unterstellte alle Fernsehsender einem einzigen Kommando mit Zensur und einheitlicher Ausstrahlung, das abweichende Stimmen verbietet, und schloss fünf weitere Fernsehsender. Die Zeitung Strana (strana.ua), die sowohl vom SBU als auch vom neofaschistischen Rechten Sektor vor dem Krieg und von Selenskyj am Vorabend des Krieges unter Druck gesetzt wurde, musste nach Kriegsbeginn emigrieren (https://gordonhahn.com/2015/04/21/maidan-ukraines-authoritarianism-surplus-update-on-maidan-ukraines-democracy-deficit/ und https://strana.news/s/ataka-na-stranu.html).

Vor dem Krieg wurden unter Selenskyj die Einflüsse von Nazismus und Neofaschismus weitgehend aus den Mainstream-Medien herausgehalten, obwohl Selenskyj Ende 2021 in den Nachrichten zu sehen war, wie er einem Kämpfer des Rechten Sektors Orden verlieh, der zuvor gegenüber der New York Times damit geprahlt hatte, dass er häufig gegen das Waffenstillstandsabkommen der Minsker Gespräche verstoße und seinen Hund russische Kinderknochen essen lassen wolle (https://gordonhahn.com/2021/12/21/zelenskiys-theater-of-simulacra-update/). Meistens beschränkten sich die Anspielungen auf den Faschismus jedoch auf offizielle und gesellschaftliche Symbole wie Stepan Bandera und die von politischen Parteien wie dem Rechten Sektor und der „Freiheit“ sowie auf die unabhängigen, von Neofaschisten dominierten Freiwilligenbataillone und größeren Einheiten wie Asow, die Nationalen Korpus und das Ukrainische Freiwilligenkorps (DUK) des Rechten Sektors. Unter dem Druck des Krieges beginnen die Ukrainer, ihre Masken abzulegen“. Die alten, weicheren Codes – wie Bezeichnungen für Pro-Russen und Donbassianer als „Watniki“ und „Moskaly“ (eine diffamierende Bezeichnung für ethnische Russen), die in einem häufigen öffentlichen Ritual „gefeiert“ wurden, bei dem zum Abstechen von Moskaly aufgerufen wurde – werden beiseite geschoben. In einem kürzlich ausgestrahlten Fernsehbeitrag forderte eine Art Moderator die Ausrottung aller Russen, angefangen bei den russischen Kindern. Der Sprecher zitierte den Nazi Adolf Eichmann, der an der Durchführung des Holocausts beteiligt war, „da sie uns Nazis nennen“. Er zitierte Eichmanns Satz: „Um eine Nation zu vernichten, muss man zuallererst die Kinder vernichten“ (https://t.co/4VU4fCzROB; https://mobile.twitter.com/clintehrlich/status/1503784248813125635; und https://strana.news/news/382090-vedushchij-telekanala-24-fakhrudin-sharafmal-prizval-ubivat-russkikh-detej.html). Dies ist das Standarddenken von Neofaschisten wie RS, DUK, Azov, C18 und ähnlichen [siehe Gordon M. Hahn, Ukraine over the Edge (McFarland, 2018) und https://gordonhahn.com/2021/12/03/zelenskiys-theater-of-simulacra-as-coup-hoax-and-the-activation-of-bad-actors-in-and-around-ukraine/].

Mit dem Krieg produzieren ukrainische Staatsbeamte und Medien sowie private Medien massenhaft Desinformationen und Fake-News-Meldungen. Das Martyrium von 13 ukrainischen Soldaten auf der Schlangeninsel stellte sich als falsch heraus, da sich die Einheit ergeben hat und in russischem Gewahrsam ist. Zu den weiteren Fälschungen aus der Anfangszeit des Krieges gehörte der ukrainische Pilot, das „Gespenst“, der in den ersten Tagen des Krieges angeblich 5-6 russische Kampfjets abgeschossen hat; die angebliche russische Bombardierung des Friedhofs und der jüdischen Holocaust-Gedenkstätte von Babij Jar (Ort einer Massenexekution von Juden durch deutsche und ukrainische Nazis während des Zweiten Weltkriegs, an der auch Mitglieder der SS-Division Galizien und der Organisation Ukrainischer Nationalisten des heute meistgefeierten ukrainischen Helden Stepan Bandera beteiligt waren), die vorgetäuschte russische Bombardierung eines ukrainischen Entbindungskrankenhauses in Mariupol und die angebliche Erschießung ukrainischer Zivilisten in einer Brotschlange in Tschernigow durch russische Truppen (https: //gordonhahn. com/2022/04/15/kvartal-22-zelenskiys-simulacra/ und https://news.yahoo.com/u-embassy-kyiv-without-citing-131723286.html). Viele weitere solcher Produktionen wurden von den Ukrainern ausgestrahlt und von verbündeten westlichen Medien weltweit verbreitet.

