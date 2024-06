Um Kriegsverbrechen zu decken, behauptet Israel, es habe die Kontrolle über seine Soldaten verloren“. Von Robert Inlakesh

To cover for war crimes, Israel claims it ‚lost control‘ over soldiers Israel’s claim to have lost control over military units in Gaza is an attempt to gain legal cover for its troops‘ war crimes, and masks a far deeper issue of systemic impunity inside the occupation army.

Von Robert Inlakesh

31. MAI, 2024

Mehrere Monate, nachdem Medienkommentatoren eine „strategische Niederlage“ der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen vorausgesagt hatten, behauptet Israels militärisches Oberkommando, es habe die Kontrolle über verschiedene Einheiten seiner Streitkräfte verloren.

Das Argument scheint darauf abzuzielen, Besatzungssoldaten zum Sündenbock zu machen, um ihren Vorgesetzten eine plausible Leugnung zu ermöglichen und sie von Anklagen wegen Kriegsverbrechen zu distanzieren. Das umfangreiche Beweismaterial, das über diese angeblichen „abtrünnigen israelischen Einheiten“ aufgetaucht ist, könnte zu einer vernichtenden Anklage gegen die Militärführung in Tel Aviv führen.

Trotz der jüngsten Aufforderung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) an Israel, seine Militäroperation in der südlichsten Stadt des Gazastreifens, Rafah, einzustellen, hält der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu an seinem Versprechen fest, in den Gazastreifen einzumarschieren, obwohl gegen ihn persönlich ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) vorliegt. Tel Aviv befindet sich aufgrund interner Streitigkeiten und des Drucks, der Anordnung des IGH nachzukommen, in einer prekären Lage.

Abtrünnige Einheiten“ in der Besatzungsarmee

Die hebräische Tageszeitung Haaretz ließ am vergangenen Wochenende eine erzählerische Bombe platzen, als sie behauptete, der Generalstab der israelischen Armee habe „schon vor Monaten die Kontrolle über die Einheiten, insbesondere die Reserveeinheiten, verloren“. In dem Artikel wird versucht, eine Situation zu schildern, in der Generalstabschef Herzi Halevi gerade erst „aufgewacht“ ist und sich der Tatsache bewusst geworden ist, dass unter seiner Aufsicht angeblich abtrünnige Elemente operieren, wobei diese „unkontrollierten Einheiten“ die vom IGH gegen Israel angeführten Verbrechen begehen.

Während des gesamten Krieges im Gazastreifen haben israelische Soldaten Beweise veröffentlicht, die sie bei der Begehung von Verbrechen, bei der Ausübung von Völkermord und bei perversen Handlungen in dem belagerten Küstengebiet zeigen.

Diese belastenden Clips, die vor allem auf TikTok und Instagram, aber auch in Telegram-Gruppen, die das Töten palästinensischer Zivilisten verherrlichen, veröffentlicht wurden, haben für viel schlechte Presse gesorgt. Es hat den Anschein, dass die israelische Führung nun die Strategie der „wenigen schlechten Äpfel“ verfolgt, um ihre hohen Militärs von der Verantwortung zu entlasten.

Das wird nicht einfach sein. Einige dieser Social-Media-Gruppen werden von Besatzungsbeamten geleitet. Darüber hinaus hat das israelische Militär zugegeben, dass es auf Telegram Konten betreibt, auf denen Snuff-Filme gezeigt werden, die Teil einer psychologischen Kriegsführung der Abteilung für Beeinflussung der Operationsdirektion“ sind.

Welche Einheiten sind abtrünnig geworden?

Bislang gibt es keine offizielle Liste der Einheiten, die angeblich „abtrünnig“ geworden sind. Der Haaretz-Autor Amos Harel schlägt vor, dass diese Truppen einfach durch diejenigen identifiziert werden können, die belastende Videos von sich selbst veröffentlicht haben.

Nehmen wir den Fall von Yair Ben David, einem Kommandeur des 2908. Bataillons, der in der Vorlage des südafrikanischen IGH wegen der Äußerung von Völkermordabsichten zitiert wird. Er prahlte mit der Zerstörung, die seine Truppen in Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens angerichtet hatten, verwies auf eine biblische Geschichte, in der alle männlichen Einwohner massakriert wurden, und erklärte: „Der gesamte Gazastreifen sollte Beit Hanoun ähneln.“

Obwohl diese Aussage in einem im Dezember 2023 in den sozialen Medien veröffentlichten Video gemacht wurde, hat die israelische Militärführung keine Maßnahmen ergriffen, um seine Einheit zu zügeln.

