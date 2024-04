Meet Centuria, Ukraine’s Western-trained neo-Nazi army – The Grayzone A uniquely Ukrainian strain of Neo-Nazism is spreading throughout Europe, which openly advocates violence against minorities while seeking new recruits. With Kiev’s army collapsing and a narrative of Western betrayal gaining currency, the horror inflicted on residents of Donbas for a decade could very soon be coming to a city near you.

Treffen Sie Centuria, die vom Westen ausgebildete Neonazi-Armee der Ukraine

Von Kit Klarenberg

7. April 2024

Eine einzigartige ukrainische Form des Neonazismus breitet sich in ganz Europa aus, die offen zu Gewalt gegen Minderheiten aufruft und gleichzeitig nach neuen Rekruten sucht. Angesichts des Zusammenbruchs der Kiewer Armee und der zunehmenden Verbreitung des Narrativs vom Verrat des Westens könnte das Grauen, das den Bewohnern des Donbass ein Jahrzehnt lang angetan wurde, schon bald in einer Stadt in Ihrer Nähe zu spüren sein.

Centuria, eine extrem gewalttätige ukrainische Neonazi-Gruppierung, hat sich in sechs Städten in Deutschland festgesetzt und versucht, ihre lokale Präsenz auszuweiten. Laut Junge Welt, einer marxistischen Tageszeitung mit Sitz in Berlin, wurde das Wachstum der Nazi-Organisation „von den örtlichen Sicherheitsdiensten nicht behindert“.

Die Junge Welt führt die Ursprünge von Centuria auf einen Neonazi-Gipfel im August 2020 „am Rande eines Waldes bei Kiew“ zurück. Dort forderte ein Ultranationalist namens Igor „Tcherkas“ Mikhailenko die „Hunderte von meist maskierten Bürgerwehrkämpfern“, die der faschistischen Nationalen Miliz Kiews angehörten, auf, „Opfer für die Idee einer ‚Großukraine‘ zu bringen.“ Als ehemaliger Leiter der neonazistischen Patriot of Ukraine’s Kharkiv Division und Kommandeur des staatlich geförderten Asow-Bataillons von 2014 bis 2015 hat Mikhailenko den Wunsch geäußert, „alles Anti-Ukrainische zu zerstören.“

Junge Welt berichtet, dass die Nationale Miliz seit 2017 „brutale Selbstjustiz“ in der gesamten Ukraine praktiziert und dabei auch „die LGBTQ-Szene tyrannisiert.“ Centuria wurde anschließend für einen erschreckenden Angriff auf einen schwulen Nachtclub in Kiew im November 2021 verantwortlich gemacht, bei dem ihre Mitglieder die Feiernden mit Schlagstöcken und Pfefferspray angriffen.

Nun hat dieselbe Neonazi-Sekte „einen Ableger in Deutschland“, wie Junge Welt berichtet. Am 24. August 2023, dem 32. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine, veranstaltete Centuria in der Magdeburger Innenstadt eine „nationalistische Kundgebung“, „unbehelligt von Antifa und kritischer Medienberichterstattung“.

Die Teilnehmer posierten stolz mit der Fahne der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die vom Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera während des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde. Centuria prahlte damals auf Telegram: „Obwohl die ukrainische Jugend nicht in ihrer Heimat ist, beginnt sie, sich zu vereinen.“ Gleichzeitig drohten sie den „Feinden“ ihres Landes mit „höllischen Stürmen“ und versprachen, dass „ukrainische Emigranten“ „ihre nationale Identität nicht für ein paar hundert Euro vergessen“ würden.

Junge Welt berichtet, dass Centuria „derzeit Gelder für die Kampfeinheit ihrer Mutterorganisation“ sammelt, die von Andriy Biletsky kommandiert wird – dem Gründer des Asow-Bataillons, der 2014 infamerweise erklärte, die Mission der ukrainischen Nation sei es, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen zu führen.“ Zu Hause äußern die Mitglieder von Centuria ähnliche Einstellungen gegenüber Muslimen, Afrikanern und Schwulen, die sie jeweils als „deutsches Kalifat“, „schwarze Vergewaltiger“ und „Pädophile“ bezeichnen.

