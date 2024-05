Exclusive: Bahrain signals willingness to join Arab multinational force in Gaza Western officials say Bahrain and other Arab Gulf states would participate in peacekeeping operation under a UN Security Council resolution

Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden entlang einer Straße in Khan Younis im südlichen Gazastreifen vorbei, 14. Mai 2024 (AFP)

Westliche Beamte sagen, Bahrain und andere arabische Golfstaaten würden sich auf der Grundlage einer Resolution des UN-Sicherheitsrats an einer friedenserhaltenden Operation beteiligen

US-Beamter: Bahrain signalisiert Bereitschaft zur Beteiligung an multinationaler arabischer Truppe in Gaza

Von Sean Mathews

15. Mai 2024

Bahrain hat seine Bereitschaft signalisiert, Mitglied einer arabischen multinationalen Truppe zu werden, die für die Sicherheit im Gazastreifen sorgen soll, sobald Israel seinen Krieg gegen die umkämpfte Enklave beendet hat, so ein US-Beamter, der mit den Plänen der Regierung Biden für die Region vertraut ist, gegenüber Middle East Eye.

US-Beamte haben in den letzten Wochen mehrfach angefragt, ob sich Bahrain an der Truppe beteiligen würde, die das Sicherheitsvakuum im Gazastreifen füllen soll, bis eine palästinensische Regierungsbehörde gebildet werden kann, sagte der US-Beamte unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen.

Manama hat erklärt, es wolle eine größere Rolle in der Nachkriegsregierung des Gazastreifens spielen, und verwies auf seine Position als viertes Land, das im Rahmen der Abraham-Abkommen 2020 seine Beziehungen zu Israel normalisieren wird, so der Beamte.

Die Bereitschaft Bahrains, die Idee in Betracht zu ziehen, deutet darauf hin, dass Saudi-Arabien angesichts der politischen, militärischen und finanziellen Abhängigkeit Manamas von seinem größeren Nachbarn auch für eine arabische Friedenstruppe in Gaza offen ist.

Die Financial Times berichtete am Mittwoch, dass die Regierung Biden auch an Ägypten, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate herangetreten sei, um sich an der multinationalen Gaza-Truppe zu beteiligen. Der Bericht fügte hinzu, dass Saudi-Arabien eine Beteiligung an einem solchen Abkommen abgelehnt habe.

Ein hochrangiger westlicher Beamter, der mit den Versuchen zum Aufbau der Truppe vertraut ist, sagte gegenüber MEE, dass Manama als „Speerspitze“ dienen könnte, um den Anstoß für einen breiteren Vorstoß für eine multinationale Truppe zu geben.

„Bahrain ist nicht das Problem – Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind die entscheidenden Faktoren“, so der Beamte.

Bahrain ist am Donnerstag Gastgeber eines arabischen Gipfeltreffens, auf dem die Pläne für die Nachkriegszeit im Gazastreifen erörtert werden sollen.

Seit einigen Wochen versuchen die arabischen Staaten öffentlich, sich von jeglichen Nachkriegsplänen für den Gazastreifen zu distanzieren, da die Empörung über den verheerenden Angriff Israels auf die Enklave weit verbreitet ist.

Seit den Ereignissen vom 7. Oktober, als ein von der Hamas geführter Angriff auf den Süden Israels zum Tod von 1.171 Menschen führte und mehr als 200 Menschen als Gefangene nach Gaza zurückgebracht wurden, steht die Enklave unter totaler Belagerung und ist von der Grundversorgung abgeschnitten, während Israel eine verheerende Bombenkampagne führt.

Mehr als 35.000 Palästinenser wurden getötet und etwa 1,7 Millionen vertrieben, was der Internationale Gerichtshof im Januar als Völkermord bezeichnete.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden außerdem fast 77.000 Menschen verwundet. In den Zahlen nicht enthalten sind Zehntausende von Toten, die vermutlich in den zerbombten Ruinen von Häusern, Geschäften, Unterkünften und anderen Gebäuden begraben sind.

Am Samstag schlossen die Vereinigten Arabischen Emirate eine Beteiligung an der Verwaltung des Gazastreifens aus und erklärten, sie würden Israels Vorgehen nicht „decken“.

Der Außenminister der VAE, Abdullah bin Zayed, äußerte sich, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu angedeutet hatte, dass der Golfstaat nach dem Ende des israelischen Angriffs an der Verwaltung des Gazastreifens beteiligt sein würde.

Westliche und US-amerikanische Beamte, die mit MEE sprachen, erklärten jedoch, die arabischen Herrscher seien besorgt über die zunehmende Gesetzlosigkeit im Gazastreifen.

In den letzten Tagen ist es der Hamas gelungen, sich in Teilen der Enklave neu zu formieren und guerillaartige Angriffe gegen die israelischen Streitkräfte zu starten.

Weitergehende Vereinbarung zur Normalisierung

Berichten zufolge hat die Regierung Biden versucht, einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen auszuarbeiten, der Teil eines umfassenderen Abkommens zur Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien sein soll.

Diese Bemühungen wurden durch Netanjahus Weigerung, einen palästinensischen Staat zu akzeptieren, und Israels Beharren darauf, die gesamte Sicherheitskontrolle über die belagerte Enklave zu behalten, vereitelt.

Analysten zufolge zögern Saudi-Arabien und andere arabische Golfstaaten, sich in den Gazastreifen einzumischen, ohne dass Israel Schritte in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung unternimmt.

Wie andere arabische Staaten, an die Washington herangetreten ist, würde auch Bahrain wahrscheinlich eine Beteiligung an der friedenserhaltenden Operation auf der Grundlage einer Resolution des UN-Sicherheitsrats wünschen.

„Das würde nur unter einer UN-Resolution einen Beitrag leisten“, sagte der westliche Beamte.

Einen Tag vor Bidens Kriegsbesuch in Israel im Oktober veröffentlichte das Washingtoner Institut für Nahostpolitik eine Analyse über ein „Post-Hamas-Gaza“.

MEE berichtete, dass einige US-Beamte das Papier ihren israelischen Amtskollegen als Fahrplan zur Verfügung stellten. Das Papier wurde nicht als offizielle Forderung, sondern als eine von mehreren Optionen vorgestellt.

Das Papier empfahl eine Interimsverwaltung für den Gazastreifen, bei der die zivilen Angelegenheiten von einheimischen Palästinensern und die Sicherheit von einer Friedenstruppe benachbarter arabischer Staaten verwaltet würden, bis die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die Führung übernehmen könnte. Die internationale Gemeinschaft würde beim Wiederaufbau helfen.

Die Zuversicht von US-Beamten, dass Bahrain bereit wäre, sich an der Truppe zu beteiligen, deutet darauf hin, dass die Gespräche vorangeschritten sind, auch wenn die arabischen Machthaber versuchen, öffentlich jede Rolle in Gaza herunterzuspielen.

Bahrain war das vierte arabische Land nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, das seine Beziehungen zu Israel normalisierte, und das erste, das öffentlich einen israelischen Militäroffizier empfing.

Bahrain ist ein wichtiger Verbündeter der USA und beheimatet die Fünfte Flotte der US-Marine. Es wird von Washington als Nicht-Nato-Verbündeter bezeichnet und gilt als eines der Länder, die sich am stärksten gegen den iranischen Einfluss in der Region wehren.

Übersetzt mit deepl.com