Ein weiterer, Ende Januar veröffentlichter Haaretz-Artikel mit dem Titel „Die israelische Armee muss handeln, bevor sich einige ihrer Soldaten in gesetzlose Banden verwandeln“ bezog sich auf Ben Davids Kommentar und stellte fest, dass „90 Bataillonskommandeure der Reservisten den Generalstabschef der IDF gebeten haben, im Gazastreifen, im Libanon und im Westjordanland bis zum Sieg zu bleiben.“

David Bar Kalifa, Kommandeur der Division 36, der größten regulären Division der israelischen Armee, wurde in dem Artikel ebenfalls zitiert, weil er „Rache“ an der palästinensischen Bevölkerung befohlen habe. Tel Aviv hat jedoch keine Maßnahmen ergriffen, um die Division strukturell zu verändern oder zu reformieren, die stattdessen später an die libanesische Grenze verlegt wurde, obwohl der Leiter des israelischen Südkommandos, Yaron Finkelman, dafür plädierte, sie in den zentralen Gazastreifen zu verlegen.

Aviad Yisraeli, ein Offizier des 6261. Bataillons der 261. Brigade, gab in den sozialen Medien offen seine Absicht bekannt, „dafür zu sorgen, dass niemand mehr übrig ist“, bevor er im Dezember an der Invasion von Khan Yunis teilnahm. Yisraeli, der in einem illegalen Siedler-Außenposten in der Nähe von Bethlehem im besetzten Westjordanland lebt, wurde von seinen Vorgesetzten nicht diszipliniert und wurde kürzlich nach Rafah versetzt.

Am 6. Mai, als die israelischen Streitkräfte den Grenzübergang Rafah einnahmen, filmten sich die Soldaten dabei, wie sie den Grenzübergang zerstörten und entweihten, und veröffentlichten die Aufnahmen in den sozialen Medien. Diese Soldaten gehörten der 401. Brigade der 162. Division an, während die Givati-Brigade andere Gebiete östlich von Rafah einnahm.

Die Eroberung des Grenzübergangs Rafah war vielleicht eine der heikelsten Militäroffensiven, die die Israelis während des gesamten Krieges unternommen haben, da ihr Eindringen in den so genannten „Philadelphi-Korridor“ technisch gesehen gegen das Camp-David-Abkommen von 1979 mit Ägypten verstieß. Der Einsatz der 401. Brigade, die für ihre Unterordnung bekannt ist, spiegelt ein tieferes Problem innerhalb des israelischen Oberkommandos wider.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari fordert die Soldaten seit Monaten auf, solche Handlungen nicht zu filmen, was ein klares Indiz dafür ist, dass sich die Armeeführung ihrer Handlungen seit langem bewusst ist. Bisher wurden keine disziplinarischen Maßnahmen ergriffen – die proaktivste Maßnahme der Behörden war die Ankündigung polizeilicher Ermittlungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Filmmaterial im Internet. Und es gab keine Folgemaßnahmen zu diesen Untersuchungen der Tausenden von Videos, Fotos und Beiträgen von Soldaten.

Das Chaos kontrollieren

Wenn die israelische Führung wirklich die Kontrolle über ganze Einheiten ihres Militärs verloren hat, warum sollten solche Einheiten dann wieder in sensiblen Gebieten wie dem Westjordanland, dem Gazastreifen und entlang der libanesischen Grenze eingesetzt werden?

Eine derart rücksichtslose Entscheidungsfindung, an der Soldaten beteiligt sind, die verdächtigt werden, Befehle nicht zu befolgen, und deren Videos vor dem IGH als Beweis für völkermörderische Absichten herangezogen werden, ist eine deutliche Anklage gegen das israelische Oberkommando.

Im Januar hieß es in einem Bericht des hebräischen Rundfunks Kan Reshet Bet“:

Reservistenkämpfer, die im Vorfeld der Aufstellung der Hashomer-Brigade zur Ausbildung einberufen wurden, … haben die schwerwiegenden Mängel bei der Ausrüstung, der Professionalität, den Mangel an Arbeitskräften und vor allem die Tatsache, dass sie mitten in der Ausbildung darüber informiert wurden, dass sie in den Gazastreifen einreisen würden, ohne die erforderliche Ausbildung absolviert zu haben, heftig kritisiert.

Derartige Berichte sind in den israelischen Medien keine Seltenheit und spiegeln den Zustand der Entscheidungsfindung der militärischen Führung wider. In Verbindung mit den zahlreichen Erklärungen der militärischen und politischen Führung, die von der Palästinenserrechtsgruppe Al-Haq dokumentiert wurden, ergibt sich ein Bild des kontrollierten Chaos.

Das südafrikanische Anwaltsteam am IGH brachte Netanjahus Berufung auf die biblische Geschichte von Amalek mit israelischen Soldaten in Verbindung und interpretierte dies als Aufruf zum Massenmord an palästinensischen Zivilisten. Mögliche Kriegsverbrechen, die durch eine solche Rhetorik motiviert sind, können nicht auf Einzelpersonen beschränkt werden, wenn militärische Führungsentscheidungen ein solches Verhalten zulassen.

Wenn das israelische Oberkommando keine Kenntnis von radikalen und unkontrollierten Elementen innerhalb seines Militärs hat, wie erklärt es dann die Bildung der „Desert Frontier“-Einheit, in die extremistische Siedler der „Hilltop Youth“ integriert sind? Diese radikale Gruppe von Siedler-Selbstjustizlern wurde zuvor von den israelischen Medien als Terroristen bezeichnet, weil sie israelische Soldaten und palästinensische Zivilisten angriffen.

Ein Umfeld der Straffreiheit

Das Problem des rücksichtslosen Verhaltens von Soldaten besteht nicht erst seit 2023, sondern ist darauf zurückzuführen, dass israelische Truppen in einem Umfeld völliger Straffreiheit operieren. Während des Gaza-Krieges 2008/9 war die schlimmste Strafe für einen israelischen Soldaten, der ein Verbrechen beging, der Diebstahl einer Kreditkarte – nicht aber das Töten, Foltern, Schlagen von Palästinensern oder die Zerstörung ihrer Häuser, Geschäfte und ihres Landes.

Oder für den Einsatz von Palästinensern als menschliche Schutzschilde – ein Verbrechen, das Tel Aviv der Hamas zuschreibt, das seine Truppen aber täglich begehen. Nach Angaben von B’Tselem erhielten zwei Soldaten, die an der Verwendung eines neunjährigen Jungen als menschliches Schutzschild beteiligt waren, eine dreimonatige bedingte Strafe und wurden zwei Jahre nach dem Vorfall vom Stabsfeldwebel zum Gefreiten degradiert. Keiner der befehlshabenden Offiziere wurde vor Gericht gestellt.

Die beiden Soldaten hatten einem neunjährigen Jungen mit vorgehaltener Waffe befohlen, eine Tasche zu öffnen, von der sie annahmen, dass sie mit einer Sprengfalle versehen war. Trotz der Schwere ihres Verhaltens – sie brachten ein kleines Kind in Gefahr – wurden die beiden zu einer dreimonatigen bedingten Strafe verurteilt und etwa zwei Jahre nach dem Vorfall vom Stabsfeldwebel zum Gefreiten degradiert. Keiner der befehlshabenden Offiziere wurde vor Gericht gestellt.

Seitdem hat sich das Verhalten der Truppe nur noch verschlimmert. Obwohl es so viele weitere dokumentierte Fälle gibt, in denen israelische Soldaten palästinensische Zivilisten – oft Kinder – als menschliche Schutzschilde einsetzen, war dies der letzte Fall, der von der israelischen Justiz geahndet wurde.

Das Argument, die israelische Militärführung sei sich erst jetzt der Realität des Fehlverhaltens ihrer Soldaten bewusst, dient dazu, eine plausible Bestreitbarkeit zu schaffen. Es ist kein Zufall, dass extremistische Ideologen in der israelischen Armee gestärkt werden und dass undisziplinierte Soldaten, die durch die völkermörderische Rhetorik ihrer Führer ermutigt werden, einen Freibrief für Verbrechen gegen Palästinenser erhalten.

