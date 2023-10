200+ Jewish protestors arrested in New York after demanding ceasefire The demonstration was organized by the group Jewish Voice for Peace-New York City, where protestors held up banners reading „Palestinians should be free“ and „Mourn the dead, fight like hell for the living.“

Über 200 jüdische Demonstranten in New York verhaftet, nachdem sie einen Waffenstillstand gefordert hatten

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

28.Oltober 2023

Die Demonstration wurde von der Gruppe Jewish Voice for Peace-New York City organisiert. Die Demonstranten hielten Transparente mit der Aufschrift „Palästinenser sollten frei sein“ und „Trauert um die Toten, kämpft wie die Hölle für die Lebenden“.

Die New Yorker Polizei hat 200 Personen festgenommen, nachdem sie eine Massendemonstration hauptsächlich jüdischer New Yorker aufgelöst hatte, die die Grand Central Station aus Protest gegen Israels“ wahllose Bombardierung des Gazastreifens besetzt hatten.

Die Polizeibehörde gab an, dass 200 Personen festgenommen wurden, die Organisatoren der Demonstration sprachen jedoch von mehr als 300 Antizionisten, während Fotos vom Ort des Geschehens lange Schlangen von Menschen in Handschellen zeigten, die schwarze Hemden mit den Aufschriften „Not In Our Name“ und „Cease Fire Now“ trugen.

Die Demonstration wurde von der Gruppe Jewish Voice for Peace-New York City organisiert, wo die Demonstranten Transparente mit der Aufschrift „Palästinenser sollten frei sein“ und „Trauert um die Toten, kämpft wie die Hölle für die Lebenden“ hochhielten.

Die Organisatoren bezeichneten das friedliche Sit-in als „die größte Aktion zivilen Ungehorsams, die New York City seit 20 Jahren gesehen hat“.

In einer Erklärung der Organisatoren sagte Rabbi May Ye: „Der Schabbat ist zwar normalerweise ein Tag der Ruhe, aber wir können es uns nicht leisten, uns auszuruhen, während in unserem Namen ein Völkermord stattfindet“.

Pro-palästinensische Ansichten werden unterdrückt

Dies fällt zusammen mit den beispiellosen israelischen Bombenangriffen auf den Gazastreifen und den gezielten Angriffen, die die Kommunikationsnetze im Gazastreifen unterbrachen, während die Besatzungstruppen versuchten, in begrenztem Umfang in den Gazastreifen einzudringen, und dabei wiederholt scheiterten.

Unterdessen berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen, dass am Freitag die heftigsten Angriffe auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober stattfanden und bestätigte, dass die Angriffe aus der Luft, vom Land und vom Meer aus durchgeführt werden. Unser Korrespondent stellte fest, dass auch das Zentrum des Gazastreifens angegriffen wird, nachdem sich die Angriffe in den vergangenen Tagen auf den Norden des Streifens konzentrierten.

Wie The Guardian letzte Woche berichtete, gab es in den USA nach dem Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober zahlreiche Versuche, pro-palästinensische Ansichten zu unterdrücken.

Wichtige Konferenzen wurden abgesagt, Mitarbeiter, die ihre Sympathie für die Palästinenser zum Ausdruck brachten, wurden entlassen, und es wurden Einschüchterungsversuche gegen arabisch-amerikanische Stimmen unternommen, die die israelische Politik kritisierten. Eine jüdische Organisation in den Vereinigten Staaten erzwang die Absage der nationalen Konferenz einer großen palästinensischen Kampagnenorganisation mit der Behauptung, diese sei eine Fassade für die Hamas. Übersetzt mit Deepl.com