Die ukrainische Regierung hat seit Beginn des Krieges ein Online-Überwachungssystem eingerichtet, das die von den Bürgern besuchten Websites verfolgt. Sollten sie verbotene russische und „prorussische“ Seiten besuchen, werden sie verhaftet und können ins Gefängnis kommen. Bürgerwehren dürfen in Kiew und in allen anderen Städten durch die Straßen ziehen und Bürger wegen angeblicher Straftaten aller Art verhaften, die mutmaßlichen Täter an Telefon- und Laternenmasten festbinden und stundenlang bei Regen und Schnee stehen lassen, wobei sie manchmal geschlagen werden.

Als weiteren Schlag gegen die Republik kündigte Selenskyj vor zwei Wochen an, dass die Ukraine im März 2024 keine Präsidentschaftswahlen abhalten werde. Diskussionen über Wahlen seien in Kriegszeiten „völlig unverantwortlich“, sagte er. Das Land stehe unter Kriegsrecht, das die Abhaltung von Wahlen verbiete, und mit Tausenden von Soldaten an der Front und Millionen von Ukrainern, die durch den Krieg im In- und Ausland vertrieben worden seien, sei die Abhaltung einer fairen Wahl unmöglich, erklärte er (www.msn.com/en-us/news/world/zelensky-refuses-to-hold-elections-in-wartime-ukraine/ar-AA1jwJcM).

Selenskyjs politische Isolation

Selenskyj lehnt Wahlen nicht so sehr deshalb ab, weil sie in einem vom Krieg zerrissenen Land nicht durchführbar sind, sondern weil er sich vom Rest des Volkes, einschließlich vieler Mitglieder seiner Regierung, isoliert hat und sich erneut sehr unbeliebt macht. Das Verbot von Parteien der Linken und der Mitte und die Anklage gegen den rechtsgerichteten Poroschenko haben die Linke und die Mitte des politischen Spektrums entfremdet. Das Scheitern an der Front entfremdet die Mitte, die Rechte und die extreme Rechte. Die Spannungen zwischen der zivilen und der militärischen Führung nehmen zu, insbesondere zwischen Selenskyj und dem Präsidialamt einerseits und dem Chef der ukrainischen Streitkräfte Valeriy Zalyuzhniy und anderen Generälen andererseits. Die Entlassung von Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov und sechs seiner Stellvertreter durch Selenskyj nach dem Scheitern der Gegenoffensive im Sommer und die Meinungsverschiedenheiten zwischen Selenskyj und Zalyuzhniy über die Sinnhaftigkeit einer großen Gegenoffensive ohne Luftunterstützung und ausreichend Artillerie sowie über andere Fragen sind nur die Spitze des Eisbergs in einer Situation, die sich in Kiew zu einer Situation vor dem Putsch entwickelt (https://gordonhahn.com/2023/11/27/coup-poker-ukraines-deteriorating-civil-military-relations-updated/ und https://gordonhahn.com/2023/12/04/ukrainian-coup-poker-continues-and-everybody-is-playing-updated-and-revised/). Einige Kommandeure“ weigern sich, Befehle auszuführen – „second-guessing“, wie Time es abschwächt – „Befehle von oben“ (Simon Shuster, ‚Nobody Believes in Our Victory Like I Do.‘ Inside Volodymyr Zelensky’s Struggle to Keep Ukraine in the Fight“, Time.com, https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/). Zelenskiy hat es sogar geschafft, seine eigene Basis zu entfremden. Nicht nur, dass sein Förderer Kolomoiskii vermutlich mit seiner Zustimmung verhaftet wurde, Selenskyj scheint auch zu planen, seine Partei „Diener des Volkes“ über Bord zu werfen und sogar 80 Prozent ihrer Abgeordneten in der Rada zugunsten einer neuen Struktur und eines neuen Personals zu entlassen, das sich angeblich auf Militärs und Kriegsveteranen stützen soll (https://t.me/rezident_ua/19475).