Jetzt arbeiten die Mitglieder der Gruppe hart daran, ihre ideologische Vision an zukünftige Rassisten auf dem ganzen Kontinent weiterzugeben. „Wir schaffen eine neue Generation von Helden!“ heißt es auf dem Telegram-Kanal von Centuria. So organisiert die Neonazigruppe gemeinsam mit dem ukrainisch-nationalistischen Pfadfinderverband Plast Wanderausflüge in den deutschen Harz. Dieser Verband eröffnete in den 1950er Jahren als Reaktion auf die Verfolgung von Faschisten und Nationalisten durch die Sowjetunion überall in der westlichen Welt Ortsgruppen. Neben der ideologischen Indoktrination haben die jugendlichen Mitglieder von Plast auch die Möglichkeit, ihre körperliche Fitness zu verbessern und eine militärische Ausbildung zu erhalten. Wie Centuria im Telegramm ominös verkündet, haben „freie Menschen Waffen“.

Eröffnungszeremonie im litauischen Pfadfinderlager „Iskra“ mit Plast-Pfadfindern, 2022

Während sich Washington allmählich von seiner Unterstützung des Krieges der Ukraine gegen Russland zurückzieht, hat es begonnen, die Verantwortung für das Management der militärischen Kampagne – und deren wahrscheinliches Scheitern – an Berlin abzutreten. Wenn die US-Waffenlieferungen weiter zurückgehen, wird Deutschland zum wichtigsten Waffenlieferanten Kiews. Und die Deutschen könnten feststellen, dass ein „Nein“ zur Ukraine zu bösen Überraschungen führen könnte.

Anders als die USA hat Deutschland keinen ozeanweiten Puffer zwischen sich und den faschistischen Stellvertreterkriegern, die es in der Ukraine unterstützt. Nachdem die vielgepriesene ukrainische Gegenoffensive Ende 2023 endgültig gescheitert war, sprach der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einem Interview mit dem Economist eine versteckte Drohung aus: „Man kann nicht vorhersagen, wie die Millionen ukrainischer Flüchtlinge in den europäischen Ländern darauf reagieren würden, dass ihr Land aufgegeben wird.“

Zwar hätten sich die Ukrainer im Allgemeinen „gut verhalten“ und seien denjenigen, die sie aufgenommen haben, „sehr dankbar“, doch wäre es keine „gute Geschichte“ für Europa, wenn es „diese Menschen in die Ecke treiben würde“, so Zelensky gegenüber dem Magazin.

Um zu verstehen, wie radikalere Elemente einer verbrauchten Stellvertretertruppe ihre Waffen gegen die westlichen Regierungen richten könnten, die sie bewaffnet haben, muss man sich nur die Ereignisse des 11. September 2001 vor Augen führen.

Ein geheimes, vom Westen unterstütztes Nazi-Netzwerk

Centuria stützt sich zwar in hohem Maße auf ukrainische Migranten als Rekruten, profitiert aber auch von einer fest verankerten Struktur der europäischen Elite.

Im September 2021 veröffentlichte das Institut für europäische, russische und eurasische Studien (IERES) der George Washington University einen detaillierten und zutiefst beunruhigenden Bericht, der dokumentiert, wie Centuria von einem „selbsternannten Orden ‚europäisch-traditionalistischer‘ Militäroffiziere genährt wurde, der das erklärte Ziel hat, das Militär des Landes nach rechtsideologischen Gesichtspunkten umzugestalten und die ‚kulturelle und ethnische Identität‘ der europäischen Völker gegen ‚Brüsseler‘ Politiker und Bürokraten zu verteidigen“.

