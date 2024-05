University Leaders are Teaching Us How Holocausts Happen Most people, reasonably fearing arrest and its potential consequences, are then less likely to protest, less likely even to speak out. They look away from the violence, foreign and domestic, carried out by their government. They avoid asking how universities, supposedly society’s institutional stewards of humane values, might be complicit in the violence.



Fotografiert von Nathaniel St. Clair

Universitätsleiter lehren uns, wie Holocausts passieren

von Michael Schwalbe

7. Mai 2024

Wir erleben jetzt, wie Holocausts passieren. Wir erleben, wie Menschen, die es wagen, sich gegen massive staatliche Gewalt auszusprechen – in diesem Fall Studenten, die gegen Israels brutalen Angriff auf den Gazastreifen protestieren – auf Geheiß der Universitätsleitung verprügelt und verhaftet werden, die ihrerseits als Agenten der mit Israel verbündeten US-Regierung handeln.

Nachdem 35.000 Palästinenser, vor allem Kinder und andere Zivilisten, getötet wurden, nachdem alle Universitäten im Gazastreifen zerstört und die Krankenhäuser bombardiert wurden und nun, da mehr als eine Million Menschen im Gazastreifen vom Hungertod bedroht sind, lassen Universitätsverwaltungen Studenten verhaften, weil sie Zelte aufgeschlagen und um einen Dialog darüber gebeten haben, inwiefern ihre Schulen an einem sich anbahnenden Völkermord mitschuldig sein könnten.

Auf diese Weise wird die Lähmung herbeigeführt, die Holocausts möglich macht. Durch die gewaltsame Räumung und Verhaftung von Demonstranten auf dem Universitätscampus wird eine klare Botschaft an sympathisierende Mitmenschen gesendet: Seid still, nehmt die Dinge so hin, wie sie sind, tretet nicht aus der Reihe – oder ihr werdet auch leiden. Es ist nicht nötig, alle zu verhaften; es reicht, wenn man ein Exempel statuiert.

Die meisten Menschen, die eine Verhaftung und deren mögliche Folgen fürchten, protestieren dann nicht mehr so häufig, sie äußern sich nicht einmal mehr. Sie schauen weg von der Gewalt, die ihre Regierung im In- und Ausland ausübt. Sie vermeiden es, die Frage zu stellen, inwiefern die Universitäten, angeblich die institutionellen Hüter der humanen Werte der Gesellschaft, an der Gewalt beteiligt sein könnten. Später, wenn viele Unschuldige ermordet worden sind, werden sie behaupten, sie hätten nicht gewusst, was vor sich ging.

In den Vereinigten Staaten wird die Unterdrückung abweichender Meinungen durch Gesetze zum Schutz der Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit erschwert. Die Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten auf dem Universitätsgelände wird durch die weit verbreitete Vorstellung erschwert, dass Universitäten Orte sind, an denen Meinungsverschiedenheiten toleriert oder sogar gefördert werden. Die Verhaftung von Studenten, die sich an friedlichen Protesten beteiligen, stört dieses selbstschmeichelnde Bild der amerikanischen Universitäten als Bastionen der intellektuellen Freiheit.

Der Widerspruch zwischen freier Meinungsäußerung und gewaltsamer Unterdrückung von Protesten zwingt die Universitätsverwaltung zu Rechtfertigungen, die sowohl dem gesunden Menschenverstand als auch den für jeden aufmerksamen Beobachter sichtbaren Beweisen widersprechen.

An der UNC-Chapel Hill behaupteten der Interimskanzler Lee Roberts und der Prorektor Chris Clemens in einer öffentlichen Erklärung zu den jüngsten Verhaftungen von protestierenden Studenten, dass sie die Polizei einschalten mussten, weil das Solidaritätslager den Campusbetrieb störte, Studenten bedrohte und einschüchterte und Eigentum zerstörte. Das war Unsinn, wie Beobachter und Journalisten aus erster Hand bestätigten. Ein lokaler Fernsehmoderator klang ungläubig, als er eine Videoübertragung der Verhaftungen kommentierte. Wir beobachten diesen Protest seit fünf Tagen, sagte er, und das ist das erste Mal, dass wir Gewalt gesehen haben. Andere Nachrichtensprecher haben ähnliche Beobachtungen über Proteste anderswo gemacht.

Viele der UNC-Demonstranten, sagten Roberts und Clemens, seien keine „Mitglieder der Carolina-Gemeinschaft“. Vielleicht war dies eine rhetorische Anspielung auf die Tradition. Früher, als die Behörden versuchten, Gewalt gegen Bürgerrechtsdemonstranten zu rechtfertigen, sprachen sie von Agitatoren von außen, die Unruhe stifteten. Alles wäre gut, hieß es, wenn die kommunistischen Aufwiegler den Menschen keine wilden Ideen über Gleichheit und Gerechtigkeit in den Kopf setzen würden. Im Fall des UNC-Solidaritätslagers hat noch niemand gesagt, wer die angeblichen Außenseiter sind. Studenten aus Duke?

Es sei daran erinnert, dass vor nicht allzu langer Zeit, als „Silent Sam“, eine Konföderierten-Statue auf dem UNC-Campus, das Ziel antirassistischer Proteste war, den Studenten gesagt wurde, sie müssten es hinnehmen, dass sich Neo-Konföderierte zur Verteidigung der Statue auf dem Campus versammelten, da die UNC der Öffentlichkeit offen stehe und verpflichtet sei, die Redefreiheit zu respektieren. Außer offenbar, wenn es um Palästina geht.

In ihrer Erklärung behaupteten Roberts und Clemens auch, sie seien beunruhigt über „zunehmende Berichte über antisemitische Äußerungen“ im Zusammenhang mit den Protesten – und machten sich damit die wichtigste Propagandataktik zu eigen, die seit langem verwendet wird, um Kritiker der Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel zu verleumden. Wie Journalisten und andere dokumentiert haben, basiert die Behauptung, dass Antisemitismus an US-Hochschulen weit verbreitet ist, größtenteils darauf, dass Kritik am Verhalten Israels als antisemitisch eingestuft wird. Man kann dann argumentieren, dass der Antisemitismus auf dem Vormarsch ist, was ein Gefühl der Dringlichkeit vermittelt, die Kritik an Israel einzudämmen. Gelegentlich machen israelische Beamte einen Fehler und geben öffentlich zu, dass dies ein Trick ist.

Der beste Trick, um den Widerspruch zwischen der Behauptung, die freie Meinungsäußerung zu respektieren, und der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung in Einklang zu bringen, ist jedoch folgender: Man stellt eine Reihe von Regeln auf, nach denen Proteste durchgeführt werden müssen, und behauptet dann, die Unterdrückung sei gerechtfertigt, weil die Regeln gebrochen werden. In den Monaten seit dem 7. Oktober 2023 haben Universitätsverwaltungen im ganzen Land diesen Trick angewandt. Regeln, die nie zuvor bekannt waren oder angewandt wurden, gelten plötzlich für Proteste, die sich gegen Israels völkermörderische Bombardierung des Gazastreifens richten.

Die Taktik der Unterdrückung durch Regeln hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Befürworter des „zivilen Diskurses“ an der UNC und anderswo sich selbst davon freistellen können, die Studenten zu verteidigen, deren Rechte mit Füßen getreten werden. Diese Studenten und ihre aufrührerischen Verbündeten verdienen es nicht, verteidigt zu werden, so die hier am Werk befindliche selbsterklärende Logik, denn sie haben die Regeln gebrochen! Sie haben gebrüllt und die Leute beunruhigt! Das ist unhöflich! Sobald Rede und Protest bürokratisiert sind und obskure Regeln willkürlich von Verwaltern angewandt werden können, denen das Gesagte nicht gefällt, ist die Rede natürlich nicht mehr frei.

Regeln zu erfinden und dann die Polizei einzusetzen, wenn protestierende Studenten dagegen verstoßen, ist eine weitere Taktik, die ihre eigene Rechtfertigung erzeugt. Man setzt die Polizei ein, um einen friedlichen Protest in ein Handgemenge zu verwandeln, und behauptet dann, die Polizei sei notwendig, um die Ordnung wiederherzustellen. Gelegenheitsbeobachter, die den Ablauf der Ereignisse nicht genau verfolgt haben, könnten dann zu der Annahme verleitet werden, dass die Gewalt von den Demonstranten und nicht von der Polizei ausging.

Die Geschichte lehrt uns, dass Holocausts geschehen, weil Menschen Befehle befolgen und absichtlich blind für das größere Übel bleiben, zu dem sie beitragen. Es ist diese gefährliche Konformität, die durch freie Meinungsäußerung und Widerspruch durchbrochen werden kann. Das ist es, was die studentischen Proteste gegen den Völkermord und die Solidaritätscamps zu erreichen versuchen. Sich auf kleinliche Regeln zu berufen, um die Proteste zu unterdrücken, verletzt nicht nur das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit einer Gruppe von amerikanischen Mitbürgern. Es bringt uns als Nation auf den Weg, Mitschuldige an einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu werden, über das zukünftige Historiker fragen werden: Wie konnte das noch einmal passieren?

Dieser Aufsatz erschien ursprünglich auf Academe Blog.

Michael Schwalbe ist emeritierter Professor für Soziologie an der North Carolina State University. Er ist zu erreichen unter MLSchwalbe@nc.rr.com.

Übersetzt mit deepl.com