Wie die Time und einige andere westliche Nachrichten berichten, ist die Ukraine als Ganzes, einschließlich Selenskyj und seines engeren Kreises, nach der gescheiterten Gegenoffensive in diesem Sommer und Selenskyjs gescheiterter US-Reise im September fast völlig demoralisiert. Wenn das Glück der Kiewer Armee an der Front weiter schwindet, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, und Selenskyj weiterhin darauf beharrt, dass es Erfolge auf dem Schlachtfeld gibt und der Kampf fortgesetzt wird, kann er nur in eine fatale Isolation geraten. Dennoch hält er weiterhin an der Fiktion eines nicht nur möglichen, sondern sicheren ukrainischen Sieges fest – in seiner traditionellen Simulakrenform. Selenskyjs Desinformationspolitik hat nicht nur Märchen von schwer fassbaren ukrainischen „Geisterpiloten“ und fiktiven russischen Gräueltaten hervorgezaubert, sondern auch versucht, die Realität zu zwingen, Selenskyjs phantastischen Wünschen zu entsprechen: Mariupol und Bachhmut würden niemals fallen, und die Chinki-Stellung auf der linken Seite des südlichen Dnjepr in Cherson sei ein moderner D-Day.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Selenskyjs innerer Kreis ihn für „wahnhaft“ hält, wie es in dem Time-Artikel heißt, der auf Interviews mit hochrangigen ukrainischen Beamten während Selenskyjs unglücklicher Reise nach Washington im September beruht – ein Artikel, der an sich schon einen verheerenden Schlag für die ohnehin schon katastrophale Lage in der immer mehr ruinierten Ukraine bedeutet. Ukrainische Beamte im Umfeld von Selenskyj schilderten ihn als einen Menschen, der die Situation an der Front verleugnet und immer noch der Illusion anhängt, die Ukraine könne den Krieg gewinnen. „Niemand glaubt so wie ich an unseren Sieg. Niemand“, sagte Selenskyj selbst in einem Interview für den Artikel gegenüber Time. Den Glauben an den kommenden Sieg aufrechtzuerhalten, „erfordert deine ganze Kraft, deine Energie. Verstehen Sie das? Es braucht so viel von allem“, sagte Selenskiy. Ein Mitglied von Selenskyjs Verwaltung sagte, der angeschlagene Präsident sei „wütend“ auf seine westlichen Partner und stur gegenüber seinen einheimischen Partnern. Der Sinn für Humor scheint dem ehemaligen Komiker abhanden gekommen zu sein, gezüchtigt durch die harten Realitäten des Krieges, dessen Fortsetzung er mit seinen westlichen „Partnern“ vereinbart hatte, als er die vielversprechenden Istanbuler Friedensgespräche mit Russland aufgab. Ein anderer Berater von Selenskyj sagte dem US-Magazin, der ukrainische Präsident fühle sich vom Westen verraten, der ihm gerade genug Waffen gebe, um zu überleben, aber nicht um zu gewinnen. Er macht sich etwas vor“, sagte mir einer seiner engsten Mitarbeiter frustriert. ‚Wir haben keine Optionen mehr. Wir werden nicht gewinnen. Aber versuchen Sie mal, ihm das zu sagen.'“ „Selenskyjs“ Sturheit, so sagen einige seiner Mitarbeiter, hat den Bemühungen ihres Teams, eine neue Strategie, eine neue Botschaft zu entwickeln, geschadet. Während sie über die Zukunft des Krieges debattierten, blieb ein Thema tabu: die Möglichkeit, ein Friedensabkommen mit den Russen auszuhandeln“ (https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/). Der Krieg scheint Selenskyj in eine starre, hartnäckige Position zu zwingen, die auf dem Wunsch beruht, sich an Putin zu rächen und seine wachsende Zahl von Zweiflern und Gegnern im Inland zu widerlegen.

Eine der grundlegenden Säulen von Selenskyjs Macht im Inland war sein internationales Cache“. Die ist nun weg, selbst bei den wichtigsten Unterstützern der Ukraine: den USA und der NATO. Es ist vielleicht symbolisch, dass der amerikanische Journalist Simon Shuster, der den diskreditierenden Enthüllungsbericht in der Time verfasst hat, lange Zeit die falsche Parteilinie der USA in Bezug auf die Ukraine vertrat und im vergangenen Jahr von Selenskyj für seine Verdienste eine staatliche Auszeichnung erhielt (https://strana.news/articles/analysis/449379-kak-statja-o-zelenskom-v-zhurnale-time-vyzvala-spory-v-ukraine-o-vojne-i-budushchem-vlasti.html). Während der Reise des ukrainischen Präsidenten im September nach Washington, so Shuster, „weigerten sich die Führer des Kongresses, Selenskyj eine öffentliche Rede auf dem Capitol Hill halten zu lassen. Seine Adjutanten versuchten, einen persönlichen Auftritt bei Fox News und ein Interview mit Oprah Winfrey zu arrangieren. Weder das eine noch das andere kam zustande“ (https://time.com/6329188/ukraine-volodymyr-zelensky-interview/). Dies spiegelt sich in der zunehmenden Ukraine-Müdigkeit der Amerikaner wider, in der abnehmenden Unterstützung des Kongresses für massive Waffen- und Finanzhilfe, in der Verringerung der US-Hilfstranchen und in der Warnung, dass die Investoren den „Boden des Fasses“ erreicht haben. Polen hat die Ukraine so gut wie aufgegeben, und die Slowakei und die Niederlande folgen diesem Beispiel. Das Bild der Ukraine wird von der Realität viel härter gezeichnet als es die Simulationen zulassen, was Selenskyjs Autorität im In- und Ausland kostet.