IERES berichtete, dass der militärische Flügel von Centuria 2018 mit der Ausbildung in der ukrainischen Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy (NAA) begann, der „führenden militärischen Ausbildungseinrichtung in Kiew und einem wichtigen Knotenpunkt für die westliche Militärhilfe für das Land.“

Die Zeitung enthüllte, dass „erst im April 2021 [Centuria] behauptete, dass ihre Mitglieder seit ihrer Gründung an gemeinsamen Militärübungen mit Frankreich, Großbritannien, Kanada, den USA, Deutschland und Polen teilgenommen haben“.

In der Tat haben viele Mitglieder der Neonazigruppe auf dem De-facto-NATO-Stützpunkt in Yavoriv, nur wenige Kilometer östlich der polnischen Grenze, geübt.

Ein von den kanadischen Streitkräften in der Ukraine im Jahr 2020 veröffentlichtes Foto zeigt die NAA

Abschlusszeremonie im Internationalen Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit in Jaworiw.

Darüber hinaus „behauptet die Gruppe, dass ihre Mitglieder als Offiziere in mehreren Einheiten des ukrainischen Militärs dienen. Seit mindestens 2019 hat Centuria … ideologisch ausgerichtete Mitglieder der AFU aufgefordert, sich um eine Versetzung in bestimmte Einheiten zu bemühen, in denen die Mitglieder der Gruppe dienen. Um neue Mitglieder zu gewinnen, wirbt die Gruppe über ihren Telegram-Kanal mit über 1.200 Anhängern und einem speziellen Mobilisierungsbot weiterhin für ihre angebliche Rolle in der AFU und den Zugang zu westlichen Ausbildungs-, Militär- und Austauschprogrammen.“

Jede westliche Regierung, an die sich die IERES-Forscher wandten, behauptete, keine Neonazis in ihren Streitkräften zu dulden, und bestand darauf, dass sie „der ukrainischen Regierung bei der Auswahl und Identifizierung der richtigen Kandidaten“ für ihre Ausbildungsprogramme vertrauten. Die ukrainische Nationale Militärakademie (NAA) von Hetman Petro Sahaidachny hat jedoch ausdrücklich erklärt, dass sie keine derartigen Überprüfungen durchführt, und gleichzeitig bestritten, dass Centuria in ihrem Hauptquartier tätig ist.

Nachdem der Autor des Berichts Centuria und die NAA um eine Stellungnahme zur Ausbildung von Neonazis gebeten hatte, begannen Vertreter der extremistischen Bewegung, ihre Online-Fußspuren zu löschen und ihre Aktivitäten in der realen Welt seitdem zu verbergen.

Die westlichen Medien haben den IERES-Bericht fast vollständig ignoriert, mit Ausnahme eines einzigen Artikels in der Jerusalem Post. Das Schweigen zu diesem Thema ist umso ungewöhnlicher, wenn man bedenkt, dass der Autor des Berichts, ein in Washington DC ansässiger ukrainischer Staatsbürger, dessen Arbeit von der US-Regierungsorganisation Voice of America und der von der US-amerikanischen und britischen Regierung finanzierten „Open-Source“-Untersuchungsgruppe Bellingcat veröffentlicht wurde, über Referenzen verfügt.

Von den westlichen Behörden haben sich nur die kanadischen Streitkräfte zu den akribisch dokumentierten Ergebnissen des Berichts geäußert, indem sie in absurder Weise behaupteten, die von Centuria-Mitgliedern auf Facebook geposteten Fotos seien „manipuliert“ worden, um „russische Desinformationen“ zu verbreiten.

Angesichts der gut dokumentierten Geschichte des kanadischen Militärs, das hartgesottene ukrainische Faschisten ausbildet, und seiner Weigerung, ukrainische Nazis zu desavouieren, ist eine solche Unaufrichtigkeit nicht überraschend.

Bis heute weigert sich der Chef des kanadischen Militärs, General Wayne Eyre, sich dafür zu entschuldigen, dass er Jaroslaw Hunka, einem Nazi-Kollaborateur aus dem Zweiten Weltkrieg, der vom kanadischen Parlament geehrt wurde, stehende Ovationen gab.

Nach Angaben von Forschern haben Centuria-Kämpfer in der Ukraine mindestens die letzten fünf Jahre damit verbracht, ihre hochbegabten Kameraden mit dem Neonazismus zu indoktrinieren. Der IERES-Bericht stellt fest, dass es Centuria gelungen ist, die künftige Militärelite der Ukraine innerhalb der NAA zu missionieren“.

Porträt eines in Großbritannien ausgebildeten Neonazis

Um das Ausmaß der neonazistischen Durchdringung westlicher Militärapparate zu unterstreichen, besuchte der NAA-Kadett Kyrylo Dubrovskyi im Jahr 2020 einen elfmonatigen Offizierslehrgang an der angesehenen britischen Sandhurst Royal Military Academy. Das ukrainische Außenministerium feierte seinen Abschluss, während die NAA ein 12-minütiges Videoprofil über den Weg des neuen Absolventen zur militärischen Führung veröffentlichte. IERES stellte fest, dass Dubrovskyi während seines Studiums an der Akademie „ein sehr großes Interesse an Centuria-Angelegenheiten“ zeigte.

Dubrovskyi scheint ein im Mai 2020 auf Telegram verbreitetes Centuria-Werbevideo eingesprochen zu haben, in dem die Mitglieder der Gruppe bei einem Marsch in Lviv, bei einer NAA-Veranstaltung und beim Abfeuern ihrer Waffen zu sehen sind. Dubrovskyi ist zu hören, wie er intoniert: „Unsere Offiziere stellen die neue Armee der Ukraine auf… Wir sind die Centuria. Wir sind überall… verteidigt eure Territorien, eure Traditionen bis zum letzten Blutstropfen.“

Einen Monat zuvor hatte Centuria ein Interview mit einem ungenannten „Kadetten der Streitkräfte Ihrer Majestät“ veröffentlicht, eine Beschreibung, die nur auf eine Person passen konnte: Dubrovskyi. Er machte deutlich, dass er die Ausbildung in der Ukraine vorzog, da die britische Offiziersausbildung „weniger Wert auf Theorie“ lege. Während dieser Zeit „genoss Dubrovskyi Zugang zu ausländischen Kadetten, die die Akademie besuchten“, und „begleitete bei mehreren Gelegenheiten ausländische Delegationen, die die Akademie besuchten“, darunter Kadetten der US Air Force und des französischen Militärs.

Es ist unklar, wie viel „Theorie“ Dubrovskyi in die tägliche Routine westlicher Soldaten einbrachte, mit denen er während seiner Zeit in Sandhurst zusammentraf. IERES kam zu dem Schluss, dass „Dubrovskyi und Centuria seinen Status als Kadett in Sandhurst ausnutzten“, um für die Gruppe und ihre Ideologie zu werben. In der Rubrik „Über“ seines persönlichen YouTube-Kanals beschreibt sich Dubrovskyi als „Kadett der Royal Academy of Great Britain“. Dort postete er mehrere Videos über seine Erfahrungen an der Akademie und mindestens eine Nachricht, in der er den Wunsch äußerte, dem neonazistischen Asow-Regiment beizutreten.

Auf Telegram machte Centuria im Dezember 2020 deutlich, dass die Infiltration der höchsten Ränge des ukrainischen Militärs nur der erste Schritt in einem viel umfassenderen ideologischen Blitzkrieg war: „Centuria formt eine einzigartige Militärelite, deren Ziel es ist, die höchsten Ränge innerhalb der Streitkräfte zu erreichen, um zu einem maßgeblichen Kern zu werden, der in der Lage ist, bedeutenden Einfluss auszuüben.“ Nach der Konsolidierung ihres Einflusses auf das Militär plant die Gruppe, in die Reihen der „politischen Elite der Ukraine“ vorzudringen, um „gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken“.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …