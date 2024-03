US approves bombs, jets for Israel amid threat of offensive in Gaza’s Rafah White House authorises transfer of $2.5bn of warplanes and weapons to Israel, The Washington Post reports.

USA genehmigen Bomben und Kampfjets für Israel inmitten einer drohenden Offensive in Rafah im Gazastreifen

30. März 2024

Das Weiße Haus genehmigt den Transfer von Kampfflugzeugen und Waffen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar nach Israel, berichtet die Washington Post.

Menschen bergen die Leiche eines Kindes aus einem zerstörten Gebäude nach israelischen Luftangriffen

Menschen bergen die Leiche eines Kindes aus einem zerstörten Gebäude nach israelischen Luftangriffen in Rafah, Gaza, am 29. März 2024 [Ahmad Hasaballah/Getty Images]

Die Vereinigten Staaten haben grünes Licht für die Lieferung von Bomben und Kampfjets im Wert von Milliarden von Dollar an Israel gegeben, berichtet die Washington Post, obwohl sie öffentlich ihre Besorgnis über die seit langem angedrohte israelische Invasion in Rafah im Gazastreifen und die zunehmenden zivilen Opfer in der Enklave zum Ausdruck bringen.

Das neue Waffenpaket umfasst nach Angaben des Pentagons und des Außenministeriums mehr als 1.800 2.000-Pfund-Bomben vom Typ MK84 und 500 500-Pfund-Bomben vom Typ MK82, berichtete die Washington Post am Freitag.

Die 2.000-Pfund-Bomben, die Menschen in einer Entfernung von bis zu 300 Metern verletzen können, wurden mit früheren Massenunfällen während der israelischen Militärkampagne in Gaza in Verbindung gebracht“, heißt es in dem Bericht. Die USA gewähren ihrem langjährigen Verbündeten jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe.

Kimberly Halkett von Al Jazeera berichtete aus Washington, DC, dass sich der Transfer „auf etwa 2,5 Milliarden Dollar beläuft“ und fügte hinzu, dass „dies trotz einer wachsenden Kluft zwischen der israelischen und der US-Regierung geschieht“.

Die USA liefern weiterhin Waffenpakete an Israel und drängen gleichzeitig auf ein Ende der Feindseligkeiten in dem fünfmonatigen Krieg. Am Montag legten sie kein Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ein, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung der Gefangenen gefordert wird.

Während Washington öffentlich Druck auf Israel ausübe, seinen Krieg im Gazastreifen „zurückzuschrauben“, sende seine Politik ein ganz anderes Signal, erklärte Marc Owen Jones, außerordentlicher Professor für Nahoststudien an der Hamad Bin Khalifa Universität, gegenüber Al Jazeera.

Angesichts der weit verbreiteten internationalen Verurteilung, auch aus Washington, hat Israel angekündigt, in Kürze eine Bodeninvasion in Rafah zu starten, der südlichsten Stadt im Gazastreifen, die an Ägypten grenzt und in der etwa 1,5 Millionen vertriebene Palästinenser Zuflucht gefunden haben.

US-Senatoren haben Präsident Joe Biden aufgefordert, die Militärhilfe für Israel zu kürzen, bis es den Zugang zu humanitärer Hilfe für den Gazastreifen gewährleistet. Viele Länder und Menschenrechtsgruppen haben Israel aufgefordert, einer Anordnung des Internationalen Gerichtshofs Folge zu leisten und die ungehinderte Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu ermöglichen, in dem eine Hungersnot ausgebrochen ist.

Übersetzt mit deepl.com