Schlussfolgerung

Selenskyj hatte das Pech, das Maidan-Projekt zu übernehmen, da es sich zu weit ausdehnte. Wie eine Zaubershow, deren Geheimnisse während der letzten Vorstellung an das Publikum durchsickern, entlarvte der NATO-Russland-Ukraine-Krieg den falschen Charakter der politischen Praxis Selenskyjs und des Westens, die sich zu sehr auf Desinformation stützt. Es ist eine tragische Ironie, dass die Simulakra-Phase des Maidan-Regimes unter seinem vielleicht größten Meister der Simulakra ihren Todeskampf beginnt: Wolodomyr Selenskyj. Der Zerfall an der Front lüftet den Vorhang, hinter dem sich die dunklen Geheimnisse des Maidan, seines Regimes und seiner korrupten Führer verbergen. Es ist eine weitere Ironie, dass der Kiewer Prozess gegen die Berkut-Polizei, die vom Maidan, seinem Regime und dem Westen fälschlicherweise für die Schießereien auf dem Maidan am 20. Februar 2014 verantwortlich gemacht wurde, gerade zu dem Zeitpunkt zu Ende ging, als sich die westlich-ukrainische Gegenoffensive in diesem Sommer als Fehlschlag erwies. Der Prozess ergab, dass die meisten Opfer an jenem Tag in Kiew von „nicht identifizierten“ Scharfschützen und nicht von der Berkut-Polizei und nicht auf Befehl von Janukowitsch erschossen worden waren. Einige von uns wissen seit neun Jahren, dass ukrainische Neofaschisten und sogar einige Georgier, die von einem anderen „Leuchtturm der Demokratie“, Micheil Saakaschwili, geschickt worden waren, diesen Terroranschlag verübt haben.

Selenskyjs Versagen stand im Widerspruch zu seinen Zielen und untergrub das gesamte westlich-galizische Maidan-Projekt. Seine Unfähigkeit, sich den Schmeicheleien des Westens zu widersetzen, setzte sein Volk einem schrecklichen Krieg aus, der nicht nur das Überleben des Maidan-Regimes, sondern auch das des ukrainischen Staates gefährdet. Seine Unfähigkeit, die Korruption zu bekämpfen und die republikanische Herrschaft zu stärken, hat die Behauptungen des Westens entlarvt, die Ukraine sei eine „Demokratie“, die für „den Westen und seine Werte“ kämpft, und die Demokratisierung sei das Ziel der amerikanischen Ukraine-Politik. Die traurige Tatsache ist, dass es Selenskyj nicht gelungen ist, die Korruption deutlich einzudämmen und die republikanische Herrschaft weiter zu sichern, weil er selbst genauso in Korruption verstrickt ist wie viele seiner Landsleute und weil die republikanischen Instinkte in der Ukraine im Vergleich zu denen der Oligarchie und des Autoritarismus verblassen.

Aber es ist nicht der letztgenannte Mangel, der Selenskyjs und der Ukraine den Rückhalt im Westen nimmt. Was den schrecklichen Preis eines zusammenbrechenden Regimes und eines möglicherweise gescheiterten oder sogar besiegten Staates fordert, ist die Entscheidung der Ukrainer, die nationale Sicherheit eines weitaus mächtigeren Staates herauszufordern. Der einzige Verbündete der Ukrainer, der Westen, wird zunehmend brüchig und verpufft. Er kann es sich nicht leisten, Selenskyj oder gar die Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen, denn für Washington und Brüssel ist nicht die Ukraine wichtig, sondern das Image und die Macht derer, die in Washington das Sagen haben. Selenskyjs Tragödie besteht darin, dass er zu der Überzeugung gelangte, dass nur die Russen nach Macht streben, während er gleichzeitig – vielleicht auf Geheiß des Westens – glaubte, dass dieser eine ukrainische Bedrohung seiner Sicherheit dulden würde oder nicht in der Lage wäre, ihr zu begegnen.

Es war schon immer etwas abwegig, dass ein ehemaliger Komiker, der einst zum Spaß simulierte, mit seinem Penis Klavier zu spielen, das Ruder eines geostrategisch zentralen Staates übernimmt, der auf der Weltbühne zwischen zwei verfeindeten Großmächten steht. Das Maidan-Regime, das zu seiner Zeit ein ziemlicher Zirkus war, und sein Gefäß – der ukrainische Staat – stehen vor dem Aus, und ihr Anführer, Wolodomyr Zelenskij, ist wie ein trauriger Clown, dessen Zirkus geschlossen ist, und kann nirgendwo hin.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …