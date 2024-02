Extraordinary charges of bias emerge against NYTimes reporter Anat Schwartz New doubts are emerging about the New York Times’s coverage of sexual violence in the October 7 attack. The paper must explain why it broke its own rules by hiring a clearly biased writer who endorsed racist and violent rhetoric toward Palestinians.

Gegen die Berichterstattung der New York Times über die sexuelle Gewalt bei dem Anschlag vom 7. Oktober sind neue Zweifel aufgekommen. Die Zeitung muss erklären, warum sie ihre eigenen Regeln brach, indem sie eine eindeutig voreingenommene Autorin einstellte, die rassistische und gewalttätige Rhetorik gegenüber Palästinensern befürwortete.

Ungewöhnliche Vorwürfe der Voreingenommenheit gegen NYTimes-Reporterin Anat Schwartz

Von James North

25. Februar 2024

Es kommen neue Zweifel an der Berichterstattung der New York Times über sexuelle Gewalt während des von der Hamas angeführten Angriffs am 7. Oktober auf – und die Zeitung schuldet ihren Lesern eine offene und transparente Erklärung.

Mehr noch, ihre Berichterstattung über dieses Thema ist so fragwürdig geworden, dass sie neue Reporter damit beauftragen sollte, die gesamte Geschichte noch einmal zu überprüfen.

Die jüngsten Fragen drehen sich um Anat Schwartz, eine Israelin, die mehrere der am weitesten verbreiteten Berichte der Zeitung mitverfasst hat, darunter den inzwischen bekannten und kritisch beäugten Artikel vom 28. Dezember mit der Überschrift: „‚Screams Without Words“ How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7″.

Unabhängige Forscher untersuchten den Online-Datensatz und warfen ernste Fragen zu Schwartz auf. Erstens war sie offenbar nie Reporterin, sondern ist eigentlich eine Filmemacherin, die die Times im Oktober plötzlich eingestellt hat. Man würde erwarten, dass die Zeitung sich nach jemandem mit journalistischer Erfahrung umsieht, insbesondere für eine so heikle Geschichte wie diese, die im Nebel des Krieges geschrieben wurde. Sicherlich hatte die Zeitung genug eigene Korrespondenten, die man ihr hätte zuweisen können.

Außerdem fanden die Forscher heraus, dass Schwartz ihre starken Gefühle online nicht verborgen hatte. Es gibt Screenshots, auf denen zu sehen ist, wie sie bestimmte Beiträge „liked“, die den Scherz mit den „40 geköpften Babys“ wiederholten und einen anderen hysterischen Beitrag unterstützten, der die israelische Armee aufforderte, „Gaza in ein Schlachthaus zu verwandeln“, und Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnete.

(Erst heute Morgen sind weitere Beweise im Internet aufgetaucht: Schwartz hat offenbar auch im israelischen Militärgeheimdienst gedient.)

Schließlich war einer ihrer Mitautoren bei zwei der Berichte Adam Sella, der ihr Neffe ist.

Lassen Sie uns hier innehalten. Was würde passieren, wenn die Times plötzlich einen palästinensischen Filmemacher ohne journalistischen Hintergrund einstellen würde, der kürzlich öffentlich Beiträge „geliked“ hat, in denen dazu aufgerufen wurde, „israelische Juden ins Meer zu stoßen“, um mehrere ihrer sensibelsten und umstrittensten Berichte mit zu schreiben?

(Wir brauchen nicht zu spekulieren. Die Times entließ 2022 den palästinensischen Fotojournalisten Hosam Salam, nachdem eine der israelfreundlichen Medienaufsichtsgruppen gegen seine Beiträge in den sozialen Medien protestiert hatte).

Nachdem Anat Schwartz‘ Online-Verlauf öffentlich wurde, sperrte sie ihre Konten und löschte dann einen Großteil der belastenden Inhalte.

Die New York Times erlegt ihren Reportern strenge Regeln auf, um den Anschein von Objektivität zu wahren. Reporter dürfen nicht an Demonstrationen jeglicher Art teilnehmen, keine Wahlkampf-Buttons tragen und keine Meinungen in den sozialen Medien veröffentlichen. Mit der Einstellung von Anat Schwartz hat die Zeitung eindeutig gegen ihre eigenen Richtlinien verstoßen, und sie sollte sich öffentlich dafür erklären und entschuldigen.

Es gibt noch ein weiteres Beispiel dafür, wie die Times die Geschichte über sexuelle Gewalt vermasselt hat. Eine der ersten israelischen Organisationen, die am Ort des Hamas-Angriffs eintrafen, war Zaka, eine Freiwilligengruppe, die Leichen birgt. Am 15. Januar schrieb die Times-Reporterin Sheena Frankel ein positives Profil der Gruppe; sie fügte 3 oder 4 Sätze der Kritik hinzu, um sie dann schnell wieder zu verwerfen. Diese Seite hatte bereits Wochen zuvor ernsthafte Zweifel an Zaka geäußert und darauf hingewiesen, dass „die Freiwilligen der Organisation systematisch falsche Aussagen gemacht haben und diese gegenüber Journalisten im Namen der israelischen Regierung wiederholen“. Am 31. Januar veröffentlichte die israelische Tageszeitung Haaretz eine lange Untersuchung, die „Fälle von Nachlässigkeit, Fehlinformationen und eine Spendenkampagne, die die Toten als Requisiten benutzt“, aufzeigte. Haaretz zitierte einen Bericht von Zaka, in dem es hieß, ein Freiwilliger habe eine ermordete schwangere Frau gesehen, deren Baby noch an der Nabelschnur hing, bevor er zu dem Schluss kam, dass der Vorfall „einfach nicht stattgefunden hat“.

Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen ernsthafte Zweifel an vielen Aspekten der israelischen Gesamtdarstellung des 7. Oktober. Nur eine wirklich unabhängige und unparteiische Untersuchung könnte der Wahrheit eines Tages näher kommen. Aber in der Zwischenzeit muss die New York Times zumindest ihre Fehler öffentlich eingestehen und neue, unvoreingenommene Reporter damit beauftragen, ihren Schlamassel zu bereinigen.

