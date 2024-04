USA befinden fünf israelische Militäreinheiten für schuldig an „schweren“ Menschenrechtsverletzungen

US finds five Israeli military units guilty of ‚gross human rights violations‘ Weapons transfers to the units will not be impacted by the State Department’s findings, spokesperson says

Israelische Soldaten des ultra-orthodoxen Bataillons Netzah Yehuda nehmen am 19. Mai 2014 an ihrem jährlichen Training in den israelisch besetzten Golanhöhen nahe der syrischen Grenze teil (Menahem Kahana/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

29. April 2024

Die USA haben fünf israelische Einheiten der schweren Menschenrechtsverletzungen für schuldig befunden, teilte das Außenministerium am Montag mit.

Das Außenministerium erklärte, es habe „einzelne Vorfälle von groben Menschenrechtsverletzungen“ gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland vor dem von der Hamas geführten Angriff auf Südisrael am 7. Oktober bestätigt.

„Nach einem sorgfältigen Prozess haben wir fünf israelische Einheiten ausfindig gemacht, die für einzelne Vorfälle von groben Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Alle diese Vorfälle liegen weit vor dem 7. Oktober und keiner davon fand in Gaza statt“, sagte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, am Montag.

„Vier dieser Einheiten haben diese Verstöße effektiv behoben, was wir von unseren Partnern erwarten… Was die verbleibende Einheit betrifft, so befinden wir uns weiterhin in Konsultationen und Gesprächen mit der israelischen Regierung.“

Patel sagte, dass die Ergebnisse keine Auswirkungen auf Waffentransfers haben werden.

US-Außenminister Anthony Blinken hatte signalisiert, dass eine Überprüfung der israelischen Militäreinheiten im Gange sei.

Blinken sagte letzte Woche, das Außenministerium führe Untersuchungen im Rahmen des Leahy-Gesetzes durch, das es verbietet, ausländischen Sicherheitskräften, die die Menschenrechte verletzen, militärische Hilfe zukommen zu lassen, und fügte hinzu: „Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Sie sehr bald Ergebnisse sehen werden. Ich habe Feststellungen getroffen. Sie können erwarten, sie in den kommenden Tagen zu sehen“.

ABC News berichtete am Freitag, dass die Regierung Biden mindestens drei Militäreinheiten der Menschenrechtsverletzungen für schuldig befunden habe, aber beschlossen habe, den Einheiten die Militärhilfe nicht zu verweigern, weil sie davon ausgehe, dass Israel auf die Feststellungen eingehe.

Die USA haben gegen Netzah Yehuda, ein ultraorthodoxes jüdisches Militärbataillon der israelischen Armee, wegen Menschenrechtsverletzungen im besetzten Westjordanland ermittelt.

Ein Gremium des US-Außenministeriums empfahl vor Monaten, dass Blinken eine Reihe von israelischen Militär- und Polizeieinheiten auf eine schwarze Liste setzen solle, nachdem eine Untersuchung über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Palästinensern stattgefunden hatte, wie letzte Woche in einem Bericht von ProPublica berichtet wurde.

